Trump viní Dánsko z podcenění ruské hrozby u Grónska

Trump viní Dánsko z podcenění ruské hrozby u Grónska

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump znovu kritizoval Dánsko kvůli Grónsku. Kodaň nedokázala odstranit ruskou hrozbu u ostrova, ačkoliv ji k tomu vyzývala Severoatlantická aliance, napsal na síti Truth Social americký prezident. Podle něj nastal čas to napravit. Trump chce Grónsko od Dánska koupit.

Trump tvrdí, že NATO, jehož součástí jsou i Spojené státy, 20 let vyzývá Dánsko, aby odstranilo ruskou hrozbu u Grónska. „Dánsko s tím nebylo schopné nic udělat. Nyní nastal čas a udělá se to,“ uvedl Trump.

Americký prezident tvrdí, že Spojené státy potřebují ostrov Grónsko, který je dánským územím, kvůli své národní bezpečnosti. Americký prezident dal najevo, že ostrov chce od Kodaně koupit, což odmítá dánská i grónská vláda.

Trump v sobotu oznámil, že od 1. února zvyšuje dovozní cla pro osm států a že tato cla budou platit, dokud Spojené státy neuzavřou dohodu o koupi Grónska od Dánska. Dodatečná desetiprocentní dovozní cla se mají vztahovat na veškeré zboží dovážené do USA ze zemí, které se postavily proti Trumpovu přání tento arktický ostrov získat - tedy z Dánska, Švédska, Francie, Německa, Nizozemska a z Finska, které jsou členy EU, a také na Británii a Norsko. Unie z hlediska obchodu funguje jako jednotná ekonomická zóna. Není tak zatím zcela jasné, zda tato případná americká cla budou mít dopad na celý blok. Kvůli Trumpovým pohrůžkám předseda Evropské rady António Costa rozhodl svolat na tento týden mimořádný summit EU.

prezident Trump

Trumpova cla kvůli Grónsku mohou být dobrou zprávou pro české vývozce

Názory

Americký prezident Donald Trump včera oznámil novou sadu cel, a to na osm evropských zemí – členských států NATO –, které v tomto týdnu rozhodly vyslat do Grónska dohromady několik desítek vojáků. Jedná se o Německo, Francii, Británii, Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Norsko a Finsko. Trump cla ve výši deseti procent hodlá zavést letos k 1. únoru a uplatňovat je tak dlouho, dokud mu evropské země neumožní Grónsko kompletně koupit. V červnu je připraven dané clo navýšit na 25 procent.

Lukáš Kovanda

Držel Maduro bitcoiny? Pravda je méně „sexy" než spekulace

Názory

Internet zaplavily spekulace o venezuelských miliardách v bitcoinu. Blockchain však tyto příběhy rychle vrací na zem, píše v komentáři pro Newstream odborník na kryptoměny Dušan Kmetyo.

Dušan Kmetyo

Stovky lidí v Grónsku demonstrovaly proti Trumpovým výrokům o anexi ostrova

Dány dráždí americká návštěva Grónska. Nepřijatelný nátlak, uvedla premiérka Frederiksenová

Politika

ČTK

Svět patří miliardářům. Dvanáct lidí vlastní stejně jako polovina lidstva, varuje Oxfam

Jensen Huang a Elon Musk
ČTK
nst
nst

Počet dolarových miliardářů se loni poprvé v historii přehoupl přes hranici tří tisíc. Uvádí to nová zpráva nevládní organizace Oxfam, která dlouhodobě upozorňuje na rostoucí majetkové nerovnosti ve světě. Celkové bohatství miliardářů se podle ní oproti roku 2024 zvýšilo o 16 procent.

Jen za jediný rok přibylo nejméně dvě stě nových dolarových miliardářů. Tempo růstu jejich majetku bylo přitom trojnásobně rychlejší než průměr za posledních pět let. Oxfam odhaduje, že bohatství této skupiny vzrostlo loni o 2,5 bilionu dolarů na celkových 18,3 bilionu dolarů.

Extrémní koncentraci bohatství ilustruje i další údaj ze zprávy: dvanáct nejbohatších lidí na světě dnes vlastní stejný majetek jako chudší polovina lidstva, tedy zhruba čtyři miliardy lidí.

