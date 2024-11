Brity šokoval účet za korunovaci. „Nehorázná paráda“ se však ekonomice vyplácí

Britští daňoví poplatníci zaplatili za loňskou korunovaci Karla III. miliony. V době, kdy nemalé procento občanů mělo hluboko do kapsy a mnozí spoléhali na potravinové banky. Je to ospravedlnitelné? Může si Británie nákladné královské tradice vůbec ještě dovolit?

Korunovace Karla III. vyšla britské daňové poplatníky na 72 milionů liber, tedy přes v přepočtu více než dvě miliardy korun. Za organizaci gigantické akce z loňského května zaplatilo ministerstvo kultury 50 milionů, policejní výdaje a zajištění bezpečnosti pak stálo ministerstvo vnitra 22 milionů liber, jak uvádějí nedávno zveřejněné účty.

Reakce veřejnosti na sebe nenechaly dlouho čekat. Mnozí Britové poukazovali na kontrast v podobě pompéznosti události v době, kdy řada občanů měla problémy se zajištěním základních potřeb. Krize životních nákladů na Spojené království dolehla obzvláště těžce, o podfinancovaném zdravotnictví ani nemluvě.

Korunovace přitom byla od začátku příprav prezentována jako odlehčená verze tradiční ceremonie. Oproti nástupu na trůn Karlovy matky Alžběty II. v červnu roku 1953 se do starobylého chrámu Westminster Abbey dostala jen čtvrtina lidí, také slavnostní průvod v ulicích Londýna byl o poznání kratší. Konečná částka je však i tak astronomická. Ani mezi evropskými monarchiemi nemá rozsah té ostrovní obdobu.

Vyhozené peníze nebo investice?

Náklady korunovace rovněž posloužili jako voda na mlýn odpůrcům monarchie a skupinám prosazujícím změnu zřízení na republiku. „Byla to extravagance, kterou jsme prostě nemuseli mít. Bylo to naprosto zbytečné plýtvání penězi uprostřed krize životních nákladů v zemi, která se potýká s obrovskou dětskou chudobou,“ řekl například šéf mediálně známého hnutí Republic Graham Smith. „Když si děti nemohou dovolit obědy ve škole, utratit více než 70 milionů liber za tuto parádu je nehorázné,“ dodal.

Nemusíte však být rovnou republikán, abyste nad částkou pozvedli obočí. BBC připomíná, že podle agentury YouGov si už před slavností 52 procent Londýňanů myslelo, že by korunovace neměla být financována z veřejných zdrojů.

Britské úřady se však brání. Korunovaci považují za obrovskou reklamu pro Spojené království. Ministerstvo kultury odhaduje, že akci, která se odehrává „jen jednou za generaci“, sledovaly více než dvě miliardy lidí po celém světě. Korunovace tak prý „nabídla jedinečnou příležitost oslavit a posílit naši národní identitu a představit Spojené království světu“.

Byla tedy královská sláva přítěží nebo národním úspěchem? Pravdu vlastně mají obě strany.

Zrušit? Spíše zefektivnit

Královská rodina je pro Británii obrovským tahákem. Za doby vlády populární královny Alžběty II. se z ní stal i zdroj příjmů, každoročně přináší do ostrovní ekonomiky miliony liber. Stačí se projít ulicemi Londýna, ale i jiného britského města, královská rodina je vedle červených telefonních budek a corgiů (i když i ty zpopularizovala královna) značkou číslo jedna.

Britská společnost Brand Finance, která se věnuje také oceňování, minulý rok odhadovala, že monarchie je pro tamější ekonomiku stále finanční výhodou, a to i v „korunovačním roce“. Přímo ze samotné akce těžil i Londýn, protože za nevšední podívanou vyrazilo mnoho turistů, kteří tam utráceli za naplněné hotely, jídlo i suvenýry. Podle Centre for Economics and Business Research turismus a nakupování o korunovačním víkendu vynesly přes 330 milionů liber.

Kouzlem britské monarchie je právě to, že je vidět. Žádná z evropských královských rodin nemá dlouhodobě takový ohlas. Britský panovník a další „royals“ jsou součástí veřejného života a denně je sledují doma i za hranicemi. Těžko by byl efekt stejný, pokud by se monarchie vzdala se tradic a pozlátka - a třeba korunovaci odbyla bez velké slávy.

Pokud jde o ekonomický rozměr, není úplně racionální monarchii měnit za republiku. Debaty o zefektivňování a zeštíhlování královského provozu jsou však na místě. Panovnický rod získává dost prostředků od daňových poplatníků, přestože vlastní pozemky a výhodně podniká. Královský byznys navíc těží z daňových úlev a dalších výhod, které na 21. století působí mnohdy archaickým dojmem.

Od Karla III. se očekávalo, že bude monarchii modernizovat radikálněji, což se ale úplně nepotvrdilo. Obraz reformátorů, kteří se snaží přiblížit běžným lidem a prosazují především udržitelnost, by se však královské rodině velmi hodil. Zdá se totiž, že jím britská veřejnost nedá nic zadarmo.

