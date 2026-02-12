Nový magazín právě vychází!

Rozpočet se schodkem 310 miliard prošel prvním sítem. Opozice varuje před porušením zákona

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)
ČTK
nst
nst

Poslanecká sněmovna schválila základní parametry státního rozpočtu na letošní rok. Počítá se schodkem 310 miliard korun, což je více než loni. Zatímco vláda návrh hájí jako realistický, opozice i rozpočtová rada mluví o rozporu se zákonem.

Sněmovna po zhruba čtrnáctihodinovém jednání schválila základní údaje státního rozpočtu na letošní rok. Pro návrh hlasovalo 90 poslanců vládní koalice, proti bylo 68 opozičních zákonodárců.

Rozpočet počítá se schodkem 310 miliard korun. Pro srovnání: loni byl plánovaný deficit 241 miliard, skutečný výsledek ale skončil na 290,7 miliardy korun. Letos se tak rozdíl mezi příjmy a výdaji dál prohlubuje.

Příjmy mají dosáhnout téměř 2, 118 bilionu korun, meziročně vzrostou o 31,7 miliardy. Výdaje však rostou rychleji, tedy o 100,7 miliardy na bezmála 2, 428 bilionu korun.

Schválením základních parametrů se uzavřela možnost měnit celkovou výši příjmů, výdajů i schodku. Poslanci nyní mohou navrhovat už jen přesuny uvnitř jednotlivých kapitol.

Spor o zákonnost

Národní rozpočtová rada už dříve uvedla, že návrh je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Podle jejích propočtů by maximální schodek odpovídající zákonným limitům mohl činit zhruba 247 miliard korun. Limit vychází ze stropu strukturálního deficitu ve výši 1,75 procenta HDP.

S kritikou se ztotožnila i opozice a na možný rozpor upozornil také prezident Petr Pavel. Naznačil, že bude sledovat, jak vláda situaci vyřeší, a nevyloučil ani možnost veta.

Ministryně financí Alena Schillerová ale výhrady odmítá. Návrh podle ní splňuje všechny náležitosti a je „úplný, reálný a pravdivý“. Připomněla také, že Sněmovna v minulosti sama připustila možnost vyššího schodku při přepracování rozpočtu.

Tvrdá kritika opozice

Opoziční poslanci návrh označovali za neodpovědný a špatný. Kritizovali především vysoký deficit a také podle nich nedostatečné výdaje na obranu. Padaly i ostré výroky o „rozpočtovém zločinu“.

Některé opoziční strany chtěly rozpočet vrátit vládě k přepracování, případně snížit výdaje a schodek. Tyto návrhy ale sněmovní většina zamítla.

Co bude následovat

Schválení základních parametrů neznamená konec legislativního procesu. Návrh nyní projednají sněmovní výbory, kde mohou poslanci navrhovat dílčí úpravy v rozdělení peněz.

Jde o první rozpočet předložený vládou Andreje Babiše. Protože se jej nepodařilo schválit do konce minulého roku, hospodaří Česko zatím v rozpočtovém provizoriu. Kabinet označuje za hlavní priority například zlevnění elektřiny, růst platů státních zaměstnanců a úspory v provozu státu.

Zbyněk Stanjura

Lukáš Kovanda: Který deficit platí? Spor o čísla může odhalit tři roky rozpočtového selhání

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Kupka s Rakušanem ve shodě: Rozpočet je neodpovědný a v rozporu se zákonem

Vít Rakušan
ČTK
ČTK
ČTK

Návrh státního rozpočtu na letošní rok se schodkem 310 miliard korun je neodpovědný, vláda porušila zákon o rozpočtové odpovědnosti. Před poslanci se na tom dnes shodli předsedové opozičních ODS a STAN Martin Kupka a Vít Rakušan. Rozpočet, který Sněmovna projednává v úvodním kole, podle Kupky krade budoucnost lidem i firmám. Rakušan soudí, že neobsahuje žádnou vizi udržitelnosti a prosperity.

Zdá se, že návrh zákona o státním rozpočtu je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti, řekl dnes prezident Petr Pavel. Při návštěvě olympijského festivalu na českobudějovickém výstavišti připomněl, že návrh je v legislativním procesu, který zatím pokračuje. „Uvidíme, jak si s tím vláda poradí,“ dodal v odpovědi na otázku, zda by takový rozpočet případně vetoval.

Šéf klubu TOP 09 Jan Jakob prosazuje návrh usnesení, kterým by Sněmovna vrátila rozpočet vládě k přepracování. Kabinet by měl podle jeho návrhu seškrtat výdaje nejméně o 64 miliard korun a dostat rozpočet do souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Jde podle Jakoba o jediný zodpovědný postup.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) vysvětluje rozpočet ministru zahraničí Petru Macinkovi (Motoristé obě)

Stanislav Šulc: Motoristické dilema aneb Jak podpořit obří schodek a zůstat rozpočtově zodpovědný

Názory

Nová vláda předkládá Poslanecké sněmovně rozpočet, který je dílem „realistický“, dílem ale také má mimořádný schodek. Ačkoli mají vládní strany mezi poslanci jasnou většinu, a rozpočet tak nejspíš hladce projde, přinejmenším pro členy Motoristů Sobě by to mělo představovat poměrně kardinální problém. Vyrovnají se s tím nějak?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Kupka: Rozpočet fakticky krade budoucnost občanů České republiky

Kabinet ANO, SPD a Motoristů rezignoval podle Kupky na šetření. „Rozpočet fakticky krade budoucnost občanů České republiky, českých firem i mladší generace,“ řekl předseda ODS. Podle Rakušana je rozpočet plný nesourodých dílčích zájmů. „Jednoznačně projídá budoucnost Česka a hazarduje s bezpečností,“ zdůraznil. Vláda podle Rakušana znovu nastartovala trajektorii zvyšování dluhů.

Předsedové nejsilnější a druhé nejsilnější opoziční strany i šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel se pozastavili nad snížením obranných výdajů. Kupka varoval před ohrožením bezpečnosti a neplněním spojeneckých závazků. Havel řekl, že vynakládání dvou procent hrubého domácího produktu není strop, ale podlaha.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) naopak označila návrh rozpočtu za úplný, reálný a pravdivý. V úvodním vystoupením odmítla výrok Národní rozpočtové rady, podle níž je rozpočet v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Rakušan ministryni vinil z pseudoargumentů a manipulace. Kupka podotkl, že kdo má černé svědomí, útočí na všechny ostatní. Podle místopředsedy Sněmovny Jana Skopečka (ODS) navržený rozpočet nelze obhájit, pokládá jej za zločinný. Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) ale tvrdil, že schodek teď není možné navzdory úsporám a změnám v příjmech zkrotit.

Vláda by měla respektovat zákony, prohlásil předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Neměla by se vymlouvat a navrhovaný schodek 310 miliard je podle něj schodkem ministryně Schillerové. Opět poukazoval například na to, že v návrhu chybí peníze na dostupné bydlení pro mladé lidi. Vyslovil se proti poskytování dotací a navrhoval, aby peníze místo toho směřovaly třeba na zvyšování rodičovského příspěvku.

Lidovec Marian Jurečka uvedl, že nynější rozpočtové provizorium tak není z hlediska vývoje dluhu špatné. „Co pácháte vy, je však regulérní rozpočtový zločin,“ prohlásil.

Petr Fiala

Fiala končí spekulace o návratu. Do Senátu ani na Hrad nepůjde, založil think-tank

Politika

Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) nebude kandidovat do Senátu ani v prezidentských volbách. Nadále bude vykonávat svůj poslanecký mandát, informoval na síti X. Se svými spolupracovníky založil think-tank nazvaný Politické fórum, který by podle něj měl systematicky rozvíjet, kultivovat a popularizovat myšlenky svobody a demokracie zejména mezi mladými lidmi.

ČTK

Přečíst článek

S opozičními řečníky se u mikrofonu střídali členové vlády a představovali rozpočty svých kapitol. Například ministr kultury Ota Klempíř (za Motoristy) řekl, že jeho rozpočet je odpovědný jak vůči resortu, tak vůči budoucnosti. Navržených 18,6 miliardy popsal jako kompromis a výsledek složitých jednání.

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) označil za svoji prioritu stabilizaci personálu soudů, státních zastupitelství, nebo například zaměstnanců probační a mediační služby. Pro letošek očekává zvýšení průměrného platu zaměstnanců o 3000 korun měsíčně. Současně si posteskl, že platy soudců a státních zástupců se poněkud utrhly ze řetězu. Podotkl však, že vzhledem k judikatuře Ústavního soudu s tím zřejmě nikdo nic neudělá.

Vláda Andreje Babiše (ANO) navrhla na letošek deficit o 24 miliard korun vyšší, než jaký plánovala předchozí vláda Petra Fialy (ODS). Podle Schillerové by ale reálný schodek rozpočtu Fialova kabinetu činil až 350 miliard korun. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.

Nyní se u řečniště střídají řečníci s přednostním právem. Do běžné debaty evidoval sněmovní systém desítky přihlášek. Sněmovna už ráno schválila možnost nočního jednání.

Stanislav Šulc: Motoristické dilema aneb Jak podpořit obří schodek a zůstat rozpočtově zodpovědný

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) vysvětluje rozpočet ministru zahraničí Petru Macinkovi (Motoristé obě)
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Nová vláda předkládá Poslanecké sněmovně rozpočet, který je dílem „realistický“, dílem ale také má mimořádný schodek. Ačkoli mají vládní strany mezi poslanci jasnou většinu, a rozpočet tak nejspíš hladce projde, přinejmenším pro členy Motoristů Sobě by to mělo představovat poměrně kardinální problém. Vyrovnají se s tím nějak?

