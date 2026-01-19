Nový magazín právě vychází!

Mezinárodní měnový fond zlepšil výhled světové ekonomiky, Rusko zůstává slabé

Ruský prezident Vladimir Putin
Mezinárodní měnový fond zlepšil odhad letošního růstu světové ekonomiky o 0,2 procentního bodu na 3,3 procenta. Vyplývá to z aktualizace jeho podzimního výhledu, kterou fond zveřejnil. Negativní dopady změn v obchodní politice podle MMF vyvažuje prudký růst investic do technologického sektoru, zejména v Severní Americe a Asii. Klíčovou roli v tomto trendu hraje rozvoj umělé inteligence.

Výhled růstu na příští rok fond nezměnil a nadále počítá se zpomalením globální ekonomiky na 3,2 procenta. Aktualizace se zaměřuje pouze na největší světové ekonomiky, prognózu pro Českou republiku proto neobsahuje.

Odhad růstu ekonomiky Spojených států MMF pro letošní rok zvýšil o 0,3 procentního bodu na 2,4 procenta. Na příští rok však prognózu mírně zhoršil a nyní očekává růst o 2,0 procenta. U eurozóny fond zlepšil letošní výhled o 0,1 bodu na 1,3 procenta, zatímco odhad pro příští rok ponechal beze změny na úrovni 1,4 procenta.

Poroste také Čína

Vyšší tempo růstu letos MMF očekává také v Číně. Oproti podzimní prognóze zvýšil odhad o 0,3 bodu na 4,5 procenta, výhled na příští rok však snížil o 0,2 bodu na 4,0 procenta. U Indie fond zvýšil letošní prognózu o 0,2 bodu na 6,4 procenta a stejný růst očekává i v příštím roce.

Výhled se dotýká rovněž Ruska, jehož ekonomika nadále čelí západním sankcím kvůli vojenské invazi na Ukrajinu z roku 2022. Odhad letošního růstu MMF snížil o 0,2 bodu na 0,8 procenta. V příštím roce by ruská ekonomika měla růst o 1,0 procenta, což je stále o 0,1 bodu méně, než fond předpokládal na podzim.

Globální ekonomiku letos podle MMF podpoří také fiskální a měnová stimulace, uvolněné finanční podmínky a schopnost soukromého sektoru přizpůsobit se změnám. Mezi hlavní rizika však fond řadí možné přehodnocení očekávání ohledně růstu produktivity spojeného s umělou inteligencí. To by mohlo vést k omezení investic a vyvolat náhlou korekci na finančních trzích, která by se mohla přelít i do dalších sektorů a negativně zasáhnout majetek domácností.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Celkový objem transakcí na trhu komerčních nemovitostí v roce 2025 dosáhl rekordních 4,2 miliardy eur. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Cushman & Wakefield. Je to víc než dvojnásobný meziroční nárůst. Je to absolutní rekord tuzemského investičního trhu.

„Rok 2025 byl pro český investiční trh přelomový. Nejenže jsme dosáhli historicky nejvyššího objemu investic, ale potvrdila se neuvěřitelná síla domácího kapitálu, který tvoří naprostou většinu trhu. Český investor již není jen lokálním hráčem, ale subjektem, který dominuje domácímu prostředí a aktivně vyhledává příležitosti i mimo území České republiky,“ uvedla Kamila Breen, vedoucí oddělení průzkumu trhu ze společnosti Cushman & Wakefield.

Největší transakcí celého roku byla akvizice pražského obchodního centra Palladium, které do svého portfolia získal nemovitostní fond Reico patřící do rakouské finanční skupiny Erste Group. Jedná se o historicky největší prodej jednotlivé komerční budovy na českém trhu, podle neoficiálních informací za komplex zaplatila v přepočtu 15,6 miliardy korun.

Největším nákupem kanceláří se koncem roku mohl pochlubit bankéř Radomír Lapčík se svojí skupinou Trinity Banking Group. Za zhruba 300 milionů eur, tedy 7,25 miliardy korun, pořídil od skupiny CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft komplex pěti moderních kancelářských budov Riverside Karlín.

V kancelářích také společnost Conseq získala kancelářský komplex Kavčí Hory Office Park v Praze 4 a budova Harfa Business Center B v Praze 9 přešla do vlastnictví státu (budoucí sídlo Finanční správy České republiky).

Nákupy luxusních hotelů

Významně loni nakupovala Renáta Kellnerová, pustila se do hotelového byznysu. Pořídila si největší hotel v zemi, Hilton, což byl vůbec největší obchod v branži. Za 95procentní podíl zaplatila vyšší jednotky miliard korun. Společnost PPF Real Estate koupila také dejvický hotel Diplomat za 73 milionů eur, tedy zhruba 1,8 miliardy korun. A společně s Tomášem Otrubou a miliardářem Michalem Strnadem pětihvězdičkový hotel Four Seasons poblíž Karlova mostu. Cena tohoto obchodu údajně dosáhla 100 milionů eur, zhruba 2,5 miliardy korun.

Miliardovou akvizicí bylo také získání podílu v portfoliu deseti logistických parků společnosti CT Real Estate (Contera portfolio). Získal ho americký investiční fond Blackstone od společnosti TPG Real Estate.

