Česko chce AI gigafactory. Projekt může změnit technologickou mapu regionu
Česká republika usiluje o jeden z největších technologických projektů v Evropě – výstavbu takzvané AI gigafactory. Obří datové centrum pro umělou inteligenci by si vyžádalo investici kolem 100 miliard korun a podle expertů by mohlo výrazně posílit postavení Česka v oblasti moderních technologií.
„Pokud Česká republika získá projekt AI gigafactory, stane se lídrem v oblasti umělé inteligence,“ řekl v Bruselu bývalý náměstek ministra průmyslu a současný zmocněnec Svazu průmyslu a obchodu pro AI Jan Kavalírek.
Evropská komise by měla pravděpodobně už v dubnu vyhlásit výzvu pro zájemce o výstavbu těchto center. V celé Evropské unii má vzniknout pět velkých AI gigafactory a podle odborníků by jednu z nich mohla získat právě střední a východní Evropa.
Za Česko by přihlášku do projektu měly podat České radiokomunikace. Podmínkou je ale souhlas nové české vlády.
Projekt za 100 miliard
Celkové náklady na vybudování datového centra se odhadují přibližně na 100 miliard korun. Zhruba 70 miliard by investovaly České radiokomunikace, 15 miliard by poskytl český stát a dalších 15 miliard by přispěla Evropská komise.
Ministr průmyslu Karel Havlíček před několika dny uvedl, že vláda stojí před finálním rozhodnutím, zda se do projektu zapojí.
„Od opatrného přístupu začínám být optimistický a vypadá to, že s privátním investorem najdeme rozumnou cestu, jak se k projektu přihlásit,“ řekl ministr při představení nové hospodářské strategie vlády.
Datové centrum by mohlo vzniknout v oblasti Jíloviště u Prahy, kde už se infrastruktura pro podobné projekty připravuje.
„V oblasti Jíloviště se už datové centrum staví, teď jde o to, jak velké bude a k jakému účelu,“ uvedl Kavalírek. Podle něj nyní probíhají jednání s vládou, aby projekt podpořila.
Společný projekt s Polskem
Česko by podle dřívějších informací mohlo o projekt usilovat společně s Polskem, což by mohlo zvýšit šance na získání podpory Evropské unie. O konečném umístění gigafactory by měla Evropská komise rozhodnout do léta.
Pokud by projekt získalo právě Česko, znamenalo by to podle Kavalírka zásadní technologický posun.
„Získali bychom strategickou infrastrukturu, na které můžeme trénovat nejvýkonnější AI modely a provozovat je přímo v České republice,“ uvedl.
Využití pro stát, armádu i start-upy
Gigafactory by mohla sloužit nejen technologickým firmám, ale i státu. Datové centrum by mohlo pomoci například s digitalizací státní správy nebo s vývojem českého jazykového modelu umělé inteligence.
Další využití by mohlo být ve výzkumu a zdravotnictví. Významnou roli by centrum mohlo hrát také v oblasti bezpečnosti – například pro armádu, zpravodajské služby nebo pro monitoring energetické infrastruktury.
Důležitou součástí projektu by byla také podpora technologických start-upů.
„Malé firmy by mohly využívat kapacitu centra za výhodnějších podmínek a trénovat si vlastní AI modely,“ vysvětlil Kavalírek.
Pokud by se projekt v Česku neuskutečnil, znamenalo by to podle něj závislost na zahraničních technologiích. „Jestliže AI gigafactory nevznikne u nás, budeme si tyto služby muset kupovat ze zahraničí,“ dodal.
