Reality Češi bodují v Panamě. Postavili nejlepší bytový projekt Střední Ameriky. Byty tam přitom stojí jen polovinu

Češi bodují v Panamě. Postavili nejlepší bytový projekt Střední Ameriky. Byty tam přitom stojí jen polovinu

Panamský projekt Square 72 získal dvě ocenění v soutěži IPAX Americas Property Awards 2025.
Užito se svolením UDI Group
UDI Group získala v USA další výrazný mezinárodní úspěch. Její panamský projekt Square 72 se stal vítězem dvou kategorií IPAX Awards 2025, zatímco poptávka po tamních bytech prudce stoupá – a zájem mají i Češi.

Česká developerská skupina UDI Group uspěla na americkém realitním trhu. Její panamský projekt Square 72 získal dvě ocenění v soutěži IPAX Americas Property Awards 2025, které patří mezi nejrespektovanější v oboru. Porota mu v Miami udělila tituly Best Apartment/Condominium Development – Central America a Residential High Rise Development – Central America.

„Square 72 je pro nás vstupenkou na trh, který se rychle vyvíjí a je mimořádně konkurenční. O to víc nás těší, že projekt zaujal už v této fázi. Chceme do Panamy přinášet další atraktivní investiční příležitosti,“ uvedl generální ředitel UDI Group Jan Chromeček.

O byty v Panamě mají zájem i Češi

Square 72 je první projekt skupiny na americkém kontinentu. Architektonický návrh vytvořil dánský architekt Morten Schmidt spolu s PAX Architects a panamským studiem AD Arquitectos.

Patnáctipodlažní budova v rychle se rozvíjející čtvrti San Francisco nabízí 72 bytů a 78 parkovacích míst s celkovou plochou 10 250 metrů čtverečních. Byty cílí na mladé profesionály, ale projekt láká i zahraniční investory.

Výstavba začala koncem roku 2024. Už při zahájení prodeje bylo prodáno 17 procent jednotek, mimo jiné i českým kupcům. „Poptávka po kvalitním bydlení je v Panamě vysoká a ceny jsou zhruba poloviční oproti České republice. Naopak hypoteční sazby jsou vyšší,“ dodává Svoboda.

UDI Group zároveň připravuje další projekt v prestižní lokalitě Coco del Mar. Rezidenční dům Zitá se nakonec rozroste na 32 podlaží, opět v architektonické spolupráci Mortena Schmidta a týmů PAX a AD Arquitectos.

Z továrny na zdravotnickou techniku luxusní bydlení: Byty u Vltavy startují na 6 milionech

Takto se promění brownfield v Modřanech.
Užito se svolením Qarta Architektura
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Projekt Bydlení META Modřany dosáhl nejvyššího bodu hrubé stavby první etapy a směřuje k dokončení začátkem roku 2027. Rekonverze původního administrativního objektu přinese 183 bytů, školku i nové obchodní prostory.

Rezidenční projekt Bydlení META Modřany, který postupně mění bývalý průmyslový areál Chirany v moderní městskou čtvrť u Vltavy, dosáhl významného milníku. Stavebníci dosáhli nejvyššího bodu hrubé stavby první etapy s loftovým bydlením. Kompletně by rekonverze administrativního objektu z 80. let měla být hotová na začátku roku 2027.

V první etapě vzniká 133 smart loftů s dispozicemi 1+kk a 2+kk a 50 standardních bytů 2+kk a 3+kk ve vyšších podlažích. Lofty nabídnou stropy až 4,3 metru, standardní jednotky 2,64 metru. Už teď je 80 procent jednotek prodáno. Ceny startují na šesti milionech. „Když jsme před lety kupovali tuto budovu bylo naším cílem vybudovat tu bydlení pro střední třídu,“ říká Petr Pujman, předseda představenstva KKCG Real Estate Group.

Administrativní budovu bývalé Chirany proměňují na luxusní bydlení u řeky

Architektonické řešení celého projektu i urbanismus nově vznikající čtvrti zajišťuje studio QARTA Architektura. „Jsem rád, že díky podnětu Petra Pujmana, jsme mohli zachovat původní budovu a zakomponovat ji do urbanismu. Industriální charakter se propsal i do našeho architektonického přístupu,“ uvedl Jiří Řezák z QARTA Architektura. „Praha je řeka, náplavky a rekreační příležitosti. Všechny tyto výhody tady díky blízkosti Vltavy dělají z tohoto místa naprosto výjimečné bydlení,“ dodává Řezák.

Společnost Coopera Development (joint venture developerů KKCG Real Estate Group a Alma Development) už plánuje i druhou etapu, která přinese 206 nových bytů od 1+kk po 4+kk. Stavět by se podle plánů mohlo začít ve druhém kvartále příštího roku.

Mrakodrap Eurovea Tower v Bratislavě

Bratislava překvapila nejen Evropu. Z rafinerie a skladů vyrostla čtvrť, kterou obdivují až v Americe

Reality

Město, kde se dříve nacházely kontaminované brownfieldy, dnes plní mrakodrapy, bulváry a nové parky. A další stavby míří až ke 200 metrům. Proč je Bratislava ve výškové výstavbě tam, kde Praha ani nezačala?

Petra Nehasilová

Přečíst článek

„Druhá etapa vnáší do projektu další rozměr, a to více než dvě stovky moderních bytů v novostavbách. Rozšíříme nabídku pro různé skupiny kupujících a podpoříme vznik plnohodnotné městské čtvrti včetně klidové zóny pro odpočinek a setkávání,“ říká Jiří Thein výkonný ředitel Alma Development a zástupce joint venture partnera ve společnosti Coopera Development.

Zatímco první etapa zdůrazňuje industriální charakter místa, druhá etapa reprezentuje současnou architekturu a přirozeně doplňuje stávající urbanistický koncept a podporuje prostupnost a otevřenost lokality. Součástí první etapy je i výstavba mateřské školy. V parteru budov první i druhé etapy vzniknou i obchodní jednotky. Celkové investiční náklady se mají vyšplhat ke čtyřem miliardám.

Generálním dodavatelem stavby je společnost NOVECON, která je součástí skupiny KKCG Real Estate Group.

Historické pozadí území: od průmyslového areálu k moderní čtvrti

Území dnešního projektu META Modřany má dlouhou průmyslovou historii sahající do první poloviny 20. století. Areál Chirany, původně továrna na výrobu lékařských a laboratorních přístrojů, patřil k důležitým zaměstnavatelům v Modřanech. V éře poválečné industrializace se stal jedním z klíčových závodů v oblasti zdravotnické techniky, od laboratorních zařízení až po části dýchací techniky.

S postupným útlumem výroby po roce 1989 začal areál ztrácet svůj původní význam. Po přesunu části produkce a postupném ukončení provozu zůstaly rozsáhlé průmyslové plochy nevyužity. Díky své atraktivní poloze u Vltavy a dobré dostupnosti do centra Prahy se však lokalita stala ideálním kandidátem pro moderní brownfieldovou transformaci.

Architekt Kamil Mrva

Architekt Kamil Mrva: V Praze, Brně a pár velkých městech už architektura dýchá

Leaders

Jeho ateliér působí převážně v Moravskoslezském kraji. Staví rodinné domy, rekonstruuje a revitalizuje brownfieldy. Architekt Kamil Mrva. Loni mu vyšla kniha, ve filmu objíždí v Porsche 911 svoje realizace. Snímek se jmenuje Muž, který sázel domy. A není to nijak nadnesené. Kamil Mrva má se svým ateliérem na kontě pětistovku menších i větších projektů. Většina z nich pak stojí v Moravskoslezském kraji.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brownfield v Brně se promění v moderní čtvrť.

Brno jede. Zchátralé průmyslové areály mění na moderní čtvrti, i Praha by mohla závidět

Reality

I brněnské brownfieldy se postupně mění. Letos se začne stavět hned vedle Cejlu nebo vedle tamního hlavního nádraží. Jak se někdejší průmyslové areály promění?

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Zimní resorty se mění v nejžádanější adresy Evropy. Alpské nemovitosti se prodávají za rekordní částky

St. Moritz (Švýcarsko)
iStock
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Alpy zažívají největší realitní boom za poslední dekádu. Z sezonních resortů se stávají celoroční luxusní destinace, kde omezená výstavba a rostoucí poptávka ženou ceny rekordně nahoru.

