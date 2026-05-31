Biohacking: Jak na obávané kortizolové ráno

Jedna chyba po ránu vás může stát energii na celý den
Alžběta Shejbalová
Kortizolová osa se regeneruje primárně v noci, konkrétně během hlubokého spánku, kdy hladina hormonu klesá na minimum a tělo obnovuje citlivost kortizolových receptorů. Chronický spánkový deficit tento proces přerušuje a výsledkem je vyšší ranní kortizol, rychlejší vyčerpání psychické kapacity přes den a větší reaktivita na stresory.

Zájem o doplňky stravy cílené na kortizol roste spolu s tím, jak se pojem stresové regulace dostává do povědomí širší populace. Na trhu je řada postupů a produktů, které slibují snížení kortizolu a zklidnění nervového systému. Účinek některých, a to ještě univerzálně, může být sporný. Naštěstí ale existují látky, u kterých jsou benefity prokázané.

Nejprozkoumanější skupinou jsou adaptogeny, rostlinné látky, které podle definice pomáhají organismu zvládat fyzický i psychický stres. Jejich společným mechanismem je modulace HPA osy (osa hypotalamus-hypofýza-nadledvinky). Takto přímo ovlivňují systém, který kortizolovou odpověď řídí. Adaptogeny pomáhají normalizovat hladinu kortizolu a snižovat reaktivitu osy na chronické zatížení.

Ašvaganda je z adaptogenů nejlépe zdokumentovaná pro přímý efekt na kortizol. Loňská meta-analýza 15 randomizovaných kontrolovaných studií na 873 účastnících ukázala, že suplementace ašvagandou po dobu osmi týdnů statisticky významně snižuje hladiny kortizolu i skóre na škálách stresu a úzkosti. Další nová meta-analýza ze sedmi studií ukázala zajímavý výsledek, že ašvaganda sice měřitelně značně snižuje kortizol, ale subjektivní vnímání stresu nemusí ovlivnit ve stejné míře. Standardní extrakty jsou většinou dávkovány v rozmezí 300 až 600 mg denně a suplementace je obecně považována za bezpečnou při krátkodobém i střednědobém užívání.

Rhodiola rosea je další adaptogen s relevantní klinickou evidencí. Randomizovaná dvojitě zaslepená studie na 60 dospělých s únavovým syndromem spojeným se stresem ukázala, že 576 mg standardizovaného extraktu denně po dobu 28 dní snižuje příznaky vyhoření, zlepšuje kognitivní výkonnost a pozitivně ovlivňuje ranní kortizolovou odpověď. Mechanismus rodioly zahrnuje modulaci HPA osy na úrovni hypotalamu, kde je schopna tlumit celou kortizolovou kaskádu. Rodiola je zároveň jedinou rostlinou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) pro indikaci přechodné únavy spojené se stresem.

Fosfatidylserin je fosfolipid přirozeně přítomný v buněčných membránách, zejména v mozku, a jeden z nejstarších doplňků testovaných na modulaci kortizolu. Randomizovaná studie na 75 mužích s diagnózou chronického stresu ukázala, že 400 mg komplexu fosfatidylserinu a fosfatidové kyseliny denně po dobu 42 dní normalizuje kortizolovou odpověď na akutní psychosociální stresor, ale pouze u skupiny s vysokou výchozí mírou chronického stresu. Toto zjištění je důležité, protože fosfatidylserin pravděpodobně funguje nejlépe u lidí, jejichž HPA osa je již přetížená, a ne jako prevence pocitového stresu a zvýšeného kortizolu.

Hořčík je nezbytným mikronutrientem a základním doplňkem při stresu. Jeho vztah ke kortizolu je obousměrný a chronický stres jeho hladinu v těle snižuje, přičemž nedostatek zároveň zvyšuje reaktivitu HPA osy. U lidí s nedostatečným příjmem hořčíku ze stravy má suplementace průkazný efekt na snížení kortizolové reaktivity a kvalitu spánku. Z řady různých forem hořčíku dostupných jako doplněk stravy má glycinát výhodu v tom, že glycin sám o sobě působí uklidňujícím způsobem na nervový systém.

