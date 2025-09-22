Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Money Nvidia investuje přes dva biliony do OpenAI

Nvidia investuje přes dva biliony do OpenAI

Výrobce čipů Nvidia
ČTK
ČTK
ČTK

Výrobce čipů Nvidia chce investovat až 100 miliard dolarů (přes dva biliony korun) do společnosti zaměřené na umělou inteligenci OpenAI. Oznámené partnerství přichází v době, kdy se mezi technologickými giganty a start-upy zostřuje konkurence o zajištění přístupu k energii a čipům potřebným pro rozvoj umělé inteligence.

Společnosti plánují nasazovat čipy Nvidie o výkonu nejméně deseti gigawattů do infrastruktury umělé inteligence OpenAI. Podrobnosti partnerství by měly firmy dohodnout v příštích týdnech. Nasazování čipů chtějí spouštět v druhé polovině roku 2026.

„Výpočetní infrastruktura bude základem ekonomiky budoucnosti a my využijeme to, co budujeme s Nvidií, k vytvoření nových průlomů v oblasti umělé inteligence a k posílení lidí a podniků v tomto odvětví v širokém měřítku,“ uvedl generální ředitel OpenAI Sam Altman.

Dnes oznámená investice Nvidie přichází jen několik dní poté, co se firma zavázala vložit pět miliard dolarů do konkurenta v problémech Intel.

Nvidia

Trable pro čipového giganta TSMC? Nvidia investuje miliardy dolarů do Intelu

Zprávy z firem

Americký výrobce čipů Nvidia investuje pět miliard dolarů (přes 100 miliard korun) do konkurenta Intel, který se v poslední době potýká s vážnými problémy. Dohoda o investici zahrnuje spolupráci při vývoji čipů pro osobní počítače a datová centra. Akcie společnosti Intel na zprávu reagovaly výrazným růstem.

ČTK

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Fond Aurelia vstoupil na trh miliardovou akvizicí. Koupil kanceláře v Karlíně

Kancelářský komplex River Garden v Karlíně změnil majitele
Axelor, užito se svolením
nst
nst

Nový retailový realitní fond Aurelia ze skupiny Axelor oznámil první velkou akvizici. V pražském Karlíně koupil od americké investiční skupiny kancelářský komplex River Garden II a III. Cena podle vyjádření společnosti přesáhla dvě miliardy korun.

Komplex na Rohanském nábřeží nabízí více než 27 300 metrů čtverečních pronajímatelných ploch, přičemž od kolaudace v roce 2014 patří k nejstabilněji obsazeným budovám v Praze. Nájemní smlouvy mají v průměru ještě více než čtyři roky do vypršení a mezi hlavní nájemce patří firmy Philips, STRV, ePojisteni.cz, NCR či Gym Beam. Objekty disponují mezinárodními certifikáty udržitelnosti BREEAM i technologické vyspělosti WiredScore Platinum.

„River Garden II a III dokonale zapadá do konzervativní strategie fondu Aurelia. Investorům má dlouhodobě přinášet stabilní výnos díky kombinaci prestižní lokality, prémiové kvality a bonitních nájemců,“ uvedl Fraser Watson, šéf real estate divize skupiny Axelor.

Fond nejen pro bohaté

Fond vznikl v listopadu 2024 a od té doby získal od investorů téměř miliardu korun. Na financování první akvizice se podílel také syndikát UniCredit Bank a České spořitelny. Fond se profiluje jako dostupný i pro drobné investory – minimální vklad činí 500 korun a produkt lze využít i v rámci daňově zvýhodněného dlouhodobého investičního spoření (DIP).

„Cílíme na čisté zhodnocení nejméně šest procent ročně. Už nyní ale očekáváme, že díky kvalitním akvizicím se v prvním roce přiblížíme osmi procentům,“ dodal Pavel Svoreň, předseda představenstva Axelor Group. Podle něj by měl fond spravovat do konce roku aktiva v objemu kolem tří miliard korun a v dalších letech plánuje akvizice v hodnotě tří až 3,5 miliardy korun ročně.

Aurelia zatím soustředí investice na český trh, ale v blízké budoucnosti plánuje expanzi do dalších zemí Evropské unie, zejména do západní Evropy. Vedle kancelářských budov chce nakupovat také obchodní centra a retail parky.

