Trump varuje NATO: Pokud nepomůžete v Hormuzu, čeká alianci velmi špatná budoucnost
Severoatlantickou alianci čeká „velmi špatná budoucnost“, pokud se spojenci Spojených států nezapojí do zajištění plavby v Hormuzském průlivu, který se Írán snaží zablokovat. V rozhovoru pro deník Financial Times to uvedl americký prezident Donald Trump. K ochraně této klíčové námořní trasy by podle něj měla přispět také Čína. Pokud tak neučiní, Trump pohrozil odložením plánovaného summitu s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.
Napětí v oblasti vzrostlo poté, co Spojené státy spolu s Izraelem zahájily útoky na Írán. Teherán následně začal podnikat kroky směřující k omezení provozu v Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází přibližně pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Konflikt už nyní výrazně zasáhl globální energetické trhy a vedl k růstu cen ropy.
Trump už dříve prohlásil, že státy dovážející ropu přes tuto úžinu by měly nést odpovědnost za její bezpečnost. Spojené státy jsou podle něj připraveny pomoci, očekávají však aktivní zapojení spojenců. Řada zemí podle prezidenta zvažuje vyslání válečných lodí, které by spolu s americkým námořnictvem udržely průliv otevřený. Zmínil například Čínu, Francii či Británii.
Ohlášená ropa z nouzových rezerv se v Evropě a v Americe dostane na trh až koncem března, zatímco v Asii to bude hned. V aktualizaci svého středečního oznámení o uvolnění rekordních 400 milionů barelů ropy z pohotovostních zásob to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Ta se rozhodla ropu ze zásob uvolnit kvůli dopadům války na Blízkém východě, které paralyzovaly přepravu ropy klíčovým Hormuzským průlivem.
Svět uvolňuje rekordní zásoby ropy. Přednost dostane Asie, Západ si počká
Ohlášená ropa z nouzových rezerv se v Evropě a v Americe dostane na trh až koncem března, zatímco v Asii to bude hned. V aktualizaci svého středečního oznámení o uvolnění rekordních 400 milionů barelů ropy z pohotovostních zásob to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Ta se rozhodla ropu ze zásob uvolnit kvůli dopadům války na Blízkém východě, které paralyzovaly přepravu ropy klíčovým Hormuzským průlivem.
„Nastává chvíle, kdy by Evropa měla pomoci USA“
„Pokud nebude žádná reakce nebo bude negativní, myslím, že to bude pro budoucnost NATO velmi špatné,“ řekl Trump. Americký prezident v minulosti alianci opakovaně kritizoval a naznačoval, že Spojené státy by nemusely automaticky bránit spojence, kteří podle něj nepřispívají dostatečně.
Podle Trumpa nyní nastává chvíle, kdy by měli Evropané Spojeným státům pomoci. Připomněl, že Washington dlouhodobě podporuje Ukrajinu, která se více než čtyři roky brání ruské invazi. „Teď uvidíme, jestli oni pomohou nám,“ uvedl prezident s tím, že o tom má určité pochybnosti.
Na otázku, jakou konkrétní pomoc USA od spojenců očekávají, Trump odpověděl, že by evropské státy měly vyslat především minolovky, kterých mají podle něj více než Spojené státy. Domnívá se také, že plavidlům aliančních zemí v oblasti nic zásadního nehrozí, protože Írán byl podle jeho slov americkými útoky „zdecimován“. Teherán by podle něj mohl způsobit maximálně omezené potíže například nasazením námořních min.
Závazek dávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) je podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) nezpochybnitelný. Slibovat vyšší výdaje není v současnosti reálné, uvedla v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Přístup vlády k obraně kritizovali v debatě zástupci opozice. Kabinet ANO, SPD a Motoristů podle nich neplní svoje spojenecké závazky.
Schillerová: Slibovat na obranu více než dvě procenta HDP je nereálné
Závazek dávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) je podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) nezpochybnitelný. Slibovat vyšší výdaje není v současnosti reálné, uvedla v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Přístup vlády k obraně kritizovali v debatě zástupci opozice. Kabinet ANO, SPD a Motoristů podle nich neplní svoje spojenecké závazky.
Trump zároveň vyzval Čínu, aby se do zajištění bezpečnosti průlivu aktivně zapojila. Pokud by Peking na výzvu nereagoval, zvažuje podle svých slov odložení plánované schůzky s prezidentem Si Ťin-pchingem, která by se měla uskutečnit ještě tento měsíc.
Dopravu v Hormuzském průlivu mezitím výrazně ochromil pokračující konflikt mezi Íránem a americko-izraelskými silami. Trump přesto opakovaně tvrdí, že válka je prakticky rozhodnutá. Už dříve také slíbil, že Spojené státy začnou lodě proplouvající úžinou doprovázet, aby je chránily před možnými útoky. Dosud se tak ale nestalo.