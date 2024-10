Prašivé dluhopisy jsou pastí pro mnoho investorů, poznat je přitom není tak těžké

O raketovém růstu amerických technologických akcií se mluví dnes a denně, s poklesem úrokových sazeb se ale zase hlásí o slovo i dluhopisy. Ovšem kde je popularita, tam je i mnoho podvodů. Proto je třeba jistá ostražitost a imunita vůči titulům, které jsou výhodné jen na oko. „Často je tam nápadně vysoký úrok a emitentem je společnost s velmi krátkou nebo žádnou historií, která navíc bývá hodně zadlužená“, vysvětluje Jiří Šindelář, generální ředitel investiční společnosti MONECO.

S jakými požadavky se aktuálně v rámci investic setkáváte? O co mají investoři v tuto chvíli největší zájem?

Když se bavíme o českých nebo středoevropských investorech, vidím tam aktuálně dvě hlavní a jedno doplňkové téma. V první řadě je to oblast dluhopisů, která souvisí s aktuálním snižováním úrokových sazeb. Očekává se, že výnosy v dluhopisových fondech půjdou nahoru, což je ta pozitivní stránka aktuální situace a dluhopisová příležitost. Určitě je tam ale i negativní stránka, a to je velké množství takzvaných prašivých dluhopisů, které pro určitou část investorů představují past.

Druhým tématem jsou dlouhodobě akcie, a to zejména americké technologické tituly, kde pozorujeme výrazný růst. Přirozeně se vedou diskuze o tom, zda už současný růst není nezdravý a ceny nejsou příliš vybičované, ale to nic nemění na tom, že je o tyto akcie zájem. Doplňkovým tématem jsou potom nemovitosti, které jsou v Česku tradičně velmi silné. Ať už jde o fyzické nemovitosti, tedy například investiční byt, nebo nemovitostní fondy.

Když se zastavíme u zmíněných dluhopisů, jak poznat kvalitní produkt a na co si dát naopak pozor?

Obecně bych řekl, že drobní klienti a jejich finanční konzultanti by si měli úplně zakázat pracovat s jednotlivými dluhopisy, jakkoli lákavě a zajímavě vypadají. Myslím, že pro tyto klienty jsou podstatně jistější a bezpečnější cestou kvalitní dluhopisové fondy, u kterých je profesionální portfolio manažer a dostatečná diverzifikace. Prašivé dluhopisy mají několik společných jmenovatelů. Často je tam nápadně vysoký úrok a emitentem je společnost s velmi krátkou nebo žádnou historií, která navíc bývá hodně zadlužená. Pokud vůbec nedokážu najít účetní závěrku firmy, nebo ji najdu, ale se šílenými čísly, případně jde o společnost založenou před půl rokem, dluhopis bych okamžitě shazoval ze stolu.

A pokud jde o akcie, tam byste proaktivnější správu doporučil, nebo je pořád lepší držet se fondů?

Zase raději ta druhá varianta. Netvrdím, že se hraním na burze nedá vydělat ani že to nemůže být dobrá investiční cesta, platí to ale jen pro investora, který má kompetence, čas, energii a psychickou odolnost, aby zvládl sledovat pokles svého portfolia o desítky procent. Troufnu si říct, že většina běžných investorů – i když by si to asi sami nepřiznali – tyto atributy nesplňuje. Podle mě je pro běžného investora cesta kolektivního investování přes fondy mnohem zdravější.

Jakých výsledků je v tuto chvíli možné dosáhnout ve zmíněných produktech, tedy v dluhopisech, akciích a nemovitostech?

Vždy je to otázka investičního horizontu, na který dané aktivum chceme kupovat. Ale obecně, když budu ve svém odhadu hodně konzervativní, bych na akciovém trhu u patnáctiletého horizontu počítal s osmi až deseti procenty za rok. U dluhopisů je teď výnos „naboostovaný“ klesajícími sazbami centrálních bank, ale myslím, že do budoucna to bude kolem pěti až sedmi procent. Nemovitosti v podstatě obdobně, možná o trochu níže než dluhopisy.

Věříte tomu, že akcie dále porostou tak rychlým tempem jako doposud?

Nepatřím k úplným skeptikům, kteří říkají, že „Amerika“ je strašně předražená a musí proběhnout dlouhá a hluboká korekce. Nicméně při investování do akcií v adekvátním horizontu, tedy nejlépe deseti, patnácti a více let, nějaká korekce přijde. To je statisticky nevyhnutelné. Pořád jsem ale přesvědčený o tom, že akciový trh doručí při dobře diverzifikovaném portfoliu zajímavý nadinflační výnos.

U dluhopisů to vidíte jak?

U dluhopisů určitě budou hrát roli úrokové sazby a pokles sazeb centrálních bank. Pokud bude aktuální pokles pokračovat, dluhopisům to bude spíše pomáhat. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, do jaké míry už je pokles sazeb „nakoupený“ ve výnosu dopředu. Dlouhodobě pak záleží na tom, kde se sazby usadí. Pokud se vrátíme do éry nulových sazeb, což teď většina centrálních bankéřů nechce, výnosy na státních i firemních dluhopisech budou relativně omezené. Pokud budou centrální banky držet nenulové sazby – a mluví se o tom, že by měly být kladné reálné úrokové sazby, to znamená nad inflací –, pak výnosy dluhopisových fondů mohou zůstat zajímavé. Byť třeba nebudou tak vysoké jako teď v té krátké budoucnosti.

