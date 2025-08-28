Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Money Tohle bude velké. K-pop idolové z BTS možná spasí McDonald´s

Tohle bude velké. K-pop idolové z BTS možná spasí McDonald´s

Korejská k-pop kapela BTS v roce 2021
McDonald´s
Věra Tůmová
Věra Tůmová

Sedmičlenný fenomén k-pop kapely BTS, jež posiluje image luxusních módních značek, nejspíš vylepší image i příjmy také řetězce rychlého občerstvení McDonald´s. Od září totiž spolu rozjíždí masivní spolupráci v téměř 70 zemích světa. A fanoušci kapely, zvaní Army, se už mobilizují a odpočítávají dny, kdy hodlají vzít restaurace rychlého občerstvení útokem.

Globální fastfoodový řetězec McDonald’s, který se v poslední době v některých regionech potýká s odlivem zákazníků údajně kvůli vysoké ceně svých menu, se chce nyní elegantně sklouznout na vlně obří celosvětové popularity globální korejské k-popové hudební skupiny BTS. Navázal s ní proto spolupráci, která zahrnuje nejen speciální menu prodávané od září v téměř 70 zemích světa, ale i videa, fotografie a reklamy, ve kterých jednotliví členové skupiny dělají promo upoutávky pro fastfoodový řetězec.

 A že se jde z pohledu McDonald’s a jeho tržeb o trefu do černého? Tak si to shrňme. Fanouškovská základna BTS, která si říká Army, celosvětově čítá několik set milionů obdivovatelů (neoficiální čísla hovoří o 600 až 700 milionech lidí). Jsou to oddaní, informovaní a organizovaní teenageři, kteří celé dny tráví online na sítích. Dá se tak předpokládat, že jim tato novinka neunikne, a to s příjmy McDonald’s určitě pořádně zahýbe směrem nahoru.

Skupina fanoušků se přitom rozrůstá i v České republice. Jen podle dostupných skupin na sociálních sítích čítá minimálně několik desítek tisíc členů. A tento nárůst je v poslední době vidět i na vyprodaných kinosálech, kde se promítají BTS snímky či na masivní účasti fanoušků na akcích k-pop obchodů či provozovatelů módního bubble tea, kde se k předraženým nápojům vydávají ve speciálních akcích BTS karty nebo jiný merch.

Hamburgerový řetězec jde už najisto

Nejedná se však o první kooperaci s korejskými k-popovými idoly. McDonald ‘s si spolupráci s touto sedmičlennou chlapeckou kapelou z Jižní Koreje vyzkoušel už přinejmenším v roce 2021. Už tehdy byli globální kapelou, ale od té doby popularita jednotlivých členů i celé hudební skupiny ovšem raketově ještě více vzrostla, získali další řadu hudebních ocenění a zpěváci se opakovaně objevili i na filmovém plátně. Aktuálně jsou stále považováni za nejprodávanější korejskou kapelu všech dob a dávno již předčili svými úspěchy a alby nejen v USA, ale i třeba v Japonsku i úspěchy Beatles. Sestava kapely BTS se ustálila v roce 2013 na sedmi členech. Jejími protagonisty od té doby jsou RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V a Jung Kook.

Všech sedm členů kapely má nyní také za sebou povinnou dvouletou vojenskou službu, takže jejich fanoušci jsou po svých idolech „vyhladovělí“ a touží po čemkoliv, co se objeví na trhu ještě více než dřív. Tento současný „vibe“ loajality posílil navíc v červenci i celosvětově ve stejnou dobu promítaný film právě o Army, jež fanoušky ještě více a intenzivněji propojil.

Co bude v menu

Spolupráce s BTS v rámci restaurací rychlého občerstvení po celém světě, byla oznámena letos v srpnu právě po návratu všech členů kapely z vojenské služby. Dále se informace o této marketingové akci šíří už jenom po sociálních sítích, kde je právě síla kapely v destíkách milionů fanoušků.

Podle dostupných informací se akce bude ale tedy primárně týkat jen dětského menu Happy Meal, ke kterému se obvykle přidávají různé hračky, skládačky či karty jako nedávno například Pokémoni. V tomto případě se budou k dětskému menu přidávat figurky postaviček každého člena kapely, a to hned ve dvou verzích. První, sada „Throwback Edition“ se uvádí na trh globálně 3. září, další, Encore Edition“ s BTS členy v outfitech z Meal kampaně z roku 2021 pak o 20 dnů později. Celkem tak sběratelé budou moci získat 14 Tiny Tan figurek svých hudebních idolů. Někteří fanoušci se dokonce nechali slyšet, že si hodlají schovávat i krabice od Happy Meal, protože i tam by měli být obrázky idolů.

