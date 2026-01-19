Mezinárodní měnový fond zlepšil výhled světové ekonomiky, Rusko zůstává slabé
Mezinárodní měnový fond zlepšil odhad letošního růstu světové ekonomiky o 0,2 procentního bodu na 3,3 procenta. Vyplývá to z aktualizace jeho podzimního výhledu, kterou fond zveřejnil. Negativní dopady změn v obchodní politice podle MMF vyvažuje prudký růst investic do technologického sektoru, zejména v Severní Americe a Asii. Klíčovou roli v tomto trendu hraje rozvoj umělé inteligence.
Výhled růstu na příští rok fond nezměnil a nadále počítá se zpomalením globální ekonomiky na 3,2 procenta. Aktualizace se zaměřuje pouze na největší světové ekonomiky, prognózu pro Českou republiku proto neobsahuje.
Odhad růstu ekonomiky Spojených států MMF pro letošní rok zvýšil o 0,3 procentního bodu na 2,4 procenta. Na příští rok však prognózu mírně zhoršil a nyní očekává růst o 2,0 procenta. U eurozóny fond zlepšil letošní výhled o 0,1 bodu na 1,3 procenta, zatímco odhad pro příští rok ponechal beze změny na úrovni 1,4 procenta.
Poroste také Čína
Vyšší tempo růstu letos MMF očekává také v Číně. Oproti podzimní prognóze zvýšil odhad o 0,3 bodu na 4,5 procenta, výhled na příští rok však snížil o 0,2 bodu na 4,0 procenta. U Indie fond zvýšil letošní prognózu o 0,2 bodu na 6,4 procenta a stejný růst očekává i v příštím roce.
Výhled se dotýká rovněž Ruska, jehož ekonomika nadále čelí západním sankcím kvůli vojenské invazi na Ukrajinu z roku 2022. Odhad letošního růstu MMF snížil o 0,2 bodu na 0,8 procenta. V příštím roce by ruská ekonomika měla růst o 1,0 procenta, což je stále o 0,1 bodu méně, než fond předpokládal na podzim.
Globální ekonomiku letos podle MMF podpoří také fiskální a měnová stimulace, uvolněné finanční podmínky a schopnost soukromého sektoru přizpůsobit se změnám. Mezi hlavní rizika však fond řadí možné přehodnocení očekávání ohledně růstu produktivity spojeného s umělou inteligencí. To by mohlo vést k omezení investic a vyvolat náhlou korekci na finančních trzích, která by se mohla přelít i do dalších sektorů a negativně zasáhnout majetek domácností.
