newstream.cz Zprávy z firem Ropný šok z Perského zálivu: Energetici obrací prognózu, globální poptávka má letos klesnout

Poptávka po ropě má klesnout
Napětí na Blízkém východě a omezení klíčové námořní tepny pro přepravu ropy zásadně mění výhled světového trhu. Mezinárodní agentura pro energii (IEA) nově očekává pokles poptávky, zatímco ještě nedávno předpovídala výrazný růst.

Globální poptávka po ropě letos podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) klesne o 80 tisíc barelů denně. Ještě v předchozí prognóze přitom agentura očekávala meziroční nárůst o 640 tisíc barelů denně. Prudká revize výhledu odráží eskalaci konfliktu na Blízkém východě a jeho dopady na klíčové energetické trasy.

Zásadním faktorem je omezení provozu v Hormuzském průlivu, kudy za běžných okolností proudí zhruba pětina světových dodávek ropy. Kvůli íránské blokádě zde začátkem dubna proteklo pouze 3,8 milionu barelů ropy a ropných produktů denně, zatímco před konfliktem to bylo více než 20 milionů barelů denně. Tento dramatický pokles přepravovaných objemů vyvolal nejistotu na trzích a přispěl k výrazným výkyvům cen.

Americký prezident Donald Trump pohrozil Číně uvalením 50procentních cel, pokud by se potvrdily informace o dodávkách zbraní do Íránu. Reagoval tak na zprávy, podle nichž Peking zvažuje odeslání přenosných protiletadlových systémů. Uvedl to server CNBC.

IEA upozorňuje, že kromě samotného výpadku dodávek hraje roli i širší ekonomický dopad konfliktu. Vyšší ceny energií, narušené dodavatelské řetězce a zvýšené geopolitické riziko mohou brzdit globální hospodářský růst, a tím i spotřebu ropy. Některé země a firmy navíc začínají více diverzifikovat zdroje energie nebo urychlují přechod k alternativám, což se rovněž promítá do poptávky.

Analytici zároveň varují, že situace zůstává velmi proměnlivá. Pokud by došlo k dalšímu omezení dopravy v regionu nebo rozšíření konfliktu, může se trh s ropou dostat pod ještě větší tlak. Naopak případné uvolnění napětí by mohlo část ztrát rychle zmírnit.

Vývoj kolem Hormuzského průlivu tak zůstává jedním z klíčových faktorů, které budou v následujících měsících určovat nejen ceny ropy, ale i celkový stav světové ekonomiky.

Všechny velké automobilky se dusí. Kromě jedné čínské

Výroba elektrického pohonu pro modely BMW iX a BMW i4.
BMW Group
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Zisky největších výrobců automobilů loni meziročně klesly o 59 procent a z 19 autokoncernů se pouze jednomu podařilo zisk zvýšit. Poradenská společnost EY to přičítá elektroautům. Nejziskovějšími automobilkami loni byly japonské Suzuki a Toyota.

Hrob za miliardy e-auto: pokles zisku, marže na desetiletém minimu. Takovým titulkem uvedla poradenská společnost EY tiskovou zprávu o výsledku své analýzy automobilového průmyslu. „To, co začalo jako sázka na budoucnost, se pro mnoho autokoncernů stává miliardovou zátěží: vedoucí výrobci teď postupně korigují svoje elektrostrategie – s výraznými dopady do svých bilancí,“ uvádí EY.

Odpisy na výrobu baterií, vývojové projekty a modelové řady mezitím v Evropě a ve Spojených státech dosahují skoro 60 miliard eur (asi 1 464 miliardy korun). „Automobilový průmysl vězí v hluboké, pro některé firmy dokonce potenciálně existenci ohrožující krizi,“ komentoval výsledky aktuální studie EY Constantin M. Gall, globální lídr pro oblast letectví, obrany a mobility společnosti EY. Mnoho koncernů podle něj investovalo do rostoucích trhů a dynamického rozběhu výroby bateriových aut. Ale realita ukázala, že poptávka po elektroautech je nižší, než se očekávalo, zejména ve Spojených státech a v Evropě. A nyní se automobilky potýkají s náklady, které utopily v zařízeních na výrobu baterií, ve zrušených či pozastavených výstavbách továren či v pozastavených modelech.

