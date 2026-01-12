Nový magazín právě vychází!

Kunovský zůstává vládcem Prahy. Postavil nejvíc bytů

Dušan Kunovský
Společnost Central Group Dušana Kunovského v loňském roce dokončila 800 nových bytů, což je zdaleka nejvíc ze všech českých developerů. Nadále zůstává největším stavitelem bytů v Česku. Druhou příčku obsadil Ekospol Evžena Korce se 492 postavenými byty.

Celkově se loňský rok prodalo jen v hlavním městě víc než 7 500 bytů, což je pražský rekord. Největší developer v zemi se na tomto čísle podílel 1200 prodanými byty.

Kunovského Central Group loni dokončil 800 nových bytů. Nyní má tři hlavní bytové projekty, které nabízí. Je to Tesla Hloubětín, Parková čtvrť na Žižkově a byty na Harfě. Celkem je v těchto projektech nyní 400 bytů na prodej, cena bytu 1+kk začíná na šesti milionech korun. Například v projektu Harfa Living vznikne v následujících letech ve čtyřech bytových domech více než 700 nových bytů. Celkově má společnost v plánu postavit 40 tisíc nových bytů, a to výhradně v Praze. Nyní si však Kunovský dal pauzu a překvapil trh prohlášením, že pozastavuje všechny nové projekty kvůli drahým stavebním vstupům.

Dušan Kunovský
Vytváříme „mašinu" na výstavbu dostupného bydlení, říká Dušan Kunovský

Reality

Stavíme byty v Praze dvaatřicet let a je možná čas udělat krok mimo Prahu, říká Dušan Kunovský, zakladatel a majitel společnosti Central Group. Kunovský se snaží prosadit takzvaný „baťovský systém" výstavby formou Design&Build, který by umožnil ve velkém stavět dostupné nájemní, družstevní i soukromé byty.

Dalibor Martínek

Dvojkou trhu je Ekospol, který v loňském roce dokončil 492 bytů v několika projektech, přičemž nejvíce (302 bytů) připadalo na Výhledy Barrandov II, 126 bytů bylo dokončeno v první etapě jednoho z největších developerských projektů současnosti, Ekocity Hostivař, kde bude celkem 800 bytů. 64 bytů bylo dokončeno v projektu Ekorezidence Strašnice.

„Letos budeme pokračovat ve výstavbě našeho aktuálně největšího projektu Ekocity Hostivař, kde v několika etapách postavíme celkem 800 bytů v celkové hodnotě přes pět miliard korun,“ uvedl Evžen Korec z Ekospolu. Letos zahájí také projektu Slunečné terasy v Řeporyjích se zhruba 200 byty. Velké plány má společnost i na příští roky. „Na Západním městě postavíme 2200 nových bytů za 15 miliard korun a ještě o 450 bytů více chystáme na Zličíně,“ doplnil Korec.

Nejžádanější je garsonka se spacím koutem, říká developer Korec

Reality

Developer Evžen Korec nyní připravuje dva velké projekty. V loňském roce zahájila jeho společnost Ekospol výstavbu osmi set bytů v projektu Ekocity Hostivař. „Zároveň jsme zahájili projekt, který také patří k těm velkým. Je to 300 bytů na Barrandově, Výhledy Barrandov," říká.

Na třetím místě mezi největšími developery se loni umístila Penta Real Estate, která vystavěla 420 nových bytů. Jejím aktuálně největším bytovým projektem je Nová Waltrovka, kde vzniká více než 500 bytů.

Významným pražským developerem zůstává i Trigema Marcela Sourala, která loni zkolaudovala rezidenční projekt Paprsek s 291 byty. Aktuálně má v prodeji i byty v projektech Lihovar Smíchov a Dueta Kamýk, které jsou ve výstavbě.

David Černý: Socha k Top Tower? Nejvyšší, ale ne nutně nejsložitější

Reality

Sochař David Černý má před sebou možná největší výzvu kariéry. Top Tower, mrakodrap loď. V Nových Butovicích v Praze má vyrůst největší budova v Česku, vysoká se započítáním obří skulptury Černého ve tvaru vraku lodi 136 metrů. Černý nebude stavět byty ani mrakodrap, „jen" o dům opře svou monumentální sochu.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Mezi největší bytové stavitele v zemi patří i Skanska, která v loňském roce dokončila bytový dům Alfred ve čtvrti Emila Kolbena ve Vysočanech, kde je 179 nových bytů. Dále také v minulém roce spustila výstavbu 567 nových bytů a aktuálně má v nabídce téměř 200 nových bytů.