Luxusní nemovitosti v Alpách zažívají největší růst za poslední dekádu. Dříve čistě zimní resorty se totiž mění v celoroční centra prémiového životního stylu, která vedle turistů přitahují stále více dlouhodobých rezidentů i investorů z celého světa. Vyplývá to z nejnovějšího Alpine Property Report 2026 realitní poradenské společnosti Knight Frank, podle níž kombinace omezené výstavby, rostoucí poptávky a stále širší nabídky aktivit mimo zimní sezónu činí z alpských rezidencí jedno z nejstabilnějších realitních aktiv v Evropě.

Chalupu Milada navrhli architekti ze studia ADR.

Kam se hrabou Alpy. Čeští architekti luxus umí, chalupa v Úpě má saunu s výhledem na Sněžku

Reality

Staví luxusní dovolenkové resorty, přeměňují brownfield v Kanadě a navrhují domy pro české miliardáře. Stejně tak by se ale architekti ze studia ADR dali označit za specialisty na krkonošské chalupy.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

„Alpský trh s nemovitostmi se stal synonymem odolnosti a investiční jistoty. Poptávka je trvale vysoká, zatímco nabídka je kvůli přísným regulacím omezená. Pro kupující jsou Alpy vnímány jako dlouhodobě udržitelné dědictví,“ komentuje výsledky reportu Kate Everett-Allen, vedoucí výzkumu evropských rezidenčních nemovitostí Knight Frank.

Zájem o trvalé bydlení roste

Až 73 procent zámožných kupujících z celého světa zvažuje podle reportu možnost trvalého bydlení v Alpách. Mění se tak charakter resortů, které přestávají být sezonní destinací a stále více fungují na principu celoročního provozu. Letní turistika zažívá mimořádný nárůst. Například v Chamonix vzrostl během dvou let počet prodaných letních jízdenek na lanovky o 46 procent. To potvrzuje trend, kdy jsou dnes horské destinace atraktivní i díky cyklistice, wellness programům či gastronomii.

Z pohledu investic patří alpské resorty mezi nejodolnější realitní segmenty. Za posledních pět let vzrostly ceny prime nemovitostí v hlavních lokalitách o 23 procent, meziročně o 3,3 procenta.

Apartmány cílí na cílí na náročnou klientelu

České hory už jen pro bohaté. Apartmán ve Špindlu prodává developer za 34 milionů

Reality

Společnost PSN rozšiřuje své portfolio o projekt druhého bydlení v prestižní lokalitě Špindlerova Mlýna. Tradiční horský penzion mění na devět luxusních apartmánů. Ten nejmenší vyjde na necelých pět milionů.

pej

Přečíst článek

Atraktivita Alp pro investory vychází z kombinace faktorů. Tamní nabídka je dlouhodobě omezená. Zejména ve Švýcarsku, kde přísné regulace výrazně limitují novou výstavbu a tím udržují hodnotu existujících nemovitostí. Zároveň se horské resorty stávají celoročními destinacemi, což výrazně zlepšuje výnosy investic. Letní sezona dnes generuje stále vyšší obsazenost a prodlužuje dobu, po kterou nemovitosti přinášejí příjem z pronájmu.

Poptávku navíc podporuje rostoucí zájem zámožných kupujících, více než polovina plánuje pořízení alpské rezidence, přičemž nejsilněji investují kupující z Číny, Spojených arabských emirátů, Velké Británie a USA. Významnou roli hraje také klimatická odolnost jednotlivých lokalit. Až 47 procent kupujících zohledňuje sněhovou jistotu a dlouhodobou udržitelnost střediska. K tomu se přidávají rozsáhlé infrastrukturní projekty, od olympijských investic v Dolomitech až po modernizace francouzských a rakouských areálů.

Švýcarsko dominuje, Cortina překvapuje

Nejrychleji letos rostly ceny ve švýcarksém Andermattu ( +14,6 %) a Davosu ( +10,5 %) a italské Cortina d’Ampezzo (+10 %). Právě ta se díky olympijským investicím stává jedním z největších skokanů trhu. S cenami 19 500 až 21 500 eur za metr čtvereční je výrazně levnější než švýcarské špičky, ale odborníci očekávají pokračující růst.

Švýcarské resorty dominují díky kombinaci velmi omezené výstavby, stabilní poptávky a prestiže, která přitahuje globální klientelu. Francouzské Alpy nabízejí větší flexibilitu a širší penthouse nabídku, zatímco Rakousko těží z výborné infrastruktury a komerčně silného celoročního provozu.