Domácí kapitál realizoval podle Cushman & Wakefield 86 procent objemu investic, přičemž ve čtvrtém čtvrtletí tento podíl dosáhl rekordních 97 procent. Tento trend potvrzuje nejen dominantní pozici českých fondů na domácím trhu, ale i jejich ambici stát se významnými hráči na evropské scéně. V roce 2025 směřovalo do kanceláří 32 procent investic, do maloobchodních nemovitostí 28 procent a do průmyslového segmentu 19 procent. Vysokou aktivitu v tomto sektoru podle očekávání poradenské firmy přetrvá i v roce 2026.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Vládní koalice zastavila prodej letounů L-159 Ukrajině. Armáda je potřebuje, uvedl Babiš

Aero L-159
ČTK
ČTK
ČTK

Česko neprodá letouny L-159 Ukrajině, řekl předseda SPD Tomio Okamura s tím, že tak rozhodla koalice. Premiér Andrej Babiš (ANO) později na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že koalice o věci nerozhodovala, pouze konstatovala, co jí řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Armáda podle Babiše letadla potřebuje.

„My nerozhodujeme o letadlech, rozhoduje armáda a armáda rozhodla, že letadla potřebuje,“ uvedl Babiš. Životnost letadel podle něj sahá za rok 2040.

Letouny podle Okamury mají sice aktuálně nízkou zbytkovou hodnotu, ale jejich bojová hodnota je vysoká. Mnohem více peněz než prodej by také stálo pořídit náhradu, uvedl předseda SPD a Sněmovny před ranním jednáním koalice.

Armádní letouny L-159 Alca ČTK

Prezident Petr Pavel v neděli uvedl, že Ukrajina navrhla odkoupení letounů L-159, což by pro českého výrobce Aero Vodochody byla příležitost. Poskytnutí čtyř letounů ze 24, která armáda má, podle něj představuje přijatelnou míru rizika.

Okamura zdůraznil, že nejde o vyřazené stroje, ale součást výzbroje armády. Ani generální štáb si podle něj nebyl v minulém volebním období jistý, zda by bylo vhodné letadla poskytnout. „Nákupní hodnota je velmi vysoká, zbytková je zlomková. My bychom ta letadla museli stejně znovu nakoupit,“ řekl Okamura.

V souvislosti s okolnostmi otevření otázky Okamura konstatoval, že by bylo dobré s Hradem více koordinovat zahraniční politiku. „Bylo by skutečné záhodné reflektovat programové prohlášení vlády, aby zazníval jednotný hlas v tom směru, co prosazuje česká nová vláda,“ uvedl po jednání koaličních špiček. Schůzka nejvyšších ústavních činitelů se uskuteční za týden.

Babiš novinářům řekl, že svou politiku s prezidentem koordinuje. O věci s ním hovořil telefonicky v neděli. A další hovor, k čtvrtečnímu mimořádnému summitu unijních lídrů, mají naplánovaný na dnešní večer.

Trump urychluje rozpad NATO a posiluje Koalici ochotných

Politika

Hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa zavedením cel vůči evropským zemím, které odmítají prodej Grónska, znamenají zásadní zlom v transatlantických vztazích. Podle analýzy serveru Politico se pro řadu evropských vlád jedná o okamžik, kdy se dlouhodobé napětí se Spojenými státy proměnilo v otevřenou krizi důvěry.

nst

Přečíst článek

Pavel podle Okamury při své návštěvě Ukrajiny zohlednil názor kabinetu ANO, SPD a Motoristů, který na rozdíl od bývalé vlády Petra Fialy (ODS) nechce dávat peníze na zbraně pro Ukrajinu. Informaci o letounech podle šéfa Sněmovny navíc částečně zkreslila ukrajinská média. „S prodejem nesouhlasím, jsou tam věcné a odborné důvody,“ uvedl Okamura. Také stanovisko ministra Jaromíra Zůny (za SPD) je odmítavé, mimo jiné s ohledem na záměr kabinetu posilovat protivzdušnou obranu, dodal.

Pavel na Ukrajině mluvil o poskytnutí několika menších letounů pro obranu proti dronům, prostředků včasného varování a generátorů pro případ výpadku dodávek elektřiny z běžné sítě. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v neděli v České televizi řekl, že prezident nabídku s vládou nekonzultoval a zachoval se jako slon v porcelánu.

Reakce Petra Pavla

Pavel kritiku odmítl. „Je znakem zkušených lidí a diplomatů zvlášť, že si informace ověřují dříve, než dojdou k nějakému závěru. Tím spíše, když se rozhodnou mentorovat prezidenta republiky,“ uvedl Pavel. Letouny jsou předmětem zájmu Ukrajiny minimálně půl roku a nynější jednání navazovalo na všechna předchozí jednání české a ukrajinské strany, tedy i na nedávnou návštěvu Macinky na Ukrajině, řekl.

Macinka dnes jeho slova odmítl. Prezident podle něj mimo jiné řekl, že letouny neprošly ověřením v boji, což podle ministra není pravda, protože byly v Iráku.

