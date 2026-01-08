Západní vojáci na Ukrajině budou legitimními cíli, varuje Moskva
Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo a okupuje asi pětinu jejího území.
Británie, Francie a Ukrajina v úterý v Paříži na jednání takzvané koalice ochotných podepsaly společnou deklaraci o budoucích bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Jeden z bodů zmiňuje záměr nasadit po dosažení příměří jako záruku bezpečnosti Ukrajiny mnohonárodní síly, do nichž by přispěly ty země koalice, které k tomu budou ochotné. Český premiér Andrej Babiš řekl, že Česko vojáky nepřispěje.
Rusko, které v uplynulých dnech slavilo pravoslavné Vánoce, se ke zprávám z francouzské metropole o deklaraci ohledně poválečných bezpečnostních záruk pro Kyjev vyjádřilo dnes poprvé. Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi už čtvrtým rokem, přičemž v posledních týdnech na Západě zesílilo diplomatické úsilí s cílem válku ukončit.
„Osa války“
Zacharovová označila Ukrajinu a její evropské spojence za „osu války“. „Nová militaristická prohlášení takzvané koalice ochotných a kyjevského režimu vytvářejí skutečnou 'osu války',“ uvedla. Ruské jednotky Ukrajinu napadly z rozkazu prezidenta Vladimira Putina v únoru 2022. „Dokument má extrémně daleko k mírovému řešení,“ prohlásila Zacharovová s odkazem na deklaraci z Paříže.
„Londýn a Paříž plánují po příměří zřídit na Ukrajině vlastní vojenské základny a vybudovat tam zařízení pro skladování zbraní a vojenské techniky,“ tvrdila Zacharovová, podle níž bude Moskva západní vojáky a vojenské objekty na ukrajinském území považovat za „zahraniční intervenci, představující přímou hrozbu pro bezpečnost nejen Ruska, ale i dalších evropských zemí“ a za legitimní bojové cíle.
Moskva v minulosti dávala verbálně najevo ochotu jednat o míru, zároveň však opakovala, že mírové uspořádání musí zohledňovat její požadavky, včetně územních. Kyjev Moskvu viní z podkopávání mírového procesu.