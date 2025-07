Koruna je politá živou vodou. Od začátku roku si připsala skalp dolaru, eura i britské libry

Česká měna vůči hlavním světovým měnám v prvním pololetí letošního roku posílila. K euru zpevnila o dvě procenta, k dolaru o téměř 14 procent a k britské libře o pět procent. O téměř čtvrtinu se koruna zhodnotila proti turecké liře. Naopak oslabila k maďarskému forintu, uvedl analytik Purple Trading Petr Lajsek.

„Česká koruna působí od začátku roku jako politá živou vodou, jelikož posiluje prakticky na všech hlavních měnových párech. Od začátku roku si tak koruna připsala skalp dolaru, eura i britské libry,“ řekl Lajsek. Za posílením koruny je podle něj především opatrný přístup České národní banky ke snižování úrokových sazeb. Zatímco loni v prvním pololetí ČNB snížila sazby o dva procentní body, tak letos zatím sáhla ke snížení pouze o 0,5 bodu na 3,5 procenta.

„Koruna se v prvním pololetí stala jednou z nejvíce zhodnocujících měn proti dolaru, patří jí šesté místo ze všech globálních měn,“ uvedl analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Důvodem takto razantního posílení je zejména oslabování dolaru k euru. Investoři se obávají toho, že kroky Donalda Trumpa mohou ohrozit hegemonii USA v ekonomické i geopolitické oblasti a bojí se, že dolar přestává plnit funkci bezpečného přístavu. Koruna je za pololetí i šestou nejvíce zhodnocující měnou vůči euru, poznamenal.

K euru koruna od začátku roku posílila o 1,9 procenta na 24,72 koruny za euro, doplnil Lajsek. Koruna se tak usadila pod psychologickou úrovní 25 korun za euro. Za posílením stojí podle něj rozdílný přístup centrálních bank. Zatímco ČNB od začátku roku zastává opatrnější přístup, Evropská centrální banka sáhla rovnou ke čtyřem snížením úrokových sazeb.

Slabé období dolaru

Dolar má za sebou jedno z nejhorších pololetí za dlouhou dobu. Dolarový index, který měří sílu dolaru vůči koši dalších měn, od začátku roku oslabil o více než deset procent. K české měně dolar oslabil o 13,5 procenta na 21,06 koruny za dolar. „Důvěru v americký dolar doslova podkopal prezident USA Donald Trump. Jeho výhrůžky s obchodní válkou výrazně snížily důvěru zahraničních investorů v americkou ekonomiku,“ upozornil Lajsek.

Koruna letos posiluje i k britské libře, za první pololetí o více než pět procent na 28,90 koruny za libru. Koruna posiluje přesto, že Bank of England letos snížila úrokové sazby stejně jako ČNB a aktuálně drží úrokové sazby výše.

K polskému zlotému koruna od začátku roku posílila o více než procento na 5,83 koruny za polský zlotý. V Polsku drželi úrokové sazby od roku 2023 na stálé úrovni. Polská centrální banka je snížila až v květnu tohoto roku a rovnou sáhla k poklesu o 50 bodů. Jednou z mála měn, které ke koruně posílily, je maďarský forint. Od začátku roku koruna k němu oslabila o 1,3 procenta na 16,12 forintů za korunu. Příčinou je to, že maďarská centrální banka drží sazby beze změny na 6,5 procenta.

Turecká lira oslabila letos ke koruně o 23,8 procenta. Dovolená přesto bude pro Čechy kvůli tamní vysoké inflaci stále asi o desetinu dražší. Chaos kolem kroků tamní centrální banky a vysoká inflace sráží důvěru investorů v liru. Vhodnější může být platit eury nebo dolary, které někteří obchodníci rádi přijmou, jelikož jde o daleko stabilnější měny. Výrazně také koruna meziročně posílila vůči egyptské libře, a to o 12 procent. Inflace v Egyptě však byla v květnu 16 procent, posílení koruny tak rovněž vykrátí, podotkl Lajsek.