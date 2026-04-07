Češi jsou posedlí vlastním bydlením. Nájemní byty jsou trend, ale Praha už je na hraně
Touha Čechů vlastnit byt je podle finančního ředitele skupiny Redstone Jiřího Medřického silnější než ve většině okolních zemí. Jenže vysoké ceny nemovitostí i dražší financování dál zhoršují dostupnost bydlení. Investiční nájemní bydlení proto zůstává silným trendem, otázkou ale je, kam až mohou růst nájmy.
Češi mají k nemovitostem mimořádně silný vztah a vlastní bydlení vnímají nejen jako životní jistotu, ale často i jako investici nebo „spoření na důchod“. Podle finančního ředitele skupiny Redstone Jiřího Medřického je tato vazba v tuzemsku silnější než v řadě okolních zemí.
Češi chtějí vlastnit
„Cihla je v České republice hodně zafixovaná. Máme skoro až posedlost vlastním bydlením,“ řekl Medřický v podcastu Realitní Club. Připomněl ale, že rychlý růst cen nemovitostí dělá z vlastního bydlení pro průměrně vydělávající domácnosti stále méně dostupnou variantu.
Za jeden z hlavních důvodů vysokých cen označil pomalý povolovací proces, zejména v Praze. Když je nabídka omezená a poptávka stabilní nebo rostoucí, je podle něj ekonomicky nevyhnutelné, že ceny porostou. Vedle toho hrají roli i další faktory, například demografie, příliv lidí do hlavního města, zájem zahraničních pracovníků nebo atraktivita Prahy z pohledu bezpečnosti a turismu.
Medřický upozornil, že Praha se v tomto směru vymyká zbytku republiky i v evropském srovnání. Podle něj se česká metropole stále poměřuje s městy jako Mnichov nebo Vídeň a na cenový strop ještě zdaleka nenarazila. Současně ale připouští, že trh už je ekonomicky velmi napjatý.
Nájemní byty a jejich limity
Vedle vlastnického bydlení proto sílí také nájemní segment. Podle Medřického jde o velký trend, který podporuje nejen nedostupnost vlastního bydlení, ale i očekávání investorů, že hodnota nemovitostí bude dál růst. Právě tento předpoklad podle něj dlouhodobě drží investory v trhu, i když samotný nájem nemusí být mimořádně vysoký.
Současně však upozorňuje na limity tohoto modelu. Pokud by ceny nemovitostí přestaly růst, investiční logika části trhu by se mohla změnit. A podobně i nájmy narážejí na svou hranici. „Dneska už jsme relativně vysoko v průměrném nájmu. Už jsme srovnatelní se západní Evropou, ale neodpovídá tomu kupní síla nebo výše příjmů,“ řekl.
Podle Medřického bude klíčové sledovat, zda poptávka po nájemním bydlení zůstane dostatečně silná i při dalším zdražování. Růst nájmů zatím podporují mimo jiné turisté, zahraniční pracovníci nebo investoři, kteří nakupují byty na pronájem. Případné zpřísnění podmínek pro financování třetího a dalšího bytu pak podle Medřického nakonec může dopadnout právě na nájemníky, protože investoři vyšší náklady promítnou do nájemného.
Vedle přímého nákupu bytu zmiňuje Medřický jako alternativu investování do nemovitostních fondů. Zatímco bytová investice je podle něj kapitálově náročná, koncentrovaná do jedné lokality a spojená s provozními starostmi, fond umožňuje vstup i s nižším kapitálem a nabízí širší diverzifikaci. Investor se ale v takovém případě musí spolehnout na správce fondu.
„Pokud investujete do bytu jako investor, je to jednorázová investice, kapitálově náročná a musíte se o ni sami starat. V okamžiku, kdy investujete do fondu, ukládáte peníze a zajímá vás, kdo fond řídí a kolik vám přinese,“ shrnul Medřický. V retailových fondech je podle něj možné začít už s nižšími desítkami tisíc korun, fond kvalifikovaných investorů Redstone je určen od jednoho milionu korun.
Jiří Medřický byl hostem podcastové série Realitní Club. Epizoda s finančním ředitelem developerské skupiny Redstone se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify i Apple Podcasts. Hezký poslech.
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
