S DIP už ve čtyřech bankách investují první tisíce klientů

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) už proniká do nabídek tuzemských bank, investičních makléřů a do myslí zkušených i novopečených investorů. Jedná se o produkt zvýhodňující ty, kteří si spoří na stáří. Novinka platí od letošního 1. ledna. Oslovili jsme proto všechny čtyři banky a dvě vybrané investiční společnosti, které už DIP klientům nabízí, jak to u nich funguje a na co se musíte připravit, pokud si u nich budete DIP chtít sjednat.

Reklama

První čtveřice bank už v Česku nabízí mezi svými klasickými finančními produkty také letošní novinku Dlouhodobý investiční produkt (DIP). Ten si v součtu za všechny zaregistrované banky u ČNB – Raiffeisenbank, ČSOB, Monetu Money Bank a Českou spořitelnu – už sjednali tisíce klientů. Ostatní banky mimo tuto čtveřici s nabídkou DIP z různých důvodů váhají. Zástupci jedné z těch největších dokonce uvádí, že DIP pro ně v tuto chvíli není prioritou, připouští však, že i oni letos plánují s DIP přijít.

Kolik klientů bank už má svůj DIP

Počty založených DIP v bankách souvisí s datem, kdy daná banka začala DIP poskytovat. V Raiffeisenbank, která přišla na trh s nabídkou DIP jako první, a to hned první den tohoto roku, hlásí s DIP několik tisíc klientů. Takřka tisíc klientů s DIP už za tři týdny od registrace u ČNB stihla získat i Česká spořitelna. Průměrná měsíční investice skrze DIP se pak v České spořitelně pohybovala podle mluvčího této banky Filipa Hrubého okolo 5 tisíc korun. Minimálně další tisícovku v součtu tvoří klienti Monety Money Bank, Generali České Pojišťovny a ČSOB skupiny.

Co lze mít pod hlavičkou DIP

Základní nabídka DIP v bankách představuje daňově zvýhodněný výběr investičních nástrojů. Nejčastěji se jedná o podílové fondy, akcie, dluhopisy a někde už i ETF fondy a investiční certifikáty. V tomto ohledu se mezi sebou bankovní domy liší hlavně v šíři nástrojů, které se jim už podařilo do DIP zařadit. V každé je na výběr vždy několik možností pro investování a velmi podrobné informace o tom, jak funguje DIP.

Nejvíce se ale v poskytování DIP odlišuje nyní Moneta Monety Bank (MMB). Vedle jednorázové či pravidelné investice do některého z korunových podílových fondů má klient v bance sjednán totiž i speciální DIP spořicí účet. Ten může používat jako určitou mezistanici před vlastním investováním. Než se rozhodne, kam zainvestuje, převede na něj úspory, které chce do DIP investovat a ty jsou až do limitu jeden milion korun zde úročené aktuální roční úrokovou sazbou 4,5 proceta. Tuto sazbu ovšem tvoří standardní úroková sazba 1 procento a bonusová 3,5 procenta garantovaná jen do konce března 2024.

Také DIP spořicí účet MMB však podléhá zákonným ustanovením o dlouhodobém investičním produktu. A finance na něm uložené je také možné odečíst od daňového základu stejně jako v případě investičních produktů v DIP. Stejně tak jako u DIP investic potom ovšem platí, že ačkoliv se tento účet nazývá spořicí, peníze na něm uložené není možné vyzvednout před vypršením zákonné časové podmínky 120 měsíců a před dovršením 60 let věku klientem. Pokud by si někdo peníze vybral dříve, bude muset dodanit veškerá předchozí zvýhodnění a to včetně peněz zaslaných na DIP jeho zaměstnavatelem.

Cizí měny a poplatky u DIP

Další odlišností mezi nabídkami je šance investovat jak do korunových investičních nástrojů, tak i v cizích měnách. V Raiffeisenbank klientům automaticky a bezplatně sjednají v rámci DIP jak peněžní korunový účet, tak i dva běžné cizoměnové investiční účty v amerických dolarech a v eurech. Česká spořitelna, ČSOB a Moneta Money Bank však prostřednictvím DIP umožňují prozatím investování jen v českých korunách.

Za založení i vedení účtu DIP neplatíte, platíte ale poplatky za investici dle konkrétního investičního nástroje. „Některé vybrané nástroje jsou zcela bez vstupních poplatků a poplatků za správu, u všech nástrojů jsme navíc snížili transakční poplatky a zcela zrušili minimální poplatky za transakce,“ uvádí na svém webu Raiffeisenbank.

