newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Stavebním úřadům hrozí kolaps. Raději do penze než pod stát, říkají úředníci

Dalibor Martínek: Stavebním úřadům hrozí kolaps. Raději do penze než pod stát, říkají úředníci

Výstavba první etapy bytových domů Nová Kunratická
Dalibor Martínek
Vláda sice chystá novelu stavebního zákona, která má v Česku zrychlit žalostně pomalou výstavbu bytů. Překážek k vysněnému cíli je však víc, než si myslí. Nově se například ukázalo, že úředníci stavebních úřadů nechtějí pod státní správu. Raději půjdou do důchodu.

Dvě třetiny zaměstnanců stavebních úřadů nechtějí přejít pod připravovaný Úřad rozvoje území, vyplývá z průzkumu, který si vypracovali odboráři státních orgánů a organizací. Čtyřicet procent úředníků uvedlo, že v případě reorganizace odejde ze systému jinam či do důchodu.

To je varovná zpráva pro vznikající novelu stavebního zákona. Jedním z klíčových principů, kromě konce ping-pongu, má být právě přechod úředníků pod stát a snížení počtu úřadů. Tak, aby se do rozhodování vnesl řád.

U úředníků stavebních úřadů zatím nenašla novela pochopení. Není se co divit, mají své děsivé zkušenosti s nedávnou digitalizací. Už v té době řada úředníků odešla a některé úřady kolabovaly. Teď hrozí ještě horší situace – zastavení práce stavebních úřadů. Moc velké naděje nevkládají úředníci ani do zřízení krajských koordinátorů, kteří mají úřadům a samosprávám pomáhat s přechodem na nový systém.

Bytová výstavba

Méně razítek, víc bytů? Klíčová novela má zrychlit výstavbu, má ale slabá místa

Reality

Od další úpravy stavebního zákona si vláda slibuje výrazné zrychlení povolovacích procesů a podporu bytové výstavby i infrastruktury. Odborníci z realitního a stavebního trhu novelu většinou vítají, upozorňují ale i na body, které vyvolávají rozpaky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

To vše se děje v době, kdy Karel Havlíček tlačí „buldozerem“ novelu stavebního řízení Sněmovnou. V polovině dubna má projít připomínkovým řízením. Jak uvádí Havlíček, připomínek je na šedesát stran. Vládní koalice sice má sílu normu protlačit legislativním procesem podle vlastních představ, nechuť úředníků je však novým aspektem. Novela, až bude platná, může narazit na realitu.

Ta je taková, že úředníkům je v komunálu vlastně dobře. Lidé, kteří nikdy nic nepostavili, mají v ruce výklad zákonů a v podstatě neomezenou moc nad výstavbou. Neuvěřitelné korupční prostředí. Vítr tam nefouká. Nemají důvod stát se součástí nějaké více organizované, státní struktury.

Do toho sedí na ministerstvu pro místní rozvoj, které má mít novelu de facto na starost, ministryně, která nemá ponětí, co se na stavebních úřadech děje. Zuzana Mrázová, patrně ve snaze úředníky uklidnit, prohlašuje, že stát neplánuje se zavedením centrální stavební správy propouštět úředníky na stavebních úřadech.

Bytová výstavba

Dalibor Martínek: Stavební úřady konečně přejdou pod stát. Výstavba však zrychlí až za roky

Reality

Stavební řízení převede současná vláda pod stát. Zároveň nový stavební zákon, který vláda schválila, zavádí princip jeden úřad, jedno řízení a jedno razítko, který ruší dosavadní dvojkolejnost a množství závazných stanovisek od různých institucí. Jsou to rozhodně změny k lepšímu, celý trh úpravy kvituje.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Realita, která jí uniká, je však opačná. Úředníci se nebojí propouštění, chtějí sami odcházet. Stát zatím moc neřeší, že nové úředníky bude nutné hledat. A také je pořádně zaplatit – tabulkové platy netáhnou. Vedlejším produktem legislativních změn může být nikoli zrychlení výstavby v Česku, ale naopak totální rozklad stavebního řízení.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

Související

Kunovský tlačí na stavební firmy: Zlevněte, jinak nové byty v Praze nezačneme stavět

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Moderní lofty a nová fasáda. Dům Radost bude zářit, říká manažer Kašpar

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Z Moravce se stala falešná modla. Česká televize byla vždy poplatná politikům

Dalibor Martínek

Václav Moravec není nejlepší novinář v Česku. Není to žádný filozof, nový Ferdinand Peroutka. Je to prostě jen šikovný moderátor, klobouk dolů, který získal v České televizi vlastní pořad a ve společnosti renomé. Teď televizi opustil. Nic víc, nic méně. Televize látá, co po Moravcovi. První pořad se moc nevyvedl.

