Realitní megadeal: Karlínský Riverside mění majitele
Soubor kancelářských budov River City včetně Danube a Nile House mění majitele, od CA Immo jej získá firma z Trinity Banking Group. Letos půjde o druhý největší realitní obchod v Česku, po prodeji nákupního centra Palladium za 10 miliard korun.
Na sklonku roku zažije Praha ještě jeden obří realitní obchod. Majitele mění komplex pěti kancelářských budov pod hlavičkou Riverside Karlín, která patří skupině CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft (CA Immo).
Kupujícím je jedna z firem patřící do skupiny ko Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka. Transakci potvrdily redakci newstream.cz dva důvěryhodné zdroje z realitního trhu. Cena transakce je zhruba 300 milionů eur, tedy 7,25 miliardy korun.
Projekt Riverside se skládá z pěti moderních budov na karlínském nábřeží v místě, kde byl původně brownfield. Do projektu patří moderní kancelářské budovy Mississippi House, Danube House, Amazon Court, Nile House a Missouri Park.
Největším realitním dealem letošního roku byl prodej Palladia rakouské skupině Erste v hodnotě přes 16 miliard korun. Pro skupinu Trinity Bank jde již o třetí významnou realitní akvizici v Praze, v roce 2023 koupila budovu na křižovatce ulic Celetná a Na Příkopě 33, nyní známou jako Palác Trinity. Začátkem roku pak koupila kancelářskou budovu Palác House od CPI.
Samotný Danube House tvoří jakousi špičku této novodobé zástavby směřující k centru města. Kancelářské prostory mají rozlohu 19 800 metrů čtverečních, součástí je i 1200 metrů komerčních prostor.
Své jméno dostala podle řeky Dunaj a představuje ojedinělý projekt nízkoenergetické budovy. Byla navržena ateliérem KPF architects ve spolupráci s českým ateliérem A.D.N.S. architekti. Stavba byla dokončena v roce 2003 a nyní je propojena s ostatnímu budovami kampusu podzemním tunelem s garážemi s více než 250 parkovacími místy.
Tvarovou inspirací byl Chilehaus (Fritz Höger) v Hamburku. Centrem budovy je prosklené atrium přístupné veřejnosti, kde se nachází restaurace, kavárny a obchody. Ve dvouúrovňovém atriu jsou umístěny prosklené výtahy, schodiště a lávky, které zároveň rozvádí vzduch a posilují tak přirozený komínkový efekt větrání.
CA Immo se specializuje na kancelářské nemovitosti v hlavních městech střední Evropy. Společnost pokrývá všechny činnosti v rámci komerčních realit včetně pronájmu a developmentu komerčních nemovitostí s využitím svých expertních znalostí. CA Immo byla založena v roce 1987 a je kótovaná na vídeňské burze cenných papírů v rámci indexu ATX.
Kancelářská budova Nile House je součástí projektu River City Praha na Rohanském ostrově v Praze 8 – Karlíně a je po Danube House druhou dokončenou budovou tohoto projektu. Své jméno dostala podle řeky Nil (Nile) a představuje ojedinělý projekt nízkoenergetické budovy. Stavba začala v únoru 2004 a budova byla slavnostně otevřena v lednu 2006. Nile House je postaven ze zelené brazilské žuly doplněné skleněnými prvky a má v nadzemní části celkem 17 600 m² prostor k pronajmutí. Dominantním prvkem atria budovy je točité schodiště, které propojuje výtahové podesty a vnáší do jeho prostoru dynamický prvek, jenž kontrastuje s přímými liniemi struktury atria. Konstrukce schodiště je založena na principu lomenice poskládaného ocelového plátu. Jsou zde umístěny prosklené výtahy, schodiště a lávky, které zároveň rozvádí vzduch a posilují tak přirozený komínový efekt větrání dvouúrovňového atria.
Pozn. red. Spolumajitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínů Newstream Club a Realitní Club.
