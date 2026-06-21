Karel III. zveřejní daňové přiznání. Jako první britský monarcha v moderní historii
Karel III. udělá krok, který žádný britský monarcha v moderní historii neudělal. Zveřejní své daňové přiznání a Buckinghamský palác tvrdí, že jde o součást snahy otevřít královské finance veřejnosti.
Britský král Karel III. zveřejní své daňové přiznání. Podle BBC půjde o první takový krok britského panovníka v moderní historii. Zdroje stanice uvádějí, že se pro něj král rozhodl sám. Buckinghamský palác vysvětluje zveřejnění daní snahou o větší transparentnost a modernizaci monarchie.
Palác má královy daňové údaje zveřejnit ve čtvrtek jako novou položku ve výročním vyúčtování. Veřejnost tak získá přehled o daňových platbách Karla III. za období 2024 až 2025.
Cornwallské vévodství je zdrojem peněz pro prince Williama a jeho rodinu. Je to dobře šlapající podnik, díky kterému je princ z Walesu jedním z největších vlastníků pozemků v zemi. Královská rodina se ale vedle toho snaží podporovat i sociální rozměr, který by měl v příštích letech posílit.
„Nejsme jen landlordi.“ Princ William chce své Cornwallské vévodství vést sociálněji
Politika
Cornwallské vévodství je zdrojem peněz pro prince Williama a jeho rodinu. Je to dobře šlapající podnik, díky kterému je princ z Walesu jedním z největších vlastníků pozemků v zemi. Královská rodina se ale vedle toho snaží podporovat i sociální rozměr, který by měl v příštích letech posílit.
Součástí zveřejněných informací mají být daně z králových příjmů, například ze zisků Lancasterského vévodství, případných osobních investic a výnosů ze soukromých královských panství Sandringham a Balmoral.
Tlak na otevřenost
Tlak na větší otevřenost královských financí zesílil po skandálech kolem králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora, dříve známého jako princ Andrew. Karel přitom informace o svých daních zveřejňoval už v době, kdy byl princem z Walesu.
Britský monarcha nemá povinnost platit daň z příjmu, dědickou daň ani daň z kapitálových výnosů. Karel III. ale dobrovolně platí daň z příjmu a daň z kapitálových výnosů z případného prodeje svého soukromého majetku.
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