Také společnost JRD Jana Řežába zůstává na poli výstavby bytů aktivní. V loňském roce se věnovala převážně přípravě projektů na rok 2026, dokončila však stavbu 27 bytů v rámci prémiového projektu Rezidence Bella Vista v pražské Troji. Pro rok 2026 má v plánu zahájit prodej osmi projektů, které po svém dokončení přinesou trhu celkem tisíc nových bytů.

Zleva: Jan Hrubý (Remax), Jiří Vančura (Trinity Bank) a Jaroslav Ton (Salutem Group)
Developery i banky spojuje jedno téma: povolování. Odblokuje rok 2026 realitní trh?

Reality

Nový stavební zákon, metropolitní plán Prahy i profesionalizace trhu. Rok 2026 je podle klíčových hráčů realitního a developerského trhu plný zásadních příležitostí, které mohou urychlit výstavbu, rozhýbat investice a změnit vnímání role realitních profesionálů. Přinášíme přehled nejdůležitějších trendů a očekávání napříč sektorem.

Developer Řežáb z JRD vymyslel novinku. Bažinu na střeše

Reality

Na pražském Barrandově začalo JRD s výstavbou rezidenčního projektu Terra Barrandov. Bude to 225 bytů ve čtyřech budovách. JRD Jana Řežába si potrpí na udržitelnost, pasivní energetické standardy. Jeho bytové domy mají tradičně rekuperaci vzduchu, tepelná čerpadla či stropní nebo podlahové dochlazování bytů, využívá solární energii. Řežáb je na energetickou úspornost ve svých projektech pes.

lib

Přečíst článek

Investiční skupiny PPF Real Estate a fond BHP Hotels SICAV, za nímž stojí J&T Arch Investments, prodaly pětihvězdičkový hotel The Westminster London španělské hotelové skupině RIU Hotels & Resorts. Transakce potvrzuje pokračující zájem zahraničního kapitálu o prémiová aktiva v centru britské metropole.

PPF Real Estate společně s fondem BHP Hotels SICAV dokončily prodej luxusního hotelu The Westminster London, který se nachází v historickém jádru Londýna. Novým vlastníkem se stala španělská hotelová skupina RIU Hotels & Resorts. Hodnota transakce nebyla zveřejněna. Menšinovým spoluvlastníkem hotelu byla společnost Westmont Hospitality Group.

Podle zakladatele fondu BHP Hotels SICAV Branislava Babíka jde o završení dlouhodobé investiční strategie zaměřené na akvizici, modernizaci a provozní optimalizaci prémiových hotelových nemovitostí. „Hotel se po rozsáhlé rekonstrukci stal jednou z ikon londýnského hotelového trhu,“ uvedl Babík.

PPF se vrací do Česka. Jako akcionáři máme důvěru v zemi, kde žijeme, říká Kellnerová

Zprávy z firem

Rodinný holding Amalar, který spravuje majetek Renáty Kellnerové a jejích dcer, oznámil zahájení procesu přesunu sídla skupiny PPF Group z Nizozemska do České republiky. „Důvody, proč být v zahraničí, pominuly,“ říká Renáta Kellnerová. PPF Group je hlavní holdingová entita investiční skupiny PPF působící ve 25 zemích. Celý proces přesunu má být dokončený v první polovině roku 2026, kdy se PPF Group stane daňovým rezidentem ČR. 

nst

Přečíst článek

Objekt byl původně provozován jako čtyřhvězdičkový DoubleTree by Hilton Hotel London – Westminster. Trojice investorů jej koupila v roce 2017 za 187,5 milionu liber, tedy více než pět miliard korun. Společnosti Best Hotel Properties a PPF tehdy získaly shodně 45 procent, zbývajících deset procent připadlo skupině Westmont Hospitality Group. Na konci roku 2023 Best Hotel Properties prodala svůj podíl fondu BHP Hotels SICAV.

Hotel se nachází v prestižní čtvrti Westminster v blízkosti klíčových londýnských památek, jako jsou Westminsterské opatství, Big Ben či galerie Tate Britain. V letech 2019 až 2021 prošel rozsáhlou rekonstrukcí a dnes nabízí 464 pokojů.

Prodej londýnského hotelu zapadá do širší realitní strategie skupiny PPF, která v posledních letech posiluje své portfolio hotelových aktiv i ve střední Evropě. Loni dokončila převzetí hotelu Hilton Prague, největšího hotelu v Česku, a spolu s investory Tomášem Otrubou a Michalem Strnadem získala také hotel Four Seasons v centru Prahy. Na podzim jí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže schválil akvizici hotelu Diplomat v pražských Dejvicích.

Fond J&T Arch Investments, který patří mezi hlavní investory fondu BHP Hotels SICAV, ke konci třetího čtvrtletí 2025 spravoval aktiva v hodnotě téměř 200 miliard korun. Fond je obchodovaný na pražské burze a dlouhodobě patří mezi nejlikvidnější fondové tituly na trhu.

