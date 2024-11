OBRAZEM: Realitní „magnát“ Trump? Kdeže. V New Yorku toho už moc nevlastní

Před deseti lety to snad i vypadalo, že je Donald Trump velkým realitním hráčem v jedné z největších metropolí světového obchodu, totiž v New Yorku. Jeho jméno tu viselo přinejmenším na 17 budovách s dobrou adresou. Dnes ale Trump kandidující podruhé na prezidenta, má v tomto velmi prodemokratickém velkoměstě jako vlastník nemovitostí poněkud jiné postavení. Vlastní toho jen zlomek. A ještě je u Newyorčanů velmi, ale velmi nepopulární, kulantně řečeno. Podívejte se, co Trump v New Yorku ještě vlastní.

Prezidentský lesk Donaldu Trumpovi v jeho realitním byznyse v New Yorku zrovna příliš nepomohl. A ani neuvěřitelné zviditelňování jeho značky včetně obří sebeprezentace mu nepomohlo zvrátit jeho pozici na newyorském realitním trhu, v metropoli, která ho velice silně nemiluje. Jeho jméno tak sice i dnes najdete ještě na řadě newyorských míst, na výpisu vlastníků nemovitostí ovšem mnohde dávno není nebo dokonce ani nikdy nebylo.

A pokud náhodou ještě přece jen někde vlastníkem je, bývá často jen tím minoritním, který vlastní méně podstatné části domu nebo třeba jen služby. Ne jinak je tomu v případě jeho vlajkové lodi, mezinárodního hotelu na rohu Central Parku a proslulé křižovatky Columbus Circle – Trump International Hotel & Tower, kde vlastní pouze servisní prostory nebo jako v případě dvacetileté licence jen na provozování golfového hřiště s obřím nápisem „Trump Golf Links“.

Jak to tedy s Trumpovými domy je?

V New Yorku je také evidentní, že ne každý také kdy chtěl a chce v Trumpových domech bydlet. Podle místních realitních makléřů se s jeho nástupem do prezidentského úřadu dokonce objevil zajímavý paradox. A to ten, že nabízet takové byty byla prostě nevýhoda. Bývají buď dlouho neobsazené anebo se prodávají za podstatně nižší cenu, než kolik stojí byty v okolních domech nazatížených Trumpovým vlastnictvím.

V řadě obytných budov si také domovní představenstva a správní rady po celém Manhattanu prý dokonce odhlasovala, že chtějí dát Trumpovo jméno pryč z fasády svých domů. A před pěti lety si i ty nejdůležitější Trumpovy domy, jako je právě již zmiňovaný mrakodrap Trump International Hotel & Tower, zmenšily alespoň velikost písmen, které jsou na budově. Obyvatelé bytů v tomto objektu ale původně také chtěli nápisy dát pryč úplně. Nakonec se ale s majiteli dohodli na rozdělení fasády objektu, kdy na jedné části je právě ten menší nápis Trump International Hotel a na druhé jeho jméno už definitivně zmizelo a najdete tam jen označení budovy „One Central Park West“.

Projděte si naši fotogalerii, kde se dozvíte podrobnosti k jednotlivým nemovitostem se značkou Trump:

Olej do ohně

Vloni se celá situace a realitní image exprezidenta navíc začala pekelně vyostřovat i u soudu. Proslulá newyorská generální prokurátorka Letitia James totiž obvinila Trumpa a jeho rodinu ze záměrného nadsazování hodnoty svých nemovitostí kvůli stamilionovým půjčkám. A neméně známý soudce Arthur Engoron letos na sklonku zimy pak vynesl rozsudek ohledně Trump Organization s pokutou blížící se půlmiliardě dolarů a s několikaletým zákazem řízení společností ve státě, a to jak pro Trumpa, tak i pro jeho syny. A tím to samozřejmě neskončilo, protože Trump se odvolal a hledal finance na kauci. Tu nakonec uhradili jeho movití podporovatelé, protože to vypadalo, že na to sám Trump nemá ani dostatek peněz, když ho odmítly desítky dluhopisových společností.

Mnoho newyorských nemovitostí spojovaných se značkou Trump a vykazovaných v Trumpově realitním portfoliu tak podle zmiňované žaloby Letitie James vůbec není ani ve vlastnictví Donalda Trumpa či jeho organizace. Mnohdy tak jde o pronájem licence na značku Trump nebo jen o minoritní vlastnictví v uvedené nemovitosti. Jak s touto situací na newyorském realitním trhu zamíchají blížící se prezidentské volby, ukáže čas.

