Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
Schillerová: Prezident Pavel nebude vetovat návrh státního rozpočtu

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)
Prezident Petr Pavel nehodlá návrh státního rozpočtu na letošní rok vetovat ani zdržovat jeho podpis. Po jednání s hlavou státu to novinářům řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Očekává, že přesný termín podpisu rozpočtu bude zveřejněn po úterním jednání prezidenta s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Vláda navrhla na letošní rok rozpočet se schodkem 310 miliard korun. Loni byl deficit rozpočtu 290,7 miliardy korun. Po podpisu prezidenta a vydání zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů skončí rozpočtové provizorium, ve kterém je Česko od začátku roku a které omezuje měsíční výdaje.

Výdaje na obranu

Schillerová novinářům řekla, že většina dnešní debaty s prezidentem se týkala obranných výdajů. „Prezident se netajil tím, že se mu výdaje na obranu zdají málo,“ uvedla ministryně. Podle návrhu státního rozpočtu by obranné výdaje měly dosáhnout 2,1 procenta hrubého domácího produktu. Národní rozpočtová rada ale upozornila, že výdaje ministerstva obrany budou 1,73 procenta HDP a zbývající část je v dalších kapitolách, mimo jiné vláda započítává dopravní infrastrukturu. Podle rady ale není jisté, zda Severoatlantická aliance tyto výdaje uzná jako obranné.

Podle Schillerové je debata o započítávání výdajů legitimní. S prezidentem mluvila o tom, že by bylo vhodné zajistit v NATO jednoznačnou metodiku, které výdaje lze uznat jako obranné.

Dalibor Martínek: Stavebním úřadům hrozí kolaps. Raději do penze než pod stát, říkají úředníci

Vláda sice chystá novelu stavebního zákona, která má v Česku zrychlit žalostně pomalou výstavbu bytů. Překážek k vysněnému cíli je však víc, než si myslí. Nově se například ukázalo, že úředníci stavebních úřadů nechtějí pod státní správu. Raději půjdou do důchodu.

Ministryně také zdůraznila, že výdaje na obranu neklesnou ani v příštím roce pod dvě procenta HDP, což vyžaduje český zákon i závazek vůči NATO. Neuvedla však, zda se budou zvyšovat směrem ke 3,5 procenta HDP, což vyžaduje aliance k roku 2035. Schillerová upozornila, že příprava rozpočtu na příští rok ještě nezačala, nemůže proto říct, jak vysoké obranné výdaje budou.

Schillerová s prezidentem jednala také o sporu mezi ministerstvem a Národní rozpočtová rada o tom, zda předložený rozpočet neporušil zákon o rozpočtové odpovědnosti. Podle rady je schodek vyšší, než povolují pravidla. Ministerstvo trvá na tom, že pravidla se vztahují jen na projednávání rozpočtu v řádném termínu a ne na situaci, kdy Sněmovna vládě návrh vrátila k přepracování. Ministryně dnes řekla, že se s prezidentem shodli, že jednoznačně může rozhodnout pouze soud. Zároveň ale řešení sporu u soudu neočekává.

Související

Zuckerberg vsadil na AI. Až pětina lidí v Metě může skončit
Meta zvažuje rozsáhlé propouštění. Podle informací agentury Reuters by mohlo jít až o pětinu zaměstnanců. Firma zprávu nepopřela, označila ji ale za spekulativní, píše CNBC.

Akcie společnosti Meta v pondělí před otevřením amerických trhů rostly zhruba o tři procenta. Investoři reagovali na víkendovou zprávu agentury Reuters, podle níž vedení firmy připravuje scénáře výrazného snížení počtu zaměstnanců.

Podle zdrojů agentury by se propouštění mohlo týkat více než 20 procent pracovníků. Meta měla na konci roku 2025 téměř 79 tisíc zaměstnanců, takže by šlo o více než 15 tisíc lidí.

Společnost ale informace oficiálně nepotvrdila. „Jde o spekulativní zprávu o teoretických přístupech,“ uvedl mluvčí firmy pro televizi CNBC.

Umělá inteligence potřebuje datová centra, ale lidé je nechtějí. Naštěstí se dají postavit ve vesmíru

Názory

Z důvodů objektivních i velmi subjektivních se lidé bouří proti stavbám velkých datových center. Investoři do umělé inteligence se tedy budou muset s jejich odporem vypořádat. Případně datová centra přestěhovat do severských končin nebo až do vesmíru, což podle nových propočtů nemusí být tak obtížné, jak by se zdálo.

AI stojí stovky miliard

Diskuse o propouštění přichází v době, kdy Meta výrazně zvyšuje investice do umělé inteligence. Firma letos plánuje vydat na infrastrukturu a vývoj AI přibližně 115 až 135 miliard dolarů. To je zhruba dvojnásobek loňské částky.

Celý technologický sektor přitom plánuje ještě větší investiční vlnu. Největší technologické firmy – včetně Amazonu, Alphabetu nebo Microsoftu – chtějí letos do AI investovat dohromady až kolem 700 miliard dolarů.

Právě rychle rostoucí výdaje ale začínají zneklidňovat investory. Někteří upozorňují, že příjmy generované umělou inteligencí zatím tak rychle nerostou.

Generální ředitel Meta Mark Zuckerberg přesto označil rok 2026 za klíčový pro rozvoj AI. Firma podle něj směřuje k ambicióznímu cíli vybudovat takzvanou „osobní superinteligenci“.

