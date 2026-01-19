Trh s komerčními nemovitostmi loni dosáhl absolutního rekordu
Celkový objem transakcí na trhu komerčních nemovitostí v roce 2025 dosáhl rekordních 4,2 miliardy eur. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Cushman & Wakefield. Je to víc než dvojnásobný meziroční nárůst. Je to absolutní rekord tuzemského investičního trhu.
„Rok 2025 byl pro český investiční trh přelomový. Nejenže jsme dosáhli historicky nejvyššího objemu investic, ale potvrdila se neuvěřitelná síla domácího kapitálu, který tvoří naprostou většinu trhu. Český investor již není jen lokálním hráčem, ale subjektem, který dominuje domácímu prostředí a aktivně vyhledává příležitosti i mimo území České republiky,“ uvedla Kamila Breen, vedoucí oddělení průzkumu trhu ze společnosti Cushman & Wakefield.
Největší transakcí celého roku byla akvizice pražského obchodního centra Palladium, které do svého portfolia získal nemovitostní fond Reico patřící do rakouské finanční skupiny Erste Group. Jedná se o historicky největší prodej jednotlivé komerční budovy na českém trhu, podle neoficiálních informací za komplex zaplatila v přepočtu 15,6 miliardy korun.
Největším nákupem kanceláří se koncem roku mohl pochlubit bankéř Radomír Lapčík se svojí skupinou Trinity Banking Group. Za zhruba 300 milionů eur, tedy 7,25 miliardy korun, pořídil od skupiny CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft komplex pěti moderních kancelářských budov Riverside Karlín.
V kancelářích také společnost Conseq získala kancelářský komplex Kavčí Hory Office Park v Praze 4 a budova Harfa Business Center B v Praze 9 přešla do vlastnictví státu (budoucí sídlo Finanční správy České republiky).
Nákupy luxusních hotelů
Významně loni nakupovala Renáta Kellnerová, pustila se do hotelového byznysu. Pořídila si největší hotel v zemi, Hilton, což byl vůbec největší obchod v branži. Za 95procentní podíl zaplatila vyšší jednotky miliard korun. Společnost PPF Real Estate koupila také dejvický hotel Diplomat za 73 milionů eur, tedy zhruba 1,8 miliardy korun. A společně s Tomášem Otrubou a miliardářem Michalem Strnadem pětihvězdičkový hotel Four Seasons poblíž Karlova mostu. Cena tohoto obchodu údajně dosáhla 100 milionů eur, zhruba 2,5 miliardy korun.
Miliardovou akvizicí bylo také získání podílu v portfoliu deseti logistických parků společnosti CT Real Estate (Contera portfolio). Získal ho americký investiční fond Blackstone od společnosti TPG Real Estate.
Domácí kapitál realizoval podle Cushman & Wakefield 86 procent objemu investic, přičemž ve čtvrtém čtvrtletí tento podíl dosáhl rekordních 97 procent. Tento trend potvrzuje nejen dominantní pozici českých fondů na domácím trhu, ale i jejich ambici stát se významnými hráči na evropské scéně. V roce 2025 směřovalo do kanceláří 32 procent investic, do maloobchodních nemovitostí 28 procent a do průmyslového segmentu 19 procent. Vysokou aktivitu v tomto sektoru podle očekávání poradenské firmy přetrvá i v roce 2026.