Možná to není úplně fér, ale přesto se to musí udělat. Je zcela namístě konfrontovat sliby stran dnešní vlády s tím, co ve skutečnosti dělají. A pravděpodobně největší problém před sebou nyní mají Motoristé.

Ti se do sněmovny dostali i díky slibům návratu k vyrovnaným rozpočtům. Právě tím získali část voličů dávné ODS, fanoušky malého státu, nulových daní a v podstatě jakési polidštěné verze anarcho-kapitalismu (i té nepolidštěné). Samozřejmě je nelze kritizovat za to, že vyrovnaný rozpočet nezajistili už nyní, což si nejspíš část jejich voličů představovala. Nicméně hlasovat pro rozpočet, který „slibuje“ schodek ve výši 310 miliard v době hospodářského růstu, by mělo vzbudit nejedno nesouhlasné zvýšení obočí, možná i dvě tři nesouhlasné vlnovky.

Petr Macinka

Dalibor Martínek: Macinka si vyvztekal vedlejší kolej

Názory

Petr Macinka ve své svaté válce za Turka před pár dny prohlásil, že jeho ministerstvo zahraničí bude ignorovat prezidenta republiky Petra Pavla. Nyní se Pavel s Babišem dohodli, že naopak oni dva budou určovat zahraniční politiku.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Když kapříka chytají

Samozřejmě platí, že aktuální rozpočet nešlo sestavit na nulu, protože mandatorní výdaje i mezinárodní závazky dávají poměrně úzké mantinely pro kreativitu. A také platí to, že Motoristé jsou ze všech sněmovních stran v podstatě jako jediní bez viny na tom současném stavu, protože poslaneckou, natož vládní zodpovědnost nikdy neměli, tedy minimálně formálně, byť personálně to už tak bez poskvrny není.

Jenomže stav věcí Motoristé velmi dobře znali i před volbami, kdy vyrovnané rozpočty vesele sliboval nejeden billboard. A bez uzardění a pravděpodobně s jakousi tajemnou expertízou, kterou jiné strany nemají. A za to dostali Motoristé hlasy od části voličů.

Nyní se láme příslovečný chleba a Motoristé mohou ukázat, jak vážně svůj nejdůležitější programový bod myslí. Pokud rozpočet hladce projde, což je velmi pravděpodobné, ukážou, že sliby jsou v předvolební kampani jen taková prázdná a falešná slovíčka, která jsou v podstatě tak živá jako žížala na háčku při lovení kapříků.

Stanislav Šulc: Inspirace Trumpem? Zdánlivě drsná vláda nakonec taky cukne

Názory

Černá středa české vlády? Tak bychom mohli nazvat 4. únor 2026, kdy premiér Andrej Babiš vyrazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem a v podstatě mu vyšel ve všem vstříc. Dění v české nejvyšší politice tak dostává nový rozměr a není nepodobný dění v USA: také tady zdánlivě neústupní populisté nakonec ustoupí, když jim není hned po vůli.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Bojovníci v kulturních válkách

Ostatně i jejich ideový guru, exprezident Václav Klaus v jednom komentáři ještě před koncem roku upozornil, že to bude tragický omyl, pokud se vláda rozhodne pokračovat v obřích rozpočtových deficitech.

„Mnozí jsme nemohli vydýchat obří deficit rozpočtu, který provozoval po čtyři roky svého vládnutí kabinet Petra Fialy. A očekávali jsme, že se nová vláda Andreje Babiše, okořeněná Petrem Macinkou a Tomiem Okamurou, bude chovat úplně jinak. Teď toto nadějné očekávání ztrácíme. Zdá se, že chce Babišova vláda Fialův deficit na rok 2026 ještě zvýšit. To je tragický omyl,“ uvedl doslova.

Vyslyší některý z motoristů tato slova? Pokud ne, je poměrně pravděpodobné, že to v dalších volbách s jejich výsledkem už tak slavné nebude. Velmi pravděpodobně totiž ztratí voliče, kteří motoristy volili kvůli ekonomickým billboardům. A zůstanou jim jen věrní bojovníci v kulturních válkách. Bude to stačit?

Filip Turek a Petr Macinka

Dalibor Martínek: Metoda Macinka. Provokovat, vykrádat mediální prostor

Názory

Macinka a Turek denně plní titulky. Ne řešeními, ale konflikty a gesty. Skutečná agenda státu se ztrácí v hluku. A Babišovi to vyhovuje.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Tomio Okamura a Andrej Babiš

David Ondráčka: Loajalita, nebo kariéra? Úředníci čekají, kam se vláda Babiše vydá

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek
