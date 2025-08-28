Tohle bude velké. K-pop idolové z BTS možná spasí McDonald´s
Sedmičlenný fenomén k-pop kapely BTS, jež posiluje image luxusních módních značek, nejspíš vylepší image i příjmy také řetězce rychlého občerstvení McDonald´s. Od září totiž spolu rozjíždí masivní spolupráci v téměř 70 zemích světa. A fanoušci kapely, zvaní Army, se už mobilizují a odpočítávají dny, kdy hodlají vzít restaurace rychlého občerstvení útokem.
Globální fastfoodový řetězec McDonald’s, který se v poslední době v některých regionech potýká s odlivem zákazníků údajně kvůli vysoké ceně svých menu, se chce nyní elegantně sklouznout na vlně obří celosvětové popularity globální korejské k-popové hudební skupiny BTS. Navázal s ní proto spolupráci, která zahrnuje nejen speciální menu prodávané od září v téměř 70 zemích světa, ale i videa, fotografie a reklamy, ve kterých jednotliví členové skupiny dělají promo upoutávky pro fastfoodový řetězec.
A že se jde z pohledu McDonald’s a jeho tržeb o trefu do černého? Tak si to shrňme. Fanouškovská základna BTS, která si říká Army, celosvětově čítá několik set milionů obdivovatelů (neoficiální čísla hovoří o 600 až 700 milionech lidí). Jsou to oddaní, informovaní a organizovaní teenageři, kteří celé dny tráví online na sítích. Dá se tak předpokládat, že jim tato novinka neunikne, a to s příjmy McDonald’s určitě pořádně zahýbe směrem nahoru.
Skupina fanoušků se přitom rozrůstá i v České republice. Jen podle dostupných skupin na sociálních sítích čítá minimálně několik desítek tisíc členů. A tento nárůst je v poslední době vidět i na vyprodaných kinosálech, kde se promítají BTS snímky či na masivní účasti fanoušků na akcích k-pop obchodů či provozovatelů módního bubble tea, kde se k předraženým nápojům vydávají ve speciálních akcích BTS karty nebo jiný merch.
Hamburgerový řetězec jde už najisto
Nejedná se však o první kooperaci s korejskými k-popovými idoly. McDonald ‘s si spolupráci s touto sedmičlennou chlapeckou kapelou z Jižní Koreje vyzkoušel už přinejmenším v roce 2021. Už tehdy byli globální kapelou, ale od té doby popularita jednotlivých členů i celé hudební skupiny ovšem raketově ještě více vzrostla, získali další řadu hudebních ocenění a zpěváci se opakovaně objevili i na filmovém plátně. Aktuálně jsou stále považováni za nejprodávanější korejskou kapelu všech dob a dávno již předčili svými úspěchy a alby nejen v USA, ale i třeba v Japonsku i úspěchy Beatles. Sestava kapely BTS se ustálila v roce 2013 na sedmi členech. Jejími protagonisty od té doby jsou RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V a Jung Kook.
Všech sedm členů kapely má nyní také za sebou povinnou dvouletou vojenskou službu, takže jejich fanoušci jsou po svých idolech „vyhladovělí“ a touží po čemkoliv, co se objeví na trhu ještě více než dřív. Tento současný „vibe“ loajality posílil navíc v červenci i celosvětově ve stejnou dobu promítaný film právě o Army, jež fanoušky ještě více a intenzivněji propojil.
Co bude v menu
Spolupráce s BTS v rámci restaurací rychlého občerstvení po celém světě, byla oznámena letos v srpnu právě po návratu všech členů kapely z vojenské služby. Dále se informace o této marketingové akci šíří už jenom po sociálních sítích, kde je právě síla kapely v destíkách milionů fanoušků.
Podle dostupných informací se akce bude ale tedy primárně týkat jen dětského menu Happy Meal, ke kterému se obvykle přidávají různé hračky, skládačky či karty jako nedávno například Pokémoni. V tomto případě se budou k dětskému menu přidávat figurky postaviček každého člena kapely, a to hned ve dvou verzích. První, sada „Throwback Edition“ se uvádí na trh globálně 3. září, další, Encore Edition“ s BTS členy v outfitech z Meal kampaně z roku 2021 pak o 20 dnů později. Celkem tak sběratelé budou moci získat 14 Tiny Tan figurek svých hudebních idolů. Někteří fanoušci se dokonce nechali slyšet, že si hodlají schovávat i krabice od Happy Meal, protože i tam by měli být obrázky idolů.
Očekává se, že se o figurky strhne mela, protože podle diskusí fanoušků na sociálních sítích snad každý z nich chce mít všech sedm postaviček členů kapely, a to z obou plánovaných launchovaných sérií. Při nákupu dětského menu Happy Meal ale nikdo přitom netuší, jakou postavičku získá, takže se dá předpokládat, že množství návštěv a nákupů právě tohoto menu, v uvedeném období rapidně stoupne, podobně jako tomu bylo nedávno právě u karet Pokemónů, kdy fanoušci jídlo dokonce vyhazovali, protože stáli jen o kartičky. Samotné oficiální BTS Meal by pak mělo obsahovat 10 McNuggets, limitované omáčky inspirované Jižní Koreou (Sweet Chili a Cajun), hranolky a nápoj.
Marketingovou akci minimálně ve Spojených státech amerických by měl doprovázet ještě také interaktivní zážitek „Magic Meetup“ v Los Angeles. Jak to bude v reálu vypadat, je zatím ale utajované. Rovněž není tento interaktivní prvek zatím potvrzený ani pro evropské trhy či Českou republiku.
České vedení McDonald´s bylo osloveno, ale do vydání článku odpovědi nezaslalo.
David Ondráčka: Koncert Blackpink očima táty. Mašina na hity, peníze a umělé emoce
Názory
Názory
Labubu mánie zasáhla Berlín. Lidé kvůli plyšákům čekali v dešti celou noc
Enjoy
Enjoy
Mohli být slavnější než Beatles. Nyní si ale korejští BTS dávají pauzu
Enjoy
Enjoy
