Zachrání Británii daň z bohatství? Na Burnhama tlačí ekonomové i 120 (ultra)bohatých
Britský premiér Andy Burnham je otevřený velkým změnám. Hned po jeho nástupu zesílilo volání po dani z bohatství, která má podle zastánců přinést spravedlnost, efektivitu i peníze do napjatého rozpočtu. Že je třeba platit víc, urguje nového premiéra i neopomenutelná skupina milionářů.
Nový britský premiér Andy Burnham hned první den ve funkci prohlásil, že jeho vláda chystá největší politické změny za posledních čtyřicet let. Zaměřit se chce na vysoké životní náklady, zrychlit výstavbu bydlení a zlepšit sociální služby. Zdá se, že v dlouhodobějším horizontu by se jeho kabinet mohl podívat i na daňový systém.
Nový britský premiér Andy Burnham zvládl přechod k moci na výbornou. Teď ale začíná fáze, kdy se popularita začíná tříštit. Skvělý politický marketing mu sice pomůže, bude ho ale muset přetavit do každodenní politiky. Výzvy před Andym Burnhamem jsou nelehké, na své straně však má vysokou popularitu, většinu v parlamentu i oddanou stranu. Dokáže nasměrovat labouristy zpět k úspěchu?
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Názory
Nový britský premiér Andy Burnham zvládl přechod k moci na výbornou. Teď ale začíná fáze, kdy se popularita začíná tříštit. Skvělý politický marketing mu sice pomůže, bude ho ale muset přetavit do každodenní politiky. Výzvy před Andym Burnhamem jsou nelehké, na své straně však má vysokou popularitu, většinu v parlamentu i oddanou stranu. Dokáže nasměrovat labouristy zpět k úspěchu?
Andymu Burnhamovi prý leží na srdci sociální spravedlnost. V souvislosti s jeho nástupem se tedy začalo hovořit i o dani z bohatství – sám premiér to nepotvrdil ani nevyvrátil. Propagátoři zdanění bohatých do Burnhama vkládají větší či menší naděje. Například nejen v Británii známý investor a influencer Gary Stevenson tvrdí, že Británie je s Burnhamem dani z bohatství blíže než kdy dřív.
Jak by mohla taková daň vypadat a co by mohla přinést? Její zastánci nelenili a hned s příchodem nové vlády přišli s konkrétními návrhy. Nejvýraznější přišel od dvojice akademiků. Nikdo nemůže říci, že by jejich plány stály na vodě, protože oba patří mezi respektované výzkumníky. Jedním z nich je Francouz Gabriel Zucman z Paris School of Economics a University of California v Berkeley, známý globálními návrhy proti daňovým rájům a také „Zucmanovy daně“ v domovské Francii. Druhým je ekonom zaměřující se na nerovnosti Ben Tippet z prestižní londýnské King’s College.
Rovnost i úleva pro rozpočet
Jejich návrh nepředstavuje daň, která by zasáhla celou společnost, ale cílené opatření podle hesla „tax wealth not work“ (daňme bohatství, ne práci). „Cílem není zavést široce pojatou daň z majetku, která by se dotkla milionů domácností, ale spíše cílenou daň z extrémního bohatství, díky níž by miliardáři platili stejné daňové sazby jako ostatní, která by přinesla významné příjmy a zmírnila nekontrolovatelnou nerovnost,“ uvádějí autoři podle deníku The Guardian.
Nový britský premiér Andy Burnham od října zruší pětiprocentní DPH z elektřiny pro domácnosti. Průměrná rodina by díky tomu měla ročně ušetřit přibližně 45 liber. Vláda opatření zaplatí zrušením kritizovaného programu digitálních průkazů.
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Politika
Nový britský premiér Andy Burnham od října zruší pětiprocentní DPH z elektřiny pro domácnosti. Průměrná rodina by díky tomu měla ročně ušetřit přibližně 45 liber. Vláda opatření zaplatí zrušením kritizovaného programu digitálních průkazů.
Gabriel Zucman a další dlouhodobě upozorňují na to, že miliardáři kvůli možnostem daňové optimalizace často platí nižší sazby daní než obyčejní pracující. Jejich bohatství zpravidla nepochází z práce, ale kapitálu, se kterým se dá různě manipulovat. Návrhy by tedy daňové prostředí pomohl narovnat, ale zároveň by přinesl do napjatého britského rozpočtu kolem deseti miliard liber ročně.
Aktuální plán je přitom poměrně mírný. Zucman s Tippetem navrhují, aby domácnosti s majetkem přesahující 100 milionů liber (zhruba 2,8 miliardy korun), mluvívá se totiž i o prahu ve výši 10 milionů, takže tento návrh by řešil opravdu jen pověstnou špičku ledovce.
V sítích by „uvízla“ ani ne tisícovka nejbohatších rodin, takže by dle míněných ekonomů potřeba budovat nijak zvlášť velkou a drahou úřednickou mašinerii (náklady na výběr bývají často zmiňovány kritiky majetkové daně). Autoři myslí také na obávaný odliv bohatých do výhodnějších destinací. Jejich systém počítá s tím, že by vznikla povinnost daň platit i deset let po případném odchodu, což by motivaci výrazně oslabilo.
Prosíme, zdaňte nás víc!
Akademici nejsou jediní, kdo vrací daň do hry. Rovněž v prvním týdnu nové vlády se ozvalo také na 120 milionářů, kteří podle svých slov chtějí na daních platit víc, a rovněž podporují systémové řešení. Prosazují dokonce přísnější variantu s desetimilionovou hranicí.
„Můžeme si to dovolit. Nemluvíme tu o vyšších daních pro ty, kteří každý den vstávají a chodí do práce, aby si vydělali na živobytí, ale pro ty nejbohatší, jejichž příjmy pocházejí z majetku, který vlastní,“ píšou v otevřeném dopise Andymu Burnhamovi bohatí sdružení v uskupení Patriotičtí milionáři. Mezi nimi jsou osobnosti byznysu, kultury nebo i bývalý fotbalista a komentátor Gary Lineker. Ten to ostatně Burnhamovi nedávno řekl i ve svém fotbalovém podcastu.
Ani pro ně není daň z bohatství jen otázkou spravedlnosti, ale také ekonomické efektivity. „Úspěch vyžaduje investice a hlavní zdroj nevyčerpaného investičního kapitálu máme přímo u sebe – v podobě nezdaňovaného potenciálu,“ uvádějí.
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