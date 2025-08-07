OpenAI zveřejňuje model GPT-5. Má být nejlepším programátorem, ale také lékařem
Závody v umělé inteligenci dosahují nové úrovně. Elon Musk oznámil, že do výsledků jeho modelu Grok začne pouštět inzerenty. Konkurenční OpenAI pak o několik hodin později zveřejnila, že spustí napjatě očekávaný model GPT-5. „Půjde o zásadní upgrade,“ slíbil spoluzakladatel a CEO OpenAI Sam Altman. Podle něj se nový model bude zásadně odlišovat zejména v možnostech tvorby počítačového kódu, ale také kreativního psaní.
Zapomeňte na zamilované SMS zprávy nebo naivní říkačky. Generativní umělá inteligence má být zase o něco sofistikovanější, zejména co se týče tvorby kódů, kreativního psaní, ale také hloubkového výzkumu. Slibuje to alespoň zakladatel a CEO OpenAI Sam Altman, který podle agentury Bloomberg každou chvíli uvolní model GPT-5. Ten se přitom očekává již déle než rok.
„Půjde o zásadní upgrade,“ citoval Altmana Bloomberg. „Vůbec poprvé komunikace s chatbotem působí, jako byste se bavili s odborníkem na jakékoli téma,“ dodal Altman.
Bloomberg dále uvádí, že model GPT-5 bude dostupný ještě ve čtvrtek všem uživatelům bez ohledu na předplatné.
Co nabídne GPT-5
Nový model reaguje na dotazy uživatelů rychleji, lépe odpovídá na dotazy a také si méně často vymýšlí než předchozí modely, uvedl Nick Turley, který vede tým ChatGPT společnosti OpenAI. „Když s touto věcí mluvíte, je to prostě o něco přirozenější,“ řekl Turley.
Nově Chat-GPT nabídne také různé osobnosti, z nichž si uživatelé budou moci vybírat styl výsledků. Podle Bloombergu tu budou Cynik, Robot, Posluchač a Šprt.
Dále by se v novém modelu mělo více automatizovat to, zdali chatbot využije hluboký výzkum nebo použije jednodušší modely.
Zaměřeno na zdraví
Během prezentace Sam Altman uvedl ještě jednu oblast, na kterou se chce novým modelem výrazně zaměřit. A tou je zdraví. Podobně jako Apple OpenAI správně cítí, že právě ve zdraví mohou moderní technologie přinést zásadní přínos. A také novou oblast výrazných zisků.
Podle Altmana tak GPT-5 přináší zásadní inovace v možnostech využití umělé inteligence zejména v diagnostice, ale také v rozšíření povědomí o zdravotní kondici každého uživatele, protože jim pomáhá pochopit ze složitých lékařských zpráv skutečný stav.
