Inflace zrychlila. Ceny táhnou nahoru energie a pohonné hmoty
Spotřebitelské ceny v březnu meziročně stouply o 1,9 procenta. Meziroční tempo inflace zrychlilo z únorových 1,4 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,6 procenta. Zdražily především energie, v nichž jsou zahrnuty i pohonné hmoty. Konečnou hodnotu březnové inflace zveřejní ČSÚ 14. dubna, v minulosti pokaždé předběžný odhad potvrdil.
Oproti únoru v březnu zpomalil na 1,7 procenta meziroční pokles cen energií. V únoru statistici evidovali meziroční snížení cen energií o 7,8 procenta. Služby v březnu meziročně zdražily o 4,7 procenta a zboží o 0,1 procenta. Ceny potravin a nealkoholických nápojů v porovnání s loňským březnem klesly o 1,1 procenta, naopak tabák a alkoholické nápoje o 3,3 procenta zdražily.
Bez započítání energií by se spotřebitelské ceny v Česku v březnu meziročně zvýšily o 2,4 procenta.
Ve srovnání s letošním únorem ceny energií stouply o 5,3 procenta, služby zdražily o 0,3 procenta a zboží o 0,8 procenta. Za potraviny a nealkoholické nápoje lidé v březnu platili o 0,7 procenta méně než v únoru a za alkohol a tabák o 0,3 procenta méně.
Analytici zrychlení meziroční inflace předpokládali. Zdůvodňovali to skokovým nárůstem cen nafty a benzinu, které zdražují kvůli růstu cen ropy na světových trzích po americkém a izraelském útoků na Írán a následném uzavření Hormuzského průlivu.
V únoru byla meziroční inflace na nejnižší hodnotě od října 2016. Pod dvouprocentním cílem České národní banky byla od ledna. Za zvolněním inflace v prvních dvou měsících roku stálo podle odborníků zejména převedení plateb za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát.
