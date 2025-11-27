Češi bodují v Panamě. Postavili nejlepší bytový projekt Střední Ameriky. Byty tam přitom stojí jen polovinu
UDI Group získala v USA další výrazný mezinárodní úspěch. Její panamský projekt Square 72 se stal vítězem dvou kategorií IPAX Awards 2025, zatímco poptávka po tamních bytech prudce stoupá – a zájem mají i Češi.
Česká developerská skupina UDI Group uspěla na americkém realitním trhu. Její panamský projekt Square 72 získal dvě ocenění v soutěži IPAX Americas Property Awards 2025, které patří mezi nejrespektovanější v oboru. Porota mu v Miami udělila tituly Best Apartment/Condominium Development – Central America a Residential High Rise Development – Central America.
„Square 72 je pro nás vstupenkou na trh, který se rychle vyvíjí a je mimořádně konkurenční. O to víc nás těší, že projekt zaujal už v této fázi. Chceme do Panamy přinášet další atraktivní investiční příležitosti,“ uvedl generální ředitel UDI Group Jan Chromeček.
O byty v Panamě mají zájem i Češi
Square 72 je první projekt skupiny na americkém kontinentu. Architektonický návrh vytvořil dánský architekt Morten Schmidt spolu s PAX Architects a panamským studiem AD Arquitectos.
Patnáctipodlažní budova v rychle se rozvíjející čtvrti San Francisco nabízí 72 bytů a 78 parkovacích míst s celkovou plochou 10 250 metrů čtverečních. Byty cílí na mladé profesionály, ale projekt láká i zahraniční investory.
Výstavba začala koncem roku 2024. Už při zahájení prodeje bylo prodáno 17 procent jednotek, mimo jiné i českým kupcům. „Poptávka po kvalitním bydlení je v Panamě vysoká a ceny jsou zhruba poloviční oproti České republice. Naopak hypoteční sazby jsou vyšší,“ dodává Svoboda.
UDI Group zároveň připravuje další projekt v prestižní lokalitě Coco del Mar. Rezidenční dům Zitá se nakonec rozroste na 32 podlaží, opět v architektonické spolupráci Mortena Schmidta a týmů PAX a AD Arquitectos.