Top 10 nejdražších alpských lokalit (2026)

  1. St. Moritz (Švýcarsko) – 30 000–35 000 €
  2. Gstaad (Švýcarsko) – 28 000–33 000 €
  3. Zermatt (Švýcarsko) – 25 000–32 000 €
  4. Verbier (Švýcarsko) – 22 000–30 000 €
  5. Courchevel 1850 (Francie) – 22 000–28 000 €
  6. Val d’Isère (Francie) – 18 000–25 000 €
  7. Megève (Francie) – 15 000–22 000 €
  8. Cortina d’Ampezzo (Itálie) – 19 500–21 500 €
  9. Kitzbühel (Rakousko) – 15 000–21 000 €
  10. Lech am Arlberg (Rakousko) – 14 000–20 000 €

Udržitelnost a regulace dnes zásadně formují podobu alpského realitního trhu. Kupující stále častěji sledují energetickou náročnost budovy, pro 54 procent z nich je právě energetická efektivita jedním z klíčových kritérií při rozhodování. Do hry vstupují i nové regulační rámce. V Chamonix začíná platit pravidlo „one in, one out“, které limituje počet nových druhých domů a tím automaticky zvyšuje hodnotu stávajících apartmánů a chalup. Význam udržitelnosti potvrzuje také nový Alpine Sustainability Index: tradiční vysokohorská střediska jako Val Thorens, Zermatt či Val d’Isère se díky stabilním sněhovým podmínkám ukazují jako nejodolnější vůči klimatickým rizikům. Pro investory to znamená větší jistotu dlouhodobé hodnoty i budoucí poptávky.

České hory jsou stále levnější než Alpy

České hory sice svou cenovou hladinou ani velikostí nemohou konkurovat Alpám, přesto zájem o tuzemské horské nemovitosti dlouhodobě sílí. Nejvýrazněji roste Špindlerův Mlýn, kde se ceny novostaveb podle Knight Frank pohybují kolem 250 až 260 tisíc korun za metr čtvereční, což z něj dělá nejprémiovější tuzemskou lokalitu.

Ilustrační foto

České hory zdražují dál. Ale kdo koupí starou chatu za miliony?

Reality

České hory mění pravidla hry. Luxusní apartmány zdražují, ale staré chaty s vysokými cenami kupující ignorují. Trh se poprvé po letech výrazně tříští.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Poptávka se však postupně rozšiřuje i do dalších regionů od Beskyd a Jeseníků přes Krušné hory až po Šumavu. Stále více pozornosti přitahuje také Monínec, který díky celoroční nabídce a blízkosti Prahy začíná konkurovat tradičním horským střediskům.

„Česká horská střediska procházejí viditelným oživením. Nejde už jen o rekreační apartmány, ale i o investiční projekty a rekonstrukce tradičních nemovitostí. Kupující hledají bezpečné uložení kapitálu a zároveň místo, kde mohou trávit čas s rodinou,“ uzavírá Lenka Šindelářová, Head of Research & Consultancy v Knight Frank.

Rezidence Pod Portáškami v Peci pod Sněžkou – Velké Úpě

Obří investice mění hory. Velká Úpa spouští projekt, který budil emoce

Reality

Po dlouhém povolovacím procesu dostává zelenou projekt, který zásadně promění jednu z klíčových lokalit Velké Úpy. Rezidence Pod Portáškami nabídne 159 bytů, služby pro místní i udržitelné technologie a představuje další krok miliardových investic mířících do českých hor.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Špindlerův Mlýn

Penta Real Estate plánuje proměnu Špindlerova Mlýna. Nechá do ní promluvit místní

Reality

Zástupci developera dnes vybízeli obyvatele, aby dávali další komentáře a připomínky, aby je firma mohla zapracovat do podmínek soutěže.

ČTK

Přečíst článek

Apartmán na Sardinii

Co se dá koupit za pět milionů? V Praze garáž, v Chorvatsku nový apartmán s výhledem na moře

Reality

Co a kde se dá koupit za pět milionů korun? Například v Praze se za takovou sumu dá v lepší případě pořídit jen hodně malý byt, v okresních tuzemských městech se s ní dá skoro rozmáchnout. Ve Špindlu za stejnou částku nelze koupit nic, v Rakousku už malý apartmán, v Chorvatsku i byt v novém developerském projektu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