Karlínský obchod ukazuje, že i nově vzniklé fondy mohou v českém realitním trhu hrát významnou roli. Segment prémiových kanceláří v Praze přitahuje investory díky stabilní poptávce a dlouhodobé obsazenosti, i přes náročnější ekonomické podmínky.

JRD jako první český developer spouští „zelený“ rezidenční fond

Reality

Skupina JRD oznámila, že spouští JRD Eco Fund, který propojuje atraktivní zhodnocení investic s udržitelností a proměnou pražských čtvrtí v zdravější místa k životu.

nst

Přečíst článek

Průmyslový areál Okrouhlá - Cheb East

Na českém trhu je další nemovitostní fond. Tentokrát cílí na industriál

Reality

Kvalifikovaní investoři mají na českém trhu na výběr další nemovitostní fond. Novinka od Consequ a Panattonni se zaměřuje na industriální nemovitosti po celé Evropě.

tmv

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Hotel Four Seasons v Praze

Investice do nemovitostí budou rekordní. Kromě Palladia se chystají i další objemné transakce

Reality

pej

Přečíst článek

Evropské akcie začínají být v očích Američanů opět atraktivní

Evropské akcie
ČTK
Jiří Frydlewicz
fry

Evropské akcie se po období stagnace začínají znovu dostávat do hledáčku investorů. Podle analytiků JPMorgan vedených Mislavem Matejkou by se eurozóna mohla v příštím roce vrátit na růstovou trajektorii díky obratu ve firemních ziscích a fiskálním stimulům, uvedla agentura Bloomberg. Stratégové očekávají, že v roce 2026 porostou zisky evropských firem (EPS) o přibližně 11 procent, což by mohlo podpořit i obnovení programů zpětných odkupů akcií a posílit důvěru investorů.

Současný rok byl pro evropské trhy smíšený. Index Stoxx 600 sice v prvním čtvrtletí výrazně posílil, ale následně stagnoval, a to zejména kvůli poklesu zisků v eurozóně o asi jedno procento. Ve srovnání s americkým indexem S&P 500, který těžil z růstu technologického sektoru a od začátku roku vzrostl o 13 procent, si Stoxx 600 připsal jen 9 procent. JPMorgan ale zdůrazňuje, že současná konsolidace může být zdravým základem pro další růst.

Investoři věří v „soft landing“

Optimismus kolem evropských trhů potvrzují i fund-manažeři oslovení v průzkumech Bank of America, o nichž informuje server Euronews. Rostoucí počet investorů věří v tzv. „soft landing“ – tedy mírné zpomalení ekonomiky bez recese. Očekávají, že firemní zisky budou hlavním motorem růstu a že se zvýší pravděpodobnost pozitivních překvapení na výsledkové frontě.

Šéf Fed Jerome Powell

Týden tradera: Fed balancuje mezi podporou ekonomiky a udržením cenové stability

Trhy

Uplynulý týden přinesl na finančních trzích řadu důležitých makroekonomických událostí. Po měsících spekulací zasedala americká centrální banka, která rozhodovala o snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů. Svoje výsledky zároveň reportovala domácí společnost Colt CZ. Americký index S&P 500 se přitom pohybuje kolem 6 600 bodů.

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Investoři zároveň mění sektorové preference. V popředí zájmu jsou stabilnější odvětví jako zdravotnictví, utility a průmysl, zatímco energetika, automobilový průmysl či média ustupují. Z geografického pohledu vede Německo, kde fiskální expanze podporuje očekávaný růst. Naopak Francie v oblibě klesla kvůli politickým rizikům. Druhou nejatraktivnější zemí je Španělsko díky stabilním výsledkům bank.

Celkově se zdá, že kombinace fiskální podpory, zlepšujících se vyhlídek zisků a zklidnění inflačních i geopolitických tlaků dává evropským akciím opět šanci stát se konkurenceschopnou alternativou k americkému trhu.

Související

Zbrojovka Rheinmetall

Zbrojaři místo luxusu. Rheinmetall nahradí vlastníka Gucci v indexu Euro Stoxx 50, tvrdí JPMorgan

Trhy

fry

Přečíst článek
Americký prezident Donald Trump

Evropské akcie stále dramatičtěji zaostávají za americkými, což se za Trumpa ještě prohloubí

Trhy

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme