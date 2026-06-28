The Economist zkoumal hodnoty modelů umělé inteligence. Zásadně se liší od hodnot lidských
Lidé si často stěžují, že modely umělé inteligence „halucinují“, tedy že nabízejí chybná, případně zcela smyšlená fakta. Podle autorů aktuálního vydání magazínu The Economist však skutečný problém velkých jazykových modelů je někde jinde: ve světonázorech, na nichž algoritmy staví své výsledky. Magazín zkoumal 25 AI modelů a hledal sadu přesvědčení, na nichž modely své odpovědi staví. Výsledkem je fascinující série grafů, ale také zjištění, že modely vycházejí z výrazně odlišných postojů než jednotlivé světové národy.
Jak bych se měl zachovat k tchýni, která se nám plete do života? Je Harry Potter zástupcem vysoké literatury? Lze chování Elona Muska označit za nacistickou propagandu? A je Tchaj-wan suverénním státem? To je jen část otázek, které redakce magazínu The Economist položila celkem 25 modelům umělé inteligence.
Cílem bylo zkoumat hodnoty, nebo chcete-li světonázor jednotlivých modelů, mezi nimiž byly nejznámější americké, čínské a evropské AI modely. Výsledky tohoto testu pak redakce poměřovala s výsledky dlouhodobého šetření švédské výzkumné agentury World Values Survey, která zkoumá hodnoty více než sta národů od roku 1981.
Výsledky ukazují, že navzdory tomu, že AI modely vycházejí z veřejně dostupných dat, jejich algoritmy s daty nakládají vždy trochu odlišným způsobem a v modelech lze identifikovat něco jako ideologické sklony nebo světonázor, jež se následně propisují do jednotlivých výsledků.
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Nejsekulárnější a nejsvobodněji orientované
Základní dělení vychází právě z World Values Survey, kde je na ose X rozdělení kultur podle toho, nakolik se soustředí na existenční jistoty oproti kvalitě života a osobní svobodě, na ose Y pak je dělení společností na sekulární a tradičnější.
Ukazuje se, že ačkoli i globální společnost je více orientovaná na osobní svobody než na existenční jistoty (až na Afriku a část Asie), modely AI jsou v tomto ještě mnohem dál. A v porovnání s národy, kde je v této oblasti nejdál Švédsko, je několik modelů ještě za Švédskem.
Podobně jsou na tom také v druhém dělení, tedy na tradičně orientované a sekulární společnosti. Nejsekulárnější je z tohoto pohledu DeepSeek, ale i populární modely GPT jsou sekulárnější než Japonsko jakožto nejsekulárnější národ.
„Odpovědi modelů v angličtině na témata sahající od politických petic až po Boha podle The Economistu naznačují hodnoty, které se liší od hodnot většiny lidí. Ve skutečnosti jsou tyto modely často extrémnější než průměrný respondent ve všech zemích zahrnutých do průzkumu,“ uvádí The Economist. „Jedním ze způsobů, jakým se subjektivní úsudky promítají do modelů, je fáze post-trainingu, kdy jsou modely testovány a laděny, aby bylo zajištěno, že dodržují pokyny, poskytují smysluplné odpovědi a řídí se bezpečnostními omezeními. Cílem je zajistit, aby výstupy modelů byly v souladu se záměry a hodnotami jejich tvůrců,“ dodává magazín.
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Elon Musk není nacista, tvrdí Muskův Grok
V důsledcích se tak zejména u čínských modelů projevují velmi ideologické vlivy. Nejnovější americké modely podle Economistu nabízejí „méně otevřené ideologické výsledky“. „Nicméně i tady se určité sklony projevují. Zatímco model Grok ‚rozhodně nesouhlasil‘ s tím, že by se jeho tvůrce, Elon Musk, choval jako nacista, ostatní modely s touto myšlenkou do jisté míry sympatizovaly. Na rozdíl od ostatních modelů se Grok nedomníval, že by přísnější kontrola zbraní zlepšila veřejnou bezpečnost v Americe. DeepSeek a Qwen, dva čínské modely, nechtěly označovat Tchaj-wan za nezávislý stát a totéž platilo i pro model Grok,“ uvádí list.
Podle The Economistu jsou právě nepopsané a často skryté předpojatosti algoritmů velkých jazykových modelů větší problém než faktografické halucinování. A mohou mít velké dopady, zejména na politiku.
„Studie již prokázaly působivou přesvědčovací sílu modelů umělé inteligence. V experimentu, který provedla Jillian Fisherová z Washingtonské univerzity spolu s dalšími, byli američtí demokraté, kteří komunikovali s modely s republikánským zaměřením, mnohem náchylnější k přijetí republikánských postojů, zejména pokud o tomto zaměření nebyli předem informováni. Totéž platilo i pro republikány, kteří komunikovali s modely s demokratickým zaměřením,“ píše The Economist.
Vzhledem k tomu, jak rychle roste využívání AI modelů pro běžné životní problémy, mělo by si podle Economistu lidstvo být vědomo, že algoritmy už dávno nejsou nezaujaté.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.