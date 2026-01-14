Meta škrtá v metaversu, o práci přijde prvních tisíc lidí
Metaverse měl být budoucností internetu, zatím je ale černou dírou na peníze. Meta oznámila škrty ve své divizi virtuální reality a zruší zhruba každé desáté pracovní místo. Firma otevřeně mění strategii a sází na umělou inteligenci. Virtuální světy ustupují do pozadí.
Americká společnost Meta Platforms zruší zhruba každé desáté pracovní místo ve ztrátové divizi Reality Labs, zaměřené na virtuální realitu. Mluvčí koncernu v úterý potvrdil zprávu, kterou jako první přinesla agentura Bloomberg. Místo rozvoje virtuálního světa metaverse, kvůli němuž se firma rozhodla změnit název z původního Facebook, se chce nyní více soustředit na umělou inteligenci (AI). V prvním kroku by o místo mělo přijít zhruba 1000 lidí, uvedl Bloomberg.
Zuckerbergův sen o novém metaverzu narazil na hořkou realitu: minimální adopce, drahý vývoj a mizerná technologie. Reality Labs, divize Mety, pálí miliardu dolarů měsíčně a technologickému miliardáři dochází s projektem trpělivost. Pozornost a peníze přesouvá do AI - technologie, která má skutečný komerční potenciál. A investoři Mety její zatím nejdražší omyl přecházejí jakoby nic. Akcie Mety dokonce rostou.
Ztráty v řádu stovek miliard
Divize Reality Labs zaznamenala jen za prvních devět měsíců loňského roku provozní ztrátu přes 13 miliard dolarů (zhruba 270 miliard korun) při tržbách pouhých 1,2 miliardy dolarů. Taková situace přitom trvá už několik let.
Zuckerberg dlouho odolával škrtům
Analytici se generálního ředitele Mark Zuckerberg v telefonních konferencích k čtvrtletním hospodářským výsledkům opakovaně ptali, zda není na čase v této oblasti provést škrty. Zuckerberg však dlouhodobě zdůrazňoval, že Meta nechce riskovat ztrátu možných budoucích obchodních příležitostí.
Do investic souvisejících s datovými centry by mělo v příštích pěti letech směřovat nejméně 3 biliony dolarů. Uvedla to ratingová agentura Moody’s Ratings s tím, že financování bude z velké části zajištěno prostřednictvím úvěrových trhů.
Ne všechno v Reality Labs je ztrátové
V uplynulých měsících se ukázalo, že některým oblastem Reality Labs se daří lépe než jiným. Meta byla relativně úspěšná s chytrými brýlovými obrubami, které mají zabudovanou kameru, mikrofon a reproduktor a na první pohled vypadají téměř jako běžné brýle. Jejich software vidí a slyší vše, co vnímají i lidé. U nového modelu společnost přidala do jednoho ze skel také malý displej, na kterém se zobrazují informace.
Firmy jako Meta, Palantir či Google za bezpečnost svých šéfů vydávají stále vyšší částky. Potenciální útočníci je viní ze všeho zlého, co se na světě děje.
