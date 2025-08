David Ondráčka: Koncert Blackpink očima táty. Mašina na hity, peníze a umělé emoce

Splnil jsem sen své milované dcerky a šli jsme na koncert její oblíbené korejské popkapely Blackpink, hráli v Paříži na State de France. Když dcera miluje K-pop a vy milujete ji, není co řešit, ona byla štastná, takže já taky. Nabízím úvahu nad tou globální, produkčně domyšlenou mašinou na hity, umělých emocích zpěvaček, odbrzděné komerci a taky továrně na talenty a našich dětech.

Velkolepá show

Pařížská show mi ukázala, jak to je celé děláno profesionálně a funguje to. Stadion byl plný nadšených dětí (a trochu unavených rodičů), šlapalo to ve všech směrech. Je to dokonalý produkt, v tom nezbývá než smeknout. Celá show byla domyšlená do posledního kroku (moje dcera nadšeně tančila a zpívala, takže jsem byl taky nadšený). Zpěvačky měly úplně přesně naučenou choreografii, jak přesně tančit, zpívat, kdy se usmát, kdy natočit, kdy předvést dojetí. Je to perfektně secvičené, prostor pro vybočení moc není. A je do toho zainvestováno tolik peněz, že to nikdo nesmí narušit nebo zkazit něčím autentičtějším.

K-pop. Globální továrna na emoce a sny

K-pop (Korejský pop) je dlouhodobě kvalitně promazaná fabrika na výrobu chlapeckých a dívčích skupin, jede ve velkém. Spousty velmi malých dětí odchází na internáty za svým snem být vybrán a stát se hvězdou. Od začátku jsou trénováni, na tanec a zpěv, jsou pečlivě vybíráni a zkoušeni, selekce je velmi tvrdá. Cíl je vytvořit produkt, který přesně zasáhne cílovou skupinu, najde skupinu na popovém trhu, který je pečlivě monitorován a tvarován. Vyrábí písničky, choreografie, klipy, merche, sociální sítě, prostě celý příběh a jeho obsah.

A kdo tu šanci dostane, podléhá přísným pravidlům. Vybraný člen skupiny musí podepsat smlouvy, kde se zavazuje, že nijak nepoškodí image toho výsledného produktu. Skandálem, poklesky, odchodem ze skupiny, čímkoli, co by cílová skupina neměla ráda a poškodilo by to investici. Je to dost bláznivé, ale ten byznys model funguje a jede ve velkém, mašina je globální a promazaná, vytváří komerčně nesmírně úspěšné fenomény dnešní popmusic.

Mohli být slavnější než Beatles. Nyní si ale korejští BTS dávají pauzu Enjoy Hodnota téhle kapely jsou stovky milionů dolarů. Sedmičlenná kapela BTS nejprve prorazila v domovské Jižní Koreji, poté ovládla Asii, až prorazila i v Americe i v Evropě, zvláště u mladšího publika. Stali se slavnějšími než Beatles, abychom parafrázovali proslulý citát Johna Lennona. Nyní se však skupina rozhodla věnovat se sólovým projektům a hlavní kapelu dát na čas k ledu. V Asii to způsobilo šok a otřásla se i burza, kde jsou kotované akcie jejich domovské firmy HYBE. Jak velcí BTS jsou? A jaké rekordy mají na triku? Stanislav Šulc Přečíst článek

Prodají 2 lístky naráz

Když děláte pop písničky pro děti, má to tu výhodu, že prodáte na koncert lístky hned 2, pro dítě i pro rodiče, který tam musí dítě doprovodit, nikdo nepustí na obří stadion malé dítě samo. Navíc rodič s unaveným úsměvem mnohdy podlehne a koupí i to tričko, plakát nebo lightstick.

Malí profesionálové ve světě dospělých snů

Je velká otázka, jak ta farma dopadá na ty samotné děti. Korejci z tisíců holčiček vybrali 4, které jsou teď hvězdy Blackpink, ale co ty ostatní? Zvládly to? Je otázka, co z toho chtějí ty děti a co umí v tom věku posoudit, a co chtějí ti kolem nich, hlavně rodiče. Dětství v záři reflektorů může být sen, a taky rafinovaná past. Mě osobně připadá zvláštní, připravovat takto děti o dětství a hodit je do takového stroje, vyměnit jim dětství za šanci stát se produktem. Ale rozhodně nikoho nesoudím, je to nepochybně velmi individuální.

K-popová hvězda Jessica Jung se dala na podnikání Enjoy Korejská popová zpěvačka si založila módní značku Blanc & Eclare, ale nejvíc vydělává na sociálních sítích. nst Přečíst článek

A určitě jsou děti, které po tom samy bytostně touží, nejsou jen využité okolím. Chtějí se proslavit, být vidět, uspět ve světě showbyznysu, žijí tím. Když se podíváme na všechny ty talentové a pěvecké soutěže, všechny Superstar a obdobné show, tak mají podobný princip. Když vidíte, jak matky u nás (nebo latinské Americe) vychovávají nové uchazečky do soutěží krásy.

Výrobna talentů ve sportu

A upřímně podobná farma talentů roky probíhá i ve vrcholovém sportu. Čína hledá své stolní tenisty nebo rychlobruslařky pro olympiádu, velké země mají systémy, jak ty talenty vytvořit. Dříve to samé a brutálně dělalo Rumunsko se svými gymnastkami, Bulharsko se svými vzpěrači, nebo i Československo se svými atlety.

Dnes u nás tu státní mašinu, nahradili jednotliví rodiče. Hlavně kolem sportu vydíte tolik šíleně ambiciózních rodičů, kteří chtějí ze svých dětí na kurtech udělat novou Kvitovou nebo na ledě nového Pastrňáka. Je to až bláznivé, mnohdy se na ty lidi postávající za mantinelem nedá dívat, ale někomu to určitě vyjde. A nepochybuji, že podobné to je i ve zpěvu, tanci nebo třeba baletu. Ale zpátky k Blackpink, pokud vaše dítě miluje K-pop, splňte mu sny, už za 4 dny hrají v Barceloně..