Kupec z KPMG: Stavebnictví drtí drahé materiály, výstavba se může dál zastavit

Kupec z KPMG: Stavebnictví drtí drahé materiály, výstavba se může dál zastavit

Josef Kupec
Se svolením KPMG
Realitní trh čelí souběhu několika negativních faktorů, od pomalého povolování staveb po vysoké úrokové sazby. Největší nejistotu ale aktuálně přinášejí rostoucí ceny stavebních materiálů a energií, které dál zvyšují náklady na výstavbu. Podle experta KPMG Josefa Kupce tak hrozí odkládání projektů, útlum nové výstavby a další zhoršení dostupnosti bydlení.

Realitním trhem nehýbe jediný faktor, spíš kombinace více faktorů, které se často vzájemně ovlivňují. Největší dopady mají standardně pomalý povolovací proces, vysoké stavební náklady, nedostatek stavebních kapacit a výše úrokových sazeb.

Největší nejistota panuje v oblasti stavebních nákladů. Na přelomu roku se vedla řada diskusí o vysokých cenách stavebních prací, přičemž hlavní příčina byla v nedostatku pracovní síly. Nově se začíná projevovat i konflikt v Perském zálivu.

Český realitní trh se zvedl, teď ho brzdí nejistota. Dobré nemovitosti ale dál mizí rychle, říká finanční ředitel Redstone

Český realitní trh se po slabším období znovu rozběhl a investoři mají podle finančního ředitele skupiny Redstone Jiřího Medřického silný apetit nakupovat. Novou nejistotu ale přináší geopolitické napětí, které může prodražit financování developerských projektů. Přesto zůstává výhled trhu podle něj pozitivní.

Petra Nehasilová

Všichni pociťujeme prudké zvýšení cen pohonných hmot, které se při delším trvání konfliktu postupně propíše do cen všech výrobků. Češi si dobře pamatují situaci z let 2022 a 2023, a proto se snaží některými materiály předzásobit.

Zvýšená poptávka již zvedla ceny polystyrenu o zhruba sto procent, asfaltu (bitumenu) o 50 až 60 procent, plastových výrobků o 20 až 30 procent. Zdražení těchto materiálů povede k odkladu projektů na zateplení domů a infrastrukturních projektů.

Stavební materiály zdraží

Nárůst cen energií zároveň povede k zdražení stavebních materiálů jako železo, cement a cihly, jejichž výroba je energeticky náročná. Dočkáme se tak pravděpodobně dalšího růstu cen stavebních prací, které můžou narušit ekonomiku plánovaných projektů.

V současné době se prakticky nebudují nové kanceláře, jelikož jejich výstavba nedává ekonomický smysl. Další růst cen stavebních prací by mohl novou výstavbu dále odložit. Dražší stavební práce mohou přispět i k dalšímu růstu cen v rezidenční výstavbě a dále tak prohloubit nedostupnost bydlení.

Národní dům na Vinohradech
Stát konečně prodal Národní dům na Vinohradech. Musel slevit o 361 milionů

Pražský Národní dům na Vinohradech se Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na osmý pokus podařilo prodat. Zájemce v ukončené elektronické aukci nabídl za nemovitost na náměstí Míru vyvolávací cenu 399 milionů korun, vyplývá z aukčního webu. Prodej patří mezi nejvýnosnější, které majetkový úřad uskutečnil.

Hochtief v Praze staví třeba i linku metra D

Chceme stavět modulární jaderné reaktory, říká Tomáš Koranda z Hochtief CZ

Stavební společnost Hochtief CZ se více zaměří na oblast energetických staveb. Tvrdí to předseda představenstva firmy Tomáš Koranda. Firma byla posledním generálním dodavatelem výstavby jaderné elektrárny Temelín. Na tuto historii chce nyní navázat.

Dalibor Martínek

Jan Sadil

Šéf JRD Sadil: Realitní trh brzdí. Nově o něm rozhoduje i dění na Blízkém východě

V povolování staveb je chaos, čekáme na digitalizaci, říká Šiller z Neocity

Dalibor Martínek

V posledních několika letech bylo na pražský nemovitostní trh dodáno pouze kolem pěti a půl tisíce nových bytů. V dohledné době nelze čekat nějaké zlepšení, říká Michal Šiller, obchodní ředitel společnosti Neocity. Výsledkem je nedostatečná nabídka nových bytů a tím jejich zdražování.

Největším problémem je dlouhý a nepředvídatelný proces povolování nových staveb. Nejhorší je, že každá městská část povoluje jiným způsobem. Developeři sice už situaci na jednotlivých úřadech znají, ale celý proces povolování je tím přesto velmi špatně předvídatelný. Často podle Šillera úřady nedodržují zákonné lhůty, v nichž mají konkrétní podklady projednat.

„Zákon by měl být vykládán všude stejně, ale někde musíme doložit víc než někde jinde,“ podotýká Šiller. Obecně se však developer do žádného sporu s úřadem, například kvůli nedodržování zákonných lhůt, nepouští. „To by nefungovalo, musíme zapojit velkou diplomacii,“ říká manažer Neocity.

Naděje v digitalizaci

Velká očekávání má od novely stavebního řízení, která právě prochází Sněmovnou a jejíž ambicí je sjednotit přístup stavebních úřadů a urychlit povolování výstavby. „Hlavně si od toho slibujeme sjednocení. Jakmile máte možnost digitalizace, dokážete vyhodnotit, kde je v povolování problém,“ říká Šiller. Kde se nedodržují lhůty a proč. V papírové formě řízení neexistuje žádná databáze, ze které by šly analyzovat problémové kroky.

