Diverzifikace je v dnešní době zásadní i pro investice do dluhopisů

Dluhopisy jsou i letos stále zajímavé pro investice, i když ty snadné peníze už byly podle expertů vydělány dříve. Stále ale platí základní pravidlo diverzifikovat, diverzifikovat a diverzifikovat. Nestačí se přitom držet jen strategické alokace, ale rebalancovat i uvnitř jednotlivých tříd investičních nástrojů, řekl mimo jiné v úvodu dnešní Investiční snídaně Leoš Jirman, šéf společnosti EMUN, která akci pořádala.

Reklama

Vývoj ekonomik, a tedy i dluhopisových trhů v Evropě a v Americe je nyní poměrně odlišný a podle toho je také třeba promýšlet i strategie, jak kde do dluhopisů investovat. I v roce 2024 ale dluhopisy mohou být stále velmi zajímavou investicí, jak vyplynulo z přednášek i diskusí na Investiční snídani „Dluhopisy a kredit: Jak investovat při klesajících sazbách“, kterou pořádala skupina EMUN.

Americké sazby jen tak neklesnou

Aktuální americká ekonomika je podle Luboše Mokráše z PPF Banky konzistentně velice silná, a to především díky trhu práce a osobní spotřebě. Tamní stále silný trh práce totiž zajištuje dostatečné příjmy, aby americké domácnosti mohly dál utrácet. Současně ale v USA přestal i pokles inflace, který se momentálně zastavil vysoko nad cílem Fedu. „Problémem nyní je setrvačnost nájmů a služeb. Otázkou tedy je, kdy americká ekonomika ztratí dynamiku,“ konstatuje Mokráš a připomíná, že se původně předpokládalo, že v Americe dojde k poměrně agresivnímu poklesu úrokových sazeb, ale to se vůbec nestalo.

„U Fedu se jednu dobu očekávalo, že začne snižovat sazby, a to už letos v březnu. Nyní je ale poměrně hodně názorů, že Fed sazby vůbec ani nesníží. Dokonce se objevují už i postoje, že možná bude muset sazby i zvýšit,“ poznamenává Mokráš. Tato situace pak i podle šéfa investiční společnosti EMUN Leoše Jirmana přináší zajímavý vývoj právě v investicích do dluhopisů. „Díky tomu, že pokles sazeb zatím v Americe vůbec nezačal, mají tam nyní dluhopisy i velmi zajímavé výnosy. Problém je ale v tom, že výnosy tam nesou určité kreditní riziko a přirážky jsou tam tak i velmi nízké a člověk musí být velmi opatrný, jaký dluhopis tam koupí,“ upozorňuje Jirman.

Ekonom Petr Budínský: Letošní a příští rok budou skvělé pro dluhopisy Trhy Státní protiinflační dluhopisy byly nejlepší možnou investicí v době vysoké inflace. Uvedl to v pořadu Svět financí na CNN Prima NEWS prorektor Vysoké školy finanční a správní Petr Budínský. A dluhopisy, ačkoli ne ty protiinflační, budou podle něj mimořádnou investicí také v letošním a příštím roce. sta Přečíst článek

Sazby v Evropě se sníží asi ještě před létem

V Evropě je situace podle obou expertů odlišná, protože evropské ekonomiky jsou stále relativně slabé, což se týká především Německa. Celková inflace ale v Evropě rychle míří k cíli, zatímco jádrová zůstává stále příliš vysoko. „Poklesu inflace v Evropě pomáhá slabá osobní spotřeba. Těsný trh práce ale sebou nese zase riziko příliš rychlého růstu mezd,“ shrnuje Mokráš. Z toho podle Jirmana plyne pak také fakt, že Evropská centrální banka (ECB) ještě sazby sice nesnížila, ale bude je snižovat nejspíše už v letos v červnu.

V Česku sazby klesnou pomaleji, než se čekalo

Vývoj úrokových sazeb v České republice půjde letos nejspíš podle zcela jiného scénáře. Česko si totiž ve srovnání s ostatními zeměmi nevede podle hlavního ekonoma České bankovní asociace (ČBA) Jakuba Seidlera zrovna příliš dobře. Stále dost podstatně zaostává za ostatními ekonomikami. Hlavním důvodem je zaostávající spotřeba českých domácností, která je pořád ještě o 9 procent nižší ve srovnání s předcovidovým čtvrtým čtvrtletím roku 2019. „Také český trh práce je podivně zabetonovaný, což nás brzdí v dalším vývoji. Celá řada firem tak stále hlásí, že mají problém vůbec najít pracovníky,“ poznamenává Seidler. Inflace se proto podle něj letos bude pohybovat pod tříprocentní hranicí a v roce 2025 klesne nejspíš na 2,2 procenta. „Proinflační rizika tak sice přetrvávají, oproti konci minulého roku se však snížila,“ dodává Seidler.

Nejlepší sazby na termínovaných účtech už byly. A klesat budou dál Money S tím, jak klesají sazby na spořicích účtech, snižují banky pochopitelně i sazby na termínovaných vkladech. Zatímco šestkovou sazbu na spořicím účtu máte ještě šanci získat v několika bankách, na termínovaném vkladu to je téměř nemožné. Má ji jen jedna banka a s podmínkou investice. Nejlepší sazby tedy začínají pětkou, častěji spíš čtyřkou. Podívejte se, na kterých termínovaných účtech nyní zhodnotíte své peníze nejvíce. Věra Tůmová Přečíst článek

Ještě na začátku února tak tuzemští analytici předpokládali, že by se sazby ČNB mohly letos dostat až na 3 procenta, nyní podle Seidlera je lepší opatrnější přístup v očekávání. „Pokud by ČNB šla se sazbami dolů podstatně rychleji, mohli by z toho pak centrální bankéři mít i bolehlav,“ říká Seidler a dodává, že „Hlavní sazba ČNB by se tak koncem roku mohla pohybovat na 4 procentech. A předpokládám, že by pak ČNB měla pokračovat dále s poklesem s ohledem na vývoj ve světě.“

Dluhopisy u nás je nyní ideální namixovat

Uvedený vývoj v České republice se projevuje pochopitelně také do situace na tuzemském trhu dluhopisů. Loňský rok tak podle Martina Dočekala, šéfa fondu Českých korporátních dluhopisů, představoval obrovskou příležitost ohledně státních dluhopisů, kde se dalo docílit i dvouciferných výnosů. Ne všichni investoři to ale stihli. „Pořád se tam ale nachází zajímavá příležitost pro konzervativní klienty. Je tam ale provázanost se snižováním sazeb ČNB a v případě, že klient chce dosáhnout výnosy pět až osm procent ročně v nějakém delším horizontu, je třeba se dívat i na firemní dluhopisy nebo to namixovat. Ty skvělé výnosy, jaké byly na státních dluhopisech, už jsou pryč a v nejbližší budoucnosti se jen tak neobjeví,“ uzavírá Dočekal.

Newstream byl mediálním partnerem akce.

Investiční snídaně: Jak zhodnocovat peníze v čase klesajících sazeb. A na co si dát pozor u dluhopisů Money Investiční snídaně s podtitulem „Dluhopisy a kredit: Jak investovat při klesajících sazbách“, kterou pořádá skupina EMUN, investorům poradí, jak se v aktuálním investičním prostředí nejlépe zorientovat, na co se zaměřit a jak neudělat chybu. Setkání expertů přes investice proběhne ve středu 24. dubna 2024 od 9 hodin. Živý přenos z akce můžete sledovat i na webu newstream.cz nebo na www.investicnivyhledy.cz. nst Přečíst článek

Zaostřeno na korporátní dluhopisy Zprávy z firem Co jsou to korporátní dluhopisy, k čemu slouží, kde je koupit a proč. Komerční spolupráce Přečíst článek

S DIP už ve čtyřech bankách investují první tisíce klientů Money Dlouhodobý investiční produkt (DIP) už proniká do nabídek tuzemských bank, investičních makléřů a do myslí zkušených i novopečených investorů. Jedná se o produkt zvýhodňující ty, kteří si spoří na stáří. Novinka platí od letošního 1. ledna. Oslovili jsme proto všechny čtyři banky a dvě vybrané investiční společnosti, které už DIP klientům nabízí, jak to u nich funguje a na co se musíte připravit, pokud si u nich budete DIP chtít sjednat. Věra Tůmová Přečíst článek

Dotované hypotéky pro mladé. Budou i v Česku? Money Získat dotovanou slevu na hypoteční sazbu je lákavé a řada lidí by o to rozhodně stála. Tuzemští realitní experti se ale přou, zda to má či nemá smysl. Zeptali jsme se proto hlavních aktérů od ministerstva pro místní rozvoj přes banky až po developery a makléře, jak situaci vidí a zda mají být hypotéky v Česku dotované či nikoli. Věra Tůmová Přečíst článek