Labubu mánie zasáhla Berlín. Lidé kvůli plyšákům čekali v dešti celou noc

Do Německa dorazil trend jménem Labubu. V Berlíně se dnes otevřel první obchod s těmito sběratelskými plyšovými hračkami čínské společnosti Pop Mart. V deštivém počasí na ně ve frontě čekaly stovky lidí, někteří z nich strávili před obchodem celou noc.

Mají velké oči, králičí uši a špičaté zuby: hračky Labubu jsou roztomilé a děsivé zároveň. Celosvětové šílenství, které vyvolaly, dnes definitivně dorazilo i do Německa. V uplynulých měsících si zájemci sběratelské panenky mohli sice koupit na řadě míst německé metropole, včetně největší berlínské vietnamské tržnice Dong Xuan, o jejich pravosti ale bylo možné pochybovat. Až nyní jsou k mání ve značkovém obchodě čínského výrobce Pop Mart. Ten se otevřel v nákupním centru Alexa na berlínském Alexandrově náměstí, které je třetím největším nákupním střediskem v německém hlavním městě.

Už před otevřením se před centrem vytvořila fronta, do níž se navzdory nepřízni počasí postavily stovky lidí. První z nich se zařadili už ve čtvrtek odpoledne, a strávili tak čekáním na možnost koupit si Labubu celou noc. Někteří zájemci o plyšáky přijeli také z jiných částí Německa či ze zahraničí. „Je to můj sen. Přišli jsme s kamarádkou a chceme si každá koupit jednoho,“ uvedla jedna z čekajících dívek, která se představila jako Jessica.

V Číně jsou plyšáci Labubu populární už delší dobu. Svědčí o tom například i fakt, že se v červnu unikátní, zhruba 1,3 metru vysoká postavička prodala v přepočtu za více než tři miliony korun. V Berlíně se prodávají hračky v obchodě v centru Alexa za cenu od 19 eur (zhruba 400 korun).

Není to hračka!

Na Západě se trend Labubu začal šířit i kvůli některým influencerům z tiktoku či instagramu, na veřejnosti se s postavičkami objevily i některé celebrity jako Rihanna, Dua Lipaová či Kim Kardashianová. Podle některých médií jsou Labubu pokračováním řady, v níž jsou také v Česku kdysi populární plyšoví mončičáci či elektroničtí mazlíčci Tamagoči, o které bylo třeba se poctivě starat. Panenky Labubu jsou ovšem v současnosti spíše než jako hračky vnímány jako módní doplněk.

Podle Christiana Ulricha, mluvčího norimberského hračkářského veletrhu, který je největším na světě, jsou cílovou skupinou především ženy. „Není to výrobek určený do dětského pokoje. Labubu je módním doplňkem,“ řekl. Nosí se podle něj nejčastěji na kabelkách. Silnou marketingovou strategií je podle Ulricha i prodej v takzvaných bilnd boxech - kupující tedy kupuje naslepo a neví, kterou z postaviček dostane. Při rozbalování pak následují nadšení nebo zklamání, které se dá natočit a zveřejnit na tiktoku či instagramu. Taková videa mají značný počet zhlédnutí. Panenky Labubu jsou navíc součástí trendu obliby asijské kultury na Západě, kterou reprezentují například i k-popové kapely či japonské komiksy.

Čínská firma Pop Mart vznikla v roce 2010. Labubu pro ni vytvořil hongkongský umělec Kasing Lung v roce 2015. V Berlíně se firma chystá otevřít ještě další dvě pobočky, přinejmenším jednu z nich ještě letos na podzim. Pop Mart už dříve otevřel své značkové obchody třeba i v Londýně, Paříži či Barceloně. V prvním čtvrtletí letošního roku vzrostl meziročně obrat společnosti podle jejích vlastních údajů až o 170 procent.

Další tiktokový hit z Asie. O plyšáky Labubu se zákaznice perou, zájem je i v Česku Zprávy z firem Čínská firma Pop Mart, která oblíbené přívěsky Labubu ve tvaru chlupatých příšerek vyrábí, musela do června pozastavit jejich prodej ve svých svých britských obchodech, aby předešla potenciálním bezpečnostním problémům. V prodejnách totiž docházelo ke strkanicím a hádkám o poněkud drahé sběratelské postavičky. Michal Nosek Přečíst článek

Hračky Labubu v ohrožení. Čínské úřady znepokojuje závislost, kterou vyvolávají Trhy Globální fenomén Labubu do určité míry souvisí se sběratelským modelem prodeje společnosti Pop Mart. Ta balí figurky do neprůhledných obalů a zákazníci netuší, co si vlastně koupí. To ale u čínských úřadů vzbuzuje stále větší obavy z dopadů závislosti na zákazníky. Spekulace o regulaci tak poslaly akcie společnosti Pop Martu na hongkongské burze o téměř sedm procent. I tak jde o jednu z nejrychleji rostoucích čínských společností současnosti. Stanislav Šulc Přečíst článek