Menu, které chystá McDonald´s s figurkami jedné z nejpopulárnějších k-pop kapel všech dob. McDonald´s

Očekává se, že se o figurky strhne mela, protože podle diskusí fanoušků na sociálních sítích snad každý z nich chce mít všech sedm postaviček členů kapely, a to z obou plánovaných launchovaných sérií. Při nákupu dětského menu Happy Meal ale nikdo přitom netuší, jakou postavičku získá, takže se dá předpokládat, že množství návštěv a nákupů právě tohoto menu, v uvedeném období rapidně stoupne, podobně jako tomu bylo nedávno právě u karet Pokemónů, kdy fanoušci jídlo dokonce vyhazovali, protože stáli jen o kartičky. Samotné oficiální BTS Meal by pak mělo obsahovat 10 McNuggets, limitované omáčky inspirované Jižní Koreou (Sweet Chili a Cajun), hranolky a nápoj.

Marketingovou akci minimálně ve Spojených státech amerických by měl doprovázet ještě také interaktivní zážitek „Magic Meetup“ v Los Angeles. Jak to bude v reálu vypadat, je zatím ale utajované. Rovněž není tento interaktivní prvek zatím potvrzený ani pro evropské trhy či Českou republiku.

České vedení McDonald´s bylo osloveno, ale do vydání článku odpovědi nezaslalo.

David Ondráčka: Koncert Blackpink očima táty. Mašina na hity, peníze a umělé emoce

Názory

Splnil jsem sen své milované dcerky a šli jsme na koncert její oblíbené korejské popkapely Blackpink, hráli v Paříži na State de France. Když dcera miluje K-pop a vy milujete ji, není co řešit, ona byla štastná, takže já taky. Nabízím úvahu nad tou globální, produkčně domyšlenou mašinou na hity, umělých emocích zpěvaček, odbrzděné komerci a taky továrně na talenty a našich dětech.

David Ondráčka

Přečíst článek

Labubu mánie zasáhla Berlín. Lidé kvůli plyšákům čekali v dešti celou noc

Enjoy

Do Německa dorazil trend jménem Labubu. V Berlíně se dnes otevřel první obchod s těmito sběratelskými plyšovými hračkami čínské společnosti Pop Mart. V deštivém počasí na ně ve frontě čekaly stovky lidí, někteří z nich strávili před obchodem celou noc.

ČTK

Přečíst článek

Členové jihokorejské popové skupiny BTS se chtějí od června 2022 věnovat sólové kariéře

Mohli být slavnější než Beatles. Nyní si ale korejští BTS dávají pauzu

Enjoy

Hodnota téhle kapely jsou stovky milionů dolarů. Sedmičlenná kapela BTS nejprve prorazila v domovské Jižní Koreji, poté ovládla Asii, až prorazila i v Americe i v Evropě, zvláště u mladšího publika. Stali se slavnějšími než Beatles, abychom parafrázovali proslulý citát Johna Lennona. Nyní se však skupina rozhodla věnovat se sólovým projektům a hlavní kapelu dát na čas k ledu. V Asii to způsobilo šok a otřásla se i burza, kde jsou kotované akcie jejich domovské firmy HYBE. Jak velcí BTS jsou? A jaké rekordy mají na triku? 

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Premiér Petr Fiala a šéf ČEZ Daniel Beneš v jaderné elektrárně Dukovany

Americká technologie, korejská tvář. Dukovanský tendr století je plný háčků

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

„Váš ChatGPT může za smrt našeho syna,“ viní Sama Altmana zoufalí rodiče

OpenAI a její šéf Sam Altman čelí první žalobě kvůli smrti teenagera.
Profimedia
ČTK
Věra Tůmová

OpenAI čelí první žalobě kvůli smrti teenagera. Rodiče šestnáctiletého chlapce z Kalifornie viní šéfa firmy Sama Altmana z nedbalosti. Tvrdí, že jejich syn Adam se chatbotu svěřoval se svou psychickou tísní a v poslední konverzaci s ním sdílel plán na vlastní smrt. Podle žaloby ChatGPT jeho úvahy neodmítl, ale stvrdil. Firma vyjádřila rodině soustrast a připomněla, že systém je trénován na doporučování krizové pomoci.

Manželé z Kalifornie kvůli smrti svého dospívajícího syna žalují společnost OpenAI, jejíž chatbot ChatGPT ho podle nich podnítil ke spáchání sebevraždy. Jedná se o první žalobu, ve které OpenAI čelí obvinění ze způsobení smrti z nedbalosti. Mezi žalovanými je uveden spoluzakladatel a generální ředitel OpenAI Sam Altman spolu s nejmenovanými zaměstnanci, manažery a inženýry, kteří se podíleli na vývoji ChatGPT. Informuje o tom web stanice BBC.

