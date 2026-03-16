Trump varuje NATO: Pokud nepomůžete v Hormuzu, čeká alianci velmi špatná budoucnost

Severoatlantickou alianci čeká „velmi špatná budoucnost“, pokud se spojenci Spojených států nezapojí do zajištění plavby v Hormuzském průlivu, který se Írán snaží zablokovat. V rozhovoru pro deník Financial Times to uvedl americký prezident Donald Trump. K ochraně této klíčové námořní trasy by podle něj měla přispět také Čína. Pokud tak neučiní, Trump pohrozil odložením plánovaného summitu s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Napětí v oblasti vzrostlo poté, co Spojené státy spolu s Izraelem zahájily útoky na Írán. Teherán následně začal podnikat kroky směřující k omezení provozu v Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází přibližně pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Konflikt už nyní výrazně zasáhl globální energetické trhy a vedl k růstu cen ropy.

Trump už dříve prohlásil, že státy dovážející ropu přes tuto úžinu by měly nést odpovědnost za její bezpečnost. Spojené státy jsou podle něj připraveny pomoci, očekávají však aktivní zapojení spojenců. Řada zemí podle prezidenta zvažuje vyslání válečných lodí, které by spolu s americkým námořnictvem udržely průliv otevřený. Zmínil například Čínu, Francii či Británii.

Libérijský ropný tanker Suezmax Shenlong je vidět v přístavu v indické Bombaji. Loď patří mezi první tankery, které dorazily do Indie uprostřed krize na Blízkém východě.
Svět uvolňuje rekordní zásoby ropy. Přednost dostane Asie, Západ si počká

Ohlášená ropa z nouzových rezerv se v Evropě a v Americe dostane na trh až koncem března, zatímco v Asii to bude hned. V aktualizaci svého středečního oznámení o uvolnění rekordních 400 milionů barelů ropy z pohotovostních zásob to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Ta se rozhodla ropu ze zásob uvolnit kvůli dopadům války na Blízkém východě, které paralyzovaly přepravu ropy klíčovým Hormuzským průlivem.

„Nastává chvíle, kdy by Evropa měla pomoci USA“

„Pokud nebude žádná reakce nebo bude negativní, myslím, že to bude pro budoucnost NATO velmi špatné,“ řekl Trump. Americký prezident v minulosti alianci opakovaně kritizoval a naznačoval, že Spojené státy by nemusely automaticky bránit spojence, kteří podle něj nepřispívají dostatečně.

Podle Trumpa nyní nastává chvíle, kdy by měli Evropané Spojeným státům pomoci. Připomněl, že Washington dlouhodobě podporuje Ukrajinu, která se více než čtyři roky brání ruské invazi. „Teď uvidíme, jestli oni pomohou nám,“ uvedl prezident s tím, že o tom má určité pochybnosti.

Na otázku, jakou konkrétní pomoc USA od spojenců očekávají, Trump odpověděl, že by evropské státy měly vyslat především minolovky, kterých mají podle něj více než Spojené státy. Domnívá se také, že plavidlům aliančních zemí v oblasti nic zásadního nehrozí, protože Írán byl podle jeho slov americkými útoky „zdecimován“. Teherán by podle něj mohl způsobit maximálně omezené potíže například nasazením námořních min.

Schillerová: Slibovat na obranu více než dvě procenta HDP je nereálné

Závazek dávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) je podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) nezpochybnitelný. Slibovat vyšší výdaje není v současnosti reálné, uvedla v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Přístup vlády k obraně kritizovali v debatě zástupci opozice. Kabinet ANO, SPD a Motoristů podle nich neplní svoje spojenecké závazky.

Trump zároveň vyzval Čínu, aby se do zajištění bezpečnosti průlivu aktivně zapojila. Pokud by Peking na výzvu nereagoval, zvažuje podle svých slov odložení plánované schůzky s prezidentem Si Ťin-pchingem, která by se měla uskutečnit ještě tento měsíc.

Dopravu v Hormuzském průlivu mezitím výrazně ochromil pokračující konflikt mezi Íránem a americko-izraelskými silami. Trump přesto opakovaně tvrdí, že válka je prakticky rozhodnutá. Už dříve také slíbil, že Spojené státy začnou lodě proplouvající úžinou doprovázet, aby je chránily před možnými útoky. Dosud se tak ale nestalo.

Měnit banku při refixaci nemusí být výhodné, říká finanční poradce Rusňák

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Desítky tisíc lidí letos řeší refixaci hypotéky. Odejít k jiné bance za nižším úrokem nemusí být vždy výhodné, lepší je vyjednávat se svou stávající bankou, říká Tomáš Rusňák, generální ředitel společnosti Gepard Finance, která se soustředí na zprostředkování hypoték. Podle České bankovní asociace banky a stavební spořitelny poskytly v únoru hypoteční úvěry za 40,5 miliardy korun, což je o 14,5 procenta více než před měsícem. Čtvrtinu z tohoto objemu tvoří refixace.

Rusňák předpokládá, že letošní rok bude z pohledu objemu hypoték podobný jako loňský, který byl historicky druhým nejlepším. „Bude záležet, jak banky zvládnou refinancování,“ říká. Ta vlna se po rekordním roce 2021 už rozběhla. Retenční procesy v bankách jsou podle něj nyní na velmi vysoké úrovni, nechtějí přicházet o klienty. To se podle Rusňáka za poslední roky velmi změnilo, banky posílily retenční týmy.

