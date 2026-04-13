Zuckerberg vytváří svou AI figurku. Bude za něj mluvit se zaměstnanci

Zuckerberg vytváří svou AI figurku. Bude za něj mluvit se zaměstnanci

Možná takhle bude vypadat budoucnost. Na každém pracovišti bude přítomen nejvyšší ředitel firmy ve formě AI avatara a bude neustále diskutovat s lidmi. Zatím to takto plánují v Metě s figurkou Marka Zuckerberga.

Šéfa a spoluzakladatele společnosti Meta (dříve Facebook), Marka Zuckerberga, už zřejmě nebaví komunikovat se zaměstnanci své firmy. Zároveň nechce pustit svou kontrolu nad podnikem. A protože je fanoušek propojování fyzického světa s virtuálním, řešení je nasnadě: Meta podle zdrojů Financial Times vytváří šéfovu verzi založenou na umělé inteligenci, která může komunikovat se zaměstnanci namísto něj. Jde o součást širšího úsilí o přebudování této technologické korporace kolem AI.

Meta pracuje na vývoji fotorealistických 3D postav poháněných umělou inteligencí, se kterými mohou uživatelé komunikovat v reálném čase. A tak se pracuje i na postavě Zuckerberga. Šéf Mety se osobně podílí na trénování a testování své animované umělé inteligence, která má údajně zaměstnancům nabízet konverzaci a zpětnou vazbu. Postava je trénována na miliardářových gestech, tónu hlasu při veřejných projevech i na jeho vlastních aktuálních úvahách o strategiích společnosti. Cílem je, aby se zaměstnanci cítili být se zakladatelem více propojeni.

Podle Wall Street Journal navíc Meta pracuje na projektu vybudování „CEO agenta“, který by Zuckerbergovi pomáhal v jeho roli (například rychlým vyhledáváním informací). 

Meta dohání konkurenci

Zuckerberg v uplynulém roce podle Financial Times zahájil investiční smršť v řádu miliard dolarů a slíbil vyvinout „osobní superinteligenci“, aby dohnal konkurenty jako OpenAI a Google v budování špičkových modelů.

Minulý týden Meta vydala nový AI model Muse Spark. Tenl nyní pohání digitálního asistenta společnosti v aplikaci Meta AI a na desktopu, v nadcházejících týdnech se objeví v aplikacích Facebook, Instagram, WhatsApp a Messenger a také v brýlích Ray-Ban Meta AI. Uživatelé budou moci přepínat mezi určitými režimy v závislosti na náročnosti svých dotazů: zvolit jeden režim pro rychlé odpovědi na jednoduché otázky a druhý pro složitější dotazy týkající se úkolů, jako je analýza právních dokumentů nebo zjišťování nutričních informací z fotografií potravin v obchodech.

Kromě toho Meta postupně zavádí do aplikace i webového rozhraní Meta AI nový režim nazvaný contemplating (rozmýšlení), který je určený pro řešení těch nejsložitějších dotazů a úkolů. Uvádí to firma ve svém technickém blogu.

V tomto režimu model Muse Spark využívá tým AI agentů, kteří umožňují takzvané paralelní uvažování. Díky tomu může systém lépe konkurovat pokročilým režimům uvažování u špičkových modelů, jako jsou Gemini Deep Think nebo GPT Pro.

Společnost uvedla, že vylepšená Meta AI s modelem Muse Spark bude obsahovat také nákupní režim (shopping model), který lidem pomůže s nákupem oblečení nebo zařizováním pokojů. „Nákupní režim čerpá ze stylové inspirace a příběhů značek, které se již v našich aplikacích objevují, a nabízí nápady od tvůrců a komunit, které lidé již nyní sledují,“ uvedla Meta. Akcie firmy po představení modelu vystřelily o sedm procent.

Podle interních zdrojů se Zuckerberg stále více osobně zapojuje do řízení tlaku společnosti Meta na rozvoj umělé inteligence. Každý týden věnuje pět až deset hodin kódování různých AI projektů a pravidelně se účastní technických porad.