Česká televize v rámci konkurenčního boje mezi televizemi o sledovanost vytvořila jakousi ikonu politické debaty. Václava Moravce. Nyní se musí vypořádat s jeho odchodem, zatím se jí to nedaří. První nedělní pořad bez Moravce byl spíchnut horkou jehlou, nepovedl se. Natáčelo se na chodbě budovy televize, kde bylo při odrazech zvuku od skel slyšet echo mluvčích. Moravec, pokud sledoval, by se musel smát.

Je to ukázka faktu, že se Česká televize bez Václava Moravce neobejde? Že bez jeho jedinečného vlivu není schopná uspořádat kvalitní politickou debatu? Nebo se jen Česká televize otřepává z bezprecedentní zrady svého vlastního výtvoru.

Václavu Moravcovi Česká televize umožnila, aby se stal komerčním produktem, zbožím. Dobře se nám bude s touto značkou obchodovat, tak asi vypadala úvaha manažerů ČT. Nedotknutelný Moravec, jeho značku využijeme, zvýšíme sledovanost. Tento svět se zhroutil. Moravec se vydal vlastní cestou.

Dalibor Martínek: Babiš se v americkém svěráku kroutí jako žížala

Andrej Babiš sice protlačil Sněmovnou rozpočet na letošní rok s „nezákonně” vysokým schodkem 310 miliard korun, ale na zbrojení se mu peníze dávat nechtějí. Počítá se 155 miliardami korun, což je pod dvěma procenty HDP. Američané opakovaně vysílají signály, že se jim to nelíbí. Babiš kličkuje jako zajíc na poli.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Ano, v posledních týdnech se stal terčem útoků nové vládní garnitury. Moravec, nepřítel státu. Neustál to. Podstata je ale někde jinde.

Podíl na trhu

Slavný moderátor dlouhá léta využíval platformu České televize, aby si budoval vlastní značku. Česká televize mu to umožňovala, potřebovala výraznou tvář v boji s komerčními televizemi v segmentu politických debat. Je jasné, že o žádnou veřejnoprávnost vůbec nejde, jde jenom o podíl na trhu. Nejde o politické debaty, jde o podíl na sledovanosti.

V tom má Česká televize jasnou neférovou konkurenční výhodu. Koncesionářské poplatky. ČT může díky garantovaným sedmi miliardám korun ročně z poplatků, o které nemusí nikterak bojovat kvalitou obsahu na mediálním trhu, vytvářet pořady jasně komerčního obsahu, jako je například StarDance. A vedle toho ještě drze mluví o veřejné službě. 

Moravec se stal osinou v zádi politiků. A vlastně i manažerů České televize. Ne proto, že by byl nějakou pevnou ideologickou zdí v boji proti destrukci demokracie. Prostě jenom provokoval, nedržel se vnitřního řádu ČT. Za Moravce není potřeba brečet. Neoplýval žádnými výjimečnými schopnostmi. Je spousta mladých, kteří se na jeho pozici mohou dostat.  

Dalibor Martínek: Stínová vláda ODS nemá šmrnc. Kupka by měl partaj víc vytunit

Názory

Martin Kupka představil stínovou vládu. Popravdě, jeho voliči zřejmě čekali víc. Trochu větší fičák, ne takový čajíček. ODS představila mix nových tváří a matadorů. Zasloužilé straníky nelze v ODS opomíjet. Ale co to přinese rozvoji země? Andrej Babiš může zůstat v klidu.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Politické tlaky v televizi vždy byly, každý ze zaměstnanců této státní instituce to ví. Telefony z centrál partají zvonily neustále ve zpravodajství i na velkých Kavkách. Bylo to a bude. Členové televizní rady jsou vybírání politicky. Pro politiky bude ČT vždy kolbištěm, které chtějí mít pod kontrolou. A manažeři zpravodajství to hrají na obě strany, aby si udrželi posty, ale aby zároveň ještě udrželi punc veřejnoprávnosti.