Sjednánaní na dálku není zatím samozřejmostí

Dalším faktorem, ve které se banky i investiční společnosti mezi sebou liší je možnost sjednání DIP na dálku. Raiffeisenbank i Česká spořitelna umožňují vedle sjednání na pobočce založení DIP účtu také online v mobilním bankovnictví. To je navíc podle mluvčí Raiffeisenbank Terezy Kaisersotové mezi klienty i výrazně oblíbenější způsob sjednávání. U ČSOB však musí klienti kvůli DIP na pobočku. Neplatí to ale v celé skupině ČSOB, protože ti, kdo jsou klienti Patria Finance a mají u ní již otevřený obchodní účet, si mohou DIP sjednat během pár kliknutí online v aplikaci WebTrader. Na pobočku ovšem musí kvůli DIP vyrazit i klienti Generali České pojišťovny a Monety Money Bank.

Ke sjednání DIP stačí dva platné doklady a pro vzdálený přístup ještě ideálně i Bank ID. DIP je možné sjednat i u více bank a společností, přičemž od daňového základu je však možné odečíst celkem 48 tisíc korun ročně. Do toho se započítává nejen DIP, ale i životní pojištění, penzijní produkty a nově i pojištění dlouhodobé péče.

Co je DIP a pro koho je určen

Ačkoliv v názvu zaznívá slovo „produkt“ nejedná se o klasický finanční produkt, ale pouze o daňový rámec, do kterého je možné vkládat určitá aktiva. Klient si tak vybírá, jaké produkty do tohoto rámce zařadí a za to, že je bude mít pod hlavičkou DIP po celou dobu časové podmínky, tedy minimálně 120 měsíců, a současně nejméně do 60 let věku, získává daňové zvýhodnění. To je možné získat až do 48 tisíc korun ročně, což představuje daňovou úsporu 7200 korun. Daňovou úlevu až do 50 tisíc korun může získat i zaměstnavatel. Společnosti, které chtějí zvýhodněné investování prostřednictvím DIP klientům nabízet, musí být registrováni u ČNB.

Zatímco u penzijního připojištění získáváte podle výše pravidelně ukládaných peněz od státu státní podporu a o úspory na něm za klienta obstarává penzijní společnost. U DIP státní příspěvek není, je tam jen daňové zvýhodnění a klient může své peníze investovat podle sebe. DIP je určen jen pro fyzické osoby, které jsou daňovými rezidenty zemí EU či Evropského hospodářského prostoru kromě Irska nebo daňovým rezidentem Velké Británie, Švýcarska, Ukrajiny, Vietnamu nebo Jižní Koreji.

Kde si už sjednáte DIP a kdy ho budou mít i další velké banky Money Dlouhodobý investiční produkt, takzvaný DIP, se už pomalu začíná objevovat v nabídce tuzemských bank a investičních společností. Platí od 1. ledna 2024 a nyní se u ČNB zaregistrovalo už 15 jeho poskytovatelů. Zatím je mezi nimi ale jen jedna ze tří velkých bank, a to ČSOB. Pojďme si tedy shrnout, kde si DIP už nyní můžete pořídit a kdy s tím přijdou i další velké banky. Věra Tůmová Přečíst článek

Dlouhodobý investiční produkt. Jak má nové důchodové spoření fungovat a co za výhody lidem přinese Money Dlouhodobý investiční produkt, takzvaný DIP, zní stále trochu jako zaklínadlo. Od 1. ledna 2024 má ale v České republice začít zlepšovat podmínky a motivace lidí ke spoření a investování na penzi. Jak tato novinka v praxi bude fungovat, je však ještě v mlze. Čeká se až zákon projde kompletním legislativním procesem a teprve podle finálně schválené verze zákona jej budou banky a finanční instituce implementovat do své nabídky, uvedl pro newstream.cz hlavní ekonomický stratég Komerční banky Michal Vytiska. Jisté ale je, že se rozšíří daňové zvýhodnění a státní podpora pro vybrané bankovní a investiční produkty. Shrňme si tedy základní fakta, o co půjde, a jaké změny přinesly do novely pozměňovací návrhy. Věra Tůmová Přečíst článek

Jana Brodani: Dlouhodobý investiční produkt je šancí pro důstojnější stáří Názory Dlouhodobý investiční produkt (DIP) míří ve sněmovně do třetího čtení. Stejně jako doplňkové penzijní spoření bude součástí daňově zvýhodněného třetího důchodového pilíře. Jeho účelem bude motivovat lidi, aby si ve větší míře sami zajistili peníze na stáří a nespoléhali se jen na státní důchod. „Jedná o vcelku malou legislativní změnu, která ovšem přinese větší šanci na důstojné stáří,“ uvádí v komentáři k DIP Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT ČR. Jana Brodani Přečíst článek