Další překážkou rychlejší výstavby bytů je český způsob odvolávání se proti stavebním záměrům. Problém podle Šillera není v tom, že se někdo proti plánům výstavby odvolá, ale ve lhůtách, ve kterých je odvolání vyřízeno. Pokud se stížnost nevyřeší na úrovni stavebního úřadu, putuje na pražský magistrát. „Tam si můžete klidně odškrtnout dva roky čekání.“ Zrychlení by mohla přinést právě digitalizace, kde by žádné zpoždění nemohlo vznikat, byl by okamžitě odhalen jeho důvod.

Měnit banku při refixaci nemusí být výhodné, říká finanční poradce Rusňák

Desítky tisíc lidí letos řeší refixaci hypotéky. Odejít k jiné bance za nižším úrokem nemusí být vždy výhodné, lepší je vyjednávat se svou stávající bankou, říká Tomáš Rusňák, generální ředitel společnosti Gepard Finance, která se soustředí na zprostředkování hypoték. Podle České bankovní asociace banky a stavební spořitelny poskytly v únoru hypoteční úvěry za 40,5 miliardy korun, což je o 14,5 procenta více než před měsícem. Čtvrtinu z tohoto objemu tvoří refixace.

Projekty bez konfliktů

Neocity podle Šillera nevytváří projekty tak, aby si do budoucna vytvářelo problémy s jejich schvalováním. Vždy dodržuje mantinely územního plánu a dohody se všemi subjekty. Firma nyní rozvíjí bytový projekt Veni Vidi Vinoř v samotném středu Vinoře, kde původně stál zanedbaný poplužní dvůr. Zde firma dlouhodobě spolupracuje s municipalitou.

Na místě, kde dříve stála opuštěná a léta zanedbaná budova, vyrůstá projekt Simply Prosek, který svou nabídkou reflektuje požadavky současných kupujících a nabízí i plně vybavené jednotky. Jejich nejnovější projekt Connect Vršovice staví spolu s Daramisem na místě hned vedle bývalého brownfieldu v oblasti Slatiny Bohdalec.

Realitní makléři jsou předražení, jde to i jinak, říká Meyer z Bezrealitky

Realitní makléři si berou za svou práci nepřiměřeně moc peněz, říká Hendrik Meyer, generální ředitel společnosti European Housing Services (EHS), pod kterou spadá například portál Bezrealitky.

Pozemky zdražují bydlení

„V Praze je pořád hodně pozemků, brownfieldů. Ale pozemky nejsou levné, je to další položka, která se promítá do ceny nové bydlení,“ upozorňuje Šiller. Cena pozemku nyní může tvořit i třicet procent ceny bytu. Na základě hrubé podlažní plochy, kterou umožňuje vybudovat územní plán, potom platí developeři ještě kontribuce městské části, což bývá tisíc nebo dva tisíce korun za metr. „Mělo by platit, že se tyto kontribuce utratí v místě výstavby,“ míní obchodní ředitel Šiller.

Michal Šiller byl hostem podcastové série Realitní Club. Epizodu si můžete poslechnout v úvodu tohoto článku, nebo na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify i Apple Podcasts

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Jiřičná mění Brno: u Veveří vznikne nový komplex za miliardy

V Brně začala stavba komplexu podle návrhu architektky Jiřičné
Rezidence Veveří, užito se svolením
V Brně mezi ulicemi Veveří a Kounicovou začala výstavba rozsáhlého bytového a obchodního komplexu podle návrhu architektky Evy Jiřičné. Developerská společnost Veveří Centre zde plánuje do roku 2029 vybudovat projekt s 390 byty, vysokoškolskými kolejemi se 120 jednotkami a nákupním centrem o rozloze 10 tisíc metrů čtverečních. Náklady na stavbu v blízkosti historického centra půjdou do miliard korun.

Proměna dlouhodobě zanedbaného území mezi ulicemi Veveří, Kounicovou, Pekárenskou a Sokolskou odstartovala letos na jaře. Pozemky, kde ještě loni fungovala prodejna Albert a parkoviště, developer koupil už v roce 2017. Projekt se ale zdržel kvůli zdlouhavému územnímu a stavebnímu řízení, které skončilo až v prosinci 2023. „Nyní děláme přípravné práce a samotné zahájení výstavby je naplánované na polovinu letošního roku,“ uvedla jednatelka společnosti Jana Kremláčková.

Architektonický návrh připravila Eva Jiřičná společně s Petrem Vágnerem z ateliéru AI design. Nové domy vzniknou podél ulic Veveří, Kounicovy a Pekárenské i ve velkém vnitrobloku. Projekt počítá se zelení na střechách komerčních prostor i uvnitř areálu. Součástí budou také podzemní garáže pro obyvatele i návštěvníky nákupního centra. Developer plánuje využít geotermální vrty, které zajistí vytápění, ohřev vody i chlazení budov.

Dominantou nároží ulic Veveří a Pekárenské zůstane více než stoletý chráněný platan, podle něhož ponese název i obchodní centrum.

V minulosti se přitom uvažovalo, že by v této lokalitě mohla vzniknout stanice plánované podzemní dráhy. Současný územní plán s trasou pod ulicí Veveří stále počítá, konkrétní umístění stanic ale zatím neurčuje.

Levnější byty ze dřeva? Ve Žďáru nad Sázavou testují nový model

Nenápadný projekt na Vysočině může být důležitější, než se zdá. Ve Žďáru nad Sázavou roste jeden z prvních vícepodlažních bytových domů ze dřeva v Česku – a zároveň ukázka, jak by mohlo vypadat dostupné nájemní bydlení budoucnosti.

Brno získává novou dominantu. Na Křenové ulici roste výškový dům, který se už teď prosazuje v městském horizontu a připomíná londýnský mrakodrap The Shard.