Michal Nosek: Šlechtovka, nejdražší kavárna, která nikdy nechce otevřít

Dostavba Šlechtovy restaurace se táhne řadu let
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Rekonstrukce, která se proměnila v maraton bez cíle. To je projekt přestavby Šlechtovy restaurace ve Stromovce. Dnes se realizace jeví jako živý experiment, kolik let, peněz a nervů dokáže Praha investovat do jedné středně náročné stavební akce.

Šlechtovka v pražské Stromovce je už dávno víc, než pouhá budova. Je to filozofie. Stav bytí. Když se řekne „rekonstrukce“, většina lidí si představí něco, co jednou skončí. V případě Šlechtovy restaurace jde spíš o nekonečný seriál. Každá série má nový rozpočet, jiného dodavatele a stejný konec s titulky: Pokračování příště.

Z původních zhruba 120 milionů korun se stal projekt, který připomíná veřejný bankomat bez limitu. Peníze mizí, termíny se posouvají, smlouvy se ruší, znovu vypisují a znovu přepočítávají. Takhle „městská investice“ stále pokračuje v podstatě desítky let.

Dostavba Šlechtovy restaurace vyjde na 175,33 milionu Dostavba Šlechtovy restaurace vyjde na 175,33 milionu Dostavba Šlechtovy restaurace vyjde na 175,33 milionu 5 fotografií v galerii

A největší kouzlo? Nejde o Karlův most ani Pražský hrad. Je to obyčejná restaurace v parku. Místo, kde si měl člověk dát kávu a řízek po procházce. Nic víc. Nic míň. Jenže v Praze, pod dohledem radních všech možných stran, se i obyčejná rekonstrukce kavárny dokáže proměnit v epopej, která má stále otevřený konec. 

Kořeny téhle ságy sahají hluboko do minulosti, konkrétně do éry primátora Pavla Béma. Už tehdy se řešilo, co s chátrajícím letohrádkem ve Stromovce, vznikaly plány, studie a záměry, ale výsledek nepřicházel. Od té doby se vystřídaly politické garnitury, architektonické vize i dodavatelé. Každý přicházel s tím, že právě teď se to konečně dotáhne, a každý zároveň přidal další kapitolu do kroniky odkladů. Šlechtovka tak přežila řadu primátorů.

„Nikdy nekončící projekt“

Konkurence v disciplíně „nikdy nekončící projekt“ je v Praze silná. Stačí si vzpomenout na Libeňský most, o kterém se víc mluví, než po něm jezdí, nebo na budovu Nákladového nádraží Žižkov, která už roky balancuje mezi vizemi a realitou. Jenže to jsou velké a složité projekty, kde se dá alespoň předstírat, že za průtahy stojí komplikovanost, jednání nebo strategie.

Šlechtovka nic takového nemá. Je malá, nepřehlédnutelná a zoufale nedokončená. Právě proto bije do očí mnohem víc. Je to jako kdyby vám deset let opravovali kuchyň a vy jste pořád nedostali ani sporák. Jen nové termíny, proč ještě chvíli počkat.

Celé to působí jako ukázková kombinace byrokratické paralýzy, řízení projektu metodou nějak to dopadne a klasického českého sportu, odkládání s vážnou tváří.

 Možná se podnik jednou otevře. Možná bude krásný. Možná si tam opravdu jednou tu kávu dáme. Reálně je Šlechtovka už hotová, jen ne jako restaurace. Představuje dokonale dokončený památník toho, že v Praze se dá nekonečně pracovat na čemkoli, jen aby to nepřineslo žádný smysluplný výsledek.

Prodeje pražských novostaveb zpomalují. Ceny dál rostou

Rezidence Amadeus
ČTK
nst
nst

Nové pražské byty v prvním čtvrtletí meziročně zdražily o osm procent na 176 440 korun za metr čtvereční. Mezičtvrtletně jejich cena vzrostla o procento. Prodeje bytů v developerských projektech pak meziročně poklesly o více než 28 procent. Zatímco v prvním čtvrtletí developeři prodali 1518 bytů, ve stejném období loňského roku to bylo 2118. Vyplývá to z analýzy datové společnosti BuiltMind, která sbírá informace od 248 developerských projektů v Praze.