Kortizol a spánek jsou neoddělitelně propojené a suplementace cílená na jedno nevyhnutelně ovlivňuje druhé. Většina doplňků cílených na kortizol proto pracuje zároveň na kvalitě spánku. Melatonin, hormon řídící spánkový cyklus, jehož produkce klesá s věkem a narušuje ji expozice světlu ve večerních hodinách, má jako doplněk dobře zdokumentovaný efekt na zkrácení doby usínání a synchronizaci cirkadiánního rytmu. Glycin, aminokyselina přirozeně přítomná v pojivové tkáni, má zklidňující efekt přes termoregulaci tělesné teploty. Studie ukazují, že 3 g glycinu před spánkem zkracují dobu usnutí a zlepšují subjektivní vnímání kvality spánku bez sedativního pocitu ráno.

Babiš pro Financial Times: Jsem trumpista

Andrej Babiš (ANO) poskytl rozhovor The Financial Times
ČTK
Stanislav Šulc
sta

Český premiér poskytl rozhovor britskému deníku The Financial Times. V něm se přihlásil k podpoře amerického prezidenta Donalda Trumpa a Evropskou unii přirovnal k hroutící se Římské říši. Zároveň připustil, že závazek vůči NATO ve výši dvou procent na obranu ale Česko letos nesplní.

Červencový summit Severoatlantické aliance se blíží a spolu s ním také očekávaný hněv Donalda Trumpa vůči státům, které nepřispívají dostatečně na společnou obranu. Jednou z těchto zemí je také Česká republika, která v letošním rozpočtu na zbrojení vyčlenila jen zhruba 1,7 procenta HDP namísto dvou procent. Přesto se český premiér Andrej Babiš summitu a Trumpova hněvu neobává.

Jsem trumpista. Setkal jsem se s ním pětkrát a ostatní mě za to kritizovali, ale měli bychom z toho mít výhodu,“ uvedl v rozhovoru pro britský list The Financial Times. Stylizuje se tak do nástupce bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána, který díky své podpoře amerického prezidenta měl na mezinárodním poli zvláštní výhody. Tomu ostatně odpovídají také některé návrhy zákonů, které vycházejí z maďarských vzorů.

Jak upozorňuje FT.com, jde zejména o možné změny ve veřejnoprávních médiích a dále zákon o financování neziskových organizacích, který se podobá maďarskému zákonu o „cizích agentech“, uvádí list.

EU je na cestě k zániku

I v dalších argumentech, které český premiér listu představuje, se zračí snaha stát se klíčovým Trumpovým spojencem mezi evropskými politickými lídry. Klíčovým motivem se tak stává kritika unijních institucí, které podle Babiše svou dekarbonizační politikou vedou evropskou ekonomiku do propasti.

EU je nyní pravděpodobně na stejné cestě, jakou byl konec Římské říše,“ prohlásil premiér, čímž následuje již klasickou deklinistickou teorii úpadku Evropské unie, kterou prosazuje řada amerických politiků i evropských populistických lídrů.

Podle Andreje Babiše mají ale oba návrhy za cíl zvýšit transparentnost vůči veřejnosti.

Ve stínu skandálu

Rozhovor vychází v týdnu, kdy Andrej Babiš a Česká republika znovu čelí kritice ze strany Evropské komise. Ta znovu upozornila na skutečnost, že Andrej Babiš stále nevyřešil svůj konflikt zájmů a Česku tak hrozí zastavení velké části evropských dotací.

Babiš však pro FT uvedl, že záležitost vyřešil „daleko nad rámec požadavků“ českého i evropského práva.

„Agrofert již nevlastním a akcie se mi po zbytek života již nikdy nevrátí. Z firmy také nemám žádný prospěch, a to tak zůstane i po mém odchodu z politiky. Upřímně nevím, co víc bych ještě mohl udělat,“ uzavřel rozhovor Babiš.

