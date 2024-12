Sazbu na spořicím účtu sráží desítka bank. Čtyři procenta dostanete, ale je to výjimka

Úspory na spořicích účtech jsou čím dál méně úročeny v čím dál více bankách v Česku. Sazbu snížilo a snižuje hned deset z nich, některé podmiňují dosažení vyšší sazby kombinací s investicemi. Podívejte se, kde vám do konce letošního roku zhodnotí úspory nejvíce.

Sazby na spořicích účtech v České republice v prosinci letí dolů téměř u všech tuzemských bank. Ke snižování sazeb už přistoupilo, nebo během pár následujících dnů přistoupí, minimálně deset bankovních domů. Z těch nejlépe úročených spořicích účtů začínajících ještě stále čtyřkou tak zatím sazbu neměnila jen trojice bank, a to Trinity Bank, Česká spořitelna a Raiffeisenbank. Jen Trinity Bank ale nabízí sazbu bez řady dalších podmínek.

Ke snižování o 0,25procentního bodu se totiž nakonec už odhodlala i ČSOB, která si stále drží sazbu s pětkou na začátku. I její sazba 5,5 procenta ovšem klesla na současných 5,25 procenta a stále platí, že na ni nedosáhnou zdaleka všichni klienti. Na takto vysoké zhodnocení na kombinovaném spořicím účtu Duo Profit dosáhnou jedině investující klienti. Těm přitom nestačí jen investice několika stokorun měsíčně, ale musí u tohoto produktu investovat minimálně tolik, kolik si spoří. Nejnižší součet investic a úspor tak musí být alespoň 60 tisíc korun. Zvýhodněnou sazbou 5,25 procenta je pak navíc možné úročit jen vklady do 250 tisíc korun, jinak sazba klesá na 3,5 procenta. Ostatní, kdo v ČSOB investovat nechtějí nebo nemohou, mají smůlu, a i v případě, že zde budou aktivně využívat svůj účet, stejně dosáhnou už jen na 3,75 procenta.

Co musíte splnit kvůli nejvyšším sazbám na spořáku

Také druhý nejlépe úročený spořicí účet od České spořitelny (4,3 procenta) je podmíněný dvoutisícikorunovým pravidelným investováním v bance nebo případně ukládáním si peněz na penzijní spoření. Ti, kdo ovšem tolik v této bance neinvestují, dosáhnou už jen na sazby od 2,75 procenta dolů podle své aktivity. Třetí nejlepší sazbu 4,2 procenta nabízí momentálně Raiffeisenbank, a to až do 31. prosince, a i zde to má malý háček. Je třeba být alespoň aktivní klient, což podle definice Raiffeisenbank znamená tři platby kartou měsíčně.

Slovenská Všeobecná úvěrová banka (VÚB banka) láká klienty na sazbu 4,1 procenta. Ani tady však tato sazba už dlouho nevydrží a ještě letos 19. prosince i zde klesne na rovná čtyři procenta. Klienti z Česka, kteří si chtějí v této slovenské bance ukládat úspory, se ale musí připravit na několik administrativních úkonů v souvislosti s daňovou povinností.

Úročení bez podmínek

Bez jakýchkoliv dalších podmínek má pak pro nové klienty čtyřkové úročení Trinity Bank, a to ve výši 4,08 procenta. Toto zhodnocení banka limituje jedině výší vkladu, a to půl milionu korun. A čtyřkovou sazbu dále nabízejí už jen další dvě banky, a to Partners Banka (4,03 procenta) a Banka Creditas (čtyři procenta). Obě si však kladou podmínky, za jakých sazbu poskytnou.

Partners Banka po klientech například požaduje, aby platili alespoň pětkrát kartou nebo měli sjednaný jiný balíček než jen ten základní. Svou aktuální sazbu ale garantuje klientům jen do 8. prosince, pak klesne pod čtyřkovou hranici a to na 3,73 procenta. Banka Creditas svou sazbu čtyři procenta sice garantuje do konce roku, ale vzhledem k tomu, že se jedná o skládanou sazbu, tedy základní (3,2 procenta) plus bonusovou (0,8 procenta), podmiňovanou investováním 1500 korun měsíčně, nedosáhnou na ni všichni.

Sazby spořicích účtů v ostatních bankovních domech už začínají jen číslicí tři.

Nejlepší spořicí účty bank v Česku: (stav k 5.12.2024)

Banka Sazba Podmínky a limity roční sazby ČSOB 5,25 % 3,75 % Sazba 5,25 % platí jen u kombinace spořicího účtu a investice - Duo Profit, kdy stejnou částku, kterou si investujete, můžete i zvýhodněně úročit, a to až do 250 tisíc korun, nad tento limit platí sazba 3,5 %. Součet investice a úspor ale musí být minimálně 60 tisíc korun. Nejvyšší sazbu lze získat jen při splnění podmínek za aktivitu. Sazba je tvořena základní sazbou a Bonusovou sazbou za aktivní využívání aplikace ČSOB Smart, minimální měsíční příjem 15 tisíc korun (od 27 let) a zároveň i provedení pěti plateb platební kartou banky. Úročení je dále definované výší vkladu a typem klienta. 3,75% úročení nicméně platí pro všechny vklady do 250 tisíc korun, pokud klient splní všechny uvedené podmínky. Sazba platí do 19. ledna 2025. Česká spořitelna 4,3 % Limit pro úročení sazbou 4,3 % platí jen pro úspory do 400 tisíc korun. Nad tuto hranici se vklad úročí 0,1 %. Zvýhodněnou sazbu ovlivňuje, zda klient využívá internetové bankovnictví George, dále rozhoduje výše pravidelných investic a míra finančního zdraví klienta dle hodnocení banky. Pro stávající i nové klienty ale platí, že pokud pravidelně investují minimálně 2000 korun, mohou stále získat úročení spořícího účtu ve výši 4,3 %. Při splnění jen části podmínek pak platí sazby 2,75 %, 1,5 %, 0,5 %, 0,2 %. Raiffeisenbank 4,2 % Nejvyšší sazbu 4,2 % na Bonusovém spořicím účtu lze získat jen při splnění podmínek. Pro různé typy účty jsou stanoveny limity vkladu pro úročení danou sazbou. Celková úroková sazba se skládá ze základní sazby a z bonusové sazby, kterou klient získá, když bude svůj účet aktivně používat, tj. 3x měsíčně zaplatit kartou vydanou Raiffeisenbank k běžnému účtu. Sazba garantovaná minimálně do 31. prosince 2024. VÚB Banka 4,1 % Sazba 4,1 % platí do 19.12.2024. Slovenská VÚB je ovšem zahraniční banka, u níž musíte překonat několik složitějších administrativních podmínek, abyste na zhodnocení vkladu vůbec dosáhli. Úroky připisuje denně. Trinity Bank 4,08 % SKVĚLÝ ÚČET, se sazbou 4,08 % je pro nové klienty bez omezení výše vkladu. Pro stávající klienty sazba 3,78 % pro vklad do výše 500 000 Kč, částka nad 500 000 Kč bude úročena 3,28 % a částka nad jeden milion korun bude nově úročena sazbou 3,08 %. Partners Banka 4,03 % Sazba je stejná pro stávající i pro nové klienty 4,03 %, bez omezení vkladu a to do 8. 12. 2024, pak se mění na 3,73 %. Podmínky pro udržení této sazby je nutné začít plnit až následují 3. kalendářní měsíc po založení prvního spořícího účtu a je třeba si pak sjednat balíček Pro dva nebo Pro rodinu. Pokud si tyto balíčky nesjedná, stačí provést alespoň 5 plateb kartou v měsíci, jinak platí snížená sazba. Komerční banka 3,75 % Zvýhodněná sazba platí do limitu 200 tisíc korun jen pro vybrané tarify účtů (Komfort a Exclusive), které jsou za měsíční poplatek 89, respektive 169 korun a které jsou sjednané v novém bankovnictví KB+. Banka Creditas 4,0 % 3,2 % Základní sazba 3,2 % p.a. pro vklady až do výše 500 000 Kč a pro vklad nad tento limit platí snížená sazba. Pro investující klienty při pravidelné investici 1500 korun se ale do limitu 500 000 přičítá ještě sazba Plus 0,8% p.a., takže výsledná sazba je 4,0 %. Akce na sazbu do 31.12.2024. Fio banka 3,7 % Fio konto je speciální spořicí účet bez výpovědní lhůty s aktuální sazbou 3,7 % pro vklady do 200 tisíc Kč. Nad tuto hranici klesá sazba pro úspory do jednoho milionu na 0,1 %, do deseti milionů na 0,15 % a nad deset milionů platí 0,2 %. Každý klient může mít jen jedno Fio konto. mBank 3,75 % Sazba 3,75 % na mSpoření platí pro nové i stávající klienty bez jakýchkoliv podmínek, a to až do výše 800 tisíc Kč. Klient si může na mSpoření založit až osm cílů pro pravidelné spoření a každý bude touto sazbou úročen až do výše 100 tisíc korun. Klienti si navíc mohou vybrat, zda své úspory chtějí ukládat pevnou, procentuální či zaokrouhlenou částkou z provedených plateb, nebo trvalou platbou opakující se každý měsíc. Banka uvedenou sazbu garantuje do 14.ledna 2025. Spořicí účet eMax Plus je též bez podmínek, a sazba 2,75 % je zde až do výše dvou mil. korun. Klient si může založit a pojmenovat až čtyři účty, kde se mu budou úspory zhodnocovat 2,75 % do limitu 500 000 Kč na každém z nich. Banka Creditas/ dříve Max banka 3,6 % Sazba je 3,6 % p. a. pro část vkladu do 500 tisíc korun a 3,4 % p. a. pro část vkladu nad tento limit. Jedná se o neplatební účet, který musí být navázán na běžný účet Neo. UniCredit Bank 3,5 % Jen pro nové klienty s nově založeným účtem platí sazba až 3,5 % p.a., která se skládá ze základní úrokové sazby a bonusové sazby, pro jejíž získání je pouze potřeba třikrát za měsíc zaplatit debetní kartou. Sazba se vztahuje na vklady do 2 000 000 Kč a platí do 2. února 2025. Stávající klienti dostávají své úspory úročené sazbou 2,5 %. Banka sazbu garantuje do 31.12.2024, respektive do 2. 2. 2025. Air Bank 3,0% Pro získání nejlepší sazby je třeba 5krát měsíčně zaplatit platební kartou a nechat si posílat na účet v minimálně 25 tisíc korun. Horní limit pro vklady je milion korun, bez toho, že vám bude chodit na účet pravidelně 25 tisíc korun je horní limit pů milionu korun. J&T Banka 2,4 % Pro stávající i nové klienty platí úrok 2,4 % u spořicích účtů, respektive u účtu s jednodenní výpovědní lhůtou. Podmínkou je být klientem J&T Banky, maximální limit není nastaven. Spořicí účty s výpovědní dobou 33 dnů mají sazbu 3,50 %, od 12. listopadu 2024 pak 3,25 %.

Zdroj: Banky

Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

