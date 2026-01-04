Největší realitní obchody roku 2025: Kanceláře, nákupáky, hotely. Vzduchem létaly miliardy
Největší realitní obchody v Česku v roce 2025 překonaly historické rekordy. Podle odhadů poradenské společnosti Knight Frank se za celý rok zobchodovaly podnikatelské nemovitosti za 3,9 miliardy eur. Rok předtím to bylo 1,8 miliardy eur. Čili víc než dvojnásobný nárůst. Do díla se pustili čeští podnikatelé, kteří v komerčních nemovitostech vidí jistotu příjmů a bezpečné uložení peněz.
Následující výčet největších transakcí roku 2025 není žebříček. U některých obchodů se prodávající a kupující dohodli, že nebudou zveřejňovat cenu. Přinášíme přehled pěti velkých a zajímavých obchodů.
V každém případě je evidentní trend, že zahraniční investoři opouštějí český trh a přenechávají ho domácím hráčům. Ti se podíleli na víc než třech čtvrtinách všech velkých realitních obchodů. Ten největší, v historii Česka raritní, ovšem obstarali Rakušané a Němci.
Raketa za Palladium
Společnost Reico patřící do rakouské finanční skupiny Erste Group uzavřela historicky největší tuzemskou transakci týkající se jediné nemovitosti. Své portfolio rozšiřuje o pražské obchodní centrum Palladium na náměstí Republiky, koupila ho od německé investiční společnosti Union Investment. Podle neoficiálních informací za komplex zaplatila v přepočtu 15,6 miliardy korun.
Podle vedení fondu byla akvizice umožněna širokou investiční základnou, kterou tvoří více než 150 tisíc klientů, a distribuční sítí České spořitelny. Fond podle firmy očekává, že začlenění Palladia pomůže dlouhodobě dosahovat výnosů zhruba jeden a půl až dvě procenta nad úrovní státních dluhopisů.
Bankéř Lapčík nakupoval
Největším nákupem kanceláří se koncem roku mohl pochlubit bankéř Radomír Lapčík se svojí skupinou Trinity Banking Group. Za zhruba 300 milionů eur, tedy 7,25 miliardy korun, pořídil od skupiny CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft komplex pěti moderních kancelářských budov Riverside Karlín.
Projekt Riverside se skládá z pěti moderních budov na karlínském nábřeží v místě, kde byl původně brownfield. Do projektu patří moderní kancelářské budovy Mississippi House, Danube House, Amazon Court, Nile House a Missouri Park. Celkem je to téměř osmdesát metrů čtverečních kanceláří, plus tisíce metrů určených pro služby.
Pro skupinu Trinity Bank jde již o třetí významnou realitní akvizici v Praze. V roce 2023 koupila budovu na křižovatce ulic Celetná a Na Příkopě 33, monumentální objekt, ve které v minulosti sídlila Komerční banka. Nyní je to Palác Trinity. Začátkem letošního roku koupila skupina zhruba za miliardu korun kancelářské budovy Pankrác House od skupiny CPI Europe miliardáře Radovana Vítka.
Kellnerová má hotely
Renáta Kellenrová se ve velkém pustila do nákupu luxusních hotelů. V roce 2025 provedla v této branži vůbec největší obchod, když získala 95procentní podíl v největším českému hotelu Hilton Prague. Jde o obchod za vbyšší jednotky miliard korun. Hotel má téměř 800 pokojů a zhruba pět tisíc metr čtverečními konferenčních prostor.
To ovšem není jediný hotel, který loni skupina PPF získala. Společnost PPF Real Estate koupila také dejvický hotel Diplomat od thajské firmy Rabbit Holdings, a to za 73 milionů eur, tedy zhruba 1,8 miliardy korun. A do třetice, PPF ve stejném roce získala společně s investorem Tomášem Otrubou a miliardářem Michalem Strnadem pětihvězdičkový hotel Four Seasons poblíž Karlova mostu. Cena tohoto obchodu údajně dosáhla 100 milionů eur, zhruba 2,5 miliardy korun.
Máj s motýli
Zajímavá transakce se uskutečnila začátkem loňského roku. Jde o obchod za vyšší jednotky miliard korun. Nemovitostní otevřený podílový fond Realita, spravovaný investiční společností Atris, získalo do svého portfolia budovu zábavního centra Máj v Praze.
Fond Realita získal rozhodující podíl v nemovitostní společnosti Máj Národní, což fondu a jeho podílníkům zajistí pravidelný výnos z pronájmu této nemovitosti. Získáním rozhodujícího podílu si fond Realita zároveň zajistil flexibilní opci na případný odkup celé společnosti. Máj dosud vlastnila společnost Amadeus Real Estate, která má stejné konečné vlastníky jako fond Atris, a to bratry Václava a Martina Klánovy.
Bříza na Václaváku
V prosinci koupil holding Koh-i-noor Vlastislava Břízy secesní palác na Václavském náměstí. Dosavadním majitelem objektu byl rodinný fond zastřešující tradiční značky Mikov a Narex Bystřice. Cena je přes miliardu korun.
Nemovitost známá pod názvem Palác Rokoko, Šupichovy domy, nebo také Ledový palác, je významnou secesní stavbou s prvky kubistické architektury. Nově se přejmenuje na Palác Koh-i-noor. Firma známá výrobou tužek si v něm zřídí své nové sídlo. Historická budova tak doplní nemovitostní portfolio holdingu, který už v Praze deset let vlastní Galerii Myšák s prvorepublikovou kavárnou ve Vodičkově ulici.
