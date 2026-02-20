Vyberte si z našich newsletterů

Obce hledají cestu k levnějším bytům. Pomoci může baťovská standardizace i dřevostavby do sedmi pater

bytová výstavba
Nedostatek bytů, vleklá povolení a rostoucí ceny nutí obce hledat rychlejší a levnější způsoby výstavby. Řešením může být opakovaně použitelný projekt místo neustálého začínání od nuly, přesun části stavebních prací do výrobních hal a nové předpisy, které umožňují vyšší dřevostavby a hybridní domy až do 22,5 metru. Klíčové je ale neztratit kontrolu nad kvalitou ani nad rozpočtem.

Česko čelí dlouhodobému nedostatku bytů. Povolovací procesy trvají roky, ceny novostaveb rostou dvouciferným tempem a dostupné nájemní bydlení je v mnoha regionech nedostatkovým zbožím. Podle Radky Vladykové ze Svaz měst a obcí ČR přitom nestačí jen stavět nové domy. Stejně důležité je opravovat a znovu využívat stávající bytový fond, včetně brownfieldů a dlouhodobě nefunkčních objektů.

Bydlení bude dostupné tehdy, až bude dostatek bytů tam, kde je po nich poptávka, a zároveň budou postavené kvalitně a s nízkými provozními náklady,“ zaznělo na odborném webináři, který pořádaly společnosti Weber a Saint-Gobain.

Jedním z nejrychlejších kroků, jak zlevnit a zrychlit obecní výstavbu, je podle developerů i stavebních firem standardizace. „Potřebujeme funkční, v dobrém slova smyslu baťovskou mašinu na výstavbu dostupných nájemních bytů. Jinak budeme u každého projektu znovu objevovat Ameriku,“ uvedl Dušan Kunovský ze společnosti Central Group.

Standardizace dispozičních, konstrukčních i statických řešení může podle něj snížit náklady na stavbu o 10 až 20 procent. Nejde jen o opakování stejného půdorysu, ale o vytvoření katalogu ověřených řešení, která lze rychle přizpůsobit konkrétnímu pozemku.

Jeden tým místo dvou: design & build

S úsporami souvisí i změna smluvního modelu. Tradiční oddělení projektanta a zhotovitele často vede ke sporům o vícepráce a k prodlužování termínů. Model „design & build“ spojuje návrh i realizaci do jednoho kontraktu.

Obec připraví koncepční studii a zajistí pozemek, ve výběrovém řízení pak vybere dodavatele, který projekt dopracuje i postaví a nese odpovědnost za výsledek. Výhodou je přenesení části rizik na dodavatele i větší předvídatelnost nákladů. Pro samosprávy je klíčové, že existují autorizované smluvní vzory pro veřejné zakázky, které snižují právní nejistotu.

Stavba z haly: prefabrikace šetří čas i chyby

Druhým pilířem rychlejší výstavby je prefabrikace. Místo aby se vše odehrávalo na otevřené stavbě závislé na počasí a koordinaci desítek profesí, část práce se přesouvá do výrobních hal s kontrolovanými podmínkami.

„Výroba panelů v řízeném prostředí snižuje chybovost a zvyšuje efektivitu,“ vysvětluje Tomáš Korecký ze Saint-Gobain. Klíčové jsou především detaily – napojení stěn, podlah, stropů či správné osazení oken. Právě na detailech se rozhoduje o budoucích reklamacích i energetické náročnosti.

Extrémním příkladem prefabrikace jsou hotové koupelnové moduly. Ty vznikají kompletně vybavené v hale a na stavbě se pouze osadí na místo. Zkracuje se tím návaznost jednotlivých profesí a minimalizuje riziko montážních chyb.

Podobný přístup může obcím pomoci i mimo bytovou výstavbu. U přístaveb škol či školek lze díky prefabrikovaným skeletům reagovat v řádu týdnů, nikoli let – za předpokladu, že je připravena dokumentace a povolení.

Dřevostavby míří výš

Další změnou, která může rozhýbat trh, jsou nová pravidla požární bezpečnosti platná od loňského srpna. Ta výrazně rozšiřují možnosti výstavby vícepodlažních dřevostaveb a hybridních konstrukcí.

Zatímco dříve byl limit čtyři podlaží a zhruba 12 metrů, nyní je možné stavět až do výšky 18 metrů a sedmi podlaží. U kombinovaných konstrukcí dokonce až do 22,5 metru. To otevírá cestu k dřevěným bytovým domům ve větším měřítku.

Byt na Letné

Z bourání sešlo. Rekonstrukce bytu na Letné ukazuje, proč je historie dnes největší luxus

Reality

Měli změnit dispozici a „modernizovat“. Místo toho zachovali téměř vše. Výsledek? Nadčasový byt, jehož hodnota nestojí na metrech čtverečních, ale na citlivé práci s historií. Rekonstrukce od 0,5 Studia potvrzuje trend, který mění pražské činžáky v designové investice.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Podle dat Český statistický úřad se dřevostavby realizují rychleji než tradiční rodinné domy – průměrně zhruba o rok. U větších projektů může být časová úspora ještě výraznější, zejména pokud se kombinuje s prefabrikací.

Rychlost nestačí bez kontroly nákladů

Samotné zrychlení ale problém dostupnosti bydlení nevyřeší, pokud povede k nekvalitním stavbám, drahému provozu a sporům o vícepráce. Odborníci proto zdůrazňují kombinaci několika prvků: standardizovaných projektů, transparentních smluvních modelů, prefabrikace s důrazem na kvalitní detaily a využití nových možností pro vyšší dřevěné a hybridní domy.

To vše musí jít ruku v ruce se zrychlením povolovacích procesů. V situaci, kdy je podle odhadů v bytové nouzi přes 160 tisíc lidí a více než 1,5 milionu osob čelí vážným problémům s bydlením, se zrychlení a zefektivnění výstavby stává nejen stavebním, ale především ekonomickým a sociálním tématem.

Šéf výrobce dveří: Byty se rozestaví pomalu, ale dokončovat se budou rychle

Martin Dozrál
Solodoor, užito se svolením
nst
nst

Podle šéfa výrobce dveří Martina Dozrála vstupuje trh do fáze, kdy se začínají dokončovat projekty pozastavené po covidu. To se propisuje i do výsledků firmy, která v roce 2025 zvýšila prodeje o 14 procent a tržby na 458 milionů korun. Letos očekává další růst, zejména v developmentu.

Už několik let je stavební trh přehřátý. Je zde poptávka, ale malá nabídka. Je to zásadní problém, který se táhne už několik let. Přestože je v povolovacích procesech, a to jen pro Prahu, přes 100 tisíc bytů, nestaví se. Hlavními příčinami jsou nedostatek pracovní síly a zdlouhavá povolovací řízení. Přes to se nám v roce 2025 potvrdilo, že strategie, na kterou jsme se v Solodoor zaměřili, byla správná. Meziročně se nám podařilo vyrobit a prodat o 14 procent více dveří a zárubní a dosáhnout meziročního nárůstu tržeb o téměř osm procent. Výsledky nás mile překvapily, protože byly vyšší, než jsme na začátku roku očekávali.

Celkové konsolidované tržby za rok 2025 činí 458 milionů korun, což je nárůst oproti roku 2024, kdy tržby představovaly 426 milionů korun.

Michal Navrátil, šéf Dřevodíla

Nábytek z konopí a starých skříní. Český výrobce z Rousínova sází na cirkulární budoucnost

Reality

Český nábytkářský průmysl dnes nemůže soupeřit cenou. Výrobce z Rousínova proto sází na cirkulární ekonomiku, lokální materiály a digitální výrobu. Ve spolupráci s univerzitami vyvíjí nábytek z konopí, recyklovaných plastů i starých skříní. „Pokud se všechno posuzuje jen podle nejnižší ceny, není to dlouhodobě udržitelné,“ říká v rozhovoru Michal Navrátil, CEO společnosti Dřevodílo.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Významnou roli v tomto vývoji sehrála naše franchisová síť, která v roce 2025 dosáhla historicky nejlepších výsledků, a to jak z pohledu tržeb, tak počtu prodaných výrobků. Síť, kterou systematicky rozvíjí dceřiná společnost Solodoor Centrum, dnes tvoří 18 franchisových a tři podnikové prodejny a její celkový obrat za rok 2025 se přiblížil hranici 160 milionů korun. Ocenění Franchisor roku 2024, které jsme vloni získali, vnímáme jako potvrzení funkčnosti našeho franchisového modelu, ale zároveň jako závazek dál zlepšovat podporu našich partnerů a rozvíjet síť i do dalších regionů.

