Kunovský zůstává vládcem Prahy. Postavil nejvíc bytů
Společnost Central Group Dušana Kunovského v loňském roce dokončila 800 nových bytů, což je zdaleka nejvíc ze všech českých developerů. Nadále zůstává největším stavitelem bytů v Česku. Druhou příčku obsadil Ekospol Evžena Korce se 492 postavenými byty.
Celkově se loňský rok prodalo jen v hlavním městě víc než 7 500 bytů, což je pražský rekord. Největší developer v zemi se na tomto čísle podílel 1200 prodanými byty.
Kunovského Central Group loni dokončil 800 nových bytů. Nyní má tři hlavní bytové projekty, které nabízí. Je to Tesla Hloubětín, Parková čtvrť na Žižkově a byty na Harfě. Celkem je v těchto projektech nyní 400 bytů na prodej, cena bytu 1+kk začíná na šesti milionech korun. Například v projektu Harfa Living vznikne v následujících letech ve čtyřech bytových domech více než 700 nových bytů. Celkově má společnost v plánu postavit 40 tisíc nových bytů, a to výhradně v Praze. Nyní si však Kunovský dal pauzu a překvapil trh prohlášením, že pozastavuje všechny nové projekty kvůli drahým stavebním vstupům.
Stavíme byty v Praze dvaatřicet let a je možná čas udělat krok mimo Prahu, říká Dušan Kunovský, zakladatel a majitel společnosti Central Group. Kunovský se snaží prosadit takzvaný „baťovský systém“ výstavby formou Design&Build, který by umožnil ve velkém stavět dostupné nájemní, družstevní i soukromé byty.
Dvojkou trhu je Ekospol, který v loňském roce dokončil 492 bytů v několika projektech, přičemž nejvíce (302 bytů) připadalo na Výhledy Barrandov II, 126 bytů bylo dokončeno v první etapě jednoho z největších developerských projektů současnosti, Ekocity Hostivař, kde bude celkem 800 bytů. 64 bytů bylo dokončeno v projektu Ekorezidence Strašnice.
„Letos budeme pokračovat ve výstavbě našeho aktuálně největšího projektu Ekocity Hostivař, kde v několika etapách postavíme celkem 800 bytů v celkové hodnotě přes pět miliard korun,“ uvedl Evžen Korec z Ekospolu. Letos zahájí také projektu Slunečné terasy v Řeporyjích se zhruba 200 byty. Velké plány má společnost i na příští roky. „Na Západním městě postavíme 2200 nových bytů za 15 miliard korun a ještě o 450 bytů více chystáme na Zličíně,“ doplnil Korec.
Developer Evžen Korec nyní připravuje dva velké projekty. V loňském roce zahájila jeho společnost Ekospol výstavbu osmi set bytů v projektu Ekocity Hostivař. „Zároveň jsme zahájili projekt, který také patří k těm velkým. Je to 300 bytů na Barrandově, Výhledy Barrandov,“ říká.
Na třetím místě mezi největšími developery se loni umístila Penta Real Estate, která vystavěla 420 nových bytů. Jejím aktuálně největším bytovým projektem je Nová Waltrovka, kde vzniká více než 500 bytů.
Významným pražským developerem zůstává i Trigema Marcela Sourala, která loni zkolaudovala rezidenční projekt Paprsek s 291 byty. Aktuálně má v prodeji i byty v projektech Lihovar Smíchov a Dueta Kamýk, které jsou ve výstavbě.
Sochař David Černý má před sebou možná největší výzvu kariéry. Top Tower, mrakodrap loď. V Nových Butovicích v Praze má vyrůst největší budova v Česku, vysoká se započítáním obří skulptury Černého ve tvaru vraku lodi 136 metrů. Černý nebude stavět byty ani mrakodrap, „jen“ o dům opře svou monumentální sochu.
Mezi největší bytové stavitele v zemi patří i Skanska, která v loňském roce dokončila bytový dům Alfred ve čtvrti Emila Kolbena ve Vysočanech, kde je 179 nových bytů. Dále také v minulém roce spustila výstavbu 567 nových bytů a aktuálně má v nabídce téměř 200 nových bytů.
Také společnost JRD Jana Řežába zůstává na poli výstavby bytů aktivní. V loňském roce se věnovala převážně přípravě projektů na rok 2026, dokončila však stavbu 27 bytů v rámci prémiového projektu Rezidence Bella Vista v pražské Troji. Pro rok 2026 má v plánu zahájit prodej osmi projektů, které po svém dokončení přinesou trhu celkem tisíc nových bytů.
Nový stavební zákon, metropolitní plán Prahy i profesionalizace trhu. Rok 2026 je podle klíčových hráčů realitního a developerského trhu plný zásadních příležitostí, které mohou urychlit výstavbu, rozhýbat investice a změnit vnímání role realitních profesionálů. Přinášíme přehled nejdůležitějších trendů a očekávání napříč sektorem.
Na pražském Barrandově začalo JRD s výstavbou rezidenčního projektu Terra Barrandov. Bude to 225 bytů ve čtyřech budovách. JRD Jana Řežába si potrpí na udržitelnost, pasivní energetické standardy. Jeho bytové domy mají tradičně rekuperaci vzduchu, tepelná čerpadla či stropní nebo podlahové dochlazování bytů, využívá solární energii. Řežáb je na energetickou úspornost ve svých projektech pes.