Riverside Karlin

Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou

Reality

Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Související

Čeští miliardáři podpoří bezpečnost státu či digitalizaci

Aliance pro moderní stát chce podpořit projekty podporující demokracii
ČTK
Stanislav Šulc
sta

Aliance pro moderní stát již v březnu oslaví dva roky působení. Cílem spolupráce byznysu a expertů je identifikace a prosazování řešení pro efektivní fungování státu a zdravou demokracii. Doposud se do platformy zapojilo 33 investorů, z toho 16 se stalo členy Aliance. Pro roky 2026 až 2029 Aliance chystá trojici projektů na podporu demokratického fungování země, prioritu mají bezpečnost či digitalizace.

Populární miliardáři v čele s Janem Bartou, Liborem Winklerem, Pavlem Řehákem, Petrem Borkovecem nebo Martinem Vohánkou v březnu 2024 založili volné uskupení Aliance pro moderní stát s cílem posílit demokratické instituce a fungování Česka. Od té doby podpořili řadu projektů v čele s výzkumnými organizacemi PAQ Research a STEM, Centrem veřejných financí, Datlab Institutem či Asociací pro mezinárodní otázky.

Celková podpora vybraných projektů doposud dosáhla částky 69 milionů korun,“ uvedla mluvčí Aliance Mária Pfeiferová. „Alianci se pak podařilo například připravit návrh reformy daňového systému, umožnit sdílení kompetencí malých obcí skrze tzv. společenství obcí, prosadit zákaz anonymních a zahraničních dárců politických kampaní či zmapovat a zveřejnit všechny evropské, státní a krajské dotace,“ dodala Pfeiferová.

Raději budu mít deset procent na miliardě, než 90 procent na milionu. Lidem je třeba dát důvěru, říká investor Libor Winkler z RSJ

Newstream TV

Libor Winkler spolu se zakládajícími partnery přibral do akcionářské struktury RSJ i několik zaměstnanců. „Kdybych se měl pochválit, tak moje přidaná hodnota je, že dokážu dávat lidem důvěru,“ říká investor a filantrop. To podle něj platí i v případě dalších investičních aktivit, které sahají od biomasy na Ukrajině po víno. „Lidé, co nikomu nedůvěřují, nemohou investovat a v podstatě ani podnikat,“ říká v epizodě seriálu Jiný peníze investorky Andrey Ferancové Bartoňové a vydavatelky newstream.cz Terezy Zavadilové. Pořad se natáčí v prezidentském apartmá pražského hotelu Augustine.

Pro vyšší transparentnost a efektivitu

Pro roky 2026 až 2029 Asociace vytipovala trojici velkých programových oblastí, v nichž chce podpořit desítky projektů. Patří sem Demokracie a bezpečnost, Moderní veřejná správa a Efektivní hospodaření státu. V rámci programu na podporu demokracie a bezpečnosti se členové chtějí zaměřit na sběr a vyhodnocení dat, posílení svobodné diskuse, s níž souvisí také podpora médií a bezpečnost novinářů.

Moderní veřejnou správu chtějí členové podpořit například vývojem moderních datových nástrojů a analýzu dat, která stát má, ale s nimiž mnohdy neumí efektivně pracovat a vytvářet konkrétní politiky na základě skutečných informací.

A konečně v rámci Efektivního hospodaření státu chtějí členové podporovat například nástroje zvyšující transparentnost a odpovědnost za veřejné výdaje nebo zjednodušují přístup k zakázkám i pro menší firmy.

„Aliance pro moderní stát ukazuje, že je tu hodně schopných lidí, kteří chtějí prosperující, zdravou a demokratickou zemi, kde se prostě věci dělají logicky a správně. Šetří se tam, kde se má šetřit. Investuje se tam, kde se má investovat. A hlavně kde jen nepřešlapujeme na místě, ale myslíme na budoucnost,“ uvádí Petr Borkovec.

Borkovec: Partners Banka půjde za hranice. Dřív než příští rok to nebude

Money

Finanční skupina Partners avizovala rekordní čísla za loňský rok a plánuje další expanzi. S bankou se nyní chystá prosadit i v cizině, uvedl v rozhovoru pro Newstream.cz šéf skupiny Petr Borkovec.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Pavel Řehák

Češi jsou pružnější než Američané. Umějí svobodně přemýšlet, říká Řehák

Newstream TV

Zakladatel pojišťovny Direct v průběhu pandemie hned několikrát ukázal, že i celospolečenské problémy lze řešit byznysovým přístupem. Jak konkrétně a proč je pro něj nejdůležitější hodnotou svoboda v nejširším slova smyslu? To Pavel Řehák prozradil v nové epizodě pořadu Victory Club na newstream.cz.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

