„Efektivní dron hunter". Aero Vodochody nabízí Ukrajincům alternativu za L-159

Aero L-39 Skyfox
Nové letouny L-159 nedokáže Aero vyrobit, protože není možné sehnat některé díly. Chce ale Ukrajině nabídnout stroje L-39 Skyfox, které jsou univerzální, mají levnější provoz a je možné je využít při likvidaci dronů, řekl prezident Aera Viktor Sotona. Ukrajina má zájem o letouny L-159 české armády. Prezident Petr Pavel, který minulý týden Ukrajinu navštívil, uvedl, že případný prodej čtyř letounů L-159 Ukrajině by obranyschopnost Česka nenarušil. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) později uvedl, že jejich prodej by nebyl z českého pohledu výhodný.

Ukrajina podle Sotony informace o letounu Skyfox má už delší dobu, ale na konci loňského roku výrobce letadel představil v Dubaji letoun ve verzi lehkého bitevníku. Do té doby ukazoval jen jeho cvičné verze. „My si myslíme, že to je velmi efektivní dron hunter,“ uvedl Sotona.

Podle Sotony by bylo možné vyrobit skelet L-159, ale kompletní sestavení včetně všech agregátů už není možné. „Nedokážeme některé díly poshánět,“ doplnil Sotona.

Česká armáda má nyní 24 letounů L-159, z toho 16 bojových a osm cvičných strojů. Ministerstvo obrany rozhodlo o modernizaci osmi letadel L-159 za 1,7 miliardy korun, a to postupně od letošního roku do roku 2029. Modernizaci podle Sotony Aero spouští v těchto dnech.

Předchozí česká vláda předloni podepsala s Washingtonem memorandum o zakázce zahrnující 24 amerických letounů F-35A Lightning II. První letouny mají být hotové v roce 2029. Letouny F-35 nahradí 14 pronajatých stíhaček JAS-39 Gripen a do budoucna i 24 letounů L-159.

V USA nás berou jako americkou firmu, říká šéf výrobce motorů PBS z Velké Bíteše

Zprávy z firem

Nové poznatky o vedení boje ve vzdušném prostoru a významu dronů, které přinesla ruská válka na Ukrajině, nezůstaly stranou pozornosti amerických ozbrojených sil. Český výrobce motorů do dronů a vojenských střel PBS Group byl na rostoucí poptávku svých amerických odběratelů připraven. „Už jsme měli naše motory v Americe odzkoušené a zákazníci jako US Air Force i US Navy byli s výsledky těchto zkoušek spokojeni,“ řekl generální ředitel PBS Velká Bíteš Milan Macholán v rozhovoru pro Export.cz.

Jan Žižka

Premiér Andrej Babiš (ANO)

Dalibor Martínek: Msta za Turka. Žádné stíhačky pro Ukrajinu

Názory

Vládní koalice rozhodla, že Česko Ukrajině nedodá letouny L-159, o jejichž možném prodeji mluvil při své návštěvě Ukrajiny prezident Petr Pavel. Macinka s Okamurou tak nasadili prezidentovi dlouhý nos. Žádný Turek? Tak tedy žádné stíhačky.

Dalibor Martínek

Vládní koalice zastavila prodej letounů L-159 Ukrajině. Armáda je potřebuje, uvedl Babiš

Politika

Politika

ČTK

Tisíce litevských dronů pro Ukrajinu leží ve skladech, prý kvůli byrokracii

EK dá miliardu eur na obranné projekty. Podporu získají i české firmy a univerzity

Money

Money

ČTK

Cla na šampaňské? Evropa Trumpovi hrozí tvrdou odvetou

Šampaňské
ČTK
nst
nst

Francouzský ministr obchodu Nicolas Forissier varoval před hrozbami Spojených států uvalit cla na dovoz šampaňského a vína a zdůraznil, že Francie je připravena reagovat odvetnými opatřeními, pokud by americký prezident Donald Trump své výhrůžky naplnil, uvádí agentura Bloomberg.

Trump v průběhu týdne naznačil možnost zavedení až 200% cla na francouzská vína a šampaňské v reakci na odmítnutí Paříže připojit se k jeho iniciativě označované jako Rada míru. Později však ustoupil od dalších plánů na zavedení cel vůči evropským zemím, které nesouhlasily s jeho snahou získat kontrolu nad Grónskem, což přispělo ke zmírnění napětí mezi USA a Evropou.

Navzdory tomuto kroku Francie nadále vnímá opakované hrozby vůči svému exportu alkoholických nápojů s obavami. Spojené státy jsou klíčovým odbytištěm pro francouzské víno a lihoviny, přičemž významná část produkce směřuje právě na americký trh.

Stovky milionů eur v sázce

Podle Forissiera, kterého cituje agentura Bloomberg, představuje vývoz šampaňského do USA přibližně 750 milionů eur ročně, což odpovídá zhruba pětině celkového francouzského exportu tohoto produktu. Obdobný podíl připadá i na víno, přičemž vývoz z regionů Bordeaux a Burgundsko dosahuje zhruba 770 milionů eur ročně.

Francie se před Trumpovým ústupem zařadila mezi státy, které prosazovaly tvrdou reakci Evropské unie na hrozby cel, včetně možného využití tzv. nástroje proti hospodářskému nátlaku, jenž představuje nejsilnější mechanismus obchodní odvety EU.

Válka vysála Rusko o pracovní síly. Putin tlačí matky do zaměstnání

Válka vysála Rusko o pracovní síly. Putin tlačí matky do zaměstnání

Politika

Ruský prezident Vladimir Putin navrhl prodloužit provoz jeslí a mateřských škol až do osmé hodiny večer. Podle něj je to nutné proto, aby se ženy mohly po narození dítěte co nejdříve vrátit do práce a neztratily kvalifikaci. Putin to uvedl na poradě s vládou, informovala ruská média.

nst

Americký prezident Donald Trump

Evropské vlády dospěly k obtížnému závěru: Američané jsou teď ti špatní

Politika

Politika

Evropští lídři se scházejí v Bruselu na mimořádném summitu, který má řešit prudké zhoršení vztahů se Spojenými státy. Podle několika unijních diplomatů panuje napříč evropskými metropolemi mimořádně ostré hodnocení současné americké politiky. „Američané jsou teď ti špatní,“ shrnul situaci jeden z nich, kterého cituje server Politico.

nst

Bártova M2C po vstupu na burzu rozšiřuje akvizice. Posiluje bezpečnost a míří na technologie

Newstream & Partner

Po úspěšném vstupu na burzu rozšiřuje facility managementová skupina své aktivity nákupem menší bezpečnostní firmy. Současně hledá technologické společnosti s hotovými řešeními pro provoz budov.

Skupina M2C, která působí v oblasti facility managementu a bezpečnostních služeb, dokončila 6. ledna akvizici společnosti VSP Security Service. Zároveň uvádí, že aktivně vyhledává další akviziční příležitosti, především v technologickém segmentu. Kroky následují po nedávném vstupu skupiny na burzu.

VSP Security Service působí na českém trhu od roku 2006. Firma poskytuje služby fyzické ostrahy a facility managementu. Její obrat v roce 2025 dosáhl přibližně 38 milionů korun. Z pohledu velikosti jde pro M2C o menší transakci, jejímž cílem je posílení kapacit v tradičních bezpečnostních službách. „Akvizice zapadá do dlouhodobé strategie skupiny zaměřené na stabilitu výnosů a zvyšování ziskovosti,“ uvedla ředitelka vztahů s investory M2C Tereza Rýparová.

Šéf M2C Matěj Bárta

Akciím Bártovy M2C se první den na pražské burze dařilo. Zpevnily o osm procent

Zprávy z firem

Zprávy z firem

Aktuální hodnota společnosti po prvním obchodním dni činí 1,154 miliardy korun.

ČTK

Technologie jako hlavní směr

Vedle rozšiřování služebního portfolia se M2C soustředí na nákupy technologických firem, jejichž řešení lze využít při správě a provozu budov. Skupina tím navazuje na dřívější akvizici softwarové společnosti Good Sailors. Podle šéfa inovací M2C Filipa Molčana se skupina zaměřuje na firmy s hotovým produktem a funkčním technologickým týmem. „Nejde nám o projekty v rané fázi vývoje,“ uvedl.

Zájem se týká zejména digitální správy budov, IoT řešení pro monitoring a prediktivní údržbu, analytických nástrojů a plánovacích systémů pro facility management. V oblasti bezpečnosti M2C zmiňuje vzdálená dozorová centra, moderní monitorovací systémy a kybernetickou bezpečnost. Dalšími oblastmi jsou energetický management, automatizace údržby a ESG reporting.

M2C uvádí, že při integraci akvírovaných firem chce zachovat jejich provozní autonomii a využít synergie především v oblasti zákaznické základny. Geograficky se skupina zaměřuje především na Evropu, následně na Spojené státy a Blízký východ.

Generální ředitel M2C Matěj Bárta

Bártova M2C vstupuje na pražskou burzu. Od investorů vybrala skoro čtvrt miliardy

Trhy

Trhy

Nabídku na pražské burze brzy rozšíří titul M2C. Firma, kterou před více než dvaceti lety zakládal podnikatel a politik Vít Bárta a dnes ji vlastní jeho bratr Matěj, si získala důvěru investorů. V IPO se jí podařil získat přes 200 milionů korun. S akciemi bezpečnostní agentury se začne obchodovat na trhu Start 20. června.

nst

CSG nabídne akcie i českým investorům. Na domácím parketu

CSG nabídne akcie i českým investorům. Na domácím parketu

Trhy

Trhy

Zbrojařský holding CSG miliardáře Michala Strnada vstoupí v pátek na dvě burzy zároveň. Primárním trhem je Amsterdam. Praha bude jeho doplňkem. Holding tak cílí i na české investory. Akcie budu obchodované v českých korunách.

nst

Generální ředitel M2C Matěj Bárta

Bártova M2C vstupuje na pražskou burzu. Od investorů vybrala skoro čtvrt miliardy

Trhy

Trhy

nst

Burzovní palác

Nový titul na pražské burze. M2C hodlá vydat akcie pro investory do půlky června

Trhy

Trhy

Věra Tůmová