Vedle dvou nově otevřených franchisových prodejen v Uherském Brodě a Znojmě jsme v roce 2025 výrazně investovali také do vlastních podnikových prodejen. Na podzim jsme otevřeli novou kmenovou pobočku v Českých Budějovicích, která funguje v konceptu sdíleného obchodního prostoru se společností SIKO. Tento krok se ukázal jako velmi dobré rozhodnutí. Pobočka má dva měsíce po otevření zatím nejrychlejší náběh objednávek ze všech našich prodejen. Proto tento koncept chceme rozvíjet i v dalších lokalitách. Další podnikovou prodejnu otevřeme letos v březnu v Brně-Ivanovicích. Půjde o největší prodejnu v celé naší síti a o důležitý krok v dalším rozvoji značky. Prodejna bude součástí nového obchodního centra, jehož výstavba aktuálně probíhá.

Dalším důležitým krokem je e-shop, který jsme spustili v prosinci loňského roku. Online prodej vnímám jako doplněk ke kamenným prodejnám a další cestu, jak být blíže zákazníkům, kteří preferují digitální prostředí.

Dům z D tisku

Bydlení z tiskárny. Lucembursko-český experiment ukazuje, jak využít pozemky, které města odepsala

Reality

Úzké parcely, které města považují za nezastavitelné, se mohou stát odpovědí na bytovou krizi. V Lucembursku vznikl první 3D tištěný dům široký pouhé tři metry

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Predikce jsou nejisté

S predikcemi do budoucna je to vždy ošemetné, ale zatímco trh obecně očekává růst stavebnictví jen v řádu jednotek procent, my v Solodoor počítáme v developmentu s nárůstem až o 60 procent. Může se to zdát jako paradox, ale je to dáno fázováním projektů. Dveře se instalují až v závěru stavby a momentálně se dokončují byty, které získaly povolení už před covidem. Developeři tyto projekty pozastavili a na trh je uvedli až nyní.

Z pohledu celkového vývoje stavebního trhu očekávám, že rok 2026 by mohl konečně přinést postupné výraznější oživení poptávky i od koncových zákazníků. Týkat by se to mělo zejména rekonstrukcí, které se v loňském roce ve větší míře odkládaly.

Dlouhodobě se stavební trh potýká s nedostatkem pracovní síly, přičemž lze očekávat, že tento trend bude přetrvávat i letos a v následujících letech. I přes vyšší úrokové sazby hypoték však zájem o byty, podle mého názoru, poroste, protože lidé akceptovali fakt, že s ohledem na situaci na trhu práce nemovitosti zlevňovat nebudou. Na základě toho předpokládám další meziroční nárůst i u našich společností. V případě firmy Next, zaměřené na bezpečnostní vchodové dveře, očekávám růst až o 25 procent a u Solodoor, jejíž portfolio je z větší části tvořeno dveřmi interiérovými, přibližně o 14 procent.

Nemovitostní investiční skupina Fidurock od distribuční společnosti EG.D ze skupiny E.ON koupí kancelářský komplex na Lidické ulici 1873/36, jehož součástí je i historický Kellerův palác.

Další zářez v Brně. Historický palác v centru se změní na byty

Reality

Po více než sto letech končí energetici na Lidické ulici v Brně. Areál s historickým Kellerovým palácem prodali investorovi Fidurock, který plánuje přestavbu kanceláří na stovky bytů. Projekt patří k největším rezidenčním konverzím v centru města.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Samozřejmě za předpokladu, že stavby a projekty budou připraveny do fáze, kdy můžeme začít montovat dveře. Je to moje osobní predikce, kterou, jak doufám, se nám podaří naplnit.

Developerům věříme

Velkou příležitost spatřuji v developmentu. Tento segment dnes tvoří pětinu našeho obratu, ale máme podepsané rekordní množství nových smluv. Pokud nám bude přát stavební připravenost projektů, věřím, že tato divize v roce 2026 posílí meziročně až o 60 procent.

V návaznosti na tento vývoj se chceme v roce 2026 intenzivněji věnovat také akvizicím. Naším cílem je posilování jak v oblasti developerských projektů, tak v maloobchodní síti. Plánujeme zvýšit počet franchisových prodejen minimálně o 3 a pokračovat i v rozvoji dalších vlastních poboček.

Skupina Natland se stala majitelem kancelářské budovy v perspektivní části Bratislavy o velikosti 11 tisíc metrů čtverečních ploch v lokalitě Mlýnské nivy.

