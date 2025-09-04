Vyberte si z našich newsletterů

Bezpečnost na Ukrajině zajistí po dojednání míru vojáci z 26 zemí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a francouzský prezident Emmanuel Macron
ČTK
ČTK
ČTK

Celkem 26 zemí přislíbilo, že se zapojí do jednotek zajišťujících po dojednání míru s Ruskem bezpečnost Ukrajiny, ať již na zemi, na moři či ve vzduchu. Po jednání lídrů takzvané koalice ochotných v Paříži to řekl francouzský prezident Emmanuel Macron, který zároveň pohrozil Rusku novými sankcemi, pokud nezačne jednat o ukončení války. Americký prezident Donald Trump v telefonátu s evropskými lídry vyzval Evropu, aby přestala kupovat ruskou ropu, která pomáhá Moskvě financovat válku, napsala agentura Reuters.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož země se čtvrtým rokem brání ruské agresi, uvedl, že všechny země chystají plány toho, jak přispějí k bezpečnostním zárukám pro Kyjev v případě mírové dohody.

„V den, kdy ustanou boje, začnou fungovat bezpečnostní záruky,“ řekl Macron. Členové koalice ochotných, kterou tvoří převážně evropští spojenci Ukrajiny včetně Česka, podle něho chtějí k těmto garancím požadovaným Kyjevem přispět účastí svých vojáků v mírových jednotkách nebo vojenskou podporou ukrajinské armády.

O konkrétních zemích dnes Macron nemluvil, připravenost nasadit své vojáky dala v minulosti kromě Francie najevo také Británie. Francouzský prezident dnes řekl, že Spojené státy se do bezpečnostních záruk také chtějí zapojit. Americký prezident Donald Trump přitom již dříve vyloučil, že by přímo na Ukrajinu vyslal americké jednotky, hovoří se spíše o vzdušné či techické podpoře.

Stop ruské ropě

Trump podle činitele Bílého domu citovaného Reuters vyzval evropské lídry, aby jejich země ukončily nákupy ruské ropy. Zelenskyj uvedl, že americký prezident Evropu za pokračující odběr ropy z Ruska kritizoval, což podle Zelenského bylo namířeno zvláště proti Maďarsku a Slovensku, které jsou s Ukrajinou ve sporu kvůli jejím útokům na ropovod Družba přepravující surovinu z Ruska.

Český premiér Petr Fiala, který se k dnešnímu jednání připojil na dálku, v minulosti opakovaně za nejlepší bezpečnostní záruku pro Kyjev označoval posílení ukrajinské armády, o možném nasazení českých vojáků dnes odmítl spekulovat.

„Nejdříve musíme dospět k nějaké podobě příměří, respektive míru, jaký by byl mandát těch jednotek a pak se samozřejmě můžeme bavit o konkrétním podílu jednotlivých zemí. Česká republika je připravena se nějakou formou na tom podílet, ale jaká ta forma bude, to je opravdu předčasná otázka,“ řekl Fiala na předvolebním mítinku v Pardubicích.

Prostřednictvím videohovorů se k summitu připojili i další politici včetně německého kancléře Friedricha Merze. Ten podle vládního mluvčího po jednání uvedl, že Evropané jsou připraveni se výrazně podílet na silných bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Dodal, že Evropa zvýší tlak na Rusko prostřednictvím sankcí, pokud bude Moskva dál používat zdržovací taktiku ve válce proti Ukrajině i při snahách o její ukončení.

Související

Rusko zůstane hrozbou nehledě na to, jak válka dopadne, uvedl Řehka

Náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka
ČTK
ČTK
ČTK

Rusko zůstane hrozbou nehledě na výsledek války na Ukrajině, uvedl na Pražském obranném summitu náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka. Výsledek na Ukrajině je podle něj zásadní, protože bude utvářet uspořádání světa. Rusko ale zůstane hrozbou nehledě na to, jak válka dopadne, míní.

Je důležité si uvědomit, že Rusko rozumí jenom síle, řekl Řehka. „Naším hlavním úkolem by dnes měla být podpora Ukrajiny proti ruské agresi a posílení transatlantické vazby,“ uvedl šéf české armády.