Martin Jahn: Spalovací motory tu budou ještě desítky let

Leaders

Autoprůmysl sice někteří lidé odepisují jako zastaralé odvětví, pravý opak je ale pravdou. Martin Jahn, který má v představenstvu Škody Auto na starosti oblast prodeje a marketingu, v rozhovoru pro Export.cz upozorňuje, že veškeré současné inovace, včetně robotizace, digitalizace i umělé inteligence, se už naplno využívají právě v autoprůmyslu. „Nové technologie potřebují někoho, kdo je bude škálovat – dostane je k velkému počtu spotřebitelů,“ dodává známý manažer a také prezident českého Sdružení automobilového průmyslu.

Jan Žižka

Přečíst článek

Čínané ziskoví, Němci ještě hůře než ostatní

To se v loňském roce projevilo poklesem zisku u 19 nejvýznamnějších automobilek světa o 59 procent, tedy ze 143 na 59 miliard eur. Růst zisku se podařil pouze jednomu jedinému výrobci aut, a to čínské automobilce Geely. A čtyři výrobci se dokonce dostali do červených čísel.

Firemní obraty se nicméně vyvíjely stabilně a meziročně vzrostly o 0,6 procenta. Až na německé koncerny, kterým obrat klesl o 4,1 procenta. Hůře se německým automobilkám ve srovnání s většinou konkurence dařilo také v oblasti prodeje nových vozů. Tady šly dolů o dvě procenta. Podepsal se na to hlavně pokles odbytu v Číně.

Naproti tomu třem čínským výrobcům – BYD, Geely a Great Wall Motors (GWM) se dařilo. Jejich obrat se oproti předloňsku zvedl o 16 procent. Ale ani jim se nevyhnuly dopady geopolitického vývoje, takže také jim klesl zisk, celkově o skoro 13 procent.

A jak vypadal loňský světový žebříček podle ziskovosti? První dvě místa zaujaly japonské automobilky Suzuki a Toyota, jejichž ziskové marže dosáhly 9,7 respektive 8,5 procenta. Následovaly Kia (osm procent) a BMW (7,6 procenta). Průměrná marže analyzovaných automotive firem se loni snížila z 6,7 na 2,8 procenta, což znamená rekordně nízkou hodnotu. Vyšší byla marže dokonce i v covidovém roce 2020 (3,9 procenta).

Němci ztrácejí Čínu

Na kondici německých automobilek se podepisuje především klesající odbyt na čínském trhu. Jak upozorňuje Gall, zatímco v roce 2020 představoval čínský trh 39 procent celkového odbytu osobních automobilů, loni už to bylo jen 29 procent. Špatně se tam prodávají zejména dražší prémiové řady. Zájem o elektroauta sice roste, ale Číňané dávají v tomto segmentu přednost domácím výrobcům, kteří velmi rychle zavádějí inovace a mají nižší ceny.

Tři nejvýznamnější čínské automobilky BYD, Geely a GWM sice ve třetím kvartále dosáhly mezi 19 nejvýznamnějšími automobilkami světa 10., 15. a 18. místo, ale co do růstu nechávají ostatní daleko vzadu. Geely zvýšil obrat o rovnou čtvrtinu, GWM o desetinu a BYD o tři procenta. Ale také čínští výrobci, poznamenává Gall, se museli smířit s poklesem marže z průměrných 6,6 na 5,2 procenta.

Škoda Auto jde proti trendu

Koncern Volkswagen loni zažil, jak uvedl jeho finanční a provozní ředitel Arno Antlitz, „opravdu náročný rok“. Provozní zisk se meziročně snížil o 53 procent na 8,9 miliardy eur a provozní marže klesla z 5,9 na 2,8 procenta. Zhoršení výsledků jde na konto amerických cel, vlivu měnových kurzů a čínské konkurence.

Naproti tomu pro českou dceru koncernu, Škodu Auto, byl loňský rok co do výsledků třetím rekordním rokem v řadě. Jak uvádí její výroční zpráva za rok 2025, její tržby se meziročně zvýšily o 9,1 procenta na 27,8 miliardy eur, provozní zisk vzrostl o 8,1 procenta na 2,26 miliardy eur. Zákazníkům Škoda dodala 1,04 milionu aut, v roce 2024 to bylo 927 tisíc. Česká dcera koncernu Volkswagen tak loni upevnila svou pozici třetí nejprodávanější značky v Evropě.

Na summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře v červenci pojede určitě vládní delegace, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Neumí si představit, co by tam dělal současně i prezident Petr Pavel, který má v úmyslu delegací vést. Není to podle Babiše logické, ale ani možné z bezpečnostních důvodů. Nositelem zahraniční politiky je navíc vláda a názory prezidenta na některé zahraniční otázky se od kabinetu liší, dodal. Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky je ve společném zájmu, aby se vláda s prezidentem domluvila, místo toho s ním ale vede žabomyší války.

Babiš dnes současně opakovaně řekl, že složení delegace aktuálně není pro vládu tématem, protože se koná až za tři měsíce. Otázku nechce podle něj vláda řešit do jednání ministrů zahraničních věcí a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho 20. května ve Švédsku, kde se bude probírat agenda summitu. „My se k tomu vrátíme po tom zasedání ministrů, kdy už přesně budeme vědět, na co se máme připravit,“ uvedl. Jednání je naplánováno na 21. a 22. květen.

Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu. Babiš v polovině března řekl, že by měl tentokrát na summit jet on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

Pavel minulý týden v dopisu Babišovi napsal, že hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát v čele české delegace. Podle Babiše však Pavel sám v minulosti připustil, že o složení delegace by měla rozhodnout vláda, ale i to, že její zástupci by měli na jednání obhajovat svůj obranný rozpočet a strategii. „Určitě mu (prezidentovi v cestě) bránit nebudeme, určitě se vrátí k názoru, co řekl 4. dubna, že rozhodne vláda,“ řekl.

K obsahu dopisu dnes Babiš prohlásil, že nemá v úmyslu si s prezidentem vyměňovat názory na ústavu přes média. Prezident má podle něj zvláštní zvyk volat mu na dovolenou, přičemž tentokrát to mělo být minutu před zveřejněním dopisu. „Je to nějaký způsob komunikace, já k tomu neříkám nic,“ prohlásil Babiš. Doplnil, že od svého nástupu dělá vše pro dobré vztahy s Hradem.

Pavel v dopisu napsal, že uvítá, pokud se Babiš zúčastní summitu spolu s ním. Babiš dnes zmínil, že si neumí představit společnou delegaci. „Jak to bude vypadat, to tam budeme vystupovat najednou?“ podotkl. Podle předsedy vlády to nedává logiku a odporuje to i bezpečnostním pravidlům.

„Lokální věc“

Ostré Macinkovy výpady vůči hlavě státu podle Babiše vychází z toho, že Motoristé stále nerozchodili Pavlovo odmítnutí jmenovat ministrem poslance Filipa Turka (za Motoristy). Macinka prezidenta označuje za součást opozice, na summit by podle něj také neměl jet, protože nemá v zemi reálný politický vliv. Česko takové chování podle Babiše v cizině nepoškozuje. „Myslím, že v zahraničí to nikdo neřeší, je to lokální věc,“ dodal.

„To, čeho jsme svědky, je fakt jenom ukázka žabomyších válek ze strany vlády, jak se chtějí pomstít panu prezidentovi,“ komentoval situaci před novináři Kupka. Babiše opět označil za slabého premiéra. „Protože místo toho, aby udělal skutečné kroky k posílení pozice České republiky, tak to tady rozmělňuje dětinskou hrou na písku o tom, jak vláda povolí, nebo nepovolí cestu prezidenta,“ řekl předseda ODS.