Natland pokračuje v expanzi. Získává kancelářský objekt v Bratislavě

Reality

Investiční skupina získala stoprocentní podíl v budově Bajkalská Office Centre a chystá její revitalizaci. Slovensko označuje za jeden z klíčových trhů.

nst

Přečíst článek

Rok 2026 bude pro nás také ve znamení inovací. V prvním čtvrtletí uvedeme nové, vysoce kvalitní matné povrchy v uni barvách, a to jak v portfoliu Solodoor, tak u společnosti Next.  Zároveň připravujeme další technologické investice, které budeme zavádět postupně tak, aby neomezily plynulost výroby.

Do roku 2026 se tedy dívám s respektem k realitě trhu, ale zároveň s důvěrou v sílu značky a lidí. Věřím, že se bude postupně dále zlepšovat nálada zákazníků a jejich ochota investovat. Pokud se naplní očekávání ohledně oživení stavebnictví a rekonstrukcí, může pro nás být nadcházející rok jedním z nejzajímavějších za poslední období.

Méně razítek, víc bytů? Klíčová novela má zrychlit výstavbu, má ale slabá místa

Bytová výstavba
ČTK
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Od další úpravy stavebního zákona si vláda slibuje výrazné zrychlení povolovacích procesů a podporu bytové výstavby i infrastruktury. Odborníci z realitního a stavebního trhu novelu většinou vítají, upozorňují ale i na body, které vyvolávají rozpaky.

Hlavní ambicí změn stavebního zákona je zkrátit dobu povolování staveb, která v Česku patří k nejdelším v Evropě. Pomoci mají především pevně stanovené lhůty pro rozhodování úřadů, omezení řetězení odvolání i koncentrace námitek do dřívějších fází řízení. Novela také slučuje některé povolovací kroky do jednoho procesu, což má snížit administrativní zátěž a zabránit opakování stejných úkonů.

U strategických staveb, například dopravních či energetických, se navíc počítá se speciálními zrychlenými režimy.

„Evropa dnes říká velmi jasně to, co Asociace developerů v Česku dlouhodobě upozorňuje: bez zrychlení povolování a bez větší výstavby nebude dostupné bydlení. Schválení nového stavebního zákona je proto krok správným směrem,“ říká ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek.

Nová Amerika v Brně

Brno roste do výšky: Crestyl odhalil projekt, který přepíše centrum města

Reality

Rezidenční projekt Nová Amerika od developerské skupiny Crestyl vyroste v centru Brna v lokalitě Nové Sady. Čtyři architektonicky výrazné budovy nabídnou celkem 243 bytů s prémiovým standardem a unikátním výhledem na panorama města včetně dominanty Petrova. Výstavba má začít letos v říjnu, dokončení je plánováno na polovinu roku 2029.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Bydlení jako veřejný zájem

Významnou novinkou je rozšíření okruhu staveb považovaných za projekty ve veřejném zájmu. Týkat se to má hlavně větších bytových projektů a staveb pro hromadné bydlení. Ty by měly získat přednostní projednání, vyšší právní jistotu a omezený počet odvolání. Cílem je urychlit nejen výstavbu bytů, ale i související infrastrukturu jako jsou školy, silnice nebo technické sítě.

Právě tuto změnu kvituje hodně aktérů realitního trhu. „Z našeho pohledu novela obsahuje řadu opatření, která mají jednoznačný potenciál výrazně zjednodušit a urychlit povolovací procesy nejen pro bytové stavby, ale i pro infrastrukturu a další potřebné projekty. V loňském roce bylo v Česku vydáno nejméně stavebních povolení za více než čtvrt století. To se v následujících letech negativně projeví napříč celým stavebnictvím,“ dodává Michaela Váňová, generální ředitelka společnosti Central Group.

Jedno řízení místo „ping-pongu“ mezi úřady

Klíčovým principem má být integrace rozhodování do jednoho řízení a posílení modelu, kdy investor komunikuje hlavně s jedním úřadem. Dotčené instituce, například z oblasti životního prostředí, dopravy či památkové péče, se mají zapojovat přímo uvnitř procesu, nikoli přes samostatná závazná stanoviska. To má omezit situace, kdy se projekt opakovaně vrací mezi úřady k doplnění nebo přezkumu, což dnes patří k hlavním důvodům mnohaletých průtahů.

