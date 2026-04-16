ERÚ ukazuje orientační ceny energií. Co z nich může vyčíst domácnost a kdo má zpozornět?
Energetický trh znovu zdražuje a rozdíly mezi nabídkami mohou být tisíce korun ročně. ERÚ proto přichází s novým ukazatelem, který může odhalit, kdo přeplácí – a kdo ještě může ušetřit.
Energetický regulační úřad (ERÚ) spustil indikativní pásmo nabídkových cen fixovaných produktů elektřiny a plynu. Má spotřebitelům pomoci rychle posoudit, zda nabídka odpovídá situaci na trhu, ať už jde o novou smlouvu, prolongaci nebo rozhodování o fixaci. Nástroj shodou okolností přichází v době, kdy část dodavatelů v reakci na napjatou situaci na Blízkém východě zdražuje ceníky pro domácnosti i podnikatele. Odborníci ale upozorňují, že je ještě možné se dostat na nižší cenu – stále ještě jsou k dispozici ceníky z období před začátkem konfliktu, které odpovídají tehdejším velkoobchodím cenám.
ERÚ pásmo popisuje jako jednoduchý ukazatel, který má spotřebitelům usnadnit rozhodování. Na první pohled tak spotřebitel vidí, zda by ceny dodavatelů měly podle vývoje na velkoobchodních trzích klesat nebo zda je zdražení opravdu opodstatněné, jako je tomu nyní. Podle předsedy ERÚ Jana Šefránka díky němu lze „snadno posoudit výhodnost fixace ceny u nové smlouvy, podmínky prodloužení stávající smlouvy nebo porovnání s cenami u smlouvy na dobu neurčitou“. Úřad avizuje, že indikativní ceny bude aktualizovat každý měsíc.
Napětí na Blízkém východě a omezení klíčové námořní tepny pro přepravu ropy zásadně mění výhled světového trhu. Mezinárodní agentura pro energii (IEA) nově očekává pokles poptávky, zatímco ještě nedávno předpovídala výrazný růst.
Ropný šok z Perského zálivu: Energetici obrací prognózu, globální poptávka má letos klesnout
Zprávy z firem
Napětí na Blízkém východě a omezení klíčové námořní tepny pro přepravu ropy zásadně mění výhled světového trhu. Mezinárodní agentura pro energii (IEA) nově očekává pokles poptávky, zatímco ještě nedávno předpovídala výrazný růst.
Prakticky to znamená, že spotřebitel má v ruce orientační rozmezí, podle kterého může rychle zkontrolovat, zda nabídka odpovídá tržní realitě. Rozmezí se však týká pouze cen za komoditu, tedy za samotnou elektřinu nebo plyn, bez nákladů na dodávku (distribuci). Aby bylo možné tuto hodnotu porovnat s indikativním pásmem ERÚ, musí nejdříve domácnost ze stávajícího vyúčtování nebo z nabídky od dodavatele vyčíst, jaké je jednotková cena, což nemusí být vždy snadné. ERÚ zároveň upozorňuje, že nabídka mimo pásmo automaticky neznamená podezřelého dodavatele, roli mohou hrát různé obchodní strategie nebo zpoždění cenotvorby.
Právě na kombinaci obojího mohou nyní profitovat klienti u dodavatelů, kteří stále ještě drží ceny elektřiny a plynu z konce února letošního roku. Indikativní pásmo ERÚ je orientační kompas pro fixované produkty a pro srovnání toho, co zákazníkovi přistane v prolongaci nebo v nové nabídce.
Nenajdeme zde tedy pásma pro smlouvy na dobu neurčitou nebo méně obvyklé měsíční či spotové ceny. Zároveň zohledňuje jen pásma oficiálních zveřejněných ceníků dodavatelů. V praxi totiž existují i cenové nabídky, například neveřejné akviziční nabídky a produkty sjednávané přes zprostředkovatelské kanály nebo retenční nabídky.
Spotřebitelské ceny v březnu meziročně stouply o 1,9 procenta. Meziroční tempo inflace zrychlilo z únorových 1,4 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,6 procenta. Zdražily především energie, v nichž jsou zahrnuty i pohonné hmoty. Konečnou hodnotu březnové inflace zveřejní ČSÚ 14. dubna, v minulosti pokaždé předběžný odhad potvrdil.
Inflace zrychlila. Ceny táhnou nahoru energie a pohonné hmoty
Money
Spotřebitelské ceny v březnu meziročně stouply o 1,9 procenta. Meziroční tempo inflace zrychlilo z únorových 1,4 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,6 procenta. Zdražily především energie, v nichž jsou zahrnuty i pohonné hmoty. Konečnou hodnotu březnové inflace zveřejní ČSÚ 14. dubna, v minulosti pokaždé předběžný odhad potvrdil.
Pro spotřebitele z toho plyne jednoduchá věc: pokud vidí, že se trh hýbe a pásmo naznačuje růst, vyplatí se zvážit fixaci ceny, ideálně ještě před tím, než se nová cenová hladina promítne do nabídek.
