Rozpočet se schodkem 310 miliard prošel prvním sítem. Opozice varuje před porušením zákona
Poslanecká sněmovna schválila základní parametry státního rozpočtu na letošní rok. Počítá se schodkem 310 miliard korun, což je více než loni. Zatímco vláda návrh hájí jako realistický, opozice i rozpočtová rada mluví o rozporu se zákonem.
Sněmovna po zhruba čtrnáctihodinovém jednání schválila základní údaje státního rozpočtu na letošní rok. Pro návrh hlasovalo 90 poslanců vládní koalice, proti bylo 68 opozičních zákonodárců.
Rozpočet počítá se schodkem 310 miliard korun. Pro srovnání: loni byl plánovaný deficit 241 miliard, skutečný výsledek ale skončil na 290,7 miliardy korun. Letos se tak rozdíl mezi příjmy a výdaji dál prohlubuje.
Příjmy mají dosáhnout téměř 2, 118 bilionu korun, meziročně vzrostou o 31,7 miliardy. Výdaje však rostou rychleji, tedy o 100,7 miliardy na bezmála 2, 428 bilionu korun.
Schválením základních parametrů se uzavřela možnost měnit celkovou výši příjmů, výdajů i schodku. Poslanci nyní mohou navrhovat už jen přesuny uvnitř jednotlivých kapitol.
Spor o zákonnost
Národní rozpočtová rada už dříve uvedla, že návrh je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Podle jejích propočtů by maximální schodek odpovídající zákonným limitům mohl činit zhruba 247 miliard korun. Limit vychází ze stropu strukturálního deficitu ve výši 1,75 procenta HDP.
S kritikou se ztotožnila i opozice a na možný rozpor upozornil také prezident Petr Pavel. Naznačil, že bude sledovat, jak vláda situaci vyřeší, a nevyloučil ani možnost veta.
Ministryně financí Alena Schillerová ale výhrady odmítá. Návrh podle ní splňuje všechny náležitosti a je „úplný, reálný a pravdivý“. Připomněla také, že Sněmovna v minulosti sama připustila možnost vyššího schodku při přepracování rozpočtu.
Tvrdá kritika opozice
Opoziční poslanci návrh označovali za neodpovědný a špatný. Kritizovali především vysoký deficit a také podle nich nedostatečné výdaje na obranu. Padaly i ostré výroky o „rozpočtovém zločinu“.
Některé opoziční strany chtěly rozpočet vrátit vládě k přepracování, případně snížit výdaje a schodek. Tyto návrhy ale sněmovní většina zamítla.
Co bude následovat
Schválení základních parametrů neznamená konec legislativního procesu. Návrh nyní projednají sněmovní výbory, kde mohou poslanci navrhovat dílčí úpravy v rozdělení peněz.
Jde o první rozpočet předložený vládou Andreje Babiše. Protože se jej nepodařilo schválit do konce minulého roku, hospodaří Česko zatím v rozpočtovém provizoriu. Kabinet označuje za hlavní priority například zlevnění elektřiny, růst platů státních zaměstnanců a úspory v provozu státu.