Situace se nyní vyostřila. Vládní koalice chce sebrat televizi koncesionářské poplatky. Zvláště Okamura tlačil na svou účast v diskusních pořadech. Je pochopitelné, že pro řadu lidí z televize se dění stává neúnosným. Moravec s těmito tlaky dokázal dvacet let dobře žít. Nyní mu ruply nervy. Odchod z České televize, který hvězda Moravec úmyslně zdramatizoval, poškodil politické zpravodajství ČT.

Pokud by televize chtěla být veřejnoprávní, nebude honit sledovanost prostřednictvím nějakého Moravcova nástupce, ale bude se soustředit na obsah. Kvalitní. Chlapci na Kavčích horách na zlepšení jistě pracují. Diváci by měli zapomenout na pohádku o výjimečném Moravcovi a jeho nezastupitelnosti ve veřejnoprávním médiu.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

Související

Koalice se shodla na zrušení poplatků za média, upravila harmonogram
Koalice chce zrušit koncesionářské poplatky, opozice varuje před ztrátou nezávislosti

Politika

ČTK

Přečíst článek

Havlíček: Jsme připraveni vést misi k posouzení škod na ropovodu Družba

Česká republika je připravena stát v čele mise, která by zjistila stav ropovodu Družba poškozeného na Ukrajině ruskými útoky, uvedl v Bruselu ministr průmyslu Karel Havlíček. Ukrajina by podle něj měla umožnit návštěvu skupiny evropských odborníků. Česko je připraveno dát dohromady tým profesionálů, například ze společnosti Čepro, který bude schopen situaci posoudit.

Ropovodem Družba neteče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy jej podle Kyjeva poškodil ruský útok. Bratislava a Budapešť naproti tomu Ukrajinu obviňují z průtahů při uvedení ropovodu do provozu a ze snahy ovlivnit tím dubnové parlamentní volby v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o setrvání u moci.

„Evropská unie měla vyslat na Ukrajinu odborníky a Česká republika je připravena být v čele této iniciativy,“ představil v Bruselu Havlíček český návrh, který je podle něj uskutečnitelný. „Jinými slovy, my říkáme: je tady spor mezi Ukrajinou, Maďarskem a Slovenskem. Je třeba zklidnit vztahy, je třeba dostat to z emotivní politické diskuse do věcné diskuse,“ vysvětlil ministr. Český tým odborníků by pak podle něj spolu s dalšími experty z jiných evropských zemí zjistil přímo na místě faktický stav ropovodu a nezávisle konstatoval, do jaké míry je, či není porušeno potrubí a do jaké doby by se dal provoz obnovit.

Evropská komise již minulý týden oznámila, že navrhla uskutečnit inspekční misi k ropovodu Družba a nyní čeká na odpověď Kyjeva na tuto žádost. Mluvčí Anna-Kaisa Itkonenová tehdy uvedla, že komise je v intenzivním kontaktu s ukrajinskými úřady a také s úřady zemí, kterých se současná situace ohledně dovozu ropy do EU týká.

Trump varuje NATO: Pokud nepomůžete v Hormuzu, čeká alianci velmi špatná budoucnost

Severoatlantickou alianci čeká „velmi špatná budoucnost“, pokud se spojenci Spojených států nezapojí do zajištění plavby v Hormuzském průlivu, který se Írán snaží zablokovat. V rozhovoru pro deník Financial Times to uvedl americký prezident Donald Trump. K ochraně této klíčové námořní trasy by podle něj měla přispět také Čína. Pokud tak neučiní, Trump pohrozil odložením plánovaného summitu s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Orbán: Zajistím, aby Maďarsko zůstalo ostrovem bezpečí a klidu

Maďarský premiér Viktor Orbán na shromáždění v Budapešti prohlásil, že i v současném turbulentním světě zachová v Maďarsku bezpečí a klid. Informovala o tom agentura AP, která upozornila, že ministerský předseda i jeho politický soupeř Péter Magyar vyzvali své příznivce, aby dnes u příležitosti výročí revoluce z roku 1848 vyšli do ulic metropole a předvedli svou sílu před dubnovými volbami. Opoziční lídr Magyar později podle agentury Reuters jím svolané akci řekl, že místo Maďarska je jednoznačně v Evropské unii a NATO.

