Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Názory Ivana Pečinková: Chcete vědět, co se platí z vašich daní? Zapomeňte na to

Ivana Pečinková: Chcete vědět, co se platí z vašich daní? Zapomeňte na to

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)
ČTK
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Nekonečná odysea přípravy našeho státního rozpočtu na letošní rok skončila. V době, kdy už máme téměř čtvrtinu roku za sebou. Budou se další rozpočty už připravovat normálně? To je otázka.

Tečku za nekonečnými přestřelkami mezi vládou a nynější opozicí, která návrh rozpočtu na letošní rok schválila v posledních měsících svého panování, v pátek udělal prezident republiky Petr Pavel.

Nejdůležitější zákon roku podepsal, ale znovu zopakoval své výhrady. Výdaje na obranu jsou nízké a nedosahují výše, k níž jsme se zavázali coby člen obranné aliance NATO.

Bývalý premiér Petr Fiala (vpravo; ODS) přivítal nového premiéra Andreje Babiše (ANO) ve Strakově akademii, kde se sešla nová vláda k prvnímu zasedání, 15. prosince 2025, Praha

Fiala dal, Babiš vzal. Anebo obráceně. Kdo je vítězem a poraženým souboje o letošní rozpočet?

Money

Vedle financování obrany, na níž současná vláda pro letošek vyčlenila o 21 miliardu méně než zamýšlela její předchůdkyně, táhnou nový a starý kabinet hot a čehý i v jiných oblastech. Například zemědělcům chtěla Fialova vláda čtyři miliardy ubrat a Babišova jim naopak čtyři miliardy přidala.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Nyní tedy zákon o státním rozpočtu míří do sbírky zákonů, a tím nabude účinnosti. A zapomene se na to, že rozpočet 2026 porušuje zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, protože plánovaný deficit překračuje vytýčenou hranici vůči hrubému domácímu produktu.

Rozpočet schválen, zapomeňte

Zapomene se také na nesmyslnost argumentu ministryně financí Aleny Schillerové, že se dotyčná pravidla vztahují pouze na rozpočet předložený v řádném termínu.

Zapomene se ale také na to, že Schillerové předchůdce Zbyněk Stanjura započetl do svého rozpočtu 2025 zhruba 41 miliard korun, které měly dorazit do rozpočtu z evropských fondů, přestože nedorazily, a tím opticky snížil deficit.

Andrej Babiš

Spor o peníze pro BIS: Babiš mluví o rekordu, opozice varuje před ohrožením bezpečnosti

Politika

Premiér Andrej Babiš odmítá kritiku opozice kvůli letošnímu rozpočtu Bezpečnostní informační služba (BIS). Podle něj vláda schválila rekordní částku, opozice v čele s Marian Jurečka ale upozorňuje, že oproti původnímu návrhu došlo ke škrtům, které mohou ohrozit bezpečnost státu.

nst

Přečíst článek

A je tu celá řada dalších vad, které českým ministrům financí po několik let vyčítá Národní rozpočtová rada. Není to Národní rozpočtová rada vlády, jak se mnohdy omylem ozývá, ale zákonem vytvořený nezávislý arbitr správy veřejných financí. Oponent ministrů financí.

Kouzlení s čísly

Nicméně oponentem by přirozeně měl být každý daňový poplatník. Jde přece o naše peníze a účel jejich využití nám není lhostejný. Občanům ani firmám. Sledování téhle stopy je ovšem nad možnosti normálního člověka, a dost možná i ekonoma. Nejen proto, že naši ministři financí, potažmo vlády, nakládají s metodikami a čísly, jak se jim zrovna hodí.

Čerstvý malý střípek do mozaiky: ministerstvo financí na svých webových stránkách po schválení návrhu státního rozpočtu poslaneckou sněmovnou obvykle zveřejňuje tabulku se základními parametry schváleného rozpočtu a výdaji jednotlivých rozpočtových kapitol. Ta se tam v textu s názvem Sněmovna schválila zákon o státním rozpočtu na rok 2026 objevila i nyní.

Michal Skořepa

Nulový deficit státního rozpočtu není férový vůči dnešní generaci, říká šéf Výboru pro rozpočtové prognózy Skořepa

Money

Veřejné finance mají být vyrovnané, rozpočtové deficity jsou nepřípustné, zní uznávané paradigma. Ekonom České spořitelny a předseda Výboru pro rozpočtové prognózy Michal Skořepa to ovšem vidí jinak. Deficit je podle něj užitečný a mezigeneračně férový.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Jenže tentokrát mohl pozorovatel zjistit, že čísla v tabulce přímo na webu jsou jiná než ta obsažená v návrhu, který šel do poslanecké sněmovny. Rozdíl vysvětluje drobná a lehce přehlédnutelná poznámka „bez EU a FM“, což znamená bez peněz z evropských fondů a finančních mechanismů, tedy například Norských fondů. Poslanci ale schvalovali jiná čísla, bez této poznámky. Tedy patrně s vlivem EU a FM. Anebo snad ne?