„Proces přípravy a povolování staveb je nepřehledný a překombinovaný. Takový stav nemůže vyhovovat nikomu, kdo má zájem na reálném rozvoji země. Novela je proto podle nás nezbytná. Zároveň je důležité, aby se její přijetí zbytečně neprotahovalo obstrukcemi a aby její potenciál nesnížily příliš kreativní pozměňovací návrhy,“ dodává Váňová.

Takto vypadá vila za 70 milionů.

Dům za 70 milionů, byt za 39: Luxus, který přepisuje ceny v Česku. Podívejte se, jak vypadá uvnitř

Reality

Nejdražší dům za 70 milionů korun a byt za téměř 40 milionů ilustrují sílu poptávky. Klíčovým trendem je ale plošný růst cen, který se stále výrazněji propisuje i mimo hlavní město.

pej

Přečíst článek

Silnější role obcí a změny v územním plánování

Novela reaguje i na kritiku přílišné centralizace stavební správy. Počítá s posílením takzvaného smíšeného modelu. Stavební úřady mají zůstat na obcích, zatímco u velkých a složitých projektů se víc zapojí specializované orgány.

Důraz se klade i na zachování místní dostupnosti úřední agendy pro občany a investory. Podle zastánců jde o kompromis mezi vyšší efektivitou systému a využitím zkušeností lokálních úřadů. Obce zároveň mají získat silnější pravomoci v územním plánování, včetně rychlejších nástrojů pro pořizování a změny plánů. To jim má umožnit pružněji reagovat na rozvoj území i investiční příležitosti.

Cresco na nákladovém nádraží Žižkov postaví přes 1100 bytů za 11,5 miliardy korun

Slovenský developer postaví na pražském Žižkově tisícovku bytů

Reality

Na pražském Žižkově vyroste nová čtvrť za 11,5 miliardy korun. Více než tisícovku bytů na brownfieldu Nákladového nádraží Žižkov postaví developerská skupina Cresco Real Estate ve spolupráci s investiční skupinou Wood & Company.

nst

Přečíst článek

Zjednodušení projektové dokumentace

Další změny míří i na samotnou přípravu staveb, konkrétně na zjednodušení projektové dokumentace. Novela počítá s redukcí jednotlivých stupňů dokumentace, jasnějším vymezením požadavků na její obsah a také s omezením duplicit mezi územním a stavebním řízením. Cílem je snížit nejen administrativní zátěž, ale i celkové náklady a čas potřebný pro přípravu stavebních projektů.

Právě tyto změny, které má novela přinést, považuje ČKAIT za jeden z klíčových problémů. Komora kritizuje zejména zjednodušenou projektovou dokumentaci, která je co do rozsahu stejná pro všechny kategorie staveb. To je v přímém rozporu s odbornými připomínkami a stanovisky, které Komora zpracovala a legislativcům opakovaně poskytla.

Důsledek je podle ČKAIT zřejmý: nejen pro dotčené orgány, ale ani pro stavební úřady není takto obecně zpracovaná dokumentace (urbanistické, základní architektonické a technické řešení záměru umožňující posouzení jeho mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti a vlivů na území a životní prostředí) dostatečná. Tím dochází ke zpožďování a především k prodražování staveb již ve fázi projektové přípravy.

Pro jisté dosažení potřebného cíle je tak podle Komory nezbytné postupovat opačně: nejprve zpracovat podrobnou dokumentaci pro provádění stavby a z ní následně zpětně vyčlenit zjednodušenou dokumentaci pro povolení záměru.

Mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž RaumScape, která hledala novou podobu piazzetty před hotelem Fairmont Golden Prague, zná svého vítěze. Porota vybrala návrh studia ADEPT z Dánska.

150 milionů za veřejný prostor. Dánové přetvoří konec Pařížské ulice

Reality

Jedno z nejcennějších míst v centru Prahy čeká proměna. Mezinárodní soutěž RaumScape s rekordní účastí 197 ateliérů vyhrálo dánské studio ADEPT, které navrhne nové náměstí před hotelem Fairmont Golden Prague. Projekt za 150 milionů korun zaplatí soukromý investor.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Pražský hrad

Nenápadná revoluce na Pražském hradě. A nejde jen o světla

Reality

Na Pražském hradě probíhá nenápadná, ale systematická proměna. Jednotlivé projekty ukazují posun od nahodilých zásahů k dlouhodobému řízení areálu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

