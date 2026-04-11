Kupec z KPMG: Stavebnictví drtí drahé materiály, výstavba se může dál zastavit
Realitní trh čelí souběhu několika negativních faktorů, od pomalého povolování staveb po vysoké úrokové sazby. Největší nejistotu ale aktuálně přinášejí rostoucí ceny stavebních materiálů a energií, které dál zvyšují náklady na výstavbu. Podle experta KPMG Josefa Kupce tak hrozí odkládání projektů, útlum nové výstavby a další zhoršení dostupnosti bydlení.
Realitním trhem nehýbe jediný faktor, spíš kombinace více faktorů, které se často vzájemně ovlivňují. Největší dopady mají standardně pomalý povolovací proces, vysoké stavební náklady, nedostatek stavebních kapacit a výše úrokových sazeb.
Největší nejistota panuje v oblasti stavebních nákladů. Na přelomu roku se vedla řada diskusí o vysokých cenách stavebních prací, přičemž hlavní příčina byla v nedostatku pracovní síly. Nově se začíná projevovat i konflikt v Perském zálivu.
Všichni pociťujeme prudké zvýšení cen pohonných hmot, které se při delším trvání konfliktu postupně propíše do cen všech výrobků. Češi si dobře pamatují situaci z let 2022 a 2023, a proto se snaží některými materiály předzásobit.
Zvýšená poptávka již zvedla ceny polystyrenu o zhruba sto procent, asfaltu (bitumenu) o 50 až 60 procent, plastových výrobků o 20 až 30 procent. Zdražení těchto materiálů povede k odkladu projektů na zateplení domů a infrastrukturních projektů.
Stavební materiály zdraží
Nárůst cen energií zároveň povede k zdražení stavebních materiálů jako železo, cement a cihly, jejichž výroba je energeticky náročná. Dočkáme se tak pravděpodobně dalšího růstu cen stavebních prací, které můžou narušit ekonomiku plánovaných projektů.
V současné době se prakticky nebudují nové kanceláře, jelikož jejich výstavba nedává ekonomický smysl. Další růst cen stavebních prací by mohl novou výstavbu dále odložit. Dražší stavební práce mohou přispět i k dalšímu růstu cen v rezidenční výstavbě a dále tak prohloubit nedostupnost bydlení.