Takové dvojí účetnictví je dost matoucí. A dojem nezlepšuje ani to, že ministerstvo ke zmíněné tiskové zprávě přiložilo jeden list ze sněmovního tisku, vytržený z kontextu schváleného parlamentního tisku. Spíš naopak.

Vysvětlení se nabízí jen jedno: pokus vytěžit z přešlapu minulé vlády, která dala mezi příjmy 41 miliard, které ještě neměla, maximum politického kapitálu. Vnucuje se okřídlená otázka: komu to prospěje?

Související

Zbyněk Stanjura

Lukáš Kovanda: Který deficit platí? Spor o čísla může odhalit tři roky rozpočtového selhání

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Česko může dát na obranu 3,5 procenta HDP. Brzdou nejsou peníze, ale politika

Slabina NATO? Jednoznačně protivzdušná obrana
ČTK
nst
nst

Navýšení obranných výdajů na 3,5 procenta HDP je podle expertů ekonomicky zvládnutelné, rozhodující je však politická vůle. Klíčová debata se vede o tom, kolik z peněz půjde přímo na armádu.

Navýšení obranných výdajů až na pět procent HDP do roku 2035, k němuž se zavázali spojenci v NATO, je podle odborníků ekonomicky realizovatelné. Shodují se však, že zásadní překážkou není ekonomika, ale politické rozhodnutí.

Analytici upozorňují, že je nutné rozlišovat mezi 3,5 procenta HDP na tzv. jádrové obranné výdaje a zbývajícími 1,5 procenta na širší, méně přesně vymezené oblasti. „Důležité je rozlišovat jádrové obranné výdaje a další související výdaje,“ uvedl Vojtěch Báhenský. Podle něj jsou právě tyto výdaje „jednoznačně klíčové“.

Aktualizováno

Schillerová: Slibovat na obranu více než dvě procenta HDP je nereálné

Politika

Závazek dávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) je podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) nezpochybnitelný. Slibovat vyšší výdaje není v současnosti reálné, uvedla v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Přístup vlády k obraně kritizovali v debatě zástupci opozice. Kabinet ANO, SPD a Motoristů podle nich neplní svoje spojenecké závazky.

ČTK

Přečíst článek

Podobně hovoří i Jan Kofroň: „Ve skutečnosti se nejedná o čistých pět procent, ale o kombinaci 3,5 procenta na tvrdé obranné výdaje a dalších 1,5 procenta na poměrně vágně definované oblasti.“ Zbývající část podle něj nepředstavuje zásadní problém, protože ji lze naplnit širším spektrem výdajů.

Státy si podle expertů mohou vyšší výdaje dovolit, znamenalo by to ale kombinaci opatření. Například zvýšení daní, škrty v jiných kapitolách nebo vyšší zadlužení. „Je to realistické i proveditelné… záleží to spíše na politické vůli než na ekonomických dopadech,“ uvedl Matúš Halás.

Aktualizováno

Benzinky po konfliktu v Íránu nezvyšují marže, uvádí ministerstvo

Zprávy z firem

První analýza údajů od prodejců pohonných hmot neukazuje, že by čerpací stanice po začátku konfliktu v Íránu radikálně měnily své marže. Uvedlo to ministerstvo financí, které údaje o maržích od pondělí monitoruje. Podrobnější data bude mít úřad ve čtvrtek.

ČTK

Přečíst článek

Diskuse se vede také o tom, jak nové prostředky využít. Část expertů zdůrazňuje potřebu modernizace, investic do techniky a infrastruktury. „Kvůli dlouhodobému podfinancování bude v krátkodobém horizontu dominantní modernizace,“ uvedl Báhenský. Jiní považují za realističtější postupné posilování personálu. „Existují i jiné způsoby, jak budovat obranyschopnost, například investováním do personálu,“ doplnil Halás.

Kofroň zároveň varuje před příliš rychlým růstem výdajů bez odpovídajících změn. „Prudké navýšení je možné, pokud je spojeno s reorganizací,“ uvedl s odkazem na zkušenosti pobaltských zemí.

Česká vláda v současnosti počítá s výdaji na obranu kolem 1,7 procenta HDP. Hranici dvou procent by země překročila pouze v případě započtení dalších výdajů souvisejících s obranou na jiných ministerstvech.

Související

Protipovodňová opatření za miliardy nesplnila cíle zadržování vody

Stát utratil miliardy za protipovodňová opatření. Výsledek je podle NKÚ rozpačitý

Money

nst

Přečíst článek

Prezident Pavel podepsal rozpočet na rok 2026. Varuje před škrty v obraně a vysokým schodkem

Petr Pavel
ČTK
nst
nst

Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na rok 2026 se schodkem 310 miliard korun. Upozornil přitom na nedostatečné financování obrany i rostoucí zadlužení země. Podle vlády jde naopak o realistický rozpočet s rekordními investicemi a nejvyššími výdaji na obranu v historii.

Prezident Petr Pavel podepsal zákon o státním rozpočtu na rok 2026. Norma začne platit dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů a Česko tak po několika měsících opustí režim rozpočtového provizoria. Hlava státu ale při podpisu upozornila na nedostatek peněz na obranu i na vysoký schodek veřejných financí.

Rozpočtová politika je podle prezidenta především odpovědností vlády, která jejím prostřednictvím prosazuje své priority. „Vláda se následně bude za důsledky své rozpočtové politiky zodpovídat občanům,“ uvedl Pavel v tiskové zprávě.

Aktualizováno

Schillerová: Slibovat na obranu více než dvě procenta HDP je nereálné

Politika

Závazek dávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) je podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) nezpochybnitelný. Slibovat vyšší výdaje není v současnosti reálné, uvedla v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Přístup vlády k obraně kritizovali v debatě zástupci opozice. Kabinet ANO, SPD a Motoristů podle nich neplní svoje spojenecké závazky.

ČTK

Přečíst článek

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ocenila, že prezident zákon podepsal. Podle ní jde o „reálný a pravdivý rozpočet“ s rekordními investicemi, provozními úsporami a historicky nejvyššími výdaji na obranu.

Státní rozpočet počítá se schodkem 310 miliard korun. Sněmovna ho schválila v polovině března. Loni hospodařil stát se schodkem 290,7 miliardy korun, původně plánovaný deficit činil 241 miliard.

Ministerstvo obrany má letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což odpovídá zhruba 1,73 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Vláda deklaruje splnění dvouprocentního závazku vůči NATO i díky započtení některých výdajů z jiných kapitol, například části investic do dopravní infrastruktury.

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babiš se v americkém svěráku kroutí jako žížala

Názory

Andrej Babiš sice protlačil Sněmovnou rozpočet na letošní rok s „nezákonně” vysokým schodkem 310 miliard korun, ale na zbrojení se mu peníze dávat nechtějí. Počítá se 155 miliardami korun, což je pod dvěma procenty HDP. Američané opakovaně vysílají signály, že se jim to nelíbí. Babiš kličkuje jako zajíc na poli.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Prezident ale upozornil, že při současném vývoji bezpečnostní situace obranné výdaje fakticky stagnují a neodpovídají závazkům Česka vůči spojencům v Severoatlantické alianci. Podle Hradu navíc není jisté, zda NATO uzná všechny započítané položky jako výdaje na obranu.

Šetřit na obraně je krátkozraké, zejména v dnešní geopolitické situaci. Bezpečnost je základem prosperity,“ uvedl Pavel.

Hlava státu také připomněla závazky přijaté na summitu NATO v Haagu, podle nichž by členské státy měly postupně zvyšovat obranné výdaje směrem k 3,5 procenta HDP a další prostředky směřovat do širší infrastruktury spojené s obranou. Podle prezidenta vláda nepředložila dostatečný střednědobý plán, který by navyšování výdajů na obranu v dalších letech ukázal.

Andrej Babiš

Vláda chce upravit rozpočet: více peněz na sport, mládež i boj s drogami

Politika

Vládní koalice podpoří čtyři pozměňovací návrhy k letošnímu státnímu rozpočtu. Více prostředků má směřovat na sport, organizace pracující s dětmi a mládeží, protidrogovou politiku a zdravotně-humanitární program Medevac. Základní parametry rozpočtu se měnit nemají, vláda však vstupuje do finální fáze jeho schvalování se schodkem 310 miliard korun, který dál zvýší státní dluh.

nst

Přečíst článek

Výhrady má prezident i k celkovému nastavení rozpočtu. Kritizoval zejména výši schodku a odchýlení od pravidel rozpočtové odpovědnosti. „Namísto další potřebné fiskální konsolidace se nůžky mezi příjmy a výdaji rozevírají,“ uvedl. To podle něj může mít negativní dopady na růst státního dluhu i náklady na jeho obsluhu.

Podpisem prezidenta se završil legislativní proces schvalování rozpočtu. Vláda nyní ponese plnou odpovědnost za jeho plnění i za dopady na ekonomiku a veřejné finance v příštích letech.

Související

Lukáš Kovanda: Prezident Pavel zvažuje veto konsolidačního balíčku. Ale neříká konkrétně, proč

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Petr Pavel ve Sněmovně

Dalibor Martínek: Pavel si přišel do Sněmovny pro úšklebky a parodii potlesku

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme