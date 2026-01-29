Meta našla nový motor růstu. Investoři ale zrovna nejásají
Americká Meta má za sebou silný závěr roku. Zisk i tržby rostly díky lepšímu využití AI v reklamě. Umělá inteligence pomáhá cílit obsah a zvyšovat návratnost kampaní. Firma zároveň plánuje masivní nárůst investic do AI infrastruktury. A právě návratnost těchto výdajů vyvolává obavy investorů.
Americká internetová společnost Meta Platforms, která provozuje například sociální sítě Facebook a Instagram či komunikační platformu WhatsApp, ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o devět procent na 22,8 miliardy dolarů (zhruba 463 miliard korun). Oznámila to ve středu po uzavření americké burzy. Zisk překonal očekávání analytiků, kteří jej podle agentury AFP odhadovali na 21 miliard dolarů.
V celém loňském roce nicméně čistý zisk společnosti Meta klesl o tři procenta na 60,5 miliardy dolarů. Tržby se v celém loňském roce zvýšily o 22 procent na téměř 201 miliard dolarů, v samotném čtvrtém čtvrtletí vzrostly dokonce o 24 procent na téměř 60 miliard dolarů.
Provozovatel největších sociálních sítí světa je miláčkem investorů. Jenomže za poslední rok prožívají akcie Meta Platforms mimořádně bouřlivé období a stále výrazněji má na jejich kondici vliv geopolitika a činy Donalda Trumpa než klasický byznys. Co to znamená pro akcionáře? Napovědět mohou aktuální výsledky za čtvrtý kvartál i celý loňský rok, které Meta zveřejní již ve středu 28. ledna.
„Meta zaznamenala silný závěr roku napříč klíčovými ukazateli. Stabilní růst uživatelů se v kombinaci s lepším zaměřením inzerce a zvýšením cen projevil silným růstem tržeb z reklamy,“ uvedl analytik Portu Marek Malina. Meta podle něj pomocí nástrojů využívajících umělou inteligenci (AI) dokáže uživatelům doporučovat relevantnější obsah, což pomáhá zvyšovat zájem a výdaje inzerentů.
Společnost Meta se v poslední době začala více soustředit na AI a omezovat rozvoj virtuálního světa metaverse, který dříve její šéf Mark Zuckerberg označoval za budoucnost firmy. „AI je klíčovým důvodem lepší výkonnosti reklamního byznysu a způsobila, že Mark Zuckerberg mění vizi společnosti. AI se stává prioritou a virtuální realita jde do pozadí,“ uvedl Malina. „Masivní investice Mety na výstavbu AI infrastruktury jsou však pro investory i zdrojem obav kvůli jejich sporné návratnosti,“ dodal.
Meta předpověděla, že její kapitálové výdaje se v letošním roce vyšplhají na 115 až 135 miliard dolarů. V loňském roce činily přes 72 miliard dolarů.
Vedle iPhonu jsou největší technologickou novinkou 21. století sociální sítě. Slibovaly, že nás více propojí. Nakonec nás ale zcela rozdělily a uzavřely v sociálních bublinách, které se navzájem nenávidí, napomohly k etnickým čistkám a jsou hlavní příčinou pandemie psychických potíží u dospívajících. Ale také daly zbohatnout několika miliardářům.
Zuckerbergův sen o novém metaverzu narazil na hořkou realitu: minimální adopce, drahý vývoj a mizerná technologie. Reality Labs, divize Mety, pálí miliardu dolarů měsíčně a technologickému miliardáři dochází s projektem trpělivost. Pozornost a peníze přesouvá do AI - technologie, která má skutečný komerční potenciál. A investoři Mety její zatím nejdražší omyl přecházejí jakoby nic. Akcie Mety dokonce rostou.