Zuckerberg se vydrápal mezi nejbohatší muže světa. Akcie Facebooku jsou na rekordu díky AI a chytrým brýlím

Trhy

Nikdo letos nebohatne tak rychle jako zakladatel sociální sítě Facebook. Jmění Marka Zuckerberga už nabobtnalo o více než 70 miliard, poprvé se hodnota jeho majetku přehoupla přes hranici 200 miliard dolarů a nadále stoupá. A to vše díky růstu ceně akcií Meta Platforms, které jsou na rekordu. Důvod? Paradoxně i to, co před dvěma lety Zuckerbergovu firmu poslalo do pekla.

AI mění trh práce

Meta není jedinou technologickou firmou, která kvůli AI mění strukturu zaměstnanců. Řada společností už letos oznámila propouštění právě s odkazem na využití umělé inteligence. 

Například fintechová firma Block podnikatele Jacka Dorseyho v únoru uvedla, že zruší asi čtyři tisíce pracovních míst, aby mohla fungovat s menšími týmy a více práce automatizovat pomocí AI. Amazon zase letos v lednu zrušil zhruba 16 tisíc pracovních míst. Firma přitom zároveň plánuje výrazně investovat do infrastruktury pro umělou inteligenci. Podobný krok oznámila i softwarová společnost Atlassian, která plánuje propustit deset procent zaměstnanců.

Podle analytiků investiční banky Jefferies může případné propouštění v Metě signalizovat širší změnu v technologickém sektoru. Pokud firma skutečně sníží počet zaměstnanců a zároveň výrazně zvýší investice do AI, může to podle nich ukazovat, že technologie začíná nahrazovat část práce lidí.

„Naznačuje to, že AI stále více zvyšuje produktivitu. Investoři tak mohou začít jinak hodnotit vztah mezi počtem zaměstnanců, růstem firmy a její ziskovostí,“ uvedli analytici v komentáři.

Spletl jsem se, napsal Zuckerberg a propustil tisíce lidí

Zprávy z firem

Ve stopách Twitteru Elona Muska kráčí i další z amerických miliardářů, Mark Zuckerberg. Ve společnosti Meta Platforms chystá obří propouštění. Matku Facebooku musí opustit 11 tisíc lidí, což představuje asi 13 procent její pracovní síly.

Související

Na Ukrajině bojují Keňané. Přestaneme je verbovat, slibuje Rusko

Rusko se dohodlo s Keňou, že přestane verbovat její občany do bojů ve válce proti Ukrajině. Moskva tak reaguje na rostoucí obavy několika afrických zemí, že jejich občané jsou do konfliktu lákáni nebo verbováni, uvedla agentura Bloomberg.

Keňský premiérský tajemník Musalia Mudavadi to oznámil v pondělí v Moskvě po jednání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. „Chci jasně říct, že jsme se nyní dohodli, že Keňané nebudou přijímáni do armády prostřednictvím ministerstva obrany,“ uvedl Mudavadi. Podle něj už keňští občané nebudou způsobilí k náboru ani k účasti ve „speciálních operacích“.

Lavrov na společné tiskové konferenci uvedl, že Keňané, kteří ve válce již bojují, slouží podle ruských zákonů dobrovolně. Dodal, že tyto předpisy umožňují také předčasné ukončení kontraktů.

Trump varuje NATO: Pokud nepomůžete v Hormuzu, čeká alianci velmi špatná budoucnost

Politika

Severoatlantickou alianci čeká „velmi špatná budoucnost“, pokud se spojenci Spojených států nezapojí do zajištění plavby v Hormuzském průlivu, který se Írán snaží zablokovat. V rozhovoru pro deník Financial Times to uvedl americký prezident Donald Trump. K ochraně této klíčové námořní trasy by podle něj měla přispět také Čína. Pokud tak neučiní, Trump pohrozil odložením plánovaného summitu s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Podvodné verbovací agentury

Keňská vláda už dříve upozornila, že do bojů na straně Ruska mohlo být naverbováno až 1000 jejích občanů. Podle Nairobi za náborem stojí „podvodné agentury“, které lidem slibovaly měsíční platy, náborové bonusy a také možnost získat ruské občanství.

Ruské velvyslanectví v Keni tehdy uvedlo, že ruské úřady se nikdy nepodílely na nelegálním náboru keňských občanů do ozbrojených sil.

Lukašenko má v Bělorusku minimální podporu, tvrdí aktivista a nositel Nobelovy ceny Bjaljacki

Politika

Podpora autoritářského režimu prezidenta Alexandra Lukašenka je podle běloruského lidskoprávního aktivisty Alese Bjaljackého mezi obyvateli země minimální. Řekl to novinářům během své návštěvy Prahy. Bjaljacki, který patří mezi laureáty Nobelovy ceny míru za rok 2022, byl kvůli své činnosti opakovaně vězněn. Naposledy skončil za mřížemi v roce 2023 a na svobodu se dostal teprve před třemi měsíci.

Obavy z náboru svých občanů vyjádřily i další africké státy. Jihoafrická republika v únoru oznámila, že ve válce na Ukrajině zahynuli dva její občané. Botswana zároveň uvedla, že se snaží zjistit, co se stalo se třemi jejími občany, kteří byli odvedeni do armády.

V řadě případů podle vlád afrických zemí lidé do Ruska odcestovali s očekáváním civilní práce. Až po příjezdu měli zjistit, že mají vstoupit do ruské armády.

Související

Rusové navyšují odměny pro nové vojáky. Ti si za ně nekoupí ani nové auto ze Západu

Doporučujeme