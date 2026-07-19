Biohacking: Peptidy jsou hvězdou anti-aging kosmetiky. Zázrak ale nečekejte od každého krému
Peptidy se staly jedním z největších lákadel moderní anti-aging kosmetiky. Slibují podporu kolagenu, pevnější pleť i jemnější vrásky, zároveň ale platí, že jejich účinek závisí na typu peptidu, formulaci produktu i schopnosti proniknout do kůže. Samotné slovo „peptidy“ na obalu proto ještě není zárukou viditelného výsledku.
Peptidy jsou dnes jednou z nejvíce trendy skupin účinných látek v kosmetice pro péči o pleť. Topicky aplikované peptidy fungují na jiném principu než ty injekčně podávané v biohackingových protokolech. V péči o pleť fungují už od osmdesátých let, ale do širšího povědomí se dostaly spíše až se zvýšenou popularitou korejské kosmetiky, která je začala aktivně propagovat jako alternativu k agresivnějším anti-aging ingrediencím, jako jsou kyseliny nebo retinoidy. K-beauty postavila část své filozofie na podpoře přirozených procesů kůže a peptidy do tohoto rámce přirozeně zapadají. Dnes jsou součástí produktů z drogerie i luxusních a dermatologických značek a jejich přítomnost ve složení se stala jedním z častých marketingových táhel v kosmetickém průmyslu.
Peptidy v kosmetice fungují jako signální molekuly, které komunikují s buňkami kůže. Kůže je ale přirozeně navržena jako bariéra, která nepropouští látky zvenčí do hlubších vrstev. Peptidy, které jsou dostatečně malé nebo chemicky upravené pro průnik kůží, se skrz tuto bariéru dostanou. Ty větší nebo špatně formulované zůstávají na povrchu, kde mají minimální biologický efekt. Proto záleží nejen na tom, jaký peptid je ve složení, ale také na celé formulaci produktu, přičemž účinnost produktu lze často zjistit až při individuálním použití.
Peptidy se v biohackingu staly zastřešujícím pojmem pro látky s naprosto odlišnou evidencí. Zatímco inzulin nebo GLP-1 agonisté mají za sebou desetiletí klinických dat, oblíbený BPC-157 na regeneraci tkání nemá jedinou studii na lidech. Text mapuje, co jednotlivé peptidy od hubnutí po longevity skutečně umí, kde končí evidence a proč totéž, co zachraňuje diabetikovi život, může zdravému člověku uškodit.
Biohacking: Od inzulinu po BPC-157 aneb jak daleko sahá věda a kde začíná sázka?
Enjoy
Peptidy se v biohackingu staly zastřešujícím pojmem pro látky s naprosto odlišnou evidencí. Zatímco inzulin nebo GLP-1 agonisté mají za sebou desetiletí klinických dat, oblíbený BPC-157 na regeneraci tkání nemá jedinou studii na lidech. Text mapuje, co jednotlivé peptidy od hubnutí po longevity skutečně umí, kde končí evidence a proč totéž, co zachraňuje diabetikovi život, může zdravému člověku uškodit.
GHK-Cu, měďnatý komplex přirozeně se vyskytující v lidské krvi, jehož hladina s věkem klesá, je nejdéle studovaný kosmetický peptid s výzkumem sahajícím čtyři dekády zpět. V laboratorních podmínkách stimuluje syntézu kolagenu a elastinu, urychluje hojení ran a ovlivňuje aktivitu genů spojených s opravou tkání a regulací zánětu. Klinické studie na lidech ukazují měřitelné zlepšení elasticity, hustoty kůže a redukci vrásek při pravidelném používání.
Matrixyl je obchodní název pro skupinu palmitoylových peptidů, které napodobují fragmenty kolagenu uvolňované při jeho přirozeném odbourávání. Tím vysílají fibroblastům signál, že je potřeba tvořit nový kolagen, a kůže reaguje zvýšenou produkcí. Patří mezi nejpoužívanější kosmetické peptidy vůbec a klinické studie prokazují při pravidelném používání měřitelnou redukci hloubky vrásek a zlepšení tuhosti kůže. Velká část publikovaných studií Matrixylu i novější varianty Matrixyl Synthe'6 pochází od výrobce, ale tyto látky jsou již dlouhodobě používané v obrovském množství produktů s nespočtem spokojených spotřebitelů.
Peptidy se staly jedním z nejviditelnějších trendů biohackingu a longevity scény. Část z nich má pevné místo v medicíně, jiné ale stojí hlavně na zvířecích studiích, anekdotických zkušenostech a rychle rostoucí poptávce, která se často přesouvá do šedé zóny.
Biohacking: Nová posedlost dlouhověkostí. Peptidy slibují regeneraci i mladší tělo
Enjoy
Peptidy se staly jedním z nejviditelnějších trendů biohackingu a longevity scény. Část z nich má pevné místo v medicíně, jiné ale stojí hlavně na zvířecích studiích, anekdotických zkušenostech a rychle rostoucí poptávce, která se často přesouvá do šedé zóny.
Argireline funguje na odlišném principu. Napodobuje část proteinu, který se podílí na přenosu nervových signálů do svalů, a tím přechodně tlumí svalové kontrakce zodpovědné za mimické vrásky. Mechanismus je tedy vzdáleně podobný botoxu, ale výrazně méně intenzivní, protože topická aplikace dosahuje jen omezené penetrace do vrstvy, kde se nachází nervosvalové spojení. Výsledky se proto projevují spíše jako změkčení než vymizení výrazných vrásek. Argireline působí rychleji než signální peptidy, jako je Matrixyl, typicky do dvou až čtyř týdnů, a cílí na typ vrásek způsobený pohybem svalů. Pro vrásky vzniklé úbytkem kolagenu a tloušťky kůže je vhodnější Matrixyl nebo GHK-Cu.
Účinek závisí víc na formulaci než na obalu
Kromě těchto nejprostudovanějších druhů obsahují kosmetické produkty desítky dalších peptidů s různou úrovní evidence. Leuphasyl tlumí svalové kontrakce podobně jako argireline, ale přes jiný mechanismus, a kombinace obou se prezentuje jako synergická. Eyeliss cílí na otoky a váčky pod očima přes ovlivnění mikrocirkulace. Syn-ake napodobuje peptid z jedu zmije a blokuje kontrakce svalových vláken.
Na rozdíl od mnoha jiných kosmetických ingrediencí jsou peptidy biologicky aktivní v nízkých koncentracích, takže pořadí ve složení produktu není spolehlivým ukazatelem jejich účinnosti. Důležitější je, zda je peptid formulován tak, aby zůstal stabilní a mohl proniknout do kůže. Marketingový obraz korejské kosmetiky a prémiových anti-aging řad s peptidy je lákavý a určitě alespoň zčásti oprávněný, protože evidence pro GHK-Cu, palmitoylové peptidy i argireline existuje a je reálná. Ale stejně jako u jiných kosmetických ingrediencí platí, že samotná přítomnost peptidů ve složení ještě nezaručuje slibovanou účinnost konkrétního produktu.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.