Jakých chyb se investoři často dopouštějí? Na co by si měli dát pozor?

Říká se, že základními atributy investorů, které je často přivedou do slepé uličky nebo ne úplně výhodného portfolia, jsou chamtivost a strach. Investoři často touží po maximálním výnosu a nulovém riziku. To je přitom něco, co v praxi neexistuje. Třeba ty zmiňované prašivé dluhopisy jsou bohužel zosobněním toho, jak funguje uvažování části investorů. Spousta lidí podlehne iluzi, že tam není riziko a přitom dostanou skvělý výnos. Na akciovém trhu je pak častou a mnohokrát zmiňovanou chybou tendence nakupovat v době, kdy jsou akcie na vrcholu, a při korekci prodávat. Správný postup je přitom přesně opačný.

Spousta lidí teď řeší, kam přesunout peníze ze spořicích účtů. Jakou částku má smysl investovat a jaká rezerva by naopak měla zůstat na účtu?

Částka, kterou chci investovat, by měla odpovídat tomu, kolik chci na konci mít. Propočet může udělat finanční konzultant, poradce, nebo i klient sám. Řeknu si, že budu nějakou dobu v důchodu, nastavím částku, kterou bych chtěl měsíčně z portfolia odčerpávat, a dopočítám, kolik let budu investovat a jaké lze očekávat roční zhodnocení. Pak je samozřejmě třeba si říct, jestli vůbec takové finanční možnosti mám, nebo budu muset cílovou částku o něco snížit. Co se provozní rezervy týče, přístupy jsou různé. Já bych řekl, že tři až šest měsíčních příjmů je něco, k čemu bychom měli směřovat. To znamená, aby ty peníze byly likvidní a mohli jsme na ně rychle sáhnout. Takže třeba právě na spořicím účtu.

A co investice? Existují nějaké natolik likvidní, abychom tam tuto rezervu mohli mít uloženou?

Likvidita spousty investic, i těch akciových, je velmi vysoká. To znamená, že peníze máme relativně rychle, zpravidla v řádech jednotek týdnů, někdy dokonce i dnů. Ale určitě to nebude tak rychlé jako u depozitních produktů, kde si prostředky převedu v řádu vteřin. Navíc pokud u dlouhodobých produktů dělám předčasný výběr mimo nastavený horizont, je velmi pravděpodobné, že na tom budu tratit. Kde tohle tak úplně platit nemusí, jsou hodně konzervativní investiční produkty typu repo fondů, které v období vysokých sazeb ČNB prožily velký boom. Tam bývá velmi dobrá likvidita, navíc tam typicky není velká volatilita, takže tolik nevadí, když peníze vyberu v poklesu. Dovedu si tedy představit, že takové produkty peněžního trhu mohou roli spořicích účtů doplňovat.

Nedávno jste představili platformu Broker Wealth Management. V čem spočívá? Je to klasická „investiční appka“?

Řekl bych, že platforma, kterou jsme vyvíjeli ve spolupráci s Broker Consulting, umí spoustu věcí, aby naplnila dnešní očekávání digitálního investora. Jsou tam všechny možné třídy aktiv od akcií a dluhopisů po krypto a další alternativy. Není to aplikace postavená pro trading nebo velmi odvážné a rizikově orientované spekulativní investování, nýbrž na dlouhodobé odkládání a zhodnocování peněz, o kterých chci mít přehled. Důležité také je, že se jedná o budování majetku s investičním konzultantem, což je za mě právě ten unikátní a největší přínos aplikace. Pokročilejší klient samozřejmě může jít a „nacvakat“ si tam vlastní strategii, jsou tam třeba i specifická poplatková schémata, která pro něj mohou být zajímavá. Nicméně možnost mít na telefonu někoho, kdo mě do investičního světa uvede a pomůže s výběrem produktů i nastavením strategie, je podle mě velká přidaná hodnota.

Máte s aplikací nějaké další plány?

V tuto chvíli doplňujeme a budeme doplňovat řadu dalších nástrojů, které vazbu mezi investorem a konzultantem ještě posílí. Cílem je, aby spolupráce na portfoliu byla ještě snazší a intuitivnější. Není to jen o tom, že se rozrůstáme produktově – stejně jako spousta dalších konkurenčních aplikací –, ale hodně času a energie investujeme právě do souhry s finančním konzultantem.

Aplikace je provázaná jen s vašimi fondy, nebo nabízí i další produkty?

Některé naše fondy sice v nabídce máme, ale z hlediska počtu a struktury jsou minoritní. Aktuálně tam máme kolem sedmdesáti titulů třetích stran, ať už jsou to ETF nebo podílové fondy.

Jiří Šindelář

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze se zaměřením na ekonomiku a management. Během své dosavadní kariéry působil jako výkonný ředitel a předseda představenstva České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování. Následně přišel do společnosti Broker Consulting, kde vedl investiční divizi, od roku 2020 pak stojí v čele MONECO investiční společnosti, coby předseda představenstva a generální ředitel.