Prodeje nových bytů v Praze zpomalují. V prvním čtvrtletí letošního roku se prodalo 1518 novostaveb, zatímco ve stejném období loni to bylo 2118 bytů. Meziročně tak prodeje klesly o více než 28 procent. Ve srovnání s posledním čtvrtletím roku 2025 jsou prodeje nižší zhruba o 9 procent. Zároveň začíná zpomalovat i růst nabídkových cen. Vyplývá to z dat společnosti BuiltMind, která sleduje prodeje ve stovkách developerských projektů v Praze.

Praha podle BuiltMind výrazně zaostává za srovnatelnými městy ve střední Evropě.

„Zatímco ve Varšavě se za první čtvrtletí 2026 prodalo více než 4300 novostaveb, v jen o čtvrtinu menší Praze to bylo pouze zhruba 1500 jednotek,“ uvedl provozní ředitel společnosti Tomáš Kajúch. Rozdíl je ještě výraznější u nabídky. Ve Varšavě je aktuálně k dispozici asi 14 tisíc nových bytů, zatímco v Praze necelých šest tisíc.

„Pozitivně nevyznívá ani srovnání s téměř třikrát menší Bratislavou. Počet prodejů je tam nižší jen o 59 procent a nabídka menší pouze o 37 procent,“ doplnil Kajúch.

Ceny rostou pomaleji

Ceny novostaveb v Praze dál rostou, ale jejich tempo zpomaluje. Meziročně se zvýšily zhruba o 8 procent, oproti předchozímu kvartálu jen o necelé procento. Průměrná nabídková cena dosáhla 176 440 korun za metr čtvereční.

Nabídka bytů se přitom drží pod hranicí šesti tisíc jednotek. I když v minulém roce vzrostla, trh ji rychle absorboval a vrátila se na úroveň začátku roku 2025.

Poptávka zůstává silná

Navzdory poklesu prodejů analytici neočekávají výrazné ochlazení trhu. „Současná poptávka po novostavbách v Praze zůstává silná a očekáváme její stabilizaci okolo úrovně 1500 prodaných bytů za kvartál,“ uvedl Kajúch. Podle něj může hrát roli i nejistá geopolitická situace a možné změny úrokových sazeb.

Nabídku brzdí developeři i povolování

Klíčovým faktorem zůstává omezená nabídka nových bytů. Ta je podle analytiků dlouhodobě ovlivněna pomalým povolovacím procesem. Roli ale hraje i strategie developerů, kteří projekty na trh uvolňují postupně.

„Příkladem je rozhodnutí společnosti Central Group z prosince 2025 pozastavit na jeden rok uvádění nových projektů na trh,“ uvedl Kajúch. Právě vývoj nabídky bude podle něj rozhodující pro další růst cen.

Nejvíc se prodává na Praze 9

Nejvíce bytů se v prvním čtvrtletí prodalo v Praze 9, celkem 490 jednotek. Výrazná aktivita byla také v Praze 4, 5 a 10. Tyto čtyři lokality dohromady tvořily více než 80 procent všech prodejů. Nejvíce bytů prodal opět Central Group, následovaný společnostmi Finep a CPI Property Group. Mezi nejprodávanější projekty patřily Tesla Hloubětín, Kolbenova park nebo Connect Vršovice.

Data naznačují, že pražský realitní trh po silném období zpomaluje. Nejde ale o propad poptávky, spíše o návrat k udržitelnějšímu tempu. Zásadní otázkou zůstává, zda se podaří zvýšit nabídku nových bytů. Právě ta bude určovat, jak rychle budou ceny růst v dalších měsících.

Datově-analytická společnost BuiltMind byla původně založená ve Spojených státech amerických. Nyní působí v devíti zemích Evropy. Prostřednictvím vlastního softwaru provádí analýzu prodeje nemovitostí a sleduje údaje o prodejích na webových stránkách developerů.

