„Efektivní dron hunter“. Aero Vodochody nabízí Ukrajincům alternativu za L-159
Nové letouny L-159 nedokáže Aero vyrobit, protože není možné sehnat některé díly. Chce ale Ukrajině nabídnout stroje L-39 Skyfox, které jsou univerzální, mají levnější provoz a je možné je využít při likvidaci dronů, řekl prezident Aera Viktor Sotona. Ukrajina má zájem o letouny L-159 české armády. Prezident Petr Pavel, který minulý týden Ukrajinu navštívil, uvedl, že případný prodej čtyř letounů L-159 Ukrajině by obranyschopnost Česka nenarušil. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) později uvedl, že jejich prodej by nebyl z českého pohledu výhodný.
Ukrajina podle Sotony informace o letounu Skyfox má už delší dobu, ale na konci loňského roku výrobce letadel představil v Dubaji letoun ve verzi lehkého bitevníku. Do té doby ukazoval jen jeho cvičné verze. „My si myslíme, že to je velmi efektivní dron hunter,“ uvedl Sotona.
Podle Sotony by bylo možné vyrobit skelet L-159, ale kompletní sestavení včetně všech agregátů už není možné. „Nedokážeme některé díly poshánět,“ doplnil Sotona.
Česká armáda má nyní 24 letounů L-159, z toho 16 bojových a osm cvičných strojů. Ministerstvo obrany rozhodlo o modernizaci osmi letadel L-159 za 1,7 miliardy korun, a to postupně od letošního roku do roku 2029. Modernizaci podle Sotony Aero spouští v těchto dnech.
Předchozí česká vláda předloni podepsala s Washingtonem memorandum o zakázce zahrnující 24 amerických letounů F-35A Lightning II. První letouny mají být hotové v roce 2029. Letouny F-35 nahradí 14 pronajatých stíhaček JAS-39 Gripen a do budoucna i 24 letounů L-159.