Recenze: Vinohradská Eleven páruje jedenáct jídel s koktejly, které berou dech

Ceviche z čerstvého tuňáka s jalapeño omáčkou, paprikou, cherry rajčaty, červenou cibulí, koriandrem a dýňovými semínky. Chuťově krásně svěží, intenzivní a lehce pikantní.
Eleven, užito se svolením
Petra Martínková
Petra Martínková

Vinohradská restaurace Eleven patří k nejzajímavějším novým podnikům v Praze. Sází na atmosféru, sezónní menu a drinky namíchané přesně k jednotlivým chodům. Výsledkem je zážitkový podnik, který působí intimně, promyšleně a přitom překvapivě nenuceně.

Šest kapitol během roku, každá po jedenácti jídlech. Šest kapitol proměňujících se v rytmu ročních období a přírody. Menu postavené na panamericko-středomořské kuchyni, které tak trochu propojuje příběh majitelů, kuchařů i samotných hostů. A k tomu netradiční párování s koktejly natolik zajímavými, že se vám při prvním doušku na chvíli zatají dech. To je konceptuální zážitková restaurace Eleven.

Na pražské Vinohrady přináší svěží a autentické chutě i intimní atmosféru moderních evropských bister, kvůli které se vyplatí naplánovat cestu i z druhého konce města.

Ceviche z čerstvého tuňáka s jalapeño omáčkou, paprikou, cherry rajčaty, červenou cibulí, koriandrem a dýňovými semínky. Chuťově krásně svěží, intenzivní a lehce pikantní. Green Flare z Canaïma ginu, suchého vermutu, limetové šťávy a jalapeño tinktury. Mezze. Na talíř v tomto případě dostanete několik mističek s tataráčkem z lososa a tuňáka, pečenými paprikami, bílými fazolemi, marinovanými olivami a pečeným lilkem s jogurtem. 28 fotografií v galerii

Kapitola 1: Minulost macerovaná v dýmu startek

Restaurace, přesněji řečeno hospoda, byla ve Slavíkově ulici číslo 15, kousek od náměstí Jiřího z Poděbrad, snad odjakživa. Jen trochu jiná. V prostoru pár schodů pod úrovní chodníku se v dřevních dobách nacházel svérázný Hostinec Slavíkova. Podle pamětníků mu pevnou rukou kralovala razantní paní vrchní, se kterou nebylo radno smlouvat o dalším kousku ani o konečné číslovce na účtence. U dřevěných stolů pravidelně sedávali štamgasti důchodového věku macerovaní v neprostupném šedomodrém dýmu startek. Tolik vzpomínky na doby dávno minulé.

Od konce legendární čtyřky ale jako by zajímavý a nečekaně intimní prostor pár desítek metrů od Jiřáku neměl štěstí. Vystřídaly se v něm nejrůznější podniky – od tibetské restaurace AMA přes islandskou Dóttir až po poke restauraci Bowl and Tonic, na jejímž základě majitelé postavili zážitkový koncept panamericko-středomořské restaurace Eleven.

Kapitola 2: Jedenáctka jako matematika gastronomického příběhu

Číslice jedenáct není jen v názvu samotné restaurace, ale je prorostlá celým konceptem. Jedenáct jídel na menu, jedenáct koktejlů k jednotlivým pokrmům. Jedenáct signature gin&toniců. Žádný z těchto prvků tady však nefunguje jako solitérní disciplína. Naopak všechno dohromady je součástí celkového zážitku, nálady a těžko popsatelného, lehce nostalgického, a přesto moderního dojmu.

Atmosféra i samotný koncept restaurace totiž stojí na pocitu, že se něco mění, plyne a vyvíjí. Menu se tu neskládá čistě racionálně, jen podle sezónních ingrediencí. Místo toho se jaksi živelně přizpůsobuje náladě a chuti kuchařů i hostů a přirozeně se mění, jako by chtělo vystihnout proměnlivost času, okamžik konkrétního období i vývoj samotné restaurace.

Podnik pracuje s menu v jednotlivých kapitolách, které se každé dva měsíce, vždy jedenáctého, proměňují skoro jako nové dějství jednoho dlouhého příběhu.

Kapitola 3: Rozkvět na talíři i ve vnitrobloku

Současné menu restaurace nese název Kapitola 3 – BLOOM. Rozkvět. Odkazuje přitom nejen na jarní květenu, ale i na rozvoj samotné restaurace, která na slunečné dny, respektive večery, netrpělivě čekala. Její romantická bylinková zahrádka ve vnitrobloku je totiž největším kouzlem zdejšího, lehce komorního, prostoru.

