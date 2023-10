Konference, která propojí stavební zákon a UI. Vystoupí Dostálová či Kadeřábek

Co mají společného nový stavební zákon, digitalizace a umělá inteligence? Na to odpoví konference o stavebním zákoně a připravenosti České republiky a developmentu na digitální transformaci. O tématu budou diskutovat místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Klára Dostálová, Hana Landová z Hospodářské komory ČR, Tomáš Kadeřábek z Asociace developerů a Petr Klán z Ministerstva pro místní rozvoj. Konferenci pořádá společnost remspace 18.10.2023 od 9:30 v Mramorovém sále České spořitelny.

Odborníci, zástupci vlády a technologičtí inovátoři budou diskutovat o tom, jaké výzvy a příležitosti přinesou nové legislativní změny stavebního zákona, o rozvíjející se digitalizaci ve stavebnictví a nemovitostech. Otevřeme také diskusi o příležitostech, propojení a úspěšných příkladech implementace umělé inteligence do praxe. Zaměříme se na různá využití AI, která mají potenciál vytvářet zisk a zlepšovat efektivitu napříč obory.

Real estate se UI brání

O implementaci umělé inteligence a zdůrazňování jejího přínosu v posledních letech slyšíme napříč obory. Oproti tomu real estate, a zejména ten český, se umělé inteligenci vehementně brání, přestože nabízí celou řadu zajímavých využití. V real estate se nabízí možnost využít AI k analýze celé řady dat – cen nemovitostí, historických tržních trendů, geografických údajů i sociodemografických informací.

Pro stavebníky implementace umělé inteligence znamená možnou pomoc při organizaci a dohledu nad stavbou, odborníci na realitní trh budou díky důkladným analýzám schopni lépe porozumět tomu, jakým směrem se bude trh s nemovitostmi vyvíjet, přesněji odhadovat ceny nemovitostí a prognózovat budoucí trendy. Realitním makléřům umožní AI vytvářet personalizované nabídky na základě preferencí a požadavků klientů.

Systémy umělé inteligence mohou doporučovat ideální nemovitosti na základě analýzy jejich historických preferencí a tím zvyšovat šanci na úspěšnou nemovitostní transakci. Pro klienty přináší umělá inteligence, kromě nejznámějšího chatbota, který v reálném čase odpovídá na jejich otázky, příležitost prohlédnout si nemovitost na dálku.

Inovace v územním plánování

Nový stavební zákon přináší inovace v organizaci územního plánování a stavebních úřadů, které mají za úkol zvýšit transparentnost a efektivitu rozhodovacích procesů. Díky těmto změnám by měly mít nové orgány územního plánování snadnější přístup k datům a informacím, což umožní lepší koordinaci plánování a městského rozvoje.

Změnou projde také proces územního plánování a povolování stavebních projektů. Zavádí se jednotné environmentální stanovisko, které by mělo umožnit rychlejší a efektivnější schvalovací procesy. Optimalizuje se tím možnost pro občany a stakeholdery podílet se na rozhodovacích procesech a prosazovat své zájmy. Nový stavební zákon (který nabyde účinnosti 1. ledna 2024 pro vyhrazené stavby a 1. července 2024 pro jiné než vyhrazené stavby) zajistí také zřízení státní stavební správy a změny v soustavách stavebních úřadů.

Hlavní ambicí nového stavební zákona je již zmiňované zvýšení efektivity a transparentnosti ve stavebnictví, konkrétně pomocí digitalizace, která by měla umožňovat rychlý a snadný přístup ke všem potřebným informacím a dokumentům. Díky tomu budou moci developeři účinněji komunikovat s úřady. Nové informační systémy pak umožní sledovat stav stavebních projektů online, a to včetně všech potřebných dokumentů a povolení. Pro developery i širokou veřejnost by to mohlo znamenat méně byrokracie, rychlejší rozhodovací procesy a méně prostoru pro korupci.

