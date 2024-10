Nepodceňujte důchodce. Investujících seniorů jsou v Česku statisíce

Na starší ročníky se často mladší generace dívají skrz prsty. Lidé nad 50 let přitom nyní patří mezi významnou skupinu klientů bank, kteří si drží celoživotní úspory a mají i ochotu investovat. Přečtěte si, jak se v poslední době mění struktura investorů v Česku a na co by si nejen starší investoři měli dávat při investování pozor.

Investorů nad 50 let, a dokonce i nad 65 let jsou v Česku v současné době statisíce, jak hlásí banky i poradenské společnosti. Jen v České spořitelně mezi klienty nad 50 let nyní investuje přes 485 tisíc lidí z celkového počtu 651 tisíc investorů. „Nejpočetnější skupinou z nich jsou lidé v důchodovém věku nad 65 let, kterých je zhruba 276 tisíc,“ konstatuje analytik České spořitelny Jaroslav Kropáček. V současné době je více než polovina lidí investujících do podílových fondů starších 50 let například i mezi klienty Raiffeisenbank.

Podobný trend se vyskytuje také v Partners Bance. „Počet investujících klientů nad 50 let je u nás v Partners přibližně 53 procent ze všech klientů. Co se týče klientů v důchodovém věku, tak se tento počet pohybuje kolem 21 procent,“ říká analytik Adrian Šajánek a dodává, že můžeme v poslední době sledovat mírný trend v počtu navyšování investorů ve starším věku i z důvodu přirozeného stárnutí populace.

Starší mají naspořeno a mohou investovat

A tomuto rozdělení v počtu klientů v celkové skupině investujících odpovídá podle statistik také objem investovaných peněz. Starší klienti obvykle drží i vyšší objemy. To je podle Kropáčka i logické vzhledem k životnímu cyklu klienta a jeho průběžně se měnícímu poměru nákladů a volných prostředků pro investování. Zatímco na začátku produktivního věku narůstají lidem výdaje v souvislosti se zakládáním rodiny a pořizováním vlastního bydlení, kolem padesátky už se tyto výdaje zase snižují a lidem zbývá více prostředků na investice.

Na vyšší počet starších investorů má ovšem vliv nejen to, že lidé ve starším věku již mají za celý život už i něco naspořeno. Svoji roli v tom hraje i fakt, že stále více lidí si s blížícím se termínem odchodu do důchodu uvědomuje, že se musí nějak sami zabezpečit, zvláště, pokud tomu dosud nevěnovali příliš velkou pozornost.

Broker Consulting tak nyní mezi lidmi mezi 45 a 51 rokem eviduje nebývalý zájem o letošní investiční novinku, kterou je Dlouhodobý investiční produkt (DIP). To ale není klasický finanční produkt, protože jde o zastřešující režim, který daňově zvýhodňuje vybrané bankovní a investiční produkty.

„Největší zájem o DIP vidíme u věkové skupiny mezi 45. až 51.rokem. Přičemž největší počet sjednaných smluv uzavřeli lidé ve věku 49 až 50 let. Průměrně zde tito lidé pak investují přes dva tisíce korun měsíčně,“ poznamenává hlavní analytik společnosti Martin Novák s dodatkem, že z dat týkajících se investičního chování klientů je ještě zřejmé, že tato investice do DIP je u 86 procent klientů sjednaná nad rámec jejich stávajících investic. „Jde tedy jasně o peníze, které by jinak pravděpodobně vůbec klientům ke spoření na důchod nesloužily. To i jasně ukazuje, jak velký zájem mají Češi nyní o finanční zabezpečení na stáří. Nejvíce smluv pak u nás uzavíráme ve Středočeském, Plzeňském a Ústeckém kraji,“ vypočítává Novák.

Jak mají starší lidé investovat

Věk v drtivé většině není ovšem podle bankovních expertů funkcí pro volbu vhodné investiční strategie. „Mluvíme-li o doporučení, pak v našem podání mluvíme o investiční službě Investiční poradenství. Pokud chceme klientovi správně poradit, musíme brát na zřetel jeho znalosti a zkušenosti, investiční cíle, jeho investiční horizont, majetkové poměry, a v neposlední řadě také jeho ochotu podstupovat tržní rizika v kontextu očekávaného zhodnocení a dosažení jeho investičních cílů. Takže je to velmi komplexní disciplína, a věk investovat není tak úplně podstatný,“ shrnuje Kropáček. Dá se ale konstatovat, že starší lidé patří obecně mezi konzervativnější investory, u kterých je klíčovým faktorem délka investičního horizontu a menší ochota podstupovat případná tržní rizika.

