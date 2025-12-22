Hned vedle Prahy pořídíte bydlení o třetinu levněji, říká Karel Týc z Natlandu
Investiční skupina Natland se postupně stává jedním z důležitých hráčů na pražském trhu s bydlením. Už staví anebo připravuje stovky nových bytů v několika nových projektech, a přestože se developmentu začala věnovat o pár let později než někteří větší pražští stavitelé, dávno získala ostruhy.
Například za projekt Lysolajský dvůr, což je i podle vidění společnosti spíše komorní projekt se 43 byty, který se nachází nedaleko Šáreckého údolí, byla developerská část Natlandu – společnost Natland Real Estate - nominována na cenu Best of Realty. Mimochodem, projekt má kromě parku s hřištěm i vlastní potok a na něm vodopád.
„Už jenom že jsme byli nominováni pro nás byla příjemná zpětná vazba,“ říká Karel Týc, šéf Natland Real Estate a partner skupiny Natland. Jeho společnost vstoupila na trh výstavby bytů či kanceláří v roce 2011 Věnuje se především rezidencím a bytům, často zároveň v kombinaci s kancelářskými a multifunkčními projekty.
Jestli někde dělat development, tak v současné době jistě v Praze, říká Karel Týc, šéf developerské společnosti Natland Real Estate a partner investiční skupiny Natland pro Real Estata & Development. Na trh výstavby bytů či kanceláří vstoupil v roce 2011. Věnuje se především rezidencím a bytům, často zároveň v kombinaci s kancelářskými a multifunkčními projekty.
Nyní je energie firmy napnutá hlavně k velkému bytovému projektu v Kladně. Nedaleko centra, ale zároveň na dosah přírody, tam vzniká 700 nových bytů. Jak říká Týc, 70 procent z první fáze, sta bytů, je již prodáno. V přípravě jsou další fáze výstavby Stromovky Kladno. Další připravované projekty jsou na Veleslavíně a v Uhříněvsi, oba zhruba po sto bytech.
Větší bude výstavba na Praze 11, kde vznikne asi 300 až 400 bytů a jehož součástí bude také obchodní centrum. Natland se tak postupně propracovává do první pražské developerské ligy. Další rozvojové území chystá skupina v Mladé Boleslavi.
Týc vnímá aktuální situaci na trhu tak, že pro pracující střední třídu se byty v Praze začínají stávat nedostupnými. „Projekty na okraji Prahy nebo dál do Středočeského kraje jsou zhruba o třetinu levnější.“ Tím je podle Týce dána i strategie firmy. Kvalitativně stejný byt tam může stát třeba 110 tisíc korun za metr, a ne 160 tisíc. Za vyšší cenou jsou jak vyšší ceny pozemků blíž centru, tak také dlouhá pražská povolovací řízení.
Pro to, aby mohl své množící se projekty rychleji rozvíjet a zajistil průběžný tok peněz, založil Natland před několika lety také fond pro kvalifikované investory s minimálním vkladem milion korun. „Jsme jedním z nejstarších fondů na trhu, kotovaný na pražské burze. Ukazuje to stabilitu a dlouhodobost našich záměrů,“ říká Týc.
Aktuální výnos je nyní asi osm procent, perspektivně to má být až 15 procent. „Fond je nastavený tak, aby naši spoluinvestoři vydělávali stejné peníze, jaké vyděláváme my,“ říká Týc.
Karel Týc ze skupiny Natland byl hostem podcastové série Realitní Club. Aktuální epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji i na oblíbených podcastových platformách. Jsme na Spotify i Apple Podcasts.
