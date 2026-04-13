Zuckerberg vytváří svou AI figurku. Bude za něj mluvit se zaměstnanci
Možná takhle bude vypadat budoucnost. Na každém pracovišti bude přítomen nejvyšší ředitel firmy ve formě AI avatara a bude neustále diskutovat s lidmi. Zatím to takto plánují v Metě s figurkou Marka Zuckerberga.
Šéfa a spoluzakladatele společnosti Meta (dříve Facebook), Marka Zuckerberga, už zřejmě nebaví komunikovat se zaměstnanci své firmy. Zároveň nechce pustit svou kontrolu nad podnikem. A protože je fanoušek propojování fyzického světa s virtuálním, řešení je nasnadě: Meta podle zdrojů Financial Times vytváří šéfovu verzi založenou na umělé inteligenci, která může komunikovat se zaměstnanci namísto něj. Jde o součást širšího úsilí o přebudování této technologické korporace kolem AI.
Meta pracuje na vývoji fotorealistických 3D postav poháněných umělou inteligencí, se kterými mohou uživatelé komunikovat v reálném čase. A tak se pracuje i na postavě Zuckerberga. Šéf Mety se osobně podílí na trénování a testování své animované umělé inteligence, která má údajně zaměstnancům nabízet konverzaci a zpětnou vazbu. Postava je trénována na miliardářových gestech, tónu hlasu při veřejných projevech i na jeho vlastních aktuálních úvahách o strategiích společnosti. Cílem je, aby se zaměstnanci cítili být se zakladatelem více propojeni.
Podle Wall Street Journal navíc Meta pracuje na projektu vybudování „CEO agenta“, který by Zuckerbergovi pomáhal v jeho roli (například rychlým vyhledáváním informací).
Meta dohání konkurenci
Zuckerberg v uplynulém roce podle Financial Times zahájil investiční smršť v řádu miliard dolarů a slíbil vyvinout „osobní superinteligenci“, aby dohnal konkurenty jako OpenAI a Google v budování špičkových modelů.
Minulý týden Meta vydala nový AI model Muse Spark. Tenl nyní pohání digitálního asistenta společnosti v aplikaci Meta AI a na desktopu, v nadcházejících týdnech se objeví v aplikacích Facebook, Instagram, WhatsApp a Messenger a také v brýlích Ray-Ban Meta AI. Uživatelé budou moci přepínat mezi určitými režimy v závislosti na náročnosti svých dotazů: zvolit jeden režim pro rychlé odpovědi na jednoduché otázky a druhý pro složitější dotazy týkající se úkolů, jako je analýza právních dokumentů nebo zjišťování nutričních informací z fotografií potravin v obchodech.
Kromě toho Meta postupně zavádí do aplikace i webového rozhraní Meta AI nový režim nazvaný contemplating (rozmýšlení), který je určený pro řešení těch nejsložitějších dotazů a úkolů. Uvádí to firma ve svém technickém blogu.
V tomto režimu model Muse Spark využívá tým AI agentů, kteří umožňují takzvané paralelní uvažování. Díky tomu může systém lépe konkurovat pokročilým režimům uvažování u špičkových modelů, jako jsou Gemini Deep Think nebo GPT Pro.
Společnost uvedla, že vylepšená Meta AI s modelem Muse Spark bude obsahovat také nákupní režim (shopping model), který lidem pomůže s nákupem oblečení nebo zařizováním pokojů. „Nákupní režim čerpá ze stylové inspirace a příběhů značek, které se již v našich aplikacích objevují, a nabízí nápady od tvůrců a komunit, které lidé již nyní sledují,“ uvedla Meta. Akcie firmy po představení modelu vystřelily o sedm procent.
Podle interních zdrojů se Zuckerberg stále více osobně zapojuje do řízení tlaku společnosti Meta na rozvoj umělé inteligence. Každý týden věnuje pět až deset hodin kódování různých AI projektů a pravidelně se účastní technických porad.
