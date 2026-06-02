Pražský hrad přivítá lídry inovací. Řešit budou AI, bezpečnost i budoucnost Evropy
Umělá inteligence, technologická konkurenceschopnost Evropy, bezpečnost, zdravotnictví, udržitelnost i investice do startupů. To budou hlavní témata konference Innovations United 2026, která se uskuteční 2. a 3. června v Martinickém paláci na Hradčanském náměstí. Newstream je mediálním partnerem akce.
Praha se na začátku června stane místem setkání zástupců technologických firem, startupů, investorů, veřejné správy i mezinárodního byznysu. Konference Innovations United 2026, kterou pořádá inovační platforma Startup Disrupt, propojí témata, která dnes zásadně ovlivňují konkurenceschopnost firem i celé Evropy.
Program nabídne keynote vystoupení, panelové diskuze, networking, expozónu i večerní soutěžní program Venture Club Disrupt Awards 2026, Pitch Night & Founders Party.
Mezi řečníky budou politici, investoři i technologičtí lídři
Mezi řečníky vystoupí například Karel Havlíček, Markéta Pekarová Adamová, pražský radní pro ICT, Smart City, vědu, výzkum a inovace Daniel Mazur, europoslanec Ondřej Krutílek, Kim Zietlow z Invest Hong Kong, generální ředitelka Cisco Česká republika Zuzana Švecová, Ivan Valev ze společnosti Deel, Head of AI ve společnosti Realeyes Andrei Petreanu nebo zakladatel společnosti Zuri Michal Illich.
„Inovace dnes nejsou jen tématem pro technologické firmy. Rozhodují o konkurenceschopnosti firem, bezpečnosti státu, kvalitě zdravotnictví i budoucnosti celé Evropy. Innovations United stavíme jako místo, kde se setkávají lidé, kteří mají ambici věci skutečně posouvat,“ říká Patrik Juránek, zakladatel Startup Disrupt a organizátor konference.
Investor do technologického sektoru si může připadat, že se ocitl zpět v devadesátých letech před prasknutím takzvané dot.com bubliny. Firmy jako Nokia, Dell, Micron nebo Intel narostly v posledních měsících o stovky procent. Důvod je přitom zřejmý: umělá inteligence a budování infrastruktury pro její fungování.
Devadesátky jsou zpět díky AI. Nokia, Dell či Micron raketově rostou
Trhy
Investor do technologického sektoru si může připadat, že se ocitl zpět v devadesátých letech před prasknutím takzvané dot.com bubliny. Firmy jako Nokia, Dell, Micron nebo Intel narostly v posledních měsících o stovky procent. Důvod je přitom zřejmý: umělá inteligence a budování infrastruktury pro její fungování.
Umělá inteligence a budoucnost Evropy
Jedním z hlavních témat bude umělá inteligence a její dopad na byznys, investice i budoucnost práce. Konference otevře také otázku, jak může Evropa posílit svou pozici v globální technologické soutěži a jakou roli v tom sehrají startupy, města, investoři a technologické společnosti.
Samostatný prostor dostane i téma komunikace v době AI. Program se zaměří na to, jak se mění viditelnost firem, institucí i zakladatelů startupů a jakou roli v tom hrají důvěra, osobní značka a nové technologie. Další část se bude věnovat bezpečnosti, obraně, zdravotnictví a společenské odolnosti. Naváže na ni panelová diskuse Female Leaders in Defense, Health & Resilience, která otevře roli žen v oblastech bezpečnosti, zdravotnictví a resilience.
Chytrá města, mobilita a startupová soutěž
Konference se zaměří také na udržitelnou budoucnost, chytrá města, cirkulární ekonomiku a nové formy mobility. Zakladatel společnosti Zuri Michal Illich představí téma elektrického letectví a regionální mobility. Na denní část programu naváže večerní Venture Club Disrupt Awards 2026, během kterého vybrané startupy představí své projekty investorům, odborné porotě a komunitě technologických lídrů. Úspěšné projekty mohou v navazujícím investičním procesu získat investici až do výše jednoho milionu eur.
Innovations United 2026 se uskuteční 2. a 3. června 2026 v Martinickém paláci v Praze. Organizátorem je Startup Disrupt. Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.
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Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
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Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.