Řadě lidí se při refinancování i skokově zvýší splátky. Rusňák nepředpokládá, že by s tím nějaké větší množství lidí mělo problém, během pěti let také výrazně rostly mzdy. Ověřeným klientům jsou banky schopné nabídnou sazby i pod nyní průměrných 4,5 procenta.

Když lidé při změně fixace mění banku, získává za to finanční poradce provizi. Rusňák si přesto nemyslí, že by měli poradci zájem „točit“ lidi. Osobně to považuje za nefér praktiku. Přechod do jiné banky je navíc spojený s dalšími riziky a náklady. Například výmaz a nový vklad na katastru, celkem čtyři tisíce korun. Potom nové pojištění hypotéky či případné další poplatky, třeba za nový odhad nemovitosti.

Když klient dostane ve své bance novou nabídku, měl by vyjednávat o lepší podmínky, ne hned odcházet. Marketing bank hovoří o lepších podmínkách pro klienty jiných bank, ne však o slevách pro vlastní klienty.

Pokud je klient ve své bance spokojený, poradce by mu měl podle něj pomoci s vyjednáváním. „Víme, jak v bankách jednat,“ tvrdí šéf poradenské firmy. Pokud je poradce zkušený, bývá navázán na obchodní oddělení většiny bank a dokáže ovlivnit proces změny hypotéky. „S většinou bank se dá domluvit na rozumných podmínkách,“ říká.

Tomáš Rusňák z Gepard Finance byl hostem Realitní Club. Epizoda se přehrává v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Spotify i Apple Podcasts.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Jak dopadl nástupce Otázek Václava Moravce? ČT řešila ozvěnu řečníků

Česká televize odvysílala diskusní pořad, který nahradil ukončené Otázky Václava Moravce (OVM). Diskusi natáčela na chodbě své budovy na Kavčích horách, což bylo zřejmě příčinou toho, že řečníci měli ozvěnu, uvedli dva mediální odborníci. Debata byla místy emotivní, řečníci si skákali do řeči a moderátor je musel usměrňovat.

Většinu debaty vedl moderátor Lukáš Dolanský, doplňovala ho vedoucí ekonomické redakce Vanda Kofroňová. „V posledních více než 20 letech vás v tento čas provázel nedělní debatou Václav Moravec, který se rozhodl Českou televizi opustit. Chtěli bychom úvodem jeho práci ocenit a poděkovat mu. Pokusíme se na jeho kvalitu navázat a doufáme, že nám také zachováte přízeň,“ řekl v úvodu pořadu Dolanský.

Téma rozpočet

Hlavním tématem dvouhodinové debaty byl rozpočet, ČT do diskuse pozvala zástupce šesti sněmovních stran.

Redaktor serveru Mediář Jan Potůček se domnívá, že televize špatně zvolila místo pro natáčení. Vysoká chodba podle něj způsobovala ozvěnu. Upozornil i na opakované chyby v režii. Ve chvíli, kdy mluvila moderátorka, byl několikrát zároveň slyšet zvuk předtočených příspěvků.

Debata ČT. Moderátor Lukáš Dolanský a jeho hosté Jiří Barták (Motoristés), Radim Fiala (SPD), Patrik Nacher (ANO), Jan Skopeček (ODS), Olga Richterová (Práti) a Lukáš Vlček (STAN).

Výkon moderátorů byl podle Potůčka dobrý, ale celkově debata podle něj působila nepřipraveně, měla také málo předělů. „Bylo to nepovedené. A pokud se Česká televize vydá touhle cestou, tak nedělní poledne s ostatními (televizemi) prohraje,“ řekl Potůček. Televize Prima v neděli v 11:00 vysílá politickou debatu Partie Terezie Tománkové.

Babišovy rakety a Kupkův dream team

Názory

Andrej Babiš se dostává pod stále větší tlak kvůli své neochotě vydávat peníze na zbrojení. Jeho mantra investujeme do lepšího života, válku nechceme, se začíná drolit. Mezitím Martin Kupka představil stínovou vládu, plnou starých kádrů. A ministr kultury si vysloužil permanentní protesty před svým sídlem.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Problémů s ozvěnou si všímal i mediální odborník z webu Digizone Filip Rožánek. „Mimořádná debata České televize o rozpočtu bude určitě rezonovat… už kvůli těm problémům s ozvučením. Limity kancelářské budovy v plné parádě,“ uvedl Rožánek na síti X. Doplnil, že lepší by bylo, kdyby televize využila například stávající studio pro pořad Události, komentáře.

„Budova, kde se odehrává dnešní Debata, stojí na Kavčích horách už od roku 1997. Akustika je tam asi pořád stejná,“ napsal na síti X režisér Jakub Wehrenberg.

Moravec na konci svého pořadu minulou neděli oznámil, že v ČT po 21 letech končí. Zdůvodnil to tím, že za současných podmínek už nemůže dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi události. Do pořadu přes jeho nesouhlas pozvala dramaturgie po devíti letech předsedu Poslanecké sněmovny Tomia Okamuru (SPD).