V předkrmech aktuálního menu dominuje stálice ceviche – tradiční peruánské jídlo ze syrových ryb marinovaných v citrusové šťávě. V kapitole Bloom můžete ochutnat ceviche z čerstvého tuňáka s jalapeño omáčkou, paprikou, cherry rajčaty, červenou cibulí, koriandrem a dýňovými semínky. Chuťově krásně svěží, intenzivní a lehce pikantní.

Pro ty, kteří chtějí jídlo sdílet, je tu mezze. Na talíř v tomto případě dostanete několik mističek s tataráčkem z lososa a tuňáka, pečenými paprikami, bílými fazolemi, marinovanými olivami a pečeným lilkem s jogurtem. Ochutnat můžete i vizuálně podmanivá sous-vide a grilovaná chapadla chobotnice s rajčaty a petrželovou emulzí nebo třeba burratu s vlastnoručně vyrobeným pestem. Celá zdejší předkrmová sestava je lehká, čerstvá a i přes precizní servis působí tak nějak domácky autentická.

V hlavních chodech sází Eleven na kontrasty – barevné i chuťové. Za ochutnání stojí třeba tuňák, kterého dostáváme na stůl jen lehce zataženého zvenku, aby si uvnitř zachoval máslovou jemnost sashimi. Jeho chuť je čistá, delikátní a téměř se rozpadá na jazyku. Zelené fazolky dodávají jídlu svěžest a příjemné křupnutí, drobenka z černých oliv zase zajímavou slanost. Olivová emulze celému pokrmu propůjčuje chuť koncentrovaného Středomoří.

Rib eye v bylinkách a sušeném citronu s grilovanými artyčoky a hovězím jus zase připomíná současnou kuchyni jižní Evropy. Ve způsobu servisu ji ale kombinuje s výrazně americkým dojmem – velkým kusem perfektně ugrilovaného masa se silnou redukcí a důrazem na kouřovost.

Telecí, které na menu najdete jako desátý pokrm, je naopak jemné, křehké a středomořsky elegantní. Citronová omáčka a kapary mu dodávají nečekanou hravost a intenzitu.

V jarním menu pak najdete také restované krevety s grepem, avokádem a fenyklem, lososa se zeleným chřestem a máslovo-citronovou omáčkou nebo třeba oblíbené jídlo majitele – chřestové risotto s bílým vínem. Symbolickým jedenáctým chodem je vždy dezert. V kapitole Bloom vsadili na jeden z nejslavnějších francouzských dezertů světa, crème brûlée. Servírují ho tu hned ve dvou variantách: citronové a marakujové.

Kapitola 4: Drinky jako pikantní pokračování jídel

Vinohradská Eleven však nestojí pouze na jídle. Překvapivě důležitou roli tu hraje i párování s promyšlenými koktejly, pro které si zdejší bar vyrábí vlastní tinktury a bylinkové infuze.

Každá kapitola má vlastní sérii signature drinků, které fungují skoro jako tekuté pokračování jednotlivých chodů. Většinu z nich vám navíc zdejší barmanka na přání namíchá i ve skvělé nealkoholické variantě.

K ceviche si tak můžete dát překvapivě pikantní Green Flare z Canaïma ginu, suchého vermutu, limetové šťávy a jalapeño tinktury. K tuňákovi jako hlavnímu chodu vám naservírují Olive Shade – kombinaci Olmeca Blanco tequily, suchého vermutu, limetové šťávy a olivové vody. Telecí pak můžete spárovat s neskonale suchým a neskonale dobrým drinkem Pale Mist z lehce slaného ginu Mare Capri, Absolut vodky, bylinkového aperitivu Lillet Blanc a citronového twistu.

Drinky tu nejsou samoúčelným experimentem ani přehlídkou efektních barmanských triků. Koktejly v Eleven jsou samy o sobě zajímavé a fascinující v tom, jak přesně dokážou ladit s jednotlivými chody. Povětšinou jsou suché, elegantní, dospělé a nečekaně dobré. Stejně jako celý gastronomický zážitek v Eleven.

