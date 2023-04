Tohle se v Praze dlouho nestalo. Kunovský zlevňuje nové byty

Co bylo před pár měsíci nemyslitelné, stává se nyní realitou. Největší český developer Dušan Kunovský zlevňuje nové byty v projektu Harfa. Pozor, nezlevňují staré byty na okrajích měst nebo neúsporné domy z první republiky, jak se to děje poslední rok. Zlevňují byty ze zcela nového, ještě nepostaveného projektu.

Velcí developeři přitom usilovně tvrdí minimálně poslední rok, že žádné zlevňování v jejich segmentu neexistuje. Teď praskly ledy.

Nový projekt společnosti Central Group nazvaný Harfa Living v Praze 9 srazil ceny o neuvěřitelných pětadvacet procent oproti průměru celého trhu. Jak firma uvedla, ceny bytů 1+1 v úvodní fázi se pohybují od 3,6 do 4 milionů korun a bytů 2+1 od 5,4 do 6 milionů. To jsou částky zhruba o čtvrtinu nižší, než za kolik v současnosti přivádí další velcí developeři byty na trh.

Bezprecedentní krok

Jak uvádí Central Group, jde o „zaváděcí ceny“, které prý platí pouze pro prvních padesát prodaných bytů. To je sice hezký marketingový trik, nicméně to znamená reálné zlevnění nových bytů v Praze. Což je bezprecedentní krok, zvláště pokud ho činí největší stavitel nových bytů v hlavním městě.

Nyní je otázkou, jak na Kunovského krok bude reagovat celý trh. Podle informací Newstreamu se i sám Kunovský bojí, jaké tato „startovací“ sleva bude mít širší důsledky. Central Group touto akční nabídkou podle svého vyjádření reaguje na zhoršení dostupnosti bydlení z důvodu vysokých cen nových bytů a velmi drahých hypoték. „Pro úvodní fázi projektu Harfa Living se nám podařilo vyjednat s dodavateli staveb zvýhodněné cenové podmínky, které nyní můžeme nabídnout našim klientům. A to díky zrychlené platbě dodavatelům, systému streamové výstavby s vysokou opakovatelností a velký stavební objem ve standardu Ekonomy,“ uvedl Dušan Kunovský v tiskové zprávě.

Průměrná cena nových bytů se nyní v Praze pohybuje přes 150 tisíc korun za metr čtvereční. V Praze 9 je průměrná cena 138 tisíc korun za metr. Takzvané zaváděcí ceny v projektu Harfa Living jsou zhruba 105 tisíc korun za metr, což je o čtvrtinu méně, než je v této části metropole obvyklé. „Oproti běžným nabídkám na trhu mohou lidé při koupi nového bytu v Harfa Living ušetřit více než milion korun. Ceny bytů 1+1 se zde v úvodní fázi pohybují od 3,6 do čtyř milionů korun. To jsou v Praze bezkonkurenční ceny,“ uvedl Kunovský.

A má pravdu. Byty jeho konkurentů jdou nyní do prodeje v různých částech města i za cenu dvou set tisíc korun za metr. Faktem však je, že prodeje i s nástupem jara, což vždy bývalo jedno z klíčových období v prodeji bytů, stále stagnují. Někteří velcí hráči neprodali na hypotéku za první měsíce roku ani byt, a hledají cesty, jak větší množství bytů ze svých projektů prodat velkým, institucionálním investorům. To se ne vždy daří.

Jednou z cest, kterou někteří stavitelé volí, je pozdržení výstavby. V naději, že se poptávka po pár měsících nebo v příštím roce opět vrátí. Kunovský zlevněním nové výstavby jako první z velkých hráčů překročil pomyslný rubikon.