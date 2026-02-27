Vyberte si z našich newsletterů

Ceny bytů na Slovensku dál prudce rostou. Za 15 let se více než zdvojnásobily

Bývalá ubytovna ministerstva vnitra v Bratislavě se přemění na nájemní byty.
Ceny bytů a rodinných domů na Slovensku pokračovaly v růstu i v závěru loňského roku. Ve čtvrtém čtvrtletí se meziročně zvýšily o 12,8 procenta. Tempo zdražování sice mírně zpomalilo oproti předchozímu období, přesto zůstává dvouciferné. Vyplývá to z údajů slovenského statistického úřadu.

Ceny rezidenčních nemovitostí na Slovensku rostou nepřetržitě od druhého čtvrtletí 2024. Ve všech loňských čtvrtletích přitom meziročně stouply shodně o více než desetinu. Ve třetím čtvrtletí zdražily dokonce o 13,4 procenta, což bylo nejvíce za poslední tři roky. V závěru roku růst nepatrně zpomalil na 12,8 procenta.

Výraznější zdražení se týkalo starších nemovitostí. Byty a domy starší tří let podražily meziročně o 13,4 procenta. Novostavby zdražily pomaleji, o 9,8 procenta.

Růst cen zaznamenaly všechny kraje. Nejvýraznější nárůst, přibližně o šestinu, evidoval Banskobystrický kraj. Zdražování tak bylo plošné napříč celou zemí.

Z dlouhodobého pohledu je nárůst ještě výraznější. Ve srovnání s rokem 2010 jsou ceny bytů a domů na Slovensku vyšší o 121,4 procenta. Nejvíce za toto období zdražily starší nemovitosti.

Statistický úřad vychází z údajů z kupních smluv evidovaných katastrem nemovitostí, tedy z reálně uskutečněných transakcí. Data tak odrážejí skutečné tržní ceny, za které se nemovitosti prodávají.

Nejkrásnější na tom je, že nová funkce nevytvoří nový úřad ani nezvýší byrokracii. Úředník bez úřadu. Agenda bez agendy. Náklady bez nákladů. Administrativní perpetuum mobile. Takhle se maká efektivně.

Vyhodnocovat se raděj nebude

Data o cenách budou na webu. Zatím se nebudou vyhodnocovat, ale budou tam. A to je hlavní. Když si budete chtít koupit kilo rajčat za cenu menšího výletu, můžete si doma otevřít přehled marží a říct si: „Ano, teď tomu rozumím. Maká se pro mě.“

Ombudsman má být mostem mezi články potravinového řetězce. Mosty jsou důležité. Hlavně když se pod nimi valí proud marží. Ale klid. Všechno je pod kontrolou. Vždyť se maká.

Takže až budete u pokladny přemýšlet, jestli je máslo investice nebo luxusní zboží, vzpomeňte si. Možná to hned neuvidíte na účtence. Ale určitě to uvidíte na webu. A na sociálních sítích. Tam se totiž maká nejvíc.

Vysokoškolské koleje na Strahově

Lukáš Kovanda: Levná kolej? Mýtus. V Praze už lůžko stojí až osm tisíc měsíčně

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