Elon Musk a Donald Trump

Miliardáři si za čtvrtstoletí vytvořili vlastní svět. Jako vždy, vládne pár rodin

Leaders

Počet miliardářů celosvětově roste. Vede to k tomu, že stále více ovládají i politiku. To platí i v Česku.

Tereza Zavadilová

Politické funkce

Organizace zároveň varuje, že majetkové nerovnosti se stále výrazněji promítají do politiky. Miliardáři mají podle jejích propočtů až čtyřtisíckrát vyšší pravděpodobnost získat politickou funkci než běžní lidé. Mnozí z nich navíc podporují ideologie, které podle Oxfamu přiživují nenávist vůči lidem jiné rasy, pohlaví či sexuální orientace.

„Superbohatí nejen nashromáždili více majetku, než by kdy dokázali utratit, ale zároveň jej využili k získání politické moci, která určuje pravidla fungování ekonomik a států,“ uvádí organizace. Tento trend byl podle ní zvlášť patrný ve Spojených státech, kde se v roce 2025 dostala k moci administrativa Donalda Trumpa, kterého Oxfam označuje za „prezidenta miliardáře“.

Aliance pro moderní stát chce podpořit projekty podporující demokracii

Čeští miliardáři podpoří bezpečnost státu či digitalizaci

Filantropie

Aliance pro moderní stát již v březnu oslaví dva roky působení. Cílem spolupráce byznysu a expertů je identifikace a prosazování řešení pro efektivní fungování státu a zdravou demokracii. Doposud se do platformy zapojilo 33 investorů, z toho 16 se stalo členy Aliance. Pro roky 2026 až 2029 Aliance chystá trojici projektů na podporu demokratického fungování země, prioritu mají bezpečnost či digitalizace.

sta

Elon Musk

Deset nejbohatších lidí světa loni bohatlo v průměru o 100 milionů dolarů denně

Money

ČTK

Elon Musk a Donald Trump

Miliardáři si za čtvrtstoletí vytvořili vlastní svět. Jako vždy, vládne pár rodin

Leaders

Tereza Zavadilová

ODS má po víkendu z větší části nové vedení, v opozici chce posilovat vlastní značku

Druhý den kongresu ODS, 18. ledna 2026. Kandidáti zleva Karel Hass, Štěpán Slovák, Martin Červíček, Pavel Drobil, Petr Sokol a Alexandr Vondra před volbou řadových místopředsedů ODS.
profimedia.cz
ČTK
ČTK

Vedení Občanské demokratické strany dnes na kongresu v pražských Vysočanech přebral Martin Kupka po Petru Fialovi, který stranu vedl 12 let. Dosavadní místopředseda strany a exministr dopravy získal zhruba dvoutřetinovou podporu delegátů a podle očekávání porazil místostarostu městského obvodu Ostrava-Jih Radima Ivana. Kupka slíbil kontinuitu ve směřování ODS i snahu o modernizaci strany. Prvním místopředsedou ODS dnes kongres zvolil starostu Prahy 9 Tomáše Portlíka. Řadové místopředsedy budou občanští demokraté vybírat v neděli.

Ve volbě předsedy dnes Kupka získal 327 hlasů z 508 platných. Pro jeho konkurenta Ivana hlasovalo 138 delegátů. "Je to jasné slovo kongresu. Ano, to je předseda, kterému chceme věřit, který povede ODS dál," uvedl Kupka po vyhlášení výsledků.

ODS se podle nového předsedy musí zaměřit na práci v opozici. "Je na nás, abychom posílili značku, nutně budeme spolupracovat s dalšími stranami v opozici, je to ale čas, abychom představili naše reformy," uvedl k pokračování koalice Spolu, kterou tvoří občanští demokraté, lidovci a TOP 09. ODS chce Kupka prezentovat jako srozumitelnou a jasnou kotvu. Do několika týdnů představí stínovou vládu, v níž budou zkušení experti i nováčci.

