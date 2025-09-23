Britská ekonomika šlape líp, než se čekalo. V boji s drahotou ale prohrává
Británie se letos podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) stane druhou nejrychleji rostoucí ekonomikou ze skupiny G7 – hned po USA. Zároveň však nadále bojuje s neústupnou inflací, která komplikuje práci centrální banky i vlády.
Pařížská instituce, kterou cituje agentura Bloomberg, zvýšila svou prognózu hospodářského růstu Spojeného království pro rok 2025 o desetinu procentního bodu na 1,4 procenta. O rok později však očekává zpomalení tempa na jedno procento. Důvodem mají být přísnější rozpočtová opatření a dopad amerických obchodních cel.
Británie překvapuje růstem
Ministryně financí Rachel Reevesová využila nové čísla jako argument pro chystaný balík prorůstových kroků, který má představit před zásadním podzimním rozpočtem naplánovaným na 26. listopadu. Podle ní data „potvrzují, že britská ekonomika je silnější, než se čekalo“. Dodala však, že vláda musí udělat více „pro vytvoření hospodářství, které bude fungovat pro pracující občany“.
Koruna je rekordně silná, nyní na úrovni 24,25 vůči euru. Ještě v létě to bylo 24,65. Koruna rapidně posiluje. „A bude dál posilovat,“ říká Michal Skořepa, ekonom a analytik České spořitelny. A co víc, už nečekejme další pokles úrokových sazeb. Naopak, patrně začnou zase růst. Svůj podíl na tom mají nově chystané emisní povolenky na paliva.
Sazby půjdou nahoru, čeká se dopad emisních povolenek, říká ekonom Skořepa
Money
Koruna je rekordně silná, nyní na úrovni 24,25 vůči euru. Ještě v létě to bylo 24,65. Koruna rapidně posiluje. „A bude dál posilovat,“ říká Michal Skořepa, ekonom a analytik České spořitelny. A co víc, už nečekejme další pokles úrokových sazeb. Naopak, patrně začnou zase růst. Svůj podíl na tom mají nově chystané emisní povolenky na paliva.
Premiér Keir Starmer slíbil, že dostane růst britské ekonomiky na nejvyšší úroveň v rámci G7. Podle ekonomů jde o velmi ambiciózní cíl, vzhledem k utlumenému výkonu v posledních letech a k tomu, že Spojené státy těží z masivních rozpočtových deficitů. Přesto se Británii v první polovině letošního roku podařilo předstihnout většinu konkurentů, odborníci ale varují, že druhé pololetí přinese výrazně slabší tempo.
Zatímco růst překvapil pozitivně, inflace se ukazuje být odolnější, než OECD předpokládala při své červnové prognóze. Ve své mezitímní zprávě zvýšila odhad růstu cen o čtyři desetiny bodu – v roce 2025 má dosáhnout 3,5 procenta a v roce 2026 stále 2,7 procenta. To by znamenalo nejrychlejší růst cen mezi státy G7 a zároveň výrazné překročení dvouprocentního cíle Bank of England.
Britská centrální banka již naznačila, že kvůli přetrvávajícím inflačním tlakům zpomalí tempo snižování úrokových sazeb. OECD upozorňuje, že růst mezd zůstává vyšší, než by odpovídalo plnění inflačních cílů, a dodává, že domácnosti si nadále udržují zvýšená inflační očekávání.
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ve svém aktualizovaném výhledu také zlepšila výhled růstu světové ekonomiky pro letošní rok o 0,3 procentního bodu na 3,2 procenta. Globální růst v první polovině roku se ukázal odolnější, než se očekávalo, a průmyslovou výrobu a obchod podpořily předběžné nákupy před zvýšením cel. Organizace ale upozornila, že plný dopad šoku z amerických cel ještě nenastal.
Výhled růstu světové ekonomiky pro rok 2026 však OECD nechala beze změny na 2,9 procenta. Loni hrubý domácí produkt vzrostl o 3,3 procenta.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.