Častou volbou u starších investorů pak podle Nováka bývá vyvážené portfolio, které kombinuje aktiva s nižší volatilitou, jako jsou dluhopisové, smíšené nebo nemovitostní fondy. „S kratším horizontem a vyšším věkem není prostor pro vysoké riziko v podobě akcií či čistě akciového portfolia, důležité je začít odkládat nebo investovat a dodržet horizont,“ podotýká Novák.

Investiční doporučení pro starší investory by tak, stejně jako u jakékoliv jiné investující skupiny, měla vycházet z konkrétních preferencí klientů. „Obecně se doporučuje investorům snižovat riziko od akciových strategií směrem ke konzervativnějším dluhopisovým strategiím s postupujícím věkem, aby právě při přechodu do postproduktivního věku nebyli vystaveni zbytečným fluktuacím hodnoty svého portfolia,“ vysvětluje Tereza Kaiseršotová z Raiffeisenbank. Pro investory nad 50 let se tak obvykle volí podle ní investice ještě především s ohledem na rizikový profil klientů. Pro investory nad 65 let potom hraje roli především účel peněz a investiční horizont. „Mohou si tak zvolit například konzervativní strategii, pokud chce klient využít prostředky v budoucnu pro sebe a svého partnera. Ti, kteří chtějí využít peníze pro své děti a vnoučata, potom lze při delším horizontu volit strategii rizikovější,“ popisuje Kaiseršotová.

Na co si mají investoři dávat pozor

Nejen starší investoři by ale měli podle bankovních expertů investovat pouze do investičních produktů, kterým rozumí a dokážou je pochopit. A naopak by se měli podle Kropáčka rozhodně vyvarovat takových produktů, které neznají a není jim jasné, jak fungují a co od nich mohou na straně výnosu i na straně možných tržních rizik čekat. Starší investoři by si tak rozhodně podle Kaiseršotové měli dát pozor na nejrůznější nabídky zaručeného výnosu od společností, o kterých nikdy neslyšeli a měli by využívat pouze známé a prověřené finanční instituce. „Jakmile začnete mít pocit, že je nějaká nabídka příliš dobrá, měli byste okamžitě zpozornět,“ doporučuje Kaiseršotová.

A jak jsou na tom mladí investoři?

Podle expertů to však neznamená, že se bude podíl starších lidí v celé skupině investorů do budoucna dál nějak významně zvyšovat. V poslední době totiž začíná investovat stále větší část populace, a to i v těch mladších ročnících, což podíl starších investorů snižuje. Struktura investorů v portfoliu bank se tak pozvolna omlazuje a je vidět jasně patrný i trend, kdy se o investování zajímá stále větší počet mladých lidí. V rámci životního cyklu klienta se totiž podle Kropáčka neustále mění i struktura výdajů klientů a díky digitalizaci a medializaci tématu investování se o možnost zhodnocení peněz tak nyní zajímá i stále větší počet mladých.

Klíčové investiční strategie pro starší investory, které mohou pomoci dosáhnout finančních cílů po 50.roce věku:

Zhodnoťte aktuální finanční situace: analyzujte vaše současné příjmy a výdaje. Zjistěte, za co přesně každý měsíc utrácíte a udělejte si pořádek v současných úsporách a investicích. Stanovte si finanční cíle: čeho chcete dosáhnout v horizontu 5, 10, 15 let? Jaká je vaše příprava na rentu pro případ, kdy nebudete chtít nebo moci pracovat? Diverzifikujte portfolio: zaměřte se na rozložení investic mezi různá aktiva, jako jsou akciové, dluhopisové, nemovitostní fondy nebo i konkrétní nemovitosti. Vyvážené portfolio vám může zajistit růst majetku v čase a zároveň ochránit vaše úspory před inflací. Reinvestujte výnosy: reinvestování dividend a úroků z investic může výrazně zvýšit vaše zisky během let. I když máte kratší časový horizont, tento přístup zvyšuje efekt složeného úročení. Nezapomeňte na finanční plánování: spolupráce s finančním poradcem vám může pomoci sestavit plán, který zohledňuje vaše aktuální finanční potřeby a dlouhodobé cíle. Pravidelná kontrola a úprava investiční strategie je totiž klíčem k úspěšnému zhodnocení financí.

Zdroj: Broker Consulting