Nový muž vedení ODS: Portlík má ambice i plán

Politika

ODS má nového prvního místopředsedu. Stranický kongres jím dnes zvolil starostu Prahy 9 Tomáše Portlíka.

ČTK

Kupkův protikandidát Ivan kritizoval, že končící vedení ODS podřídilo vše strachu, že nedotáhne vládu Spolu a STAN do konce, což bylo dobré pro zemi, ale ne pro stranu. Kritizoval navýšení daní, ke kterému Fialova vláda přikročila, či nákup čerpacích stanic státem, což šlo proti pravicovým tezím strany. Po volbě Ivan poděkoval za podporu a oznámil, že bude pokračovat v práci názorové platformy ODS Česko plus. Nevyloučil, že se o vedení strany bude ucházet i za dva roky.

Z volby prvního místopředsedy dnes na kongresu ODS odstoupil senátor Červíček. Jediným kandidátem na statutárního zástupce Kupky se tak stal starosta Prahy 9 a kandidát ODS na primátora Portlík. Po zvolení uvedl, že Červíčka podpoří v nedělní volbě řadových místopředsedů.

Dosavadní předseda ODS Fiala opustil funkci po 12 letech. Na dnešním kongresu oznámil, že nehodlá kandidovat za dva roky na prezidenta. Neurčitě se vyjádřil ke spekulacím o své možné kandidatuře do Senátu. Miloš Vystrčil (ODS) je podle něj skvělým předsedou Senátu a bude mít jeho naprostou podporu tak dlouho, jak dlouho bude chtít funkci vykonávat, řekl.

Martin Kupka, předseda ODS

Dalibor Martínek: ODS se mění ve stranu mírného pokroku v mezích zákona

Názory

Zvolením Martina Kupky do čela nejsilnější opoziční strany jako by ODS řekla. Ano, rádi bychom vítězili ve volbách. Ale nechceme v partaji žádnou revoluci. K volebnímu vítězství se dopracujeme evolucí, postupnými změnami. Působí to jako nereálná iluze.

Dalibor Martínek

Svých 12 let v čele ODS označil Fiala za úspěšné. Strana dokázala povstat z popela, vyhrávat volby a zásadně ovlivňovat politiku v Česku, řekl v bilančním projevu. Řekl také, že v čele občanských demokratů se nerozhodl skončit kvůli porážce v loňských sněmovních volbách, ale protože cítil, že už by neměl mandát a důvěru k velkým změnám, které podle něj strana potřebuje.

Stejně jako lídři bývalé vládní koalice, kteří na sněmu vystoupili jako hosté, se Fiala vyslovil po pokračování spolupráce v opozici. Základní podmínkou úspěchu není dezintegrace demokratické politické scény, ale naopak její úzká spolupráce a třeba i částečná integrace, uvedl. Lídři bývalé vládní koalice Spolu a Starostů s Piráty popřáli novému předsedovi ODS ke zvolení. Uvedli, že věří ve spolupráci při obraně demokratických hodnot. Předseda Starostů Vít Rakušan pozval Kupku na pivo. Odkázal tak na iniciativu, kterou navázal s Fialou.

Zvolení Kupky předsedou ODS reprezentuje kontinuitu s končícím vedením Petra Fialy. Zároveň je však jasné, že si nový předseda uvědomuje nutnost změn, uvedl k dnešní změně v čele ODS politolog Aleš Michal. Jeho kolega z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity David Jágr na kongresu občanských demokratů v pražských Vysočanech registroval časté zmínky o potřebě větší otevřenosti strany, její modernizace či volání po pravicových řešeních a odmítání populismu.

Kongres by byl podle něj mnohem napínavější, pokud by Kupku vyzval k souboji jihočeský hejtman Martin Kuba. Takto bylo z velké části rozhodnuto již předem, řekl Jágr. Kuba na konci loňského listopadu oznámil, že z ODS odchází a plánuje vznik vlastního politického hnutí. Odchod z ODS zdůvodnil tím, že má odlišný pohled na politiku než současné vedení strany.

Petr Fiala na kongresu ODS
Aktualizováno

Fiala ukazuje nástupce. ODS si na kongresu vybírá mezi kontinuitou a radikální změnou

Politika

ČTK

