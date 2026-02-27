Ceny bytů na Slovensku dál prudce rostou. Za 15 let se více než zdvojnásobily
Ceny bytů a rodinných domů na Slovensku pokračovaly v růstu i v závěru loňského roku. Ve čtvrtém čtvrtletí se meziročně zvýšily o 12,8 procenta. Tempo zdražování sice mírně zpomalilo oproti předchozímu období, přesto zůstává dvouciferné. Vyplývá to z údajů slovenského statistického úřadu.
Ceny rezidenčních nemovitostí na Slovensku rostou nepřetržitě od druhého čtvrtletí 2024. Ve všech loňských čtvrtletích přitom meziročně stouply shodně o více než desetinu. Ve třetím čtvrtletí zdražily dokonce o 13,4 procenta, což bylo nejvíce za poslední tři roky. V závěru roku růst nepatrně zpomalil na 12,8 procenta.
Výraznější zdražení se týkalo starších nemovitostí. Byty a domy starší tří let podražily meziročně o 13,4 procenta. Novostavby zdražily pomaleji, o 9,8 procenta.
Koupí vilu na exotickém ostrově, často ji ani osobně nevidí, a za pár měsíců ji prodají se ziskem. Zahraniční nemovitosti lákají čím dál víc Čechů a v Indonésii už více než čtvrtina investorů sází na rychlé „flipování“. Klíčovou roli přitom hraje Instagram.
Koupí vilu na Bali a za rok ji prodají za trojnásobek. Češi objevili nový investiční trik
Růst cen zaznamenaly všechny kraje. Nejvýraznější nárůst, přibližně o šestinu, evidoval Banskobystrický kraj. Zdražování tak bylo plošné napříč celou zemí.
Z dlouhodobého pohledu je nárůst ještě výraznější. Ve srovnání s rokem 2010 jsou ceny bytů a domů na Slovensku vyšší o 121,4 procenta. Nejvíce za toto období zdražily starší nemovitosti.
Statistický úřad vychází z údajů z kupních smluv evidovaných katastrem nemovitostí, tedy z reálně uskutečněných transakcí. Data tak odrážejí skutečné tržní ceny, za které se nemovitosti prodávají.
Slovenský premiér Robert Fico pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny ze Slovenska, pokud Kyjev v pondělí neobnoví tranzit ropy na Slovensko. Dodávky ruské ropy přes Ukrajinu ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska jsou přerušeny po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
Fico pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny
