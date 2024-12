Od toho, kdo ukazuje rolexky na volantu Lamborgini, utíkejte pryč. Ten vám s investicemi neporadí, varuje Brodani

Takzvaných finfluencerů, kteří na sociálních sítích lidem radí ohledně peněz, jsou v Česku už desítky. A je třeba být obezřetný. „Ve financích nestačí, že někdo má dobrou zkušenost, či mu zrovna vychází investování,“ upozorňuje výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Jana Brodani.

Vyznat se ve světě osobních financí a v různých finančních produktech není až tak jednoduché, jak se zdá. Nestačí porovnat pár produktů nebo jednou zrovna dobře zainvestovat se ziskem. Také proto je tento sektor regulovaný a dohlíží na něj Česká národní banka (ČNB). Rady a porady, které na sociálních sítích v poslední době uděluje čím dál více naprosto ničím nekontrolovaných influencerů, tedy rozhodně nejsou bez rizika. Někteří dokonce rovnou plánovaně jednají i s podvodnými úmysly, jak upozorňuje Jana Brodani z AKAT.

Můžete uvést nejhorší příklad o kterém víte, že provádí nebo že jej způsobili finflueceři?

Těch příkladů je spousta. Například Kim Kardashian (celebrita americké reality show pozn.red.), která propagovala podvodnou kryptoměnu. V Českých podmínkách by šlo považovat za jeden z příkladů kauzu Growing Way, kde její jednatel měl status mediální celebrity v oblasti financí, a kde se dle dosavadního vyšetřování jednalo o Ponziho schéma (jde o případ podvodných investičních operací ve stylu letadlo, pozn.red.) dosahující výše 1,5 miliardy korun.

Jako škodlivou vnímám ale i aktivitu těch finfluencerů, kteří se záměrně snaží poškozovat reputaci jiných investic než jen „svých“ řešení. Jenom často ještě neměli možnost se naplno projevit. Poslední dobou jsem narazila na finfluencery, kteří dokonce zvažují, že si založí fond pro investory, a to, jak sami říkají „fond kvalifikovaných investorů dle paragrafu 15 ZISIF.“ Za prvé, nic podobného ale neexistuje, a tato entita dle paragrafu 15 není investičním fondem. Za druhé, přesně takovouto entitou bylo Growing Way. Takže i toto svědčí o dost zásadní neznalosti a snaze vyhnout se za každou cenu regulaci, která by investory chránila mimo jiné například dohledem České národní banky (ČNB).

Kdo jsou tedy finfluenceři a kolik jich je podle vašeho odhadu v Česku?

Finfluencer je finanční influencer. Zjednodušeně někdo, kdo si vydělává svou aktivitou na sociálních sítích, a to tematicky v oblasti financí. Ať už různými spolupracemi, nebo zpoplatněním svého kanálu, školení, nebo prodejem svých výrobků a služeb. V České republice bych to viděla spíše na vyšší desítky osob.

A jaký je aktuální trend na českém trhu?

Určitě narůstá jejich počet i aktivita. Momentálně jsou velmi populární především investice, proto se snaží využít tuto popularitu k vybudování a zpeněžení osobního brandu. Řada z nich se specializuje na konkrétní typy investic nebo služeb – krypto, trading, portfoliomanagement nebo sestavení osobního plánu. A to buď formou rad a doporučení, nebo rozhovorů s hosty.

Jak tedy poznám dobrého a jak toho nedůvěryhodného či vysloveně špatného influencera?

Pro finfluencery platí to samé, co pro influencery, a to především na jakém základě se staví do role odborníků. Zda mají odpovídající znalosti, zkušenosti, tedy vzdělání a praxi. Je to velmi obdobné, jako například u rad ohledně zdraví. Nevnímám jako problém lékaře s dlouhodobou praxí, který je zastáncem alternativní medicíny a holistického přístupu, pokud vychází z adekvátních zkušeností a své názory má podložené daty. Na rozdíl od šarlatána, který si vymyslel nějakou zázračnou ničím nepodloženou léčbu.

A obdobné je to když někdo mluví o financích, protože si sám začal několik let zpátky investovat, bez toho, aby měl odpovídající vzdělání. V takových případech by měl každý zpozornět. Obecné rady typu investovat si pravidelně a dlouhodobě jsou jednoduchá sdělení, ale ta riziková situace nastává, když se dostanou do detailu. Například, že svým klientům sestavují finanční plány, nebo doporučují konkrétní investice. Pokud někdo poskytuje investiční služby, pak by měl mít odpovídající licenci. Pokud ji nemá, tak jedná v rozporu se zákonem. Jedním z těch jednoduše rozpoznatelných red flagů také je, když neoznačují reklamy nebo spolupráce.

Na co by si lidé primárně tedy měli dávat pozor, aby finfluencerům nenaletěli?

Já scénu finfluencerů sleduji už dlouhodobě, a pokud u někoho vidím, že komunikace je postavena na prvoplánovém prezentování luxusu, ať už to jsou Rolexky na volantu, opírání se o Lamborghini nebo vystavování drahých kabelek a exotických destinací, pak je běžné, že se mi finfluencer bude dříve nebo později snažit prodat nějaký nesmysl. Nejčastěji právě „návod, jak zbohatnout“.

Máme tedy dostačující legislativu na tuto novou problematiku? A pokud ne, co nám tu chybí?

Regulace tady je, ale ne vždy jsou jasné její konkrétní hranice. I proto řada regulátorů přistoupila k vlastním regulacím, a to především v oblasti transparentnosti informací, kde se vyžaduje, aby finfluenceři řádně označovali reklamní aktivity nebo placené spolupráce. Oproti Spojeným státům však v Evropě je reakce značně pomalejší a spíše formálně nastavená než materiální vyžadování dodržovaných základních regulatorních investičních pravidel. I proto Kim Kardashian byla udělena pokuta relativně krátce po samotném prošetřování její propagační aktivity. Zatímco v Evropě se tato situace začala více řešit až později.

A jak toto vše řeší v zahraničí? Vím například, že Velká Británie se tomuto problému velice intenzivně věnuje... a dokonce určité konání finfluencerů už hodnotí jako trestný čin....

I Evropský dohledový orgán ESMA (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) v tomto vydal varování před umisťováním investičních doporučení na sociálních sítích, ze kterého je zřejmé, že finfluenceři můžou překračovat meze regulace a vystavují se, jak vysokým pokutám, tak i možnosti trestního stíhání.

Základní regulace tady je, dokonce i její výklad ve vztahu přímo k finfluencerům, ale důležité je její vynucování. Dohledové orgány jako ČNB však nemůžou sledovat každého jednoho člověka, zda náhodou na sítích nemluví o financích. Proto je důležité, aby se investoři, kteří na neseriózního finfluencera narazili, obrátili právě na dohledový orgán, aby činnost těchto osob prověřil. Obzvláště, pokud se tak děje v masovém měřítku, a finfluencer se pasuje do role odborníka, nabízejícího konkrétní rady a instrumenty. Ostatně, ČNB před řadou konkrétních podvodných subjektů propagovaných právě finfluencery varuje na svých stránkách.

Obecně ve financích platí hodně přísná pravidla a investiční profesionálové potřebují ke své činnosti licenci. Pokud ji osoby vykonávající takovouto činnost nemají, pak je dobré zpozornět a jejich rady brát minimálně s rezervou. Apendix si taky nenechám vyndat od někoho jenom proto, že operaci apendixu zažil jako pacient, nebo si ji nastudoval na internetu.

A mimochodem – jaké finfluencery tedy sledujete vy osobně a proč?

Já přímo finfluencery nesleduji, jelikož převážně cílí na úplné začátečníky ve financích. Navíc, většina z nich začínala někdy před 5 lety, takže vnímám jejich sebejistotu jako neprověřenou jiným vývojem trhu než kontinuálním růstem. Stručně řečeno, dosud příliv neopadl, takže ještě není zřejmé, kdo plave nahý. I když náznaky tady jsou.

Proto sleduji finanční odborníky, portfoliomanažery, bankéře, nebo analytiky. Z českých mám ráda například Davida Navrátila, protože nepublikuje názory, ale statistiky, průzkumy, fakta a analýzy, u kterých oceňuji to, že si názor můžu udělat sama. Ostatně právě to by mělo být cílem jakéhokoliv finančního vzdělávání – mít schopnost si najít relevantní informace, a udělat si vlastní názor.

