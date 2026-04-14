Ropný šok z Perského zálivu: Energetici obrací prognózu, globální poptávka má letos klesnout
Napětí na Blízkém východě a omezení klíčové námořní tepny pro přepravu ropy zásadně mění výhled světového trhu. Mezinárodní agentura pro energii (IEA) nově očekává pokles poptávky, zatímco ještě nedávno předpovídala výrazný růst.
Globální poptávka po ropě letos podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) klesne o 80 tisíc barelů denně. Ještě v předchozí prognóze přitom agentura očekávala meziroční nárůst o 640 tisíc barelů denně. Prudká revize výhledu odráží eskalaci konfliktu na Blízkém východě a jeho dopady na klíčové energetické trasy.
Zásadním faktorem je omezení provozu v Hormuzském průlivu, kudy za běžných okolností proudí zhruba pětina světových dodávek ropy. Kvůli íránské blokádě zde začátkem dubna proteklo pouze 3,8 milionu barelů ropy a ropných produktů denně, zatímco před konfliktem to bylo více než 20 milionů barelů denně. Tento dramatický pokles přepravovaných objemů vyvolal nejistotu na trzích a přispěl k výrazným výkyvům cen.
Americký prezident Donald Trump pohrozil Číně uvalením 50procentních cel, pokud by se potvrdily informace o dodávkách zbraní do Íránu. Reagoval tak na zprávy, podle nichž Peking zvažuje odeslání přenosných protiletadlových systémů. Uvedl to server CNBC.
Americký prezident Donald Trump pohrozil Číně uvalením 50procentních cel, pokud by se potvrdily informace o dodávkách zbraní do Íránu. Reagoval tak na zprávy, podle nichž Peking zvažuje odeslání přenosných protiletadlových systémů. Uvedl to server CNBC.
IEA upozorňuje, že kromě samotného výpadku dodávek hraje roli i širší ekonomický dopad konfliktu. Vyšší ceny energií, narušené dodavatelské řetězce a zvýšené geopolitické riziko mohou brzdit globální hospodářský růst, a tím i spotřebu ropy. Některé země a firmy navíc začínají více diverzifikovat zdroje energie nebo urychlují přechod k alternativám, což se rovněž promítá do poptávky.
Analytici zároveň varují, že situace zůstává velmi proměnlivá. Pokud by došlo k dalšímu omezení dopravy v regionu nebo rozšíření konfliktu, může se trh s ropou dostat pod ještě větší tlak. Naopak případné uvolnění napětí by mohlo část ztrát rychle zmírnit.
Vývoj kolem Hormuzského průlivu tak zůstává jedním z klíčových faktorů, které budou v následujících měsících určovat nejen ceny ropy, ale i celkový stav světové ekonomiky.