„Samotné pásmo je jen začátek a domácnosti poskytne základní povědomí o možném vývoji cen energií. Pro každou domácnost je ale rozhodující její stávající platná smlouva a z ní vyplývající ceny, které za energie platí. A pokud zvažuje změnu dodavatele, je pro domácnost podstatné převést indikativní pásmo do reality, tedy kolik skutečně může ušetřit nebo naopak o kolik se energie zdraží. A právě tady se často ukáže, že rozdíl mezi orientační a skutečně dostupnou cenou může být výrazný, zejména u domácností s vyšší spotřebou,“ upozorňuje energetická analytička poradenské služby Revido Kristýna Bajer.
Zdražování pro nové smlouvy
Část dodavatelů v posledních dnech zdražuje ceníky u nových akvizičních smluv, stejně tak jsou meziměsíčně méně výhodné retenční nabídky. Jde o reakci na růst cen plynu na velkoobchodním trhu v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě a omezením dodávek z oblasti Perského zálivu. Na první pohled by se mohlo zdát, že stávající klienti dodavatelů budou ve výhodě a zaplatí za energie méně – hovoří se totiž jen o růstu cen pro nové klienty, opak je však pravdou.
Systém emisních povolenek se podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) změnil v obchodní komoditu, na které vydělávají spekulanti. Kritizuje zejména plánované rozšíření systému na budovy a dopravu (ETS2), které podle něj povede ke zdražení energií a pohonných hmot. Červený to řekl v rozhovoru s ČTK.
Ministr Červený: Povolenky zdražují energie a živí spekulanty
Politika
Systém emisních povolenek se podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) změnil v obchodní komoditu, na které vydělávají spekulanti. Kritizuje zejména plánované rozšíření systému na budovy a dopravu (ETS2), které podle něj povede ke zdražení energií a pohonných hmot. Červený to řekl v rozhovoru s ČTK.
Lidé, kteří nikdy nezměnili dodavatele nebo mají uzavřenu smlouvu na dobu neurčitou, již platí o 20–30 procent více za obchodní část ceny a dlouhodobě za energie přeplácí. Pro dodavatele to znamená, že u těchto klientů má mnohem vyšší marži, a tedy i prostor pro udržení cen. Zdražování se v budoucnu může týkat jak smluv na dobu neurčitou, tak i fixovaných smluv s omezenou garancí nebo bez garance ceny.
Pro stanovení orientačních cen vychází ERÚ z takzvaného indikativního nákladu nákupu elektřiny či plynu. Ten počítá z předpokládaného profilu spotřeby zákazníka a z kombinace burzovních cen v různých hodinách, dnech a měsících; zohledňuje také další náklady obchodníků. Proto bude pásmo fungovat jen pro fixované produkty, u nichž je nákupní strategie lépe předvídatelná.
Pokud bychom se podívali na běžnou domácnost v bytě, která elektřinu využívá ke svícení, podle pásma indikativních cen by měla ročně zaplatit částku mezi 25 tis. - 27 tis. korun. Reálně jsou však na trhu nabídky (od velkých, prověřených dodavatelů), díky kterým je bude elektřina stát 21 tis. korun ročně. Pokud lidé elektřinou nebo plynem nemovitost vytápějí, jsou rozdíly mezi indikativními cenami a aktuálními tržními nabídkami ještě vyšší, okolo 8 tis. korun ročně (ve prospěch dostupných nabídek na trhu).
Podle odborníků v praxi indikativní pásmo funguje jako rychlá orientace, ale pro správné rozhodnutí je klíčové znát svou jednotkovou cenu za elektřinu nebo plyn (tzv. obchodní část ceny). Pomůže také vědět, zda mám fixovanou smlouvu a případně na jak dlouho.
„Ceny energií se skládají ze dvou částí. Z tzv. regulované, kterou platíme všichni bez rozdílu za distribuci a z obchodní části ceny. Indikativní pásmo nám umožňuje porovnání pouze té obchodní části, proto je potřeba ji nejdříve z vyúčtování nebo nabídky vyčíst. To pro běžného spotřebitele může být obtížné, navíc je třeba si pohlídat, zda je cena s DPH nebo bez DPH. U malých spotřeb do 1 MWh je pak nejdůležitější výše měsíčního poplatku, nikoliv cena za komoditu, ten však indikativní pásma zohledněn není,” upozorňuje CEO poradenské služby Revido Tomáš Suchý.
ERÚ zároveň avizuje, že indikativní ceny bude aktualizovat každý měsíc, aby spotřebitelé viděli, jak se očekávané cenové rozmezí mění podle vývoje na velkoobchodních trzích. V praxi tak půjde o pravidelný orientační kompas – obzvlášť v obdobích, jako je nyní, kdy jdou ceny na trzích nahoru a je vhodné fixovat. I pokud má domácnost již zafixováno, smlouvu s výhodnou cenou s novým dodavatelem může podepsat až 12 měsíců dopředu – což může přinést jistotu do domácího rozpočtu. Naopak klesající ceny lidem napoví, že by mohlo být vhodné s uzavřením nové smlouvy ještě chvíli počkat.
Takto to vypadá na ERÚ https://eru.gov.cz/ipnc
A tady je náhled faktury. Aby se klient dostal k ceně, kterou může 1:1 srovnávat s indikativním pásmem, musí najít ve vyúčtování jednotkovou cenu za komoditu (zde elektřina) s DPH nebo bez DPH - níže varianta bez DPH (na této faktuře údaj s DPH není resp. nenašla jsem ho tam). Podle toho pak nastavit i v pásmu cen.