Moskva podle něj nesmí uvěřit, že je Evropa slabá a opustily ji Spojené státy. „Není to pravda, ale pokud tomu začnou věřit, nebude záležet na tom, jestli je to pravda,“ řekl. Taková situace by podle něj byla nejnebezpečnější od konce studené války. Rusko je podle Řehky dobré ve snaze útočit na soudržnost Severoatlantické aliance (NATO). „Pokud chtějí rozbít NATO, a já věřím, že chtějí, nemusí okupovat Evropu. Potřebují vytvořit situaci, kdy je nesporné, že by měla být aktivována kolektivní obrana. A pokud nezafunguje jednou, to je konec NATO,“ dodal.

Neutralita není možná

„Rusko se připravuje na válku, vidíme všechny indikace a varování,“ uvedl také Řehka. Na válku se podle něj připravuje i Čína. „My bychom měli taky a měli bychom ukázat vůli použít schopnosti, které máme. Ne protože válku chceme, ale protože se jí chceme vyhnout. Neutralita není možná,“ řekl. NATO by podle něj nemělo pouze reagovat na ruského prezidenta Vladimira Putina, ale samo klást Rusku strategická dilemata. „Měli bychom být záměrně nepředvídatelní,“ podotkl.

Země podporující Ukrajinu by se podle něj měly také přestat tolik bát. „Překročili jsme červené linie při podpoře Ukrajiny asi padesátkrát,“ řekl. „Neměli bychom se bát. Putin vyhrožoval tolikrát, pak to uděláme a nic se nestane,“ dodal.

Související

Mám Elona rád. Doufám, že se vrátí, řekl Trump

Elon Musk a Donald Trump
ČTK
nst
nst

Romance mezi prezidentem Donaldem Trumpem a Elonem Muskem není u konce. Prezident by si přál, aby se nejbohatší člověk světa a jeho štědrý sponzor vrátil do lůna republikánů.

Prezident Donald Trump se opět rozpovídal o svém někdejším nejbližším příteli a podporovateli, Elonu Muskovi, v pořadu The Scott Jennings Show.

Konflikt ho evidentně mrzí. „Vždycky jsem ho měl rád. A mám ho rád i teď. Ale vymkl se kontrole, ač by si sám přál, aby to neudělal,“ dodal Trump. Dále řekl Jenningsovi, že Musk je člověk se zdravým rozumem a dobrý člověk. Dodal, že doufá, že Musk nebude pokračovat ve svých plánech na založení nové politické strany a vrátí se k republikánům. „Myslím, že nemá na výběr,“ řekl Trump. „Co by dělal? Půjde s radikálními levicovými šílenci? Jsou to blázni.“

Miliardář Elon Musk a viceprezident J.D. Vance

Musk otočil. Politickou stranu nezaloží, prý si nechce poškodit vztah s J.D. Vancem

Leaders

Miliardář Elon Musk upouští od plánů na založení nové politické strany, svým spojencům sdělil, že se hodlá soustředit na své firmy. Šéf automobilky Tesla a vesmírné společnosti SpaceX si navíc nechce znepřátelit vlivné členy Republikánské strany tím, že by odlákal její voliče, píše list The Wall Street Journal.

ČTK

Přečíst článek

Z 80 procent supergénius, zbytek problémy

Je evidentní, že si Trump Muska cení. „Z osmdesáti procent je supergénius, a ve zbylých 20 procentech má nějaké problémy. Až těch dvacet procent vyřeší, bude skvělý,“ řekl Trump o miliardáři. 

Musk podpořil Trumpovu prezidentskou kampaň v roce 2024, vynaložil zhruba 277 milionů dolarů na podporu jeho a dalších republikánských kandidátů. Později se připojil k administrativě a byl hlavou agentury DOGE, dokud v květnu neodešel.

V červnu se však vztah Muska a Trumpa veřejně rozpadl poté, co oba zveřejnili ostré zprávy na sociálních sítích patřící oběma, X a Truth Social. Musk kritizoval Trumpa kvůli prezidentovu daňovému zákonu, známému také jako „Velký krásný zákon“, který byl schválen začátkem letošního roku. V červenci Musk na X řekl, že založí novou politickou stranu, nazvanou „America Party“.

Business Insider však v srpnu informoval, že Musk ještě nezahájil formální proces zakládání strany „America Party“, měsíc poté, co to slíbil na sociálních sítích. Musk i přes konflikt nadále zůstal hlavním dárcem Republikánské strany. Významné postavy hnutí MAGA, včetně viceprezidenta J.D Vance, doufají, že se Musk vrátí k republikánům. Tvrdí, že miliardář byl klíčový pro Trumpovo volební vítězství v roce 2024 a že přístup k nejbohatšímu muži světa by byl v budoucích volbách užitečný.

Související