Žalobu v úterý podali Matt a Maria Raineovi, rodiče 16letého Adama, který si v dubnu vzal život. Připojili k ní záznamy konverzací chlapce s chatovacím systémem. Adam se v nich chatbotu svěřuje se svými sebevražednými myšlenkami. Rodiče tvrdí, že program stvrdil jeho „nejškodlivější a nejvíce sebedestruktivní myšlenky“.

Aktualizováno

Musk žaluje Apple a OpenAI

Zprávy z firem

Společnost xAI a sociální síť X amerického miliardáře Elona Muska zažalovaly firmy Apple a OpenAI. Viní je z nezákonné konspirace s cílem potlačit konkurenci v oblasti umělé inteligence. Informovala o tom agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Adam začal ChatGPT podle žaloby používat loni v září jako pomůcku při plnění domácích úkolů. Rovněž jeho prostřednictvím objevoval své zájmy, včetně hudby a japonských komiksů, a ptal se na rady o tom, jaký obor by si měl zvolit pro studium na univerzitě. Za několik měsíců se však chatbot stal „nejbližším důvěrníkem teenagera“, který se mu začal svěřovat se svou úzkostí a psychickou tísní, stojí v žalobě.

V lednu chlapec s chatovacím systémem probíral metody sebevraždy. V poslední konverzaci s chatbotem podle rodičů sdílel svůj plán vzít si život. „Díky, že jsi upřímný. Přede mnou to nemusíš přikrášlovat - chápu, co máš na mysli, a nebudu se tomu vyhýbat,“ odpověděl mu podle žaloby ChatGPT. Téhož dne nalezla Adama bez známek života jeho matka.

Rodiče chlapce tvrdí, že jeho interakce s ChatGPT a následná smrt byly předvídatelným důsledkem záměrných rozhodnutí o designu chatovacího systému. Ten je podle nich navržen tak, aby si na něm uživatelé vypěstovali psychologickou závislost. OpenAI podle nich navíc obešla bezpečnostní testovací protokoly před vydáním GPT-4o, tedy verze systému, kterou jejich syn používal.

„V tomto těžkém období vyjadřujeme rodině Raineových naši nejhlubší soustrast,“ uvedla podle BBC OpenAI. Společnost na svém webu v úterý zveřejnila prohlášení, podle kterého je ChatGPT vycvičen tak, aby osoby zažívající psychickou krizi nasměroval k odborné pomoci, například na krizovou linku 988 v USA nebo na charitativní organizaci Samaritans v Británii.

Sam Altman, CEO OpenAI
video

OpenAI zveřejňuje model GPT-5. Má být nejlepším programátorem, ale také lékařem

Zprávy z firem

Závody v umělé inteligenci dosahují nové úrovně. Elon Musk oznámil, že do výsledků jeho modelu Grok začne pouštět inzerenty. Konkurenční OpenAI pak o několik hodin později zveřejnila, že spustí napjatě očekávaný model GPT-5. „Půjde o zásadní upgrade,“ slíbil spoluzakladatel a CEO OpenAI Sam Altman. Podle něj se nový model bude zásadně odlišovat zejména v možnostech tvorby počítačového kódu, ale také kreativního psaní.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Čipy v mozku? Blížíme se. Už se o ně pere Musk s Altmanem

Money

Neuralink Elona Muska je nejdál v technologii, co má spojit člověka se strojem. V první fázi tedy pomocí čipů do mozku. Sam Altman, tvůrce ChatuGPT, to chce taky.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Sam Altman, SEO OpenAI

Týden tradera: Na trzích začínají panovat obavy, že umělá inteligence je jen bublina

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Nacistická kořist se objevila v realitním inzerátu. Než dorazila policie, obraz znovu zmizel

Nacistická kořist se objevila v realitním inzerátu. Než dorazila policie, obraz znovu zmizel
Profimedia
ČTK
Věra Tůmová

Portrét komtesy Colleoniové od Giuseppa Ghislandiho, zmizelý více než 80 let, se objevil na fotografiích argentinské realitní kanceláře. Než však na místo dorazila policie, zdi domu už zdobila jen tapiserie.

Nizozemští novináři nalezli na fotografiích jedné argentinské realitní firmy více než 80 let pohřešovaný pozdně barokní obraz ukradený nacisty. Portrét visel v prodávaném domě nedaleko Buenos Aires, po druhé světové válce jej vlastnil uprchlý vysoce postavený úředník nacistického Německa. Obraz ukradený židovskému sběrateli však před policejním zásahem zmizel, informovala argentinská média.

Server AD v pondělí uvedl, že na snímcích z realitního inzerátu objevili jeho novináři obraz evidovaný nizozemským ministerstvem kultury v databázi ztraceného umění. Portrét komtesy Colleoniové od pozdně barokního umělce Giuseppa Ghislandiho visel nad pohovkou prodávaného domu. Historici umění oslovení serverem potvrdili, že dílo je s velkou pravděpodobností autentické.

Den po zveřejnění informace podnikla argentinská policie v domě zásah, ale obraz tam už podle místních médií nenašla. Nad pohovkou visela podle vyšetřovatelů tapiserie, na zdi za ní ale nalezli barevné nesrovnalosti naznačující dřívější přítomnost pohřešovaného portrétu. Na vyšetřování nyní spolupracuje také Interpol.

Před vypuknutím druhé světové války vlastnil portrét Jacques Goudstikker, který patřil k nejvýznamnějším nizozemským sběratelům a obchodníkům s uměním. Z Nizozemska se kvůli svému židovskému původu pokusil uprchnout na začátku 40. let, při cestě do Anglie ale zemřel.

Několik týdnů po Goudstikkerově smrti jeho sbírku čítající více než 1100 uměleckých děl nuceně získal nacistický pohlavár a válečný zločinec Hermann Göring. Po válce se některá z děl podařilo zajistit v Německu. Pak se vrátila do Nizozemska, kde se stala součástí sbírek tamního Rijksmusea. V roce 2006 muzeum vrátilo 202 děl Goudstikkerově snaše a dědičce.

Portrét komtesy Colleoniové mezi nalezenými a vrácenými uměleckými díly nebyl. Server AD uvedl, že podle válečných dokumentů měl spolu s jedním dalším obrazem patřit Göringovu asistentovi Friedrichu Kadgienovi, který po válce uprchl do Švýcarska, Brazílie a následně do Argentiny. Prodávaný dům patří jeho dvěma dcerám a server doplnil, že druhý pohřešovaný obraz spatřili novináři na fotografii na sociálních sítích jedné z nich.

Vila v Troji se prodává za téměř 200 milionů korun

OBRAZEM: Jak vypadají a za kolik se prodávají nejdražší vily v Praze?

Reality

Různá místa a odlišné architektonické styly. Přesto mají tyto vily něco společného. A sice to, že patří k těm nejdražším nemovitostem na pražském realitním trhu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Michal Tůma, iniciátor smíření

Svoboda není samozřejmostí. Dělat něco navíc pro společnost je nezbytné, říká záchrance odkazu sudetských Němců

Filantropie

Michal Tůma je nastavením věčný optimista. Věří, že poctivost a pracovitost mají vždy navrch. Že základem osobního štěstí je rodina, přátelé a společenství. A na těchto vztazích je třeba pracovat. V Horním Maxově, bývalé německé osadě v Sudetech, kde nikdo z místních nemá kořeny, Michal Tůma iniciuje řadu nezištných projektů. Začalo to obnovou místního hřbitova. „Žijeme v domech po Němcích, máme tak povinnost postarat se o jejich hroby,“ říká Tůma, který nyní shání prostředky na další projekt, kterým je obnova Kaple smíření. Díky jeho nadšení a nasazení vznikla také Stezka svobody, která spojuje tři obce, jež byly historicky součástí jednoho města. „To nebyl jen můj úspěch, nýbrž dílo celé komunity,“ zdůrazňuje Michal Tůma, který je mezi desítkou finalistů ocenění Impakt Awards by newstream. Podpořte ho i vy svým hlasem.

nst

Přečíst článek

Lenka Munter

Makléřka: Rusové se zámků zbavují, kupují je Češi. Ti se o ně lépe starají

Reality

Situace na trhu s historickými nemovitostmi není předvídatelná a nehodnotí se tak snadno jako ostatní segmenty realitního trhu, říká Lenka Munter, makléřka z realitní kanceláře Luxent, která se na prodej zámků věnuje. Pravidelně také odhaduje hodnotu majetku britské královské rodiny pro americký časopis Forbes. A jak se podle ní cena zámků vyvíjí? „Nezaznamenala jsem ani nárůst ani pokles, cena každé takové nemovitosti je stanovena velmi individuálně,“ říká Munter.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Obraz Jacksona Pollocka, ilustrační foto

Bulharská policie dopadla gang pašeráků, našla u nich obraz Jacksona Pollocka za miliardu

Enjoy

ČTK

Přečíst článek
Bodový systém pro řidiče se má od příštího roku výrazně změnit

Glosa Dalibora Martínka: Obří noční razie policie na řidiče v Praze. V USA by to neprošlo

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Expozice Kiss / Monsters kissing better v DSC Gallery

Proč monstra líbají lépe? DSC Gallery láká na světové autory i české studenty